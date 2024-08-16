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Новости дня в хоккее за 16 августа 2024 года, результаты предсезонных игр и турниров

Никитин не согласился с КХЛ, Мальцев 36 лет будет ждать денег из США. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Новости дня в хоккее за 16 августа
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Московское «Динамо» победило без Никиты Гусева, а «Салават Юлаев» впервые выиграл на домашнем турнире.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 16 августа 2024 года.

Игорь Никитин недоволен новым правилом начисления очков в овертаймах КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подробно рассказал о своём отношении к введению нового правила начисления очков в овертаймах матчей КХЛ.

«Есть команды, которые борются за плей-офф, и тем самым у них есть возможность набирать очки. Я, наверное, оставил бы такую возможность — кто хочет, пусть рискует. Мы же сами говорим, что должна быть креативность среди тех тренеров, кто хочет рисковать. И если идти по креативным лекалам, то есть креативные тренеры, которым вы запрещаете рисковать.

В то же время пускай кто хочет, тот и это делает. Для этого нужно обладать игроками, кто в такой ситуации с большой долей вероятности в условиях риска обеспечит результат. Или быть загнанным в угол, как в том сезоне делала в Национальной хоккейной лиге «Миннесота». А когда у тебя этих возможностей и такой ситуации нет, то нет смысла психологически убивать игроков, рискуя и проигрывая.

Лига таким образом говорит, что если ты хочешь рисковать, то ставь, условно, либо на красное, либо на чёрное. Ты не можешь в ином случае остаться при своих очках», — приводит слова Никитина ТАСС.

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Нападающий «Спартака» Мальцев рассказал о пенсии из США, которую получит в 2060 году

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев в своём телеграм-канале рассказал о начислении пенсии в США, которую он сможет получить не раньше 2060 года.

«Вчера ещё получил документы по своей пенсии за игру в Америке. $ 27 500 за четыре с половиной сезона вышло. Только получу я их в 2060 году», — написал Мальцев.

В середине минувшего сезона 26-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». В регулярке КХЛ форвард набрал 11 (2+9) очков в 16 матчах. В плей-офф Мальцев забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ

В пятницу состоялись пять товарищеских матчей с участием команд Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами каждого из них.

«Авангард» одержал волевую победу над «Витязем». На шайбу Дмитрия Бучельникова омичи ответили точными бросками Егора Манина и Никиты Холодилина.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
16 августа 2024, пятница. 12:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
1:0 Бучельников – 18:00     1:1 Манин – 24:00     1:2 Холодилин – 56:30    

Противостояние двух «Динамо» закончилось победой московской команды. У минчан точный бросок на счету Сэма Энаса, у москвичей отличились Павел Кудрявцев, Артём Сергеев и Игорь Ожиганов.

Алексей Кудашов выставил состав, приближённый к оптимальному, не хватало лишь защитника Бреннана Менелла, нападающего Никиты Гусева и вратаря Хантера Миски, который присоединился к команде на сборах позже из-за рождения ребёнка.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
16 августа 2024, пятница. 12:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Кудрявцев – 14:00     0:2 Сергеев (Швец-Роговой) – 15:00     1:2 Энас – 33:00     1:3 Ожиганов (Слепышев, Уил) – 37:00 (5x3)    

«Торпедо» отыгралось в матче с клубом «Юнисон-Москва». В составе нижегородцев шайбами отметились Дмитрий Кагарлицкий и Василий Атанасов, у москвичей — Иван Козлов.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
16 августа 2024, пятница. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
ОТ
ХК Юнисон-Москва
Москва
0:1 Козлов – 20:42 (5x5)     1:1 Кагарлицкий (Летунов, Атанасов) – 44:34 (5x5)     2:1 Атанасов (Филлипс, Летунов) – 60:34    

«Автомобилист» реабилитировался после вчерашнего поражения на Фонбет Кубке Республики Башкортостан, обыграв «Металлург». У магнитогорской команды, проведшей первую игру на турнире, отличились Егор Яковлев и Люк Джонсон. В составе клуба из Екатеринбурга точные броски на счету Андрея Обидина, Стефана Да Косты, Брукса Мэйсека и Владимира Кузнецова.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
16 августа 2024, пятница. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
ОТ
ХК Юнисон-Москва
Москва
0:1 Козлов – 20:42 (5x5)     1:1 Кагарлицкий (Летунов, Атанасов) – 44:34 (5x5)     2:1 Атанасов (Филлипс, Летунов) – 60:34    

Игровой день завершился матчем на турнире в Уфе, где местный «Салават Юлаев» принимал «Нефтехимик». У хозяев шайбы на счету Глеба Кузьмина, Егора Сучкова, Максима Загребина и Ильдана Газимова. У «Нефтехимика» отличились Вячеслав Лещенко и Никита Хоружев.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
16 августа 2024, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кузьмин (Цулыгин) – 11:22 (5x4)     2:0 Сучков – 20:08 (5x5)     2:1 Лещенко (Митякин) – 28:28 (5x5)     3:1 Загребин (Великов) – 30:43 (5x5)     3:2 Хоружев (Ди) – 35:21 (5x5)     4:2 Газимов (Набиев, Кузьмин) – 35:42 (5x5)    

«Адмирал» расторг контракт с Ортегой и подписал Шмелёва

По инициативе «Адмирала» расторгнут контракт с американским нападающим Остином Ортегой.

«Адмирал» подписал игрока в мае текущего года. Форвард не сыграл за клуб ни одного матча. Последние три сезона форвард выступал в чемпионате Германии за «Ред Булл Мюнхен».

Также «Адмирал» заключил однолетний контракт с нападающим Сергеем Шмелёвым

Напомним, последние три сезона форвард провёл в уфимском «Салавате Юлаеве». В регулярном сезоне-2023/2024 Шмелёв провёл 45 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 28 очков с показателем полезности «+16». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний форвард сыграл три матча, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу. Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Шмелёв сыграл 614 матчей, в которых набрал 322 (120+202) очка.

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