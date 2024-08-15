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Рид Буше и Владимир Ткачёв получили травмы на предсезонке, что будет с Авангардом, когда лидеры вернутся в строй

Катастрофа для «Авангарда»? Две самые дорогие звезды КХЛ начнут сезон в лазарете
Сергей Емельянов
Рид Буше и Владимир Ткачёв
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Сергей Звягин столкнулся с огромной проблемой на старте его дебютного сезона. Ему нужно учиться играть без Рида Буше и Владимира Ткачёва.

Стартующий через три недели новый сезон Континентальной хоккейной лиги станет революционным в истории российского хоккея. Впервые все тренерские штабы централизованно получили возможность готовить свои команды на протяжении всего одного месяца. Раньше в их распоряжении было полтора месяца, которыми главные тренеры могли распоряжаться по-своему. Бо́льшая часть специалистов целиком использовала положенное на подготовку время, а кто-то применял инновационный подход и собирал своих хоккеистов позже. В последние два сезона так действовал Игорь Ларионов в «Торпедо». Сейчас же решением КХЛ срок предсезонки был сокращён на две недели, и теперь у всех тренеров есть лишь месяц на подготовку команд к старту регулярного чемпионата.

За это время нужно поставить физическую и тактическую подготовку, а также наработать связи в сочетаниях. Как раз с последним аспектом огромные сложности возникнут у главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина. 53-летний специалист нежданно-негаданно занял руководящий пост на тренерском мостике «ястребов» в ходе серии плей-офф с «Локомотивом». Во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина омичи «горели» 0-2 в противостоянии с ярославцами, неудачно выступив в домашней части серии. После второго подряд поражения в Омске Михаил Кравец был отправлен в отставку, а один из его бывших помощников Звягин был экстренно брошен в бой. Под его руководством «ястребы» смогли вернуться в серию, одержав три победы в четырёх матчах и заработав право на решающую встречу. В седьмом матче «Локомотив» всё-таки добыл итоговую победу, но тем не менее работа Звягина была признана успешной, вследствие чего в очень скором времени он был утверждён главным тренером.

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Главной задачей генерального менеджера «ястребов» Антона Курьянова в межсезонье было пересобрать второе звено, укрепить линию защиты и разобраться с позицией первого номера. С этой целью «Авангард» приобрёл американского нападающего Коула Касселса, российского форварда Станислава Галиева, защитников Даррена Дица и Павла Коледова, а также голкипера Михаила Бердина. Казалось, что на этом «ястребы» летом смогли закрыть наиболее проблемные позиции, и теперь весь вопрос заключался в том, сработают ли произведённые трансферы так, как рассчитывают в Омске.

Вопрос же по поводу ведущего атакующего сочетания и главной надеждой в атаке перед «Авангардом» не стоял. Главные звёзды команды Рид Буше и Владимир Ткачёв находились на действующих контрактах. Более того, соглашение с россиянином этим летом было переподписано на новых условиях и продлено на длительный срок. На позиции же третьего форварда в этой тройке оказалась произведена точечная перестановка – вместо Райана Спунера в Омск приехал Линден Вей. Но грандиозные проблемы на тренерский штаб «Авангарда» свалились там, где их меньше всего можно было ожидать.

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Ещё до начала командной предсезонки во время индивидуальной подготовки тяжёлую травму получает самый дорогой хоккеист КХЛ. 28-летний Ткачёв рвёт ахилл за несколько дней до старта предсезонного сбора и выбывает из строя на срок от четырёх до шести месяцев. «Авангард» получает мёртвым грузом 120 млн рублей в платёжной ведомости, так как вывести эти деньги из-под потолка можно было только одним способом – поместив Ткачёва в список травмированных до конца сезона.

Владимир Ткачёв

Владимир Ткачёв

Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Теоретически «Авангард» мог пойти на этот шаг и попытаться временно взять на место Ткачёва других хоккеистов с рынка, хотя найти даже сколько бы то ни было сопоставимую замену не представлялось возможным. Ткачёв – уникальный мастер, и игроков его уровня во всей лиге можно пересчитать по пальцам одной руки. Когда Владимир выздоровел бы, менеджеру «ястребов» пришлось бы резать по живому и отказываться от игроков, чтобы вернуть контракт Ткачёва обратно под потолок. На этот ход в «Авангарде» не пошли, решив ждать полноценного возвращения своей звезды.

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На позицию Владимира был отряжен Александр Яремчук, который и составил тройку с Буше и Веем в первом контрольном матче омского клуба на сборе в Минске. И уже стартовый период на предсезонке принёс тренерскому штабу «ястребов» новый прилив головной боли. 30-летний Буше не смог доиграть первую же двадцатиминутку из-за неприятного повреждения, а спустя два дня стал ясен вердикт МРТ – лучший снайпер минувшего регулярного чемпионата КХЛ выбыл из строя на месяц.

Рид Буше

Рид Буше

Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Рид избежал серьёзной травмы, но будет вынужден пропустить старт нового сезона. Если американский форвард пропустит ровно месяц, то его возвращение в строй состоится в районе 15 сентября. К этому моменту отыграет домашнюю четырёхматчевую серию, после которой отправится в поездку по маршруту Новосибирск – Уфа. По всей видимости, именно в ней или в следующем домашнем матче с «Автомобилистом» и состоится возвращение Буше в строй.

Вроде бы всё выглядит и не так страшно, как могло быть, но в сезон американский форвард войдёт фактически без предсезонки. И очевидно, что ещё какое-то время у Рида уйдёт на восстановление оптимальных кондиций. Таким образом, можно ожидать, что на свой пик формы Буше ориентировочно выйдет где-нибудь к октябрю. И при всём при этом американцу ещё потребуется найти то взаимопонимание, которое у него есть с Ткачёвым. При всём уважении к Яремчуку или любому другому крайнему форварду «Авангарда», который может оказаться в том сочетании, ни один из них не способен выполнять передачи на том уровне, на котором это делает Ткачёв.

Но на старте сезона у «Авангарда» не будет ни Ткачёва, ни Буше, а значит, омский клуб попадает в совсем тяжёлую ситуацию, представить которую было очень сложно. Сейчас на первый план в омском клубе должны выйти все новички в линии атаки – Галиеву и Касселсу необходимо показывать товар лицом, а Вею – демонстрировать свою успешность в совершенно ином сочетании, нежели то, в котором он должен был играть. Всё это ставит рулевого «Авангарда» в действительно очень сложное положение на старте его дебютного сезона в роли главного тренера.

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