Дождались! КХЛ приняла революционное правило, которое сделает лигу зрелищнее

Это всё-таки случилось – сегодня КХЛ объявила о том, что овертаймы отныне больше не будут выглядеть, как прежде. Официальная формулировка такая: «С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменен на дополнительного полевого игрока по правилу отложенного штрафа».

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В последнее время наша лига отошла от практики «только не списывай точь-в-точь, чтобы не спалили». Доказательством этому стали правила, введённые в прошлом сезоне: перенос стартового вбрасывания в зону команды, которая играет в меньшинстве, запрет умышленно прижимать шайбу к борту, а также предупреждение за долгое нахождение с шайбой за воротами.

Но здесь Америка открыта не была – это правило вполне успешно используется в НХЛ. И никто не говорит, что это плохо, даже наоборот. Ничего зазорного в этом нет. В том числе благодаря этому правилу овертаймы в НХЛ являются более зрелищными, чем у нас.

Стоит упомянуть, что в прошлом сезоне был прецедент со снятием вратаря и выходом четвёртого полевого и за океаном. «Миннесота», отчаянно боровшаяся за место в восьмёрке, в домашнем матче с «Нэшвиллом» рискнула и не прогадала – Мэтт Болди стал автором победной шайбы.

Тренер команды Джон Хайнс так объяснил принятое решение: «Нам нужны были два очка. Мы были уверены в своей готовности к такому сценарию. И решили, что четыре игрока на льду дадут нам больше шансов забить гол и получить два очка. Это не происходит постоянно. Но в нашем положении нужно действовать агрессивно. Мы хотели завоевать два очка и продолжить борьбу за плей-офф. Мы верим в команду и продолжаем биться, а там уже как фишка ляжет. В нашей ситуации не так важно, было бы одно очко или 0 очков. Нам нужно было набрать два очка».

Правда, уже через три недели последовал провал – в матче с «Вегасом» команда вновь сняла вратаря и пропустила. Как вы поняли, очков «дикари» не заработали, несмотря на то что ушли в овертайм.

В чём же плюсы данного нововведения?

Во-первых, в небытие отправится ущемление спортивной составляющей, потому что игра «4 на 3» в ситуации, когда соперник нигде не провинился – не совсем правильно. Примеры про снятие вратаря в момент, когда команда в концовке уступает в одну шайбу, не принимаются.

«Авангард» празднует победную шайбу в овертайме Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Во-вторых, овертаймы банально станут зрелищнее, так как это не будет превращаться в статичное уныние. Овертаймы «3 на 3» были придуманы для открытой игры.

В-третьих, команды разного уровня получат более-менее равные возможности победить. Может быть, болельщики «Авангарда» и ЦСКА были довольны, когда их сильнейшие спецбригады терзали соперника и добивались побед, но нейтральным зрителям такое было не совсем по душе.