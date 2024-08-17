«Авангард» нашёл форварда, наследник Овечкина не хочет играть за клуб. Итоги дня в хоккее

Дайджест главных новостей из мира хоккея за 17 августа 2024 года.

«Авангард» подписал контракт с форвардом Алексеем Макеевым

Российский хоккейный клуб «Авангард» (Омск) объявил о подписании контракта с 32-летним нападающим Алексеем Макеевым. Он будет выступать под 57-м номером.

Последние четыре года Макеев провёл в Екатеринбурге, где выступал за «Автомобилист». В прошедшем сезоне Алексей провёл 84 игры, в которых набрал 42 (20+22) очка при показателе полезности «+19».

«Нашей задачей было усилить атаку, а также добавить команде вариативности в нападении. Макеев набрал немало очков в прошлом сезоне, у него есть качества и голеадора, и диспетчера. Внушительный показатель полезности говорит о том, что это командный игрок, готовый отрабатывать на любом участке площадки. Он здорово реализует моменты, а главное — у него характер настоящего бойца. Алексей — бронзовый призёр прошлого чемпионата и максимально настроен побеждать, его мастерство и самоотверженность принесут пользу нашей команде», — приводит слова генерального менеджера ХК «Авангард» Антона Курьянова пресс-служба клуба.

Агент Ортеги рассказал о расторжении контракта форварда с «Адмиралом»

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Остина Ортеги, прокомментировал внезапное расторжение контракта с форвардом. Легионер успел провести лишь два товарищеских матча. По информации СМИ, за расторжение контракта по инициативе «Адмирала» Ортега получил 8,75 млн рублей в качестве компенсации.

«До этого мне звонили из «Адмирала» и говорили, что у них возникают некоторые вопросы насчёт Ортеги. Я ответил: «Посмотрите его в деле, пусть он поиграет». Но сегодня с утра позвонили и сказали, что приняли решение. Если приняли — что теперь сделаешь. Понятно, что такого быстрого расставания мы не ждали. Но самое главное, что «Адмирал» сделал всё цивилизованно, согласно регламенту и выплатил компенсацию.

— Ортега не подошёл главному тренеру «Адмирала» Леониду Тамбиеву?

— Сказали, что тренер предварительно видел в нём что-то другое. Сейчас, попробовав в руках, он понял, что это игрок другого плана, — цитирует Черных «РБ Спорт».

Генменеджер «Коламбуса» рассказал, что Патрик Лайне не хочет играть за клуб

Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл подтвердил, что 26-летний нападающий Патрик Лайне хочет покинуть клуб. Его контракт с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Он заявлял, что не хочет играть за «Блю Джекетс», ещё до моего прихода в организацию. Вероятно, что-то случилось в раздевалке, и он больше не хочет быть частью этого коллектива.

Сейчас мы ведём переговоры по его обмену с парочкой команд, но эта активность достаточно слабая. Если нам не удастся договориться, то Лайне придётся приехать в наш тренировочный лагерь в сентябре», – цитирует Уодделла TSN.

Напомним, Лайне, которого ещё до дебюта в НХЛ начали называть наследником Овечкина, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл всего 18 матчей в составе «Коламбуса», после чего не смог продолжать играть из-за травмы и операции плеча. После этого он вошёл в Программу помощи игрокам НХЛ.

Владимир Тарасенко выбрал игровой номер в «Детройте»

Российский нападающий Владимир Тарасенко будет играть в «Детройте» под 11-м номером. Клуб объявил игровые номера всех новичков команды. В это межсезонье 32-летний форвард подписал двухлетний контракт с «Ред Уингз». Напомним, ранее в НХЛ Тарасенко выступал под 91-м номером за «Сент-Луис», «Рейнджерс» и «Оттаву». За «Флориду» россиянин играл под 10-м номером.

Центрфорвард «Сибири» Овчинников получил травму в контрольном матче

Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников получил повреждение в сегодняшнем товарищеском матче с «Югрой» (3:0). Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, характер и сроки восстановления будут известны после полного обследования.

В прошлом сезоне Овчинников выступал за «Торонто Марлис» в АХЛ. В 21 матче нападающий забросил семь шайб и оформил три голевые передачи. В середине марта «Торонто Мэйпл Лифс» обменял Овчинникова в «Миннесоту Уайлд». Ранее агент игрока Шуми Бабаев заявлял, что в АХЛ форварду недостаточно доверяют.

Агент высказался о слухах про Деанджело в СКА и возможном уходе из клуба Галимова

Хоккейный агент Александр Черных заявил, что общался с агентом хоккеиста Тони Денаджело и он отрицал, что американца подпишут в СКА.

«Писали, что Деанджело должен приехать в СКА. Но я разговаривал с его представителем, и он мне сказал, что КХЛ даже не обсуждали. Они были очень сильно удивлены этими новостями», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

«Эмиль Галимов на сегодня игрок СКА, но завтра всё может быть по-другому. С любым игроком может произойти что угодно. Вот с Остином Ортегой в «Адмирале» расторгли контракт за короткое время», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Результаты контрольных матчей 17 августа 2024 года