«Русский человек должен жить на своей родной земле». Интервью с вратарём ЦСКА Просветовым

Российский вратарь Иван Просветов, как и наш прошлый герой со сборов ЦСКА в Минске защитник Никита Охотюк, в грядущем сезоне дебютирует в КХЛ. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Иван рассказал, как принимал решение о возвращении в России, порассуждал о своей заокеанской карьере и признался, что любит играть долго и много. Переходу Просветова в армейский клуб поспособствовали сразу несколько факторов.

«В Америке скучаешь по русскому менталитету. По родителям, конечно же, в первую очередь»

— В юношеские годы вы успели поиграть за ЦСКА. Теперь вернулись в клуб состоявшимся вратарём. Рады, что карьера сложилась таким образом?

— Конечно, я очень рад. ЦСКА — престижный и топовый клуб в России и Европе. Играть за такой великий клуб многого стоит.

— Какие первые ассоциации у вас возникают, когда слышите название такого титулованного хоккейного клуба, как ХК ЦСКА?

— У меня появляется чувство гордости. Счастлив, что мне предоставили возможность стать первым вратарём такого клуба. Будем биться за команду, стараться для наших болельщиков. Знаю, насколько сильная фан-база у ЦСКА. Для меня это не только огромная ответственность, но и очень приятная.

— Никита Охотюк в своём интервью уже отметил, что рад вернуться в Россию. У вас такое же чувство?

— Да, я люблю быть дома, на самом деле. Здесь я по-полному счастлив, ведь живу не так далеко от Москвы — в подмосковном Ступине. В выходные, по возможности, буду приезжать домой к родителям и проводить время с ними.

— По кому и по чему вы больше всего соскучились на родине?

— В Америке скучаешь по русскому менталитету. По родителям, конечно же, в первую очередь. У них не получалось туда ко мне прилетать. В том числе поэтому было принято такое решение, очень люблю свою родину. Считаю, что русский человек должен жить на своей родной земле.

«Я люблю много играть, меня это привлекло»

— Расскажите, как долго думали над предложением армейцев, что сыграло решающую роль в переходе?

— Илья Петрович [Воробьёв] позвонил мне и сказал, что подписал контракт с ЦСКА и хотел бы меня видеть в команде, что армейцы рассчитывают на меня. Я сразу сказал: «Давайте будем работать в направлении подписания контракта». В итоге договорились, условия предложили отличные. Я люблю много играть, меня это привлекло. Недолго раздумывал, буквально за два-три дня договорились.

— Трёхлетний контракт — оптимальное решение?

— Да, это стабильность, побыть в одном клубе долгое время. Опять же, в Москве, близко к дому — всё это сыграло роль. Легко было принять решение.

— Сразу шесть человек перешли в ЦСКА, вернувшись на родину из североамериканских лиг. Приятная тенденция?

— Ребята возвращаются, в России хоккей развивается, КХЛ двигается вперёд. Когда хорошие игроки приезжают, то это хорошо и для лиги, и в целом для болельщика. Матчи будут более интересными, тем более людям надо отвлекаться от их проблем и отдыхать, получать позитив. Прийти на хоккей и посмотреть на классные матчи с участием хороших игроков — это то, что сейчас нужно в наше нелёгкое время. Здорово, что все ребята приехали. Будем стараться всех москвичей и болельщиков хоккея радовать своей игрой.

— Как проходит ваша подготовка к сезону, в какой физической форме находитесь?

— Работа ещё предстоит, весь сезон работаешь. На самом деле, по ощущениям нахожусь в оптимальной форме. На тренировках чувствовал себя отлично. В прошлом году в конце сезона уже примерно такая же боевая форма была, готов играть. Немного долгие сборы, для меня это не совсем привычно, потому что никогда в России их не проходил. Один раз, в Сочи, лет в 17. Но мы хорошо поработали, заложили базу на сезон.

Красота от Ивана Фото Вратарь ЦСКА Иван Просветов представил новый шлем с изображением Владислава Третьяка

«В НХЛ давали односторонние контракты, но я всё равно выбрал ЦСКА»

— Вам 25 лет, это самый расцвет хоккейной карьеры. Можете назвать себя опытным вратарём?

— В 25 лет у вратаря начинается праймовый возраст. Могу назвать себя опытным, но в то же время молодым, потому что тело не успело износиться во вратарском плане. Я готов играть ответственные матчи и морально, и физически.

— Как в общих чертах оцените проведённое в Северной Америке время?

— Поиграл в НХЛ, у многих есть такая мечта, была она и у меня. Я определённо закрыл свой гештальт. Считаю, что у меня получилось. Да, не в роли первого вратаря, как хотелось, но я там был довольно в молодом возрасте. Понимал, что мог остаться там и играть, у меня были предложения.

— Двусторонние?

— Нет, давали односторонние контракты, но я всё равно выбрал ЦСКА. Очень солидный клуб! Я бы от другой команды даже не рассматривал предложения, хоть и нахожусь в статусе ограниченно свободного агента. 100 раз бы подумал, а с ЦСКА вообще всё получилось без больших раздумий. Это топовая команда в России!

— «Аризона» всегда была командой не для больших дел, сейчас же и вовсе прекратила существование. Сложно было играть в таком клубе?

— Тяжело, когда у команды перестройка, нет опытных игроков, защитникам разрешают много ошибаться, пытаются их развить. Но мне там дали поиграть, в «Аризоне» я начинал свой путь в НХЛ, после этого меня уже «Колорадо» забрал с уэйвера. Нас было в «Аризоне» три вратаря: Ингрэм, я и Веймелка. Мы заканчивали сезон вместе, на самом деле, тоже были интересные матчи. Сейчас у «Юты», думаю, светлое будущее.

— В «Колорадо» особого доверия уже не было?

— Там я был в полноценной роли второго вратаря почти весь сезон. Под конец меня перевели в АХЛ, потом опять подняли, начались небольшие качели. Но, грубо говоря, весь сезон я был в НХЛ, причём мне сразу сказали: ты бэкап, поэтому ты здесь. В «Колорадо» было хорошо, потом, опять же, перевели в фарм-клуб. Я мог бы опустить руки, приехать сюда или запросить обмен, но не стал ничего делать и считаю, что всё доказал своей игрой. Спустился в АХЛ, выиграл приз лучшего вратаря месяца, в итоге завершил сезон одним из лучших в этой лиге. Уехал из Америки без всяких обид.

Иван Просветов Фото: ПХК ЦСКА

«Воробьёв — это тренер, за которого хочется играть и биться»

— Согласны, что российская вратарская школа сильнейшая в мире?

— Скорее скажу про нашу работоспособность, это очень важный элемент для любого вратаря. Если вратарь не работает, то тяжело оттачивать все навыки. У русских ребят заложена любовь к работе. Безусловно, у нас много талантливых вратарей. Очень много хороших школ. Я всё лето занимаюсь с Олегом Ромашко в России, у нас с ним кемпы на протяжении семи лет.

— В ЦСКА на вас рассчитывают как на основного вратаря. Понимаете, какая это ответственность?

— Я многие годы был основным вратарём в АХЛ, там уровень хоккея тоже приличный. Поэтому знаю, что такое быть первым вратарём. Мне легче быть первым, чем вторым, когда 10 матчей не играешь, а потом под тебя ставят какой-нибудь танк. В итоге если хорошо сыграл, то ты в хорошем настроении, а если плохо, то сидишь расстроенным. Я готов ко всем нагрузкам, это тоже сыграло роль в моём переходе.

— Молодые Гамзин и Скотников будут составлять вам конкуренцию. Готовы в случае чего помочь и подсказать ребятам?

— Разумеется. Здорово, что есть такие молодые и перспективные ребята. У ЦСКА вообще все молодые ребята очень хорошие. Все талантливые, здоровые, не знаю, откуда таких берут (смеётся). Все как на подбор! У ЦСКА есть глубина на много лет вперёд. Те же два молодых вратаря, о которых вы упомянули.

— В ЦСКА пришёл тренер-чемпион Клемен Мохорич. Расскажите о специфике его работы с голкиперами.

— Мы привыкаем друг к другу. Считаю, что тренер вратарей — очень важный человек в команде. Узнаём понемножку друг друга, он узнаёт, какие мне упражнения больше нравятся, чтобы я себя чувствовал лучше. Я тоже узнаю методику его работы. Всё идёт на позитиве, всё отлично, работаем.

— С главным тренером Ильёй Воробьёвым у вас уже был персональный разговор, помимо его изначального звонка?

— Перед подписанием контракта мы проговорили ключевые вещи по телефону. Он обозначил, на каком месте меня видит в команде. Приятно, когда тебе звонит главный тренер. Тем более Илья Петрович — это тренер, за которого хочется играть и биться. Со всеми пацанами он на позитиве, за таких тренеров хочется выходить и доказывать. Очень рад подбору тренерского штаба, всему нашему коллективу.

Иван Просветов и Клемен Мохорич Фото: ПХК ЦСКА

«В Америке мою русскую душу часто тянуло в Россию»

— У вас отличные для вратаря габариты, высокий рост. Стараетесь максимально использовать свои сильные стороны?

— Конечно! У меня есть система игры, которая работает для рослых вратарей. Например, при игре за воротами. Я всю эту систему применял на протяжении последних трёх-четырёх лет, она дошла до хорошего уровня и только улучшается. В каких-то моментах мне помогает длина конечностей, но, опять же, самое главное — это то, что я стараюсь фокусироваться на своих навыках.

— Вы пока не провели ни одного матча в КХЛ, для вас это новая лига. Что можете о ней сказать, исходя из увиденного и услышанного?

— Как мы говорили, лига развивается, ребята возвращаются. Это очень позитивно для нашего хоккея в целом. У нас очень много талантливых игроков. Видно, что меняется тренировочный процесс. С того момента, когда я был на сборах в Сочи, многое изменилось. Сейчас нет каких-то бестолковых кроссов, которые никому не нужны. На 15, на 10 км ты бегаешь, но зачем? Аэробную нагрузку можно дать на велотренажёре со специальным прибором, который будет отслеживать твой пульс. В беге эти показатели могут быть «рваные»: где-то с горки бежишь, где-то — в горку. Не совсем это всё понятно. Сейчас такого нет. У нас в ЦСКА тренеры по физподготовке мегаумные профи, которые подходят к своей работе точечно, как нам нужно. На «взрыв» работаем, люди выстраивают из нас хороших хоккеистов. Из нас делают не просто каких-то ломовых лошадей, которые только бегают и что-то тягают за собой, а именно качественных спортсменов.

— Насколько велика мотивация выступать в сильнейшей лиге Европы и бороться за Кубок Гагарина с ЦСКА?

— Без этого никуда! Так получилось, что я играл в НХЛ и АХЛ. Сейчас мне хочется выиграть что-то крупное, пока у меня этого не получалось. Кубок Гагарина — цель всей команды ЦСКА на сезон. Мы готовы ко всему. Будут взлёты, будут и, возможно, падения. Но главное — идти своим путём, верить в нашу систему игры. Думаю, у нас всё получится.

— Вам не потребуются дополнительная адаптация и привыкание к здешним реалиям с учётом того, сколько времени вы провели за океаном?

— Чуть-чуть есть вещи, к которым ещё не привык. Это нормально, я в России долго не жил. Но всё идёт своим путём. Для меня худшие дни были, когда я уезжал из России на сезон и потом только и ждал, когда приеду домой. В России для меня очень комфортная атмосфера. В Минске, где мы проходим сборы, себя тоже чувствую как дома. Всё очень похоже. В Америке мою русскую душу часто тянуло в Россию.

— Изучили специфику правил КХЛ, связанную с голкиперами? Игра в зоне трапеции и прочие важные моменты.

— Привыкаю, изучаю. С правилами проблем не будет. Вот для защитников, мы смотрели, всё немного иначе. Нельзя останавливаться за воротами с шайбой на долгое время, иначе будет свисток. Приспособимся, всё будет нормально.

— Считаете правильным, что теперь, если команда заменит вратаря в овертайме и пропустит, она не получит ни одного очка?

— Теперь это большой риск, 100%. Я вообще не фанат убегать из ворот в овертайме. По мне лучше всего играть «три на три», а победит сильнейший или тот, кому больше повезёт. К игре «четыре на три» отношусь немного скептически.