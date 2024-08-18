Капитан «Колорадо» близок к возвращению, у «Лады» — первый трофей лета. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 18 августа 2024 года.

В «Колорадо» заявили, что Ландеског может вернуться к матчам в начале нового сезона НХЛ

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что капитан «Эвеланш» Габриэль Ландеског может вернуться к игре в начале нового сезона-2024/2025. 31-летний нападающий не играл последние два сезона из-за травмы правого колена.

«Он планирует вернуться к игре где-то в начале сезона, и если всё пройдёт хорошо, это будет действительно большим стимулом для нас. Так что это то, о чём мы все немного беспокоимся, но и очень рады. Он не играл за нас два года.

Он продолжает набирать обороты и с каждым шагом чувствует себя всё лучше. Прошло уже много времени, так что спешки нет. Он просто делает то, что ему комфортно. Учитывая то, что он смог сделать в спортзале, тренируясь вне льда, и то, что он смог сделать на льду, мы определённо настроены оптимистично и считаем, что он сможет вернуться», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

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«Ребята соскучились по России». Воробьёв — о возвращении российских хоккеистов из НХЛ

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв положительно оценил возвращение некоторых российских хоккеистов из НХЛ в КХЛ.

— В КХЛ становится всё больше именитых мастеров, ребята возвращаются из Северной Америки в Россию, приятная тенденция?

— В лиге происходят правильные вещи, она становится интереснее. Ребята видят и понимают эти аспекты, возвращаются. Происходят изменения в правилах, за воротами нельзя стоять и тянуть время. Хоккей развивается.

— ЦСКА проделал огромную работу по возращению многих российских хоккеистов на родину.

— Всё верно. Нашим менеджерским и руководящим составом проделана огромная работа. Ребята вернулись, видно, что они соскучились по России, по выступлению за такой топ-клуб, как ЦСКА, — сказал Воробьёв.

«Очень приятно играть в Омске». Макеев поделился эмоциями от перехода в «Авангард»

Нападающий Алексей Макеев поделился эмоциями от подписания контракта с «Авангардом». Форвард готов сыграть в ближайшем домашнем турнире в Омске, который начнётся 20 августа.

«Спасибо руководству «Авангарда» и тренерскому штабу за предоставленную возможность надеть майку омского клуба. Получилось договориться довольно-таки быстро. Буквально за семь минут, за один телефонный разговор обговорили все детали, а ночью я уже вылетел в Омск.

С тренерским штабом обсудили задачи, тренировочный процесс и тактику. Всё мне знакомо, я уже это проходил. Сейчас нужно набраться игровых кондиций и сплотиться с ребятами. В команде много знакомых ребят, они помогали мне на тренировке. Очень приятно выходить на лёд в Омске, зная, какая тут колоссальная поддержка. Надеюсь, сыграю на домашнем турнире и порадую болельщиков своими голами и передачами», — цитирует Макеева пресс-служба клуба.

Любимов назвал главное отличие французского хоккея от российского

Российский хоккеист Роман Любимов рассказал, что во французском хоккее меньше силовой борьбы, потому что игроки стараются её избегать.

«Там уходят от силовой борьбы. В первых играх, когда я шёл бить, соперники уворачивались, подсаживались. Из-за этих действий бьющий игрок сам может разбиться ещё сильнее. Силовой борьбы там чуть меньше, чем в российском хоккее. Думаю, что за счёт этого [силовой борьбы] я понравился руководству. Я шёл, втыкался, забирал шайбу», — приводит слова Любимова Legalbet.

Напомним, хоккеист минувший сезон провёл во французском «Гренобле», который играет в Магнус Лиге. Россиянин сыграл за французский клуб 38 матчей во всех турнирах, записал на свой счёт 39 (14+25) очков и взял Кубок страны.

«Лада» завоевала Кубок президента Республики Казахстан, обыграв сборную Казахстана

Сегодня, 18 августа, в финале Кубка президента Республики Казахстан встретились сборная Казахстана и тольяттинская «Лада». Итоговый счёт встречи – 2:1 в пользу «Лады». Матч проходил на стадионе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан).

Счёт в матче открыла тольяттинская команда в большинстве: Трой Джозефс забросил шайбу с передач Дмитрия Кугрышева и Никиты Михайлова. На 24-й минуте игры сборной Казахстана удалось сравнять счёт. Гол забил Алихан Асетов. Заброшенной шайбой в ворота Казахстана также отметился Денис Баранцев, выведя «Ладу» вперёд — 2:1.

Напомним, ранее состоялся матч за третье место между командами «Амур» и «Барыс». Казахстанской команде удалось завоевать бронзу в овертайме, «Амур» пропустил шайбу, сняв вратаря.

Результаты контрольных матчей 18 августа 2024 года