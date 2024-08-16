«Адмирал» выгнал американца прямо с летних сборов. Чем же так разочаровал Ортега?

Межсезонье «Адмирала» получается весьма активным и насыщенным. Дальневосточный клуб провёл масштабную селекцию, заключив множество просмотровых контрактов, и в результате главный тренер Леонид Тамбиев получил возможность основательно просеять состав «моряков» на сборах. Сейчас, к середине августа, кто-то продолжает доказывать свою состоятельность, кому-то предложен полноценный контракт, а кого-то в «Адмирале» уже поблагодарили за работу.

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При этом в августе «моряки» продолжили работать на рынке, где как никогда в это время года людно. Так, был подписан контракт с Ильёй Коноваловым, от которого отказались в московском «Динамо». Несколько лет назад российский голкипер весьма приличного для КХЛ уровня вряд ли бы поехал во Владивосток, но времена меняются – хоккеисты стремятся остаться в главной лиге страны и за неимением лучших вариантов уже не воротят нос от дальних берегов лиги.

С рынка свободных агентов приехал во Владивосток и форвард Сергей Шмелёв. «Адмирал» объявил о подписании контракта с опытным нападающим сегодня, а подготовкой к трансферу стало расторжение соглашения с американским форвардом Остином Ортегой.

И это очень интересная история – не так уж часто в клубах КХЛ расстаются с легионером уже в августе по игровым причинам. Ортега провёл за «Адмирал» лишь два контрольных матча с «Витязем» и «Авангардом» (оба «моряки» выиграли), и увиденного в них, а также на тренировках хватило руководству дальневосточников и Тамбиеву, чтобы разочароваться в ожиданиях относительно Ортеги. А ведь ещё в конце мая американца видели в первом звене «Адмирала»!

Павел Житков спортивный директор «Адмирала» «Это непростое решение для нас. Мы очень рассчитывали на Остина. Те материалы и данные о хоккеисте, которые были подготовлены нашими аналитиками летом, говорили о том, что он должен стать игроком первых двух звеньев, нацеленным на голы и способным добавить креатива в атаку. К сожалению, на сборах мы этого не увидели. Да, возможно, ему не хватило времени, но мы не можем так рисковать — оставлять высокооплачиваемого игрока вне состава, дав время ему раскрыться, легионер должен показывать результат здесь и сейчас. Если тянуть с расторжением, это будет дороже, да и на атмосферу в команде лучшим образом не повлияет, ребята всё видят»

Столь скорая расправа с Ортегой удивительна. Обычно новичкам дают время на раскачку, а особенно легионерам, которым нужно пройти ещё и через бытовую адаптацию. В последние три сезона американский форвард показывал хорошую статистику в неслабой немецкой лиге, много забивал, но можно ли было ожидать, что он покажет себя в новой лиге и новой стране с первых дней сборов?

Впрочем, боссам «Адмирала», конечно, виднее. Они наблюдали игрока в тренировочном процессе каждый день, посмотрели на него на льду, и, вероятно, не приняли бы такое решение без веских причин. Кто знает, как себя вёл Ортега в Минске, где «моряки» проводят межсезонье? Может, он сам сделал всё, чтобы его выгнали ещё до старта сезона. А Тамбиеву с его опытом и крутым нравом много поводов и не нужно.

Леонид Тамбиев Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Что теперь? Во-первых, интересно, где теперь продолжится карьера Ортеги. Интерес к нему в КХЛ был не только со стороны «Адмирала», так что не факт, что в нашей лиге мы его больше не увидим. Хотя «волчий билет» из Владивостока точно будет учитываться. Во-вторых, эта история наверняка станет поучительной для других легионеров-новичков «Адмирала». Они, вероятно, уже поняли, что неприкасаемых у Тамбиева нет.

В-третьих же, интересно, что на место Ортеги был взят россиянин Шмелёв. Не знаю, как у Сергея получится во Владивостоке, но прямо сейчас в «Адмирале» показали, что вполне себе возможна ситуация, когда оказавшийся некачественным легионер уступает место в составе нашему хоккеисту. Шах и мат сторонникам драконовских лимитов: клубы, оказываются, сами могут разобраться, кого им подписывать. А выбор должен быть.

Единственное, что плохо — снова контракт в КХЛ оказался филькиной грамотой. В «Адмирале» ошиблись с Ортегой и легко избавились от ответственности за его подписание, просто разорвав соглашение.

В сотый раз скажу, что так быть не должно ни при каких обстоятельствах. Если бы не было данного лигой права на ошибку, то аналитики «моряков» летом сработали бы получше и, возможно, уже тогда указали бы руководству не на Ортегу, а на того же Шмелёва.