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Патрик Лайне не хочет играть за Коламбус, что происходит, куда может перейти

Лайне не хочет играть за «Коламбус». «Финский Овечкин» потерял связь с реальностью
Максим Макаров
«Финский Овечкин» потерял связь с реальностью
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Кажется, Патрик до сих пор воображает себя звездой первой величины.

Когда-то Патрик Лайне рассматривался скаутами и экспертами как будущая звезда НХЛ. Очень уж впечатлила общественность игра на молодёжном чемпионате мира, где финны выиграли золотые медали, а тройка Пульюярви – Ахо – Лайне разрывала соперников. Подкрепили эти ожидания и первые сезоны Патрика в составе «Виннипега», который потратил на финна второй пик в 2016 году: за первые два сезона форвард забросил 80 шайб, благодаря чему получил неофициальный титул наследника Овечкина. Но с тех пор результативность Лайне начала падать, а россказни о преемственности стали терять смысл. А в России так и вовсе превратились в мем.

На вступлении засиживаться не имеет смысла, поэтому будем переходить к делам насущным. Прошлый сезон у Лайне вышел кошмарным. Финский снайпер, который и по статусу, и по зарплате должен быть лидером «Коламбуса», почти не приносил пользы команде, становясь головной болью для главного тренера и генерального менеджера. На фоне этого пошли слухи об обмене, в том числе в этих разговорах звучала фамилия Кузнецова как потенциальная компенсация. Но до этого не дошло – Лайне отправился на прохождение Программы помощи игрокам НХЛ.

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Тихо провести время, будучи участником программы, не удалось – Патрик зачем-то начал выкладывать фотографии с отдыха в то время, когда «Коламбус» со страшной силой валился на дно таблицы. Корректно ли это по отношению к руководству и партнёрам? Вопрос остаётся открытым.

Летом разговоры об обмене вновь начали появляться со всё большей интенсивностью, а совсем недавно новый генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл выступил с недвусмысленным заявлением: «Он заявлял, что не хочет играть за «Блю Джекетс», ещё до моего прихода в организацию. Вероятно, что-то случилось в раздевалке, и он больше не хочет быть частью этого коллектива. Сейчас мы ведём переговоры по его обмену с парочкой команд, но эта активность достаточно слабая. Если нам не удастся договориться, то Лайне придётся приехать в наш тренировочный лагерь в сентябре».

Патрик Лайне

Патрик Лайне

Фото: AP/TASS

Что же эта за «парочка команд»? Одним из претендентов в заокеанской прессе называли «Флориду», но затея свернулась из-за того, что у обладателей Кубка Стэнли нет денег под потолком. Это правда, «пантеры» сейчас даже немного превышают его, но понимания, зачем им вдруг понадобился Лайне – нет. Более проблемные позиции у «Флориды» — это защита и боттом, но никак не топ-6.

Ещё одним претендентом называлась «Миннесота». Но, с учётом их давних проблем с потолком, такой трейд будет выглядеть как покупка безделушки с маркетплейса, когда параллельно у вас пустой холодильник.

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А теперь рассмотрим ситуацию с двух сторон, а также пофантазируем, кто реально может нацелиться на Лайне.

Для «Коламбуса» ситуация понятна – клубу надо избавиться от токсичного актива, понеся как можно меньше урона. Из слов генерального менеджера можно сделать вывод, что разговоров о выкупе контракта пока не идёт. Поэтому для «Блю Джекетс» будет счастье, если получится обменять форварда любым способом. Пусть за бесценок или с удержанием части зарплаты. Судя по взаимным комментариям сторон, союза уже не будет.

Со стороны Лайне всё в разы интереснее. Почему конкретно форвард не желает играть за «Коламбус», мы не знаем. Может быть, действительно что-то произошло в раздевалке по ходу прошлого сезона. Но есть ли рычаги у него ставить условия таким образом? У игрока, зарабатывающего $ 8,7 млн, набравшего в прошлом сезоне девять очков, пропустившего из-за травмы и программы помощи 3/4 сезона и имеющего репутацию одного из самых токсичных игроков лиги? По-моему, Патрик потерял связь с реальностью, до сих пор воображая себя звездой. Это уже давно не так. С учётом всего сказанного, Лайне должен сделать что-то большее, чтобы привлечь потенциальных покупателей, если так хочется покинуть «Коламбус». А именно отбросить свои капризы в сторону и начать доказывать это своей игрой в предстоящем сезоне.

Если изучить возможности команд НХЛ, то можно сделать вывод, что единственная команда, которой реально может понадобиться Лайне – это «Юта». Во-первых, у команды ещё есть место под потолком зарплат. Во-вторых, наследство, доставшееся от «Аризоны», не впечатляет, а потенциальная связка Лайне – Келлер вполне могла бы стать двигателем новой команды. Но, опять же, всё это при условии, что Патрик будет играть в хоккей, а не заниматься тем, что он делал в последний год.

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