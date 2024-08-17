В Словакии разгорелся огромный скандал из-за России. Это шанс для Казахстана?

Меньше двух недель остаётся до начала судьбоносного международного турнира для 12 национальных команд. В конце августа – начале сентября в трёх европейских городах пройдёт решающая стадия олимпийской квалификации, по итогам которой определятся заключительные участницы Игр-2026 в Милане в хоккейном турнире. Пока что всё ещё официально остаётся неясной судьба сборной России, которая наряду с командой США находится в группе С. По участию российской команды ИИХФ ещё предстоит принять отдельное решение, но по состоянию на 17 августа 2024 года через две недели должны определиться два соперника россиян на групповом этапе Олимпийских игр.

Один из раундов квалификации пройдёт в столице Словакии Братиславе. Местная национальная команда является очевидным фаворитом домашнего отбора, а её конкурентами за поездку в Милан станут команды Казахстана, Австрии и Венгрии. На прошлых Играх словаки выступили сенсационным образом, сумев впервые в своей истории добраться до олимпийского пьедестала, заняв там третью ступень. В матче за бронзовые медали подопечные Крэйга Рэмзи учинили разгром сборной Швеции (4:0), а героем нации стал голкипер Патрик Рыбар, отыгравший «на ноль» во встрече за третье место и ставший одним из главных героев всего олимпийского турнира.

Спустя два года ситуация на мировой арене радикальным образом изменилась. Сейчас о геройствах Рыбара в Пекине многие на его родине предпочитают не вспоминать. Всё дело в том, что Патрик продолжает выступать в КХЛ, где является голкипером московского «Спартака». А Союз хоккея Словакии до недавнего времени оставлял в силе отстранение игроков КХЛ от выступления за национальную команду.

Всё изменилось в начале августа, когда по итогам голосования клубов словацкой лиги было принято решение о том, что словацкие игроки, выступающие в Континентальной хоккейной лиге, могут быть вызваны в национальную команду страны. 52% представителей клубов проголосовали за участие игроков КХЛ в сборной, 38% — против и 10% воздержались.

«По итогам опроса принято решение, что на турнирах сборная должна быть в максимально сильном составе независимо от клубной принадлежности. Таким образом, тренеры национальной команды будут иметь полную свободу действий», — сказано в сообщении Федерации хоккея Словакии.

Это решение было продиктовано изменением политического курса в стране и желанием собрать как можно более сильную команду на домашний финал олимпийского отбора. Помимо Рыбара, принадлежность к КХЛ имеют ещё восемь словацких хоккеистов. Это пять защитников – Михал Чайковски («Спартак»), Кристиан Ярош (ЦСКА), Мислав Росандич («Лада»), Мартин Гернат («Локомотив»), Марио Грман («Адмирал») — и ещё три форварда – Томаш Юрчо («Куньлунь Ред Стар»), Михал Криштоф («Сочи») и Адам Лишка («Северсталь»). Далеко не факт, что все из них получат приглашение в национальную команду, но с игроками КХЛ словацкая сборная точно бы стала ещё мощнее, и шансы Казахстана на совершение чуда в Братиславе упали бы до нуля.

Однако снятие национального бана со словацких хоккеистов КХЛ породило новую волну раскола на их родине. Сначала бывший игрок сборной Словакии и клубов НХЛ Михал Гандзуш подал в отставку из исполкома федерации в знак протеста против этого решения.

«У меня есть внутреннее убеждение, что хоккеисты, которые играют в КХЛ, не могут представлять нашу страну на фоне того, что произошло и продолжает происходить на Украине», – приводит слова Гандзуша Pravda.sk.

Материалы по теме Обладатель Кубка Стэнли высказался против приглашения словаков из КХЛ в сборную

Гандзуш давно стоял на своей позиции, и его слова и дальнейшие действия не стали какой-то сенсацией. Да и ничего изменить не могли, но затем в прессе публично высказался уже действующий игрок национальной команды Мартин Поспишил. 24-летний форвард «Калгари Флэймз» выступал на последнем чемпионате мира, где набрал 7 (3+4) очков в семи матчах, став одним из лучших игроков в своей сборной. На олимпийском отборе на Мартина были возложены большие надежды, но на этой неделе он заявил, что раздумывает об отказе от сборной по этическим соображениям.

«Я был удивлён этой новостью, посмотрим, как всё будет развиваться. Мне сложно это комментировать, потому что я всё узнал совсем недавно. В ближайшие несколько дней я решу, приеду ли в сборную.

Я человек, у которого есть моральные принципы, которые трудно переступить. Это сложная ситуация, поскольку я могу осуществить свою мечту – играть за сборную со своим братом. Для меня до сих пор большая честь надеть майку сборной Словакии, но иногда спорт отходит на второй план», — приводит слова Поспишила Sport Aktuality.

По информации местной прессы, Союз хоккея Словакии должен объявить состав национальной команды в ближайший понедельник, и вокруг него царит большая напряжённость. Когда журналисты сайта šport.sk попытались узнать реакцию партнёров Союза на возвращение в сборную игроков КХЛ, откликнулись только две компании из шести. Пресс-служба компании Orange сообщила, что следит за ситуацией, а в «Кауфланд» заявили, что не намерены рассылать сообщения через СМИ. Остальные четыре партнёра Союза проигнорировали словацкую прессу.

В ближайшие несколько дней представителям Союза хоккея Словакии придётся или убедить Поспишила и других хоккеистов НХЛ, разделяющих его точку зрения, изменить их позицию, или отказаться от возвращения игроков КХЛ в команду. В таком случае шансы сборной Казахстана на поездку в Милан могут чуть возрасти, ведь на таком краткосрочном турнире может случиться всё что угодно.

С 29 августа по 1 сентября Братислава примет матчи группы D, в Риге в группе E сыграют сборные Латвии, Франции, Словении и Украины, а Ольборг примет соревнование в группе F, где путёвку в Италию будут оспаривать Дания, Норвегия, Великобритания и Япония.