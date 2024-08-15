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Новости дня в хоккее за 15 августа 2024 года, Кучерова признали лучшим вингером НХЛ, в КХЛ новое правило для овертаймов

Кучеров — лучший вингер НХЛ, в КХЛ приняли революционное правило. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Кучеров — лучший вингер НХЛ
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Кагарлицкий раскритиковал сборы в Финляндии, Деанджело рассказал о драке с Георгиевым.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 15 августа 2024 года.

Кучеров признан лучшим крайним нападающим НХЛ по версии NHL Network

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан лучшим крайним нападающим лиги по версии NHL Network. Издание опубликовало топ-20 лучших крайних нападающих. На второе место составители рейтинга поставили Мэттью Ткачука из «Флориды», а на третье — Микко Рантанена («Колорадо»).

Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка. Он опередил Натана Маккиннона, у которого 140 очков. За «Тампу» россиянин выступает с 2013 года, выиграв с ней два Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах.

Ранее Кучеров проиграл Маккиннону в голосовании за награду «самому выдающемуся хоккеисту сезона», а также занял второе место в номинации «Харт Мемориал Трофи», вручаемой игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном сезоне.

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КХЛ изменила правила начисления очков в овертайме при замене вратаря полевым игроком

Заочное заседание Совета директоров КХЛ приняло изменения в регламенты лиги, касающиеся игры в овертайме с заменённым вратарём на полевого игрока, сообщает пресс-служба лиги.

Одно из новшеств касается системы начисления очков по итогам овертаймов матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».

Напомним, в прошлых двух сезонах многие тренеры КХЛ прибегали к смене вратаря на полевого игрока. Если команда пропускала шайбу в пустые ворота, она всё равно получала одно очко за овертайм.

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Кагарлицкий — о тренировочных сборах в Финляндии: лёд всегда ужасный, питание — вообще ужас

Нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий поделился воспоминаниями о сборах в Финляндии и заявил, что сейчас в России условия для подготовки к сезону гораздо лучше, чем за границей.

«Два года приезжал в Бор с московским «Динамо». И там, и здесь – в Городецком районе – хорошие базы. Тогда в Бору база была новая, только-только после чемпионата мира по футболу. На ней до нас только сборная Уругвая жила. Сейчас тоже всё хорошо: всё есть, три раздевалки, хороший каток, форма сохнет, полтора часа от Нижнего Новгорода. Раньше ездили на сборы по заграницам, там было хуже. Прикольно, что там были озёра, в которых можно купаться. Но качество страдало. Инфраструктуры нет, форма постоянно сырая. Сколько раз были, лёд всегда ужасный. А питание — вообще ужас. Всё ужас, но ехали в Финляндию.

Другое дело — здесь или в Казани. Вообще не понимаю, зачем «Ак Барс» куда-то ездил на сборы. У него прекрасная база, на которой созданы все условия. Сейчас на сборах в России всё классно», — цитирует Кагарлицкого пресс-служба КХЛ.

В прошедшем сезоне-2023/2024 в регулярке и плей-офф Континентальной хоккейной лиги Кагарлицкий сыграл 67 матчей за «Ак Барс», в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ на счету нападающего 752 матча и 497 (187+310) очков.

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«Это стало для меня сюрпризом». Деанджело рассказал о конфликте с Георгиевым в «Рейнджерс»

Защитник Тони Деанджело раскрыл подробности конфликта с российским вратарём Александром Георгиевым, из-за которого его выгнали из «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2021 году.

«Идя по туннелю, я крикнул Джорджи: «Сделай чёртов сейв». Если бы я не кричал на него, ничего бы не было, он не собирался разворачиваться и пытаться что-то сделать. Это факт. Я не думал, что произойдёт то, что произойдёт дальше. Это стало для меня сюрпризом. Он ударил меня вратарской маской, задев мой визор. У меня пошла кровь. В ответ я ударил его клюшкой по шлему, потом ребята вмешались и разняли нас. Нам обоим сказали не приходить завтра на тренировку, а вскоре я узнал, что меня выставили на драфт отказов.

Не стоит винить Джорджи. Если бы мне кто-то сказал подобное в тоннеле после тяжёлой игры, то я не знаю, что бы сделал. Я его никогда не винил», — цитирует Деанджело Daily Faceoff.

Как ранее стало известно «Чемпионату», американский защитник Тони Деанджело дал своё согласие на переход в СКА. Ранее 28-летний защитник опровергал информацию о возможном переходе в петербургский клуб и хотел дождаться предложений из НХЛ. В прошлом сезоне Деанджело провёл 31 матч в составе «Каролины Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (3+8) результативных баллов. В плей-офф у него 2 (0+2) очка в девяти играх.

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«Витязь» обыграл «Металлург» в результативном товарищеском матче с 10 голами

В Минске на «Олимпик-Арене» прошёл товарищеский матч между подмосковным «Витязем» и магнитогорским «Металлургом». Победу в результативном матче одержал «Витязь» со счётом 6:4.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
15 августа 2024, четверг. 11:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
6 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Баптист (Рой, Барак) – 05:53 (5x5)     2:0 Баптист (Морозов) – 07:00 (5x5)     3:0 Чивилёв – 20:30 (4x5)     3:1 Майоров – 29:50 (5x5)     3:2 Майоров – 34:25 (5x5)     3:3 Силантьев (Грасс) – 38:24 (5x4)     4:3 Морозов – 42:53 (5x5)     4:4 Майоров (Козлов) – 48:28 (5x5)     5:4 Бусыгин – 51:50 (5x5)     6:4 Воробьёв – 55:50 (5x5)    

Хет-триком в составе «Металлурга» отметился Николай Майоров. Ещё один гол забил Дмитрий Силантьев. Дублями в составе «Витязя» отметились Андрей Чивилёв и Николя Баптист. Отметим, что основные игроки «Металлурга» не принимали участия в матче. Ворота магнитогорского клуба защищал голкипер Александр Смолин. За «Витязь» участие в матче принял Дмитрий Шикин.

«Металлург» 16 августа примет участие в турнире на Кубок Республики Башкортостан, где в первом матче встретится с «Автомобилистом». «Витязь» впервые в текущей предсезонке одержал победу.

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