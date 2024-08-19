«Знаю правду о фашизме. Кто бы что ни доносил мне из телевизора». Интервью с Кудашовым

Алексей Кудашов начинает четвёртый сезон в статусе главного тренера московского «Динамо». Прошлый сложился для столичного клуба неоднозначным образом – динамовцы всего во второй раз выиграли Кубок Континента по итогам регулярного чемпионата, однако в плей-офф выступили явно ниже своих возможностей, вылетев на стадии четвертьфинала после сухого поражения от «Трактора».

В межсезонье спортивный блок «Динамо» внёс точечные, но при этом заметные изменения в состав. Вратарская линия была обновлена на две трети, и основная ставка теперь делается на американского новичка Хантера Миску. В линии защиты были следующие изменения: команду покинул её бывший капитан Андрей Миронов, зато в клуб вернулся защитник Артём Сергеев, являющийся воспитанником столичной организации. Нападение было заметно усилено после подписаний Макса Комтуа, Антона Слепышева, Артёма Михеева и Артёма Швеца-Рогового, и ожидания болельщиков от нового сезона запредельно высоки.

В самом конце предсезонного сбора в Минске «Динамо» обыграло местных одноклубников (3:1), а за несколько дней до этого посетило мемориальный комплекс «Хатынь». Между этими событиями 53-летний Кудашов дал эксклюзивное «Чемпионату», в котором рассказал:

о решении посетить мемориальный комплекс в Беларуси;

о важности донесения до североамериканцев правды о Великой Отечественной войне;

о причинах проведения предсезонного сбора в Минске;

об изменениях в предсезонной подготовке и внедрении тренировок на конькобежном стадионе;

о причине расставания со своим многолетним помощником Александром Савченковым и других изменениях в его тренерском штабе;

об уходе Миронова и процессе выбора нового капитана;

о приобретении Миски и североамериканской бригаде легионеров;

о сохранении Никиты Гусева;

о том, кто из российских тренеров может стать главным в НХЛ;

а в завершение выступил с эмоциональным обращением к руководству КХЛ.

«Наши североамериканцы должны отделять, где добро, а где зло»

— Ради посещения мемориального комплекса вы пошли на изменение программы подготовки и отменили вечернюю тренировку. Почему для вас это было настолько важно?

— Начнём с того, что мы находимся на той земле, где во время войны кровь лилась ручьём. В Беларуси ценят память погибших предков – по городу развешаны плакаты, об этом говорят по телевидению – здесь внимательно относятся к воспитанию нового поколения. Сегодняшние времена настолько неправильные и непонятные, поступает много разной информации, согласно которой чуть ли не мы на кого-то напали, и становится непонятно, а кто же был виноват.

Всё наше взрослое поколение – это дети войны. Наши деды, бабушки прошли через неё – кто-то находился в тылу, кто-то воевал. У меня все воевали, я много общался с дедом, слушал его истории о войне. Поэтому знаю правду о фашизме, кто бы что ни пытался мне доносить иное из телевизора.

Поездка на мемориал была необходимостью для того, чтобы показать ребятам, что происходило на самом деле. Это дань памяти. Это воспитание. Это наша история, которую мы должны знать, чтобы больше не допускать подобного впредь.

Фотографии игроков и тренеров «Динамо» в «Хатыни» Фото Делегация московского «Динамо» посетила мемориальный комплекс «Хатынь» в Беларуси

— Вам было интересно, как отреагируют на поездку иностранные игроки, для которых по объективным причинам тема Великой Отечественной войны никогда не стояла так остро, как для россиян и белорусов?

— Это было одной из задач, почему мы туда поехали. Специально взяли даже не переводчика, а именно англоязычного экскурсовода, чтобы она донесла до ребят информацию на понятном им языке.

Мы должны делать всё возможное, чтобы просвещать нашу молодёжь и доносить до неё верную информацию, чтобы им в уши не врали. Кто-то, может быть, и не согласится, но мы должны это доносить ради того, чтобы они знали. Потому что не по их вине они ничего не знали.

Вы же сами слышали цифры (журналисты находились вместе с делегацией «Динамо». — Прим. «Чемпионата»), сколько людей погибло, сколько сгорело заживо. И они должны это знать. Недавно в парламент Канады даже пригласили эсэсовца, нациста. Поэтому наши североамериканцы должны отделять, где добро, а где зло.

Иностранцы «Динамо» в мемориальном комплексе «Хатынь» Фото: ХК «Динамо»

«Мы первопроходцы. В советское время такого никто не делал»

— За время непривычно продолжительного межсезонья в этом году успели соскучиться по работе больше, чем обычно?

— Был лагерь развития, были детские тренировки, были различные сборы, поэтому по большому счёту хоккей для меня летом и не заканчивался.

— Почему приняли решение перебраться из обжитого Бора в Нижегородской области в Минск?

— В этот раз решили сделать упор на большое количество ледовых тренировок. Здесь физически больше льда.

— Лёд не только хоккейный, но и конькобежный. С чем связан такой крен на конькобежную подготовку, которого не было у вас раньше?

— Современные условия заставляют вносить коррективы в предсезонку. Пока рано говорить о каких-то итогах изменений, потому что надо будет проанализировать, что получилось. Ведь мы первые, кто это сделал. Разговаривал с ветеранами нашего тренерского цеха, в частности с Владимиром Владимировичем Юрзиновым, и они в советское время подобного не делали.

Взять у кого-то и просто передрать подготовку не получилось бы. Встречался и с тренером нашей сборной по конькобежному спорту, и с тренером сборной по хоккею с мячом – учились и узнавали нюансы, какая работа и как именно производится, на каких дистанциях. В общем, мы первопроходцы, и выводы сейчас делать точно не надо. Увидим позже, в каком состоянии команда будет после предсезонки.

— Только тогда можно будет и оценить, как повлияло само сокращение предсезонки на две недели?

— Вы знаете, во-первых, все ребята пришли в совершенно нормальном состоянии. Во-вторых, у нас раньше подготовка была всегда такой, что в это время мы уже были готовы начинать сезон. Поэтому не думаю, что это серьёзно повлияет.

«Савченков хотел поработать главным тренером. Видимо, потом что-то не срослось, а в «Динамо» уже был сформирован штаб»

— Ваша связка с Александром Савченковым казалась вечной, но в межсезонье пути разошлись. Теперь он работает ассистентом главного тренера в «Куньлунь Ред Стар». Что стало причиной расставания с человеком, с которым вы столько лет отработали вместе?

— Сан Саныч хотел поработать главным тренером. Он давно созрел для самостоятельной работы. Это и есть основная причина. Потом, видимо, у него что-то не срослось, а здесь уже был сформирован штаб.

Алексей Кудашов (слева) и Александр Савченков (справа) Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

— То есть никаких чёрных кошек тут искать не нужно и на ваши отношения это никак не повлияло?

— Конечно, нет.

— На тренерской лавке в новом сезоне станет на одного помощника меньше или Андрей Писарев займёт эту позицию?

— С Минском будет находиться на лавке (разговор состоялся перед контрольной игрой. – Прим. «Чемпионата»), а дальше прикинем.

— Предыдущий тренер вратарей Константин Власов изначально наблюдал за матчами сверху, а затем спустился на лавку. Будет ли там находиться его сменщик в этой должности Артём Яцкевич?

— Тоже ещё посмотрим. Действительно, кто-то смотрит сверху, там и видимость лучше, и камеры расположены, с которых можно сразу снять нужные материалы. Но, возможно, мне потребуется, чтобы он находился рядом для лучшей коммуникации и для подсказа. Пока рано говорить о чём-то конкретном. У нас сформирован штаб, в котором чуть изменились функции. Надо во всём разобраться.

— Расскажите подробнее, почему обратили внимание на Яцкевича – с одной стороны у него за плечами уже накоплен богатый опыт работы, с другой ему всего 29 лет, и это так мало для тренера.

— Вы правильно сказали, что у него есть опыт – и в команде мастеров он добивался результата. Он знает английский язык и уже работал с иностранными вратарями. Артём ездит на летние курсы в команды НХЛ, не просто, где занимается какой-нибудь один вратарь, а в полноценные летние лагеря.

Находится в курсе всех современных тенденций, знает, как правильно работать с голкиперами. Был проведён анализ, получены рекомендации. И возраст здесь не так важен. Какая разница – 29 или 30 лет – всё равно когда-то же надо начинать.

«Миронов хотел больше зарплату — клуб не мог ему столько предложить. Такова хоккейная жизнь»

— Решение бывшего капитана «Динамо» Андрея Миронова перебраться именно в «Спартак» вас удивило?

— Как я понял, в «Спартак» он ушёл из-за того, что не хотел уезжать из Москвы по семейным обстоятельствам. Касательно самого ухода всё очень просто – Андрей хотел больше зарплату, клуб не мог ему столько предложить. Вот и вся история.

— Уход капитана для вас является личной историей?

— Хорошего здесь мало: Андрей – воспитанник и капитан команды, всеми душой и телом стоял за клуб. Но такова хоккейная жизнь. Потихонечку мы начинаем привыкать к процессу обменов и переходу игроков из одной команды в другую.

Андрей Миронов Фото: Александр Фёдоров, photo.khl.ru

— Определять нового капитана будете вы или сама команда примет решение посредством внутреннего голосования?

— Понимание есть, однако пока не бежим впереди паровоза.

— Но ситуация сложная?

— Почему?

— Например, существует же такое хоккейное поверье, что новичок не может стать капитаном, а значит, такие опытные хоккеисты, как Антон Слепышев или Артём Сергеев, не смогут претендовать на эту роль.

— Могу вам привести разные примеры. В том же «Локомотиве» раньше всегда приглашали капитана. Для меня важнее, кто и как проявляет себя в команде и кто берёт на себя бремя лидерства. Мне без разницы – молодой это игрок, новичок или иностранец.

— Готовы назначить иностранца капитаном?

— Почему нет?

— Языковой барьер.

— Хорошо. Берём в капитаны русского игрока, а у нас в команде много иностранцев, которые не говорят по-русски. Какая разница с какой стороны на это смотреть? Если человек всей душой за команду и отдаёт всего себя полностью, то мне неважно, на каком языке он разговаривает. В «Локомотиве» у меня капитаном был Стаффан Кронвалль, а наш Эрик О’Делл был капитаном в «Сочи».

«Нет вратаря, берёшь которого и знаешь, что с ним точно выиграешь чемпионат»

— В различных интервью вы говорили, что много смотрите европейские чемпионаты. Знали выступавшего в Германии Миску до того, как возникла его кандидатура в «Динамо»?

— Нет.

— У вас есть уверенность, что это тот самый голкипер, который исправит вратарскую проблему в «Динамо»?

— А давайте возьмём Бобровского. Он как начинал во «Флориде» и что про него говорили? По нему была уверенность?

— За его плечами был богатый послужной список.

— (Смеётся.) Хорошо, пусть не Бобровский, я могу привести и массу других примеров. Не рискуя и не доверяя, никогда ничего не добьёшься. Если бы был такой вратарь, берёшь которого и знаешь, что с ним точно выиграешь чемпионат… Но таких же нет.

— На ваш взгляд, можно ли сейчас сделать вывод, что обмен двухлетней давности Ивана Бочарова на Илью Коновалова не сработал ни для кого из участников этой сделки?

— До сих пор уверен, что Коновалов – сильный вратарь. Он провёл два отличных сезона в «Динамо», но у нас не получилось добраться до конечной цели.

— Два сильных регулярных чемпионата. Не плей-офф.

— Не стану винить одного Илью. Далеко не только его вина в пропущенных шайбах.

«Я действительно приглашал Радулова в «Динамо». Нам был нужен игрок в первые звенья»

— В начале межсезонья ходили слухи про предметный интерес со стороны «Динамо» к Александру Радулову, который сошёл на нет сразу после подписания Антона Слепышева. Искали игрока с богатым опытом?

— На самом деле, про Радулова это были не слухи. Мой разговор с ним состоялся сразу после конца сезона. Я действительно приглашал его в «Динамо», а дальше уже в течение месяца решались финансовые вопросы. Так понимаю, что не смогли договориться.

— Зато договорились со Слепышевым. Что вы хотели привнести появлением игрока такого формата?

— В прошлом году брали Морозова и Петухова на роль ведущих форвардов. Это не сработало. Нам был нужен игрок в первые звенья.

Антон Слепышев и Максим Моторыгин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Не опасаетесь, что уже добившийся всего в КХЛ Слепышев не будет так мотивирован, как на пике его карьеры в ЦСКА?

— Если так судить, что игрок заканчивается сразу после выигранного им чемпионства… Кто-то ведь и всю жизнь выигрывает. Я не боюсь, что Антон будет не мотивирован в «Динамо».

— Артёма Швеца-Рогового подписали, основываясь на воспоминаниях от совместной работы? Он же у вас был и в СКА, и в сборной России?

— Нет. Знаю, что он уже в ноябре-декабре был готов играть. Он не по своей вине пропустил столько времени.

— Ждёте его возвращения на прежний уровень?

— Он на нём и был. Тут же другой вопрос – в СКА столько людей, что только единицы у них могут играть постоянно. Однако в этом есть и плюс – Артём полностью залечил травму и набрался сил.

«Вы когда-нибудь видели североамериканский карнавал? Мы пытаемся собрать команду»

— Раньше в российском футболе практиковалось выражение, что три бразильца – хорошо, четыре – отлично, пять – карнавал. Не опасаетесь североамериканского карнавала?

— Про бразильцев справедливо, но вы когда-нибудь видели североамериканский карнавал? Это точно не про канадцев и не про американцев.

— Тем не менее есть предел, свыше которого не должно быть иностранцев из одной языковой группы в команде?

— Уже не раз говорил, что Вавилон разделил нас языками, а люди все одинаковые, и нет разницы, из какой они страны. Они все пытаются показать максимум для успеха «Динамо», и мне совершенно безразлично, на каком языке они разговаривают. Да, перед нами стоит задача, чтобы все понимали друг друга, но такая ситуация, что люди во всём мире разделены языками. Мы пытаемся собрать команду.

— Иностранцы должны учить русский язык, выступая в чужой стране, как это делают русские игроки, когда приезжают в НХЛ?

— Россияне в Америке учат язык в первую очередь для того, чтобы жить. У кого есть несколько человек в команде, те всё равно разговаривают по-русски. Кто находится один, тот всё равно находит друзей на стороне среди русскоязычных.

«Фёдоров и Ларионов при их желании могут зайти в НХЛ»

— Когда вы несколько лет назад приходили в редакцию «Чемпионата», то говорили, что могли пройти стажировку у Джона Купера в «Тампе». Сейчас эти идеи мертвы из-за политической ситуации?

— Да нет – Анвар Гатиятулин же ездил, и Илья Воробьёв ездил.

— У вас были такие идеи?

— Нет, мы же были постоянно заняты. Летом я был во Флориде, но там шли полуфинал и финал Кубка Стэнли. Куда я попрусь в такой период, когда ни один тренер не подпустит человека со стороны.

— Российский тренер когда-нибудь может стать главным в клубе НХЛ, если это не Сергей Брылин и не Сергей Гончар?

— А Сергея Фёдорова или Игоря Ларионова мы исключаем? Есть люди, которые поиграли много времени в их лиге и вошли в Зал хоккейной славы, но сейчас работают в России, больше чем уверен, что при их желании они могут зайти туда. Но специалисты… Если вы помните, то в своё время и Юрзинов, и Тихонов могли стать только консультантами.

Сергей Фёдоров, Алексей Жамнов, Алексей Кудашов, Сергей Гончар (слева направо) Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

— Последним европейским главным тренером в НХЛ был Ральф Крюгер. И это было ещё в начале столетия.

— Ещё и Иван Глинка был.

— А вот Рикарда Грёнборга так и не взяли, хотя долгое время о нём ходили такие разговоры. Закрытая лига.

— Не взяли. Не могу утверждать, что это полностью закрытая лига, потому что мало времени там отыграл. Но общался с агентами и теми людьми, кто представляет тренеров, и получил представление, что это очень консервативный мир.

«Нельзя говорить, что из-за Гусева посыпали голову пеплом. Желали Никите только добра»

— Удивлены, что Никита Гусев не получил достойного предложения за океаном даже после такого выдающегося сезона в КХЛ?

— Другая лига. Уверен, что если бы ему дали возможность, то он бы там нормально играл. Но другие критерии для игроков.

— Волновались, что Никита может не вернуться в клуб? «Динамо» с Гусевым и без него – немного разные команды.

— Мы созванивались и периодически общались. Я спрашивал, и он мне рассказывал, что у него происходит. У нас было общее понимание, были план A и план Б. Нельзя так говорить, что мы посыпали голову пеплом. Понимали, что жизнь идёт, и мы желали ему только добра.

Алексей Кудашов и Никита Гусев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Сейчас на предсезонке вы разбили привычное сочетание Гусева с Уилом и Пакеттом, да и Рашевский с О’Деллом находятся в разных тройках. Ищете резервные сочетания, уже будучи уверенным, что минимум один успешный вариант у вас есть, или на это вообще не стоит обращать внимания?

— Если хотите, то обращайте (улыбается). Новый сезон, и нет смысла поворачивать назад. Появились новые игроки во всех линиях, новые роли в команде, новые сочетания. Это живой организм. Кто-то выходит на новый уровень, кто-то, наоборот, может скатиться. Если кто-то лучше себя подготовил, то почему он должен быть внизу?

«На бумаге выглядим красиво, но не хочу бросаться громкими словами»

— У любой медали есть обратная сторона. Сейчас в «Динамо» собрано так много квалифицированных форвардов, что их всех невозможно вместить в топ-6 или первую бригаду большинства. Как не допустить того, чтобы не появились обиженные своим положением?

— Никак. Будут обижаться.

— Что делать главному тренеру в такой ситуации?

— Все прекрасно понимают, что у нас есть пять-семь игроков на большинство в зависимости от розыгрыша. Эти игроки пока справляются со своей работой. Естественно, мы не будем менять их только потому, что в команде появился новый игрок.

— Впереди ваш четвёртый сезон на посту главного тренера «Динамо». За это время в команде остались только Андрей Прибыльский и Дмитрий Рашевский. Задумывались, почему так произошло?

— Если вы вспомните, то мы начинали с больших долгов в то время, когда и высоких контрактов не могли давать. Я здесь поставлю в заслугу тренерскому штабу, что игроки начинают играть всё лучше и лучше и уходят на другие предложения.

Алексей Кудашов Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

— Согласны с посылом, что сейчас в вашем распоряжении наиболее сильный за всё это время состав?

— На бумаге мы выглядим красиво, но не хочу бросаться громкими словами. Мы только 10 тренировок провели, и ещё рано о чём-то говорить. Посмотрите на другие команды, там тоже красота.

— Что должно сложиться, чтобы успех в регулярке перерос в успех в плей-офф?

— Очень много факторов. Мы сегодня прошлись по всем ним – игра всей команды, во всех линиях, ответственность, цель. Важно, какие выводы мы сделали из прошлого сезона в плане своего характера.

«Хочу обратиться к КХЛ: пожалуйста, больше не надо менять правила. Так невозможно!»

— КХЛ объявила, что с сезона-2024/2025 в том случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, она получает за матч 0 очков. Что думаете об этом новшестве?

— Если меня кто-то услышит, то хочу обратиться к лиге. Пожалуйста, верните назад правила, по которым мы играли. Почему в НХЛ их никто не меняет? Зачем мы каждый год всё меняем?! Мы не успеваем даже тренировочный процесс перестроить. Верните всё на место. Там люди играют в хороший хоккей. Пожалуйста, не надо больше менять правила! Так невозможно.

Алексей Кудашов беседует с судьями Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Вам не нравятся те нововведения, которые в последние несколько лет вводит КХЛ?

— Нет. Мне не нравится и что в прошлом году сделали, когда запретили останавливаться за воротами. Сейчас в МХЛ тестируют правила, запрещающие в овертайме возвращаться назад. Объясните мне, ради чего каждый год мы всё меняем. Я не могу этого понять.

Честно, я даже не знаю, и не только я один, правильно мы берём просмотры или неправильно. Потому что правила меняются настолько часто, что за этим нельзя уследить.

Что касается конкретно того правила, о котором вы меня спросили, то НХЛ существует 100 лет, и это правило давно там в силе. Если в овертайме меняешь вратаря и получаешь в пустые ворота, то лишаешься очка. Мы терпели два года. Как только все поняли, как играть при такой системе, взяли — и всё отменили.