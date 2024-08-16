Талантливый форвард КХЛ до сих пор без контракта. Зачем «Спартак» удерживает Заседу?

Москвичам игрок уже не нужен, но и отдавать его они не спешат.

На фоне громких переходов и начала предсезонных турниров в КХЛ совсем в тени оказалась история игрока, который до сих пор находится в подвешенном статусе и не знает, где начнёт сезон, хоть и не является неограниченно свободным агентом. Речь о форварде «Спартака» Матвее Заседе.

Формально права на нападающего до сих пор принадлежат красно-белым — Заседе всего 25 лет, а это значит, что по регламенту лиги он является ограниченно свободным агентом. Вот только квалификационное предложение, сделанное московским клубом по окончании сезона, не устроило сторону игрока настолько, что для разрешения ситуации пришлось обратиться в суд.

«Мы подали официальное заявление в арбитраж КХЛ. Сделали исследование рынка и выставили свою цифру, которую мы видим реальной для компенсации. Лига должна отреагировать – согласиться или нет. Может, у неё своё видение ситуации. У меня уже были прецеденты таких разбирательств с лигой. Когда я в прошлый раз подавал в арбитраж по такому запросу, КХЛ адекватно реагировала на это и было честное разбирательство. Жду в этот раз того же. Надеюсь, всё будет правильно», — рассказывал в конце июля агент хоккеиста Шуми Бабаев.

Матвей Заседа Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

«Спартак» уже довольно давно не может по-человечески расстаться с хоккеистом, который, очевидно, клубу не нужен. Хотя в первый полноценный сезон в столице Матвей был частью основного состава, набрал рекордные для себя 23 очка за 55 матчей и с 14 шайбами стал пятым снайпером команды, с приходом на пост главного тренера Алексея Жамнова форвард прочно осел в ВХЛ, появившись лишь в 13 матчах в свитере красно-белых. При этом даже на таком коротком отрезке его статистика вполне хороша — семь результативных действий.

«Заседу отправили в Воскресенск? Мы с ним поговорили. Думаю, это наша с ним внутренняя кухня. Я уже на прошлой пресс-конференции сказал, что есть сильная сторона его игры, а есть слабая. Он почему-то сейчас больше использует свои слабые стороны, а ему надо использовать свои сильные стороны. Вот во что всё упирается.

Я с ним общался перед отъездом в Воскресенск. Мы с ним поговорили, и Алексей Ковалёв с ним пообщался. Поэтому, думаю, он понимает, что ему нужно сделать, как ему нужно там поиграть. Через несколько матчей вернём его. Надеемся, что он будет играть на том уровне, на котором может, и будет приносить пользу», — так объяснял Жамнов решение спустить нападающего в «Химик».

Впрочем, возвращения в основу на постоянной основе так и не произошло — после этих слов Заседа появился в составе «Спартака» всего два раза, в совокупности отыграв 17 минут, и в декабре попросил руководство москвичей об обмене. Перехода, однако, так и не состоялось, хотя интерес со стороны других клубов КХЛ присутствовал, и до конца сезона Матвей находился в ВХЛ.

Уже после вылета из Кубка Гагарина спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал, что клуб будет ждать предложений от других команд и «договариваться с максимальной выгодой». В стане красно-белых ждали оффершита от одного из клубов, которым, предположительно, должен был быть «Авангард» — о возможности контрактного предложения игроку говорил спортивный директор «ястребов» Евгений Забуга, подтвердив интерес к Заседе.

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Возвращения в Омск, как и какой-либо ясности по будущему Матвея, до сих пор не произошло — нового контракта со «Спартаком» до сих пор нет, а обмена в другую команду не случилось. Более того, красно-белые, похоже, намеренно затягивают решение по форварду — по сообщениям анонимных телеграм-каналов, представители красно-белых не присутствовали на первом слушании об изменении компенсации за Заседу, которое было намечено на 13 августа, хотя ранее подтвердили своё участие в процессе.

Чем игрок, который пропускает подготовку к новому сезону, заслужил такое отношение, решительно непонятно. Возможно, та самая «внутренняя кухня», о которой говорил Алексей Жамнов, является куда большей невидимой частью айсберга, чем может показаться на первый взгляд.

И всё же ситуация, в которой, без сомнения, талантливый хоккеист оказывается фактически заложником, не может радовать — ждём, что в ближайшее время сторонам всё-таки удастся договориться и мирно урегулировать все вопросы.