Каким теперь будет ЦСКА. Интервью с главным тренером армейцев Воробьёвым

Предсезонные сборы ЦСКА в Минске постепенно завершаются. Команда активно потрудилась, опробовала в деле новых игроков, поработала над физической и тактической подготовкой. В эксклюзивном интервью находящемуся на месте события обозревателю «Чемпионата» главный тренер армейцев Илья Воробьёв рассказал, на чём отныне расставлены основные акценты подготовки к сезону и в каком направлении движется КХЛ.

«В плане работы на льду нагрузки добавились»

— Как оцените минские сборы ЦСКА?

— У нас три микроцикла. 5 августа мы прилетели в Минск, 19-го улетаем обратно после игры с местным «Динамо». Если говорить про занятия в зале, то нагрузки чуть-чуть снизили, а в плане работы на льду нагрузки добавились. Это самый тяжёлый микроцикл.

— Шесть российских хоккеистов, вернувшихся в ЦСКА из Северной Америки, уже влились в коллектив? Для них такие долгие сборы непривычны.

— В Северной Америке есть система, когда они могут быть на стадионе определённое количество часов. Поэтому ребята, которые выступали там, не сразу привыкают к такому лагерю и двухразовым тренировкам, на первых порах это непросто. Все они хорошо влились в коллектив, активно работают, все профессионалы.

— В плане физической готовности и прохождения акклиматизации порядок?

— Они давно прилетели в Россию, поэтому всё нормально. Бо́льшая часть ребят успели съездить по домам, откуда они прибыли в расположение команды. Денис Гурьянов побывал в Тольятти, Никита Охотюк — в Челябинске.

— Как вам работа легионеров — Классона, Уильямса и Яроша?

— Они хорошо работают, мы немножко помогаем им с языком. Ребята добросовестные, честные.

«Гамзин у нас будет «толкать» Просветова»

— На роль первого вратаря приглашён Иван Просветов. Молодые Гамзин и Скотников готовы составить ему конкуренцию?

— Гамзин у нас будет однозначно составлять конкуренцию, «толкать» Просветова. Да, у нас ещё есть ещё Скотников и молодое дарование — Пётр Андреянов. Интересный парень. Все ребята достойные, проводят хорошую работу.

— Рады тому, что с вратарями работает тренер Клемен Мохорич, которого вы прекрасно знаете по совместной работе в «Металлурге»?

— Я однозначно доволен. Это человек, с которым мы работали, и делали это неплохо. Я очень рад, что он с нами. Клемен вытащил в прошлом году Илью Набокова. Доверяю нашим тренерам, всё будет хорошо.

— Вы упомянули важный аспект: он умеет найти подход к молодым ребятам.

— Безусловно.

— В тренерском штабе с ролями определились?

— Все свои зоны ответственности знают. У нас есть Юрий Бабенко, Александр Попов, тренер вратарей, два специалиста по фитнесу.

— Понимаете, что ответственность в ЦСКА огромная?

— Клуб ЦСКА к этому и обязывает. Мы все прекрасно понимаем, где мы работаем.

— Никита Нестеров — капитан армейцев. Здесь особых раздумий не было?

— С Никитой всё было предельно ясно. Это лидер ЦСКА и сборной России на протяжении многих лет, многократный чемпион. Тут вопросов не стояло.

Юрий Бабенко и Илья Воробьёв Фото: ПХК ЦСКА

«Мы специально подбирали ребят, чтобы играть в очень быстрый хоккей»

— В КХЛ идёт тенденция на омоложение. На ваш взгляд, это логично?

— Тут дело в том, что достаточно молодая команда выиграла прошлый Кубок, поэтому все на это нацелены. «Металлург» победил за счёт движения, хоккей становится быстрее. Наш вид спорта переходит в это русло, он омолаживается, средний возраст становится меньше. Отчасти есть недоработка взрослых игроков. Если бы они не упустили этот момент в прошлом году, то они были бы при контрактах.

— Меня удивило, сколько в нынешнее межсезонье свободных агентов. Не припомню такого.

— Такого никогда не было. Думаю, что всё это идёт отсюда. Сейчас делается ставка на молодых, но через год всё может измениться, если выиграет команда с более возрастным составом. Тогда все потянутся в эту сторону.

— У ЦСКА сплав опыта и молодости. В какой хоккей будут играть армейцы?

— Мы специально подбирали ребят, чтобы играть в очень быстрый хоккей, делать акцент на скорость, выполнять мгновенные переходы.

— В нынешнем межсезонье последовали очередные изменения в правилах. Судьи с вами уже успели провести семинар?

— Да, мы встречались. С нами провёл встречу завершивший карьеру и перешедший на работу в КХЛ Константин Оленин, а также опытный Сергей Беляев.

— Как вам новое правило: в случае если снимаешь вратаря в овертайме и пропускаешь, то не получаешь очков?

— Думаю, что теперь будет больше разума. Вряд ли многие команды станут рисковать. В моём понимании это правильное решение. Иначе овертаймы начали превращаться в формат «четыре на три» в одной зоне, зрители с противоположной стороны вообще ничего не видят. Если шайбу перехватили и какая-то ошибка, то тебе забросили в пустые ворота. На мой взгляд, на это не совсем интересно смотреть.

— За риск нужно платить.

— Считаю, что да.

Илья Воробьёв Фото: ПХК ЦСКА

«В КХЛ происходят правильные вещи, она становится интереснее»

— В КХЛ становится всё больше именитых мастеров, ребята возвращаются из Северной Америки в Россию, приятная тенденция?

— В лиге происходят правильные вещи, она становится интереснее. Ребята видят и понимают эти аспекты, возвращаются. Происходят изменения в правилах, за воротами нельзя стоять и тянуть время. Хоккей развивается.

— ЦСКА проделал огромную работу по возращению многих российских хоккеистов на родину.

— Всё верно. Нашим менеджерским и руководящим составом проделана огромная работа. Ребята вернулись, видно, что они соскучились по России, по выступлению за такой топ-клуб, как ЦСКА.

— Конкуренция среди клубов тоже сильно возросла?

— Так и есть, играть становится сложнее, интереснее, более непредсказуемо. Хоккей изменился. Многие команды играют за счёт движения, «съедают» время и пространство у соперника, не дают ему ничего сделать с шайбой. Меняются правила, площадки. Движение сейчас очень важная часть игры.

— Главное, чтобы хватило сил на такую длинную регулярку.

— С одной стороны, это сложно, с другой стороны, площадки стали меньше, ребята — помоложе. Так что здесь как посмотреть.