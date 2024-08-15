Смена статуса. Таварес и ещё 9 звёзд НХЛ, которые лишались капитанской нашивки

В «Торонто» неожиданно сменился капитан — Джон Таварес, носивший литеру «С» на груди на протяжении последних пяти сезонов, передал свои полномочия Остону Мэттьюсу.

33-летний нападающий — не первый звёздный хоккеист НХЛ, который потерял капитанскую нашивку не в результате перехода в другой клуб. Вспомним ещё девять таких случаев.

Милан Хейдук

Как и Таварес, чешский форвард добровольно отказался от этого статуса в пользу нового капитана. Тогда 36-летний хоккеист «Колорадо» уступил повязку Габриэлю Ландескогу, на тот момент ставшему самым молодым капитаном в истории НХЛ, а сам перешёл на роль альтернативного капитана.

История Хейдука в «Эвеланш», да и в целом в профессиональном хоккее закончилась уже через год — в и без того усечённом из-за локаута сезоне-2012/2013 Милан провёл всего 29 матчей, после чего повесил коньки на гвоздь. Для «лавин» он навсегда стал легендой — чех является первым игроком, который провёл 1000 матчей в свитере именно «Колорадо», а в 2018 году его номер был выведен из обращения в клубе.

Блейк Уилер

После сезона-2021/2022, в котором «Виннипег» впервые за пять лет не попал в плей-офф, поползли слухи, что в раздевалке «Джетс» далеко не всё гладко. Новый тренер «реактивщиков» Рик Боунесс подошёл к решению проблемы радикально — Блейк Уилер был лишён литеры «С», которую носил на протяжении шести сезонов, а первую регулярку под руководством канадского специалиста команда провела без капитана.

«Мне больше не нужна буква «С» на майке. Я думаю, в моей карьере было время, когда эта буква была важна для меня, но теперь мне это больше не нужно. Я действительно рад видеть, как многие парни, за которыми имел честь наблюдать, матереют, берут на себя лидерскую роль. Но если вы думаете, что из-за этого я просто уйду на задний план и не буду лидером в этой команде, вы жестоко ошибаетесь», — так прокомментировал Уилер решение Боунесса.

Блейк Уилер Фото: AP/TASS

Судьба распорядилась немного иначе — Блейк провёл ещё один сезон в «Виннипеге», после чего его контракт был выкуплен. Затем последовал год в «Рейнджерс», а теперь американец находится в статусе неограниченно свободного агента и может завершить карьеру.

Джек Айкел

После трёх сезонов в «Баффало» Айкел принял на себя бразды капитанства. В этом статусе центрфорвард пробыл ещё три года, однако последнюю их часть он провёл в лазарете — Джеку требовалась операция по замене межпозвоночного диска, которую клуб долгое время не был согласен проводить.

На этом фоне отношения нападающего с клубом, которые и без того нельзя было назвать идеальными, совсем испортились — накануне сезона-2021/2022 Айкел был лишён капитанской нашивки, а генеральный менеджер «Сэйбрз» Кевин Адамс недвусмысленно намекнул, что игрок не был «сердцем команды», кем должен являться капитан.

После этого Джек больше ни разу не вышел на лёд в составе «Баффало», хотя какое-то время ещё принадлежал «клинкам» — в начале ноября 2021-го его обменяли в «Вегас». Тогда этот переход казался большим риском для «рыцарей», однако год назад он оправдался сполна — «Голден Найтс» выиграли Кубок Стэнли, а сам Айкел стал лучшим бомбардиром плей-офф.

Дастин Браун

К лету 2016 года Браун успел стать самым успешным капитаном в истории «Лос-Анджелеса»: во-первых, до этого никто в клубе не носил нашивку дольше него — восемь лет, а во-вторых, при нём «Кингз» взяли два Кубка Стэнли, хотя до этого не могли похвастаться и одним. При этом во время первого чемпионского плей-офф Дастин ещё и поделил звание лучшего бомбардира с Анже Копитаром.

Впрочем, вскоре показатели американца пошли на спад, что отразилось и на его статусе — после одного из неудачных сезонов новым капитаном «королей» стал Копитар, на протяжении всех восьми лет являвшийся ассистентом Брауна. Самого же Дастина, которому не понравилось не столько решение клуба, сколько способ его донесения до игрока, на два года вообще оставили без букв на груди.

Дастин Браун с Кубком Стэнли Фото: AP/TASS

Накануне сезона-2018/2019 ветеран «Лос-Анджелеса» получил статус альтернативного капитана, в котором пребывал до завершения карьеры в 2022 году. Более того, на последний регулярный матч НХЛ в жизни Браун получил возможность ещё раз вывести команду на лёд с литерой «С», а спустя год «Кингз» вывели его номер из обращения и возвели статую у домашней арены.

Майк Модано

Пожалуй, главный игрок в истории «Далласа» был его капитаном на протяжении всего двух лет. Впрочем, ещё в 2003-м, когда нашивка только перешла к Модано, в воздухе висел вопрос, насколько хорошо он будет справляться со своими обязанностями. Майк исполнял роль альтернативного капитана на протяжении нескольких лет, но при этом новая буква на груди была для него, по словам тогдашнего генменеджера «Старз» Дага Армстронга, новым вызовом.

Майк Модано Фото: Zuma\TASS

Модано не до конца подходил под определение капитана — да, он был образцом для подражания на льду, но при этом не являлся лидером в раздевалке, обладал довольно спокойным характером и в целом был немногословен. В первом сезоне в новом статусе Майк был не в своей тарелке и провёл слабый по собственным меркам чемпионат. Несмотря на то что год после локаута он отыграл успешнее, накануне регулярки-2006/2007 литера «С» перешла к Брендену Морроу, а к Модано до конца выступлений за «Даллас» вернулась роль ассистента.

Патрик Марло

Канадского форварда можно без преувеличения назвать легендой «Сан-Хосе» (в особенности 2000-х) и всей лиги. На протяжении пяти сезонов Патрик был капитаном «акул», однако в 2009 году после сенсационного вылета уже в первом раунде Кубка Стэнли от «Анахайма» он был лишён этой нашивки и переведён на роль ассистента.

Впоследствии о капитанстве Марло высказался его экс-одноклубник Джереми Рёник: «Кажется, никто не понимает, что Марло — особенный талант. Когда я играл с ним, он меня разочаровывал, потому что я хотел от него большего. Он зарабатывал $ 6,9 млн в год, и я не верю, что он прикладывал те усилия, которых вы ожидаете от игрока такого калибра — суперзвезды.

Когда он лишился капитанской повязки, это не стало сюрпризом для тех, кто играл вместе с ним. Марло всегда выходил на лёд с одним и тем же выражением лица. В нём никогда не было страсти. Победа или поражение — он не менялся».

Джо Торнтон

Через год после Патрика капитанскую нашивку получил его главный одноклубник в карьере. В пользу Джамбо Джо говорил не только его игроцкий статус, но и тот факт, что он уже оказывался в подобной роли в «Бостоне». Впрочем, и расстался с литерой «С» Торнтон практически по той же причине, что и Марло — в команде решили отказаться от капитана после упущенной серии с «Лос-Анджелесом», в которой «Шаркс» вели со счётом 3-0.

Джо Торнтон Фото: Zuma\TASS

«Сейчас мы начнём всё с чистого листа: никаких капитанов, никаких букв. Вы хотите сказать, что мы содрали эту нашивку с Торнтона? Вы ошибаетесь, мы просто хотим начать с чистого листа», — прокомментировал решение наставник «Сан-Хосе» Тодд Маклеллан. Спустя сезон новым капитаном «акул» стал Джо Павелски, а Торнтон до самого ухода из «Сан-Хосе» в 2020 году играл с литерой «А».

Венсан Лекавалье

В 2000 году канадский нападающий стал самым молодым капитаном в истории НХЛ — «Тампа» в те времена была далека от титула, и Лекавалье должен был стать лицом новой эпохи «молний». Эксперимент завершился всего через год — главный тренер «Лайтнинг» Джон Торторелла считал, что Венсан не отдавал всех сил и снизил требования к себе. Конфликт привёл к тому, что Лекавалье был понижен до статуса альтернативного капитана, а в следующий раз примерил литеру «С» на груди лишь спустя сезон.

Венсан Лекавалье Фото: Zuma\TASS

К Венсану же она вернулась в 2008 году и с тех пор не покидала его до ухода в «Филадельфию» в 2013-м. За те пять лет «молнии» всего один раз вышли в плей-офф, а его контракт в итоге был выкуплен клубом. Впрочем, даже это не повлияло на его наследие в «Лайтнинг» — в 2018-м Лекавалье стал вторым после Мартена Сан-Луи хоккеистом, чей номер был выведен «Тампой» из обращения.

Алексей Яшин

Историю взаимоотношений Яшина и «Оттавы» никогда нельзя было назвать идеальной, да и хорошей, в общем-то, она тоже не была. Тем не менее перед сезоном-1998/1999 Алексей стал первым российским капитаном клуба НХЛ на постоянной основе.

Капитанство продлилось всего год — накануне следующей регулярки Яшин устроил вторую забастовку за время пребывания в «Сенаторз» и самовольно отсутствовал целый чемпионат. Впоследствии форварда обязали отработать пропущенный год — естественно, ни о какой букве на груди речи и быть не могло.

Алексей был самым ярким игроком «сенаторов» в 1990-х, однако едва ли когда-либо удостоится в столице Канады той же чести, что Лекавалье в «Тампе», Браун в «Лос-Анджелесе» или Модано в «Далласе». Но свой след в истории клуба и лиги он точно оставил.