«Русский Макдэвид» отправился к канадскому! Что ждёт Подколзина в «Эдмонтоне»?

В период затишья на рынке НХЛ и подготовки к предсезонке произошёл обмен, который по эту сторону океана вызовет гораздо больше обсуждений и разговоров. Василий Подколзин, ещё в апреле подписавший новый двухлетний контракт с «Ванкувером», был обменян в «Эдмонтон» на четвёртый раунд драфта. Вот так буднично завершилась карьера хоккеиста в «Кэнакс», которые в 2019 году потратили 10-й пик на россиянина.

На Подколзина был обращён серьёзный взор, когда он играл ещё на юниорских турнирах. Именно это в своё время позволило ему перейти в СКА, где Роман Ротенберг и нарёк его «русским Макдэвидом».

В первом сезоне за «Ванкувер» Подколзин набрал 26 очков, что для его возраста было очень даже неплохо. Да и «косатки» тогда своей игрой никого не впечатляли. Со второго же сезона начались уже настоящие трудности: за основу нападающий набрал лишь семь очков, а почти половину сезона и вовсе провёл за фарм.

Перед прошлой регуляркой ожидания оставались высокими, однако всё стало ещё хуже. Новый главный тренер команды Рик Токкет не видел Василия в составе, из-за чего почти весь сезон Подколзин провёл в АХЛ. Да, под конец регулярки оттуда удалось вылезти, но игра в четвёртом (преимущественно) звене с игровым временем ~10 минут закончилась двумя результативными передачами в 19 матчах.

Василий Подколзин и Джей Ти Миллер Фото: AP/TASS

В целом было видно, что на Подколзина в Ванкувере уже не особо рассчитывают, однако перед началом плей-офф ему выписали двухлетний контракт. О чём это тогда могло говорить? Или что на него до сих пор рассчитывают и верят в его прогресс, или что не хотят терять актив. В серии с как раз «Эдмонтоном» Подколзин вышел на две игры, проведя 17 минут в сумме, ничем при этом не отметившись.

Уже перед обменом начали возникать вопросы, как «Ванкувер» планирует использовать Подколзина, потому что место в топ-6 прочно занято другими, а мест в боттоме нынче тоже не так много, всё-таки «Кэнакс» не та команда, в которую когда-то заходил Василий.

Вызвал ли обмен удивление? Нет, этого можно было ожидать. Может быть, компенсация? Вот тут да, Подколзина просто отдали даром. Но вряд ли «Эдмонтон» мог предложить больше.

Теперь давайте поговорим о нынешней команде Василия, а также о том, что его там ждёт. Очевидно, что о месте в верхних звеньях россиянину можно постепенно забывать. Складывается это из двух факторов: первый – Подколзин и близко пока не играет на этом уровне, переход во взрослый хоккей всё-таки дался тяжеловато, второй – в составе «нефтяников» там физически нет места. Макдэвид, Драйзайтль, Хайман, Нюджент-Хопкинс, Скиннер, Арвидссон – эти ребята потеряют своё место в топ-6 только при наличии фантастических обстоятельств или травмы. Не забываем и об Эвандере Кейне, который, вероятно, пропустит начало сезона, но позже должен вернуться в строй.

В нижних звеньях у «Ойлерз» тоже всё в порядке, последний розыгрыш плей-офф это неожиданно показал. Перри, Хенрик, Янмарк, Браун, Райан – явно более железные претенденты на место в основе. Есть ещё и Дилан Холлоуэй, который сейчас находится в режиме ожидания, повторит ли «Эдмонтон» контрактное предложение «Сент-Луиса».

Что по итогу? Так получается, что Подколзин попал в команду, где конкуренция за место в составе будет ещё выше, чем в «Ванкувере», поэтому единственное, что остаётся, это стиснуть зубы, работать и ждать своего шанса. Появится он наверняка. Возможно, конечно, поможет смена обстановки и нахождение рядом с элитными хоккеистами, но предугадать это пока сложно.