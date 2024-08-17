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Что произошло в хоккее 17 августа 2024 года, главные новости, результаты матчей, Авангард подписал Макеева

«Авангард» нашёл форварда, наследник Овечкина не хочет играть за клуб. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Патрик Лайне
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Тарасенко выбрал игровой номер в «Детройте», а «Сибирь» потеряла важного игрока в контрольном матче.

Дайджест главных новостей из мира хоккея за 17 августа 2024 года.

«Авангард» подписал контракт с форвардом Алексеем Макеевым

Российский хоккейный клуб «Авангард» (Омск) объявил о подписании контракта с 32-летним нападающим Алексеем Макеевым. Он будет выступать под 57-м номером.

Последние четыре года Макеев провёл в Екатеринбурге, где выступал за «Автомобилист». В прошедшем сезоне Алексей провёл 84 игры, в которых набрал 42 (20+22) очка при показателе полезности «+19».

«Нашей задачей было усилить атаку, а также добавить команде вариативности в нападении. Макеев набрал немало очков в прошлом сезоне, у него есть качества и голеадора, и диспетчера. Внушительный показатель полезности говорит о том, что это командный игрок, готовый отрабатывать на любом участке площадки. Он здорово реализует моменты, а главное — у него характер настоящего бойца. Алексей — бронзовый призёр прошлого чемпионата и максимально настроен побеждать, его мастерство и самоотверженность принесут пользу нашей команде», — приводит слова генерального менеджера ХК «Авангард» Антона Курьянова пресс-служба клуба.

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Агент Ортеги рассказал о расторжении контракта форварда с «Адмиралом»

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Остина Ортеги, прокомментировал внезапное расторжение контракта с форвардом. Легионер успел провести лишь два товарищеских матча. По информации СМИ, за расторжение контракта по инициативе «Адмирала» Ортега получил 8,75 млн рублей в качестве компенсации.

«До этого мне звонили из «Адмирала» и говорили, что у них возникают некоторые вопросы насчёт Ортеги. Я ответил: «Посмотрите его в деле, пусть он поиграет». Но сегодня с утра позвонили и сказали, что приняли решение. Если приняли — что теперь сделаешь. Понятно, что такого быстрого расставания мы не ждали. Но самое главное, что «Адмирал» сделал всё цивилизованно, согласно регламенту и выплатил компенсацию.

— Ортега не подошёл главному тренеру «Адмирала» Леониду Тамбиеву?
— Сказали, что тренер предварительно видел в нём что-то другое. Сейчас, попробовав в руках, он понял, что это игрок другого плана, — цитирует Черных «РБ Спорт».

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Генменеджер «Коламбуса» рассказал, что Патрик Лайне не хочет играть за клуб

Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл подтвердил, что 26-летний нападающий Патрик Лайне хочет покинуть клуб. Его контракт с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Он заявлял, что не хочет играть за «Блю Джекетс», ещё до моего прихода в организацию. Вероятно, что-то случилось в раздевалке, и он больше не хочет быть частью этого коллектива.

Сейчас мы ведём переговоры по его обмену с парочкой команд, но эта активность достаточно слабая. Если нам не удастся договориться, то Лайне придётся приехать в наш тренировочный лагерь в сентябре», – цитирует Уодделла TSN.

Напомним, Лайне, которого ещё до дебюта в НХЛ начали называть наследником Овечкина, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл всего 18 матчей в составе «Коламбуса», после чего не смог продолжать играть из-за травмы и операции плеча. После этого он вошёл в Программу помощи игрокам НХЛ.

Владимир Тарасенко выбрал игровой номер в «Детройте»

Российский нападающий Владимир Тарасенко будет играть в «Детройте» под 11-м номером. Клуб объявил игровые номера всех новичков команды. В это межсезонье 32-летний форвард подписал двухлетний контракт с «Ред Уингз». Напомним, ранее в НХЛ Тарасенко выступал под 91-м номером за «Сент-Луис», «Рейнджерс» и «Оттаву». За «Флориду» россиянин играл под 10-м номером.

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Центрфорвард «Сибири» Овчинников получил травму в контрольном матче

Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников получил повреждение в сегодняшнем товарищеском матче с «Югрой» (3:0). Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, характер и сроки восстановления будут известны после полного обследования.

В прошлом сезоне Овчинников выступал за «Торонто Марлис» в АХЛ. В 21 матче нападающий забросил семь шайб и оформил три голевые передачи. В середине марта «Торонто Мэйпл Лифс» обменял Овчинникова в «Миннесоту Уайлд». Ранее агент игрока Шуми Бабаев заявлял, что в АХЛ форварду недостаточно доверяют.

Агент высказался о слухах про Деанджело в СКА и возможном уходе из клуба Галимова

Хоккейный агент Александр Черных заявил, что общался с агентом хоккеиста Тони Денаджело и он отрицал, что американца подпишут в СКА.

«Писали, что Деанджело должен приехать в СКА. Но я разговаривал с его представителем, и он мне сказал, что КХЛ даже не обсуждали. Они были очень сильно удивлены этими новостями», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

«Эмиль Галимов на сегодня игрок СКА, но завтра всё может быть по-другому. С любым игроком может произойти что угодно. Вот с Остином Ортегой в «Адмирале» расторгли контракт за короткое время», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

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Результаты контрольных матчей 17 августа 2024 года

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
17 августа 2024, суббота. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 0
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Ахияров (Яковлев) – 04:43 (5x5)     2:0 Андреофф (Мёрфи, Карпов) – 18:55 (5x4)     3:0 Жуков (Коротков, Гоголев) – 31:08 (5x5)    
Кубок президента Республики Казахстан . Кубок президента РК
17 августа 2024, суббота. 11:00 МСК
Казахстан
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Рахманов (Бреус) – 04:16 (5x5)     2:0 Буяльский (Мухаметов, Гайтамиров) – 05:21 (5x5)     3:0 Панюков (Старченко, Бекетаев) – 07:31 (5x4)     3:1 Брынцев (Барулин, Грачёв) – 27:50 (5x5)    
Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
17 августа 2024, суббота. 11:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Alexei Kruchinin (Ильин, Фомин) – 01:23 (5x4)     1:1 Мэйсек – 18:50 (5x5)     2:1 Ершов (Alexei Kruchinin, Ильин) – 32:10 (5x5)     2:2 Романцев (Кузнецов, Бывальцев) – 36:43 (5x4)     2:3 Раздьяконов (Филяев, Трямкин) – 42:08 (5x5)     2:4 Севостьянов (Денежкин) – 44:50 (5x4)     3:4 Аймурзин (Скоренов, Коростелёв) – 48:41 (5x5)    
Кубок президента Республики Казахстан . Кубок президента РК
17 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Кайыржан (Шайхмедденов) – 11:15 (4x5)     1:1 Минеев (Алтыбармакян) – 19:26 (5x4)     2:1 Кайыржан (Апальков, Смит) – 25:14 (5x5)     2:2 Грошев (Червоненко) – 42:35 (5x5)     3:2 Смит (Кайыржан, Камалов) – 47:37 (5x5)     3:3 Иванюженков (Ожгихин, Коромыслов) – 57:52 (5x5)     3:4 Червоненко (Грошев, Коромыслов) – 61:23 (3x3)    
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
17 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 4
Нефтяник
Альметьевск
0:1 Воронин – 03:01     1:1 Миллер – 16:31 (5x4)     2:1 Крутов – 21:29 (5x5)     3:1 Замалтдинов – 30:43 (5x5)     3:2 Кориневский – 35:04 (5x5)     4:2 Крутов – 35:57 (5x5)     4:3 Хасанов – 37:44 (5x5)     5:3 Бровкин – 56:47 (5x5)     5:4 Кориневский – 59:52 (6x5)     6:4 Комков – 59:57 (en)    
Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
17 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Точилкин (Ураков, Пастухов) – 09:34 (5x5)     1:1 Майоров (Паливко) – 29:45 (5x4)     1:2 Полтавчук (Гусев, Сапожников) – 36:22 (5x5)    
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