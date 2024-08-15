Катастрофа для «Авангарда»? Две самые дорогие звезды КХЛ начнут сезон в лазарете

Стартующий через три недели новый сезон Континентальной хоккейной лиги станет революционным в истории российского хоккея. Впервые все тренерские штабы централизованно получили возможность готовить свои команды на протяжении всего одного месяца. Раньше в их распоряжении было полтора месяца, которыми главные тренеры могли распоряжаться по-своему. Бо́льшая часть специалистов целиком использовала положенное на подготовку время, а кто-то применял инновационный подход и собирал своих хоккеистов позже. В последние два сезона так действовал Игорь Ларионов в «Торпедо». Сейчас же решением КХЛ срок предсезонки был сокращён на две недели, и теперь у всех тренеров есть лишь месяц на подготовку команд к старту регулярного чемпионата.

За это время нужно поставить физическую и тактическую подготовку, а также наработать связи в сочетаниях. Как раз с последним аспектом огромные сложности возникнут у главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина. 53-летний специалист нежданно-негаданно занял руководящий пост на тренерском мостике «ястребов» в ходе серии плей-офф с «Локомотивом». Во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина омичи «горели» 0-2 в противостоянии с ярославцами, неудачно выступив в домашней части серии. После второго подряд поражения в Омске Михаил Кравец был отправлен в отставку, а один из его бывших помощников Звягин был экстренно брошен в бой. Под его руководством «ястребы» смогли вернуться в серию, одержав три победы в четырёх матчах и заработав право на решающую встречу. В седьмом матче «Локомотив» всё-таки добыл итоговую победу, но тем не менее работа Звягина была признана успешной, вследствие чего в очень скором времени он был утверждён главным тренером.

Главной задачей генерального менеджера «ястребов» Антона Курьянова в межсезонье было пересобрать второе звено, укрепить линию защиты и разобраться с позицией первого номера. С этой целью «Авангард» приобрёл американского нападающего Коула Касселса, российского форварда Станислава Галиева, защитников Даррена Дица и Павла Коледова, а также голкипера Михаила Бердина. Казалось, что на этом «ястребы» летом смогли закрыть наиболее проблемные позиции, и теперь весь вопрос заключался в том, сработают ли произведённые трансферы так, как рассчитывают в Омске.

Вопрос же по поводу ведущего атакующего сочетания и главной надеждой в атаке перед «Авангардом» не стоял. Главные звёзды команды Рид Буше и Владимир Ткачёв находились на действующих контрактах. Более того, соглашение с россиянином этим летом было переподписано на новых условиях и продлено на длительный срок. На позиции же третьего форварда в этой тройке оказалась произведена точечная перестановка – вместо Райана Спунера в Омск приехал Линден Вей. Но грандиозные проблемы на тренерский штаб «Авангарда» свалились там, где их меньше всего можно было ожидать.

Ещё до начала командной предсезонки во время индивидуальной подготовки тяжёлую травму получает самый дорогой хоккеист КХЛ. 28-летний Ткачёв рвёт ахилл за несколько дней до старта предсезонного сбора и выбывает из строя на срок от четырёх до шести месяцев. «Авангард» получает мёртвым грузом 120 млн рублей в платёжной ведомости, так как вывести эти деньги из-под потолка можно было только одним способом – поместив Ткачёва в список травмированных до конца сезона.

Владимир Ткачёв Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Теоретически «Авангард» мог пойти на этот шаг и попытаться временно взять на место Ткачёва других хоккеистов с рынка, хотя найти даже сколько бы то ни было сопоставимую замену не представлялось возможным. Ткачёв – уникальный мастер, и игроков его уровня во всей лиге можно пересчитать по пальцам одной руки. Когда Владимир выздоровел бы, менеджеру «ястребов» пришлось бы резать по живому и отказываться от игроков, чтобы вернуть контракт Ткачёва обратно под потолок. На этот ход в «Авангарде» не пошли, решив ждать полноценного возвращения своей звезды.

На позицию Владимира был отряжен Александр Яремчук, который и составил тройку с Буше и Веем в первом контрольном матче омского клуба на сборе в Минске. И уже стартовый период на предсезонке принёс тренерскому штабу «ястребов» новый прилив головной боли. 30-летний Буше не смог доиграть первую же двадцатиминутку из-за неприятного повреждения, а спустя два дня стал ясен вердикт МРТ – лучший снайпер минувшего регулярного чемпионата КХЛ выбыл из строя на месяц.

Рид Буше Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Рид избежал серьёзной травмы, но будет вынужден пропустить старт нового сезона. Если американский форвард пропустит ровно месяц, то его возвращение в строй состоится в районе 15 сентября. К этому моменту отыграет домашнюю четырёхматчевую серию, после которой отправится в поездку по маршруту Новосибирск – Уфа. По всей видимости, именно в ней или в следующем домашнем матче с «Автомобилистом» и состоится возвращение Буше в строй.

Вроде бы всё выглядит и не так страшно, как могло быть, но в сезон американский форвард войдёт фактически без предсезонки. И очевидно, что ещё какое-то время у Рида уйдёт на восстановление оптимальных кондиций. Таким образом, можно ожидать, что на свой пик формы Буше ориентировочно выйдет где-нибудь к октябрю. И при всём при этом американцу ещё потребуется найти то взаимопонимание, которое у него есть с Ткачёвым. При всём уважении к Яремчуку или любому другому крайнему форварду «Авангарда», который может оказаться в том сочетании, ни один из них не способен выполнять передачи на том уровне, на котором это делает Ткачёв.

Но на старте сезона у «Авангарда» не будет ни Ткачёва, ни Буше, а значит, омский клуб попадает в совсем тяжёлую ситуацию, представить которую было очень сложно. Сейчас на первый план в омском клубе должны выйти все новички в линии атаки – Галиеву и Касселсу необходимо показывать товар лицом, а Вею – демонстрировать свою успешность в совершенно ином сочетании, нежели то, в котором он должен был играть. Всё это ставит рулевого «Авангарда» в действительно очень сложное положение на старте его дебютного сезона в роли главного тренера.