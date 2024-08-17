«В Америке могут сказать, что ты лучший, а в состав не поставить». Интервью с Саморуковым

25-летний Дмитрий Саморуков является армейским воспитанником, начинавшим карьеру ещё в «Красной Армии». Затем защитник решил попробовать свои силы в Северной Америке, а в нынешнем межсезонье подписал трёхлетний контракт с армейцами. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Саморуков подробно объяснил о принятом решении и рассказал о своём заокеанском пути.

«В КХЛ я рассматривал только один клуб»

— Ваши первые эмоции после возвращения из Северной Америки в Россию, в ЦСКА.

— Всё отлично. Домой всегда с радостью возвращаешься. Тем более сейчас ребёнок родился, поэтому легче, когда родители рядом. Дом есть дом.

— С ЦСКА о контракте договорились быстро?

— Я всю жизнь играл в ЦСКА, мы всегда были на связи с руководством клуба. После окончания сезона рассматривал варианты, которые у меня есть. Думал, как будет лучше для меня, для семьи. В итоге приняли такое решение.

— Армейцы как раз искали человека на позицию защитника.

— В КХЛ я рассматривал только один клуб, плюс я ограниченно свободный агент. Понимал, куда еду, на какое место. Когда выходишь на пик своей формы, то надо выигрывать и получать удовольствие от хоккея, много играть.

— Соскучились по России, родственники и семья вас поддержали?

— Конечно! За океаном, когда они ко мне приезжали и поддерживали, было приятно, но дома всегда лучше. Здесь я всегда на глазах, смогут ходить на мои матчи.

— Как ваше самочувствие и физическое состояние?

— В плане физики у меня получилось хорошее время. Когда ты из юниорского хоккея попадаешь во взрослый, то все маленькие детали больше проявляются. Ты стараешься сильнее заботиться о своём теле, уделяешь ему больше времени, начинаешь его досконально понимать, чтобы не получать травмы. Ты растёшь, умнеешь и понимаешь, что тебе необходимо укрепить. Сейчас у меня отличная физическая форма, работа на сборах очень плодотворная.

Дмитрий Саморуков Фото: ПХК ЦСКА

«В Америке отношение людей другое, менталитет другой»

— Как в целом оцените свой этап карьеры в НХЛ?

— Получилось, что я и в Канаде побывал, и в Америку попал. В трёх организациях поиграл. Посмотрел, узнал что-то новое. В Канаде было удобнее в том плане, что «Эдмонтон» меня драфтовал, и мы шли одной семьёй, я как сын для них был. Когда меня обменивали в «Сент-Луис», то сложилось ощущение, что они отпускают ребёнка в дальнее плавание. Про Сент-Луис тоже ничего негативного не могу сказать, неплохой город, но нам с женой очень понравился Питтсбург. Зелёный город, напоминает Европу, мы прямо кайфанули.

— С Евгением Малкиным успели познакомиться?

— Да.

— На днях женился нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у вас есть его номер, отправили СМС-ку?

— Нет (смеётся). Мы не так близко с ним знакомы, поэтому не стал, а жёны наши виделись, общались.

— Какого опыта набрались за океаном, английский язык подтянули?

— Я рано уехал, в 17 лет, через пару лет уже мог общаться. В итоге пробыл семь лет, теперь с иностранцами в России полегче разговаривать.

— Сравнивать Америку и Россию нет смысла, всё совершенно разное?

— Отношение людей другое, менталитет другой. Ребята, которые летят за океан впервые, могут попасть в другой мир. Не знаешь язык — уже тяжело. С тренерами другое общение. Тебе могут в лицо сказать, что ты лучший, а в состав не поставить. Когда варишься в этой теме, то понимаешь, как всё устроено.

Дмитрий Саморуков Фото: ПХК ЦСКА

«Мы очень хотим побеждать, поэтому подбросим серьёзного огня, добавим спортивной злости»

— В ЦСКА пришёл новый главный тренер Илья Воробьёв. Он уже обозначил вам свои требования?

— Всем плюс-минус понятно, в какой хоккей мы будем играть. Перед ЦСКА всегда стоит только одна задача: побеждать. Наш тренерский штаб знает, что для этого надо делать. Состав обновился, работа проделана. Будем добиваться результата.

— Вы сами сильно эмоционально заряжены? Команда выиграла три Кубка Гагарина, а теперь с чистого листа пойдёт за четвёртым.

— Согласен. Сейчас сделана хорошая балансировка. У нас есть опытные ребята, которые уже выигрывали, а есть ребята, голодные до побед. Я и все остальные, кто вернулся из Северной Америки. Мы очень хотим побеждать, поэтому подбросим серьёзного огня, добавим спортивной злости. Нам уже не по 18 лет, в хоккей ты всю жизнь не сможешь играть. Победы, кубки, — это будущая история твоей карьеры. Мы приехали в ЦСКА не отбывать номер, а выигрывать. Только так, остальное сейчас не работает.

— Капитаном команды будет Никита Нестеров. Это самый правильный и логичный выбор?

— Это опытный человек, олимпийский чемпион, поиграл в НХЛ. Он видит ситуацию с разных сторон. Например, подсказывает ребятам, приехавшим из Северной Америки. Потому что он был и на той, и на этой стороне. Никита ведёт команду за собой, он знает, что нужно для побед. Голос Никиты в раздевалке говорит о многом, у человека большое уважение в команде. Мы все вместе как один кулак.

— Армейским иностранцам — Классону, Уильямсу и Ярошу — помогаете или они уже обрусели?

— Они у нас все молодцы, отличные ребята. Они сюда приезжают, потому что им здесь нравится. Они кайфуют, мы им помогаем, они всегда с нами. На командных мероприятиях развлекаются больше, чем мы (смеётся). Для них это веселуха, в Америке и Европе такого не бывает. Всей командой поиграть в волейбол или сходить в баню. У нас всё с душой, семейная обстановка.

Дмитрий Саморуков Фото: ПХК ЦСКА

«Я всегда смотрел на карьеру папы, он тоже уехал из дома рано»

— Вам импонирует тенденция омоложения КХЛ?

— Время покажет. Я считаю, что опыт всё равно должен присутствовать. Без того же Никиты Нестерова ЦСКА сейчас был бы другой. Костя Окулов у нас опытный, Влад Каменев. Ребята всегда подскажут, знают, как себя вести в той или иной ситуации. Смотришь на них и понимаешь, что и как лучше делать.

— Сильно ли, на ваш взгляд, изменилась лига?

— Да, сейчас всё подравнялось. Раньше были чётко видны команды, которые пойдут за кубком. Это меньше, чем половина. После введения жёсткого потолка зарплат в каждой команде есть лидеры, звёздные игроки. Проходных соперников не осталось. Раньше было много оборонительных стилей игры, пассивных, ждали ошибку. Теперь хотят больше двигаться, идти в атаку. Скорости увеличиваются.

— К дальним перелётам по ходу сезона вы готовы?

— В НХЛ тоже очень много летаешь. У нас были выезды, когда уезжали на две недели. То есть особой разницы и проблем не вижу. Это сезон, наша работа, все всё понимают. У меня жена сейчас с ребёнком на Дальнем Востоке, так что я привыкший (смеётся).

— С Виталием Кравцовым уже встретились? (Виталий — родной брат Анастасии, супруги Дмитрия. — Прим. «Чемпионата»).

— Он сейчас в Челябинске, летом заезжал во Владивосток. Мы прилетели в Москву поздно, за две недели до начала сборов ЦСКА. Нужно было решить бытовые вопросы, начинать готовиться к сезону. Времени особо не было, накопилось много дел.

— Ваш отец — известный в прошлом футбольный голкипер, а ныне тренер вратарей ЖФК «Локомотив» Андрей Саморуков. Он вам сказал какую-то напутственную речь после подписания контракта с ЦСКА?

— Я всегда смотрел на карьеру папы, он тоже уехал из дома рано. У нас с ним дороги разные, мы всегда шутим, что я всегда в шлеме, а футболисты более сентиментальные. Я предпочитаю отделять хоккей от семьи. Люблю с ним больше поговорить про жизнь. Он меня может спросить об определённых хоккейных вещах, и мы готовы порассуждать на эти темы. У родителей никогда не было задачи, чтобы я стал хоккеистом номер один, не чувствовалось какого-то давления. Хоккей был как хобби. В итоге всё так закрутилось, что стал профессиональным игроком.

— И с маленьким ребёнком теперь есть кому посидеть.

— Да, тем более у меня мама работает в детском саду (смеётся).