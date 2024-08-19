Первый матч обновлённого ЦСКА. Команда Воробьёва разобралась с минским «Динамо»

Сборы ЦСКА в Минске завершены. Серьёзно обновлённый состав армейцев под руководством Ильи Воробьёва поработал и над физической, и над тактической подготовкой. Да, получилось непросто, но у кого в КХЛ бывают лёгкие предсезонки? Базу для регулярного чемпионата нужно закладывать именно сейчас, иначе потом могут возникнуть проблемы.

«У нас три микроцикла. 5 августа мы прилетели в Минск, 19-го улетаем обратно после игры с местным «Динамо». Если говорить про занятия в зале, то нагрузки чуть-чуть снизили, а в плане работы на льду нагрузки добавились. Это самый тяжёлый микроцикл», — говорил в эксклюзивном интервью мне Воробьёв.

Действительно, сразу после отчётного матча с «зубрами» автобус с игроками и персоналом армейского клуба отправился в местный аэропорт. К слову, сама встреча получилась событийной, а проходила она не на главном стадионе страны — «Минск-Арене» — а на находящейся рядом «Олимпик-Арене». Там же москвичи проводили и свои тренировки.

Хозяева отличились первыми (голевым пасом отметился перебравшийся в столицу Беларуси Вадим Шипачёв), однако ЦСКА быстро перехватил инициативу и к первому перерыву вёл со счётом 2:1. Символично, что автором первого гола красно-синих стал форвард Денис Гурьянов — один из самых звёздных хоккеистов, вернувшихся нынешним летом из Северной Америки в Россию. В эпизоде со второй заброшенной шайбой отметим великолепный по исполнению пас Полтапова на Соркина, который с близкого расстояния поразил цель.

Во второй двадцатиминутке минчане сравняли счёт, но едва ли не сразу свою команду подвёл вратарь Кареев. Уильямс выбрасывал шайбу из своей зоны, далее случился небольшой рикошет, который, по всей видимости, застал врасплох Андрея. В любом случае на уровне команд КХЛ допускать подобные ошибки непозволительно.

Есть доля вины Кареева и в четвёртом голе ЦСКА. Россиянин отбил шайбу щитком прямо на клюшку Мамину, а тот без проблем бросил прямо в упор. Как оказалось, этот гол стал последним в игре, так как в третьем периоде обе команды результативностью зрителей не порадовали.

ЦСКА — «Динамо» Минск Фото: t.me/cska_hockey

Кстати, в формальной серии послематчевых буллитов сильнее тоже оказались армейцы, выигравшие встречу по всем статьям. Видно, что фундамент у этой команды уже присутствует, поэтому со временем ЦСКА будет только сыгрываться и становиться сильнее. Потенциал велик, главное, чтобы травмы обходили стороной.

После возвращения в Москву у коллектива Ильи Воробьёва запланировано участие в традиционном турнире на Кубок мэра Москвы. А там и старт регулярного чемпионата не за горами.