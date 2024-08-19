«Стоят на месте из-за этого проклятого колена». Капитан «Колорадо» вернётся в хоккей?

После чемпионства-2022 безжалостные правила коллективного соглашения с ноги ударили «Колорадо» прямо в солнечное сплетение. «Лавины» моментально потеряли всю вторую тройку, их попытки компенсировать потери в стиле «дёшево и сердито» провалились два межсезонья подряд. Лишь на прошлом дедлайне клуб наконец приобрёл полноценного второго центра — им стал Кейси Миттельштадт, чьи контрактные аппетиты уже вряд ли бы смог удовлетворить «Баффало».

Как вы помните, в первом раунде «лавины» играючи одолели «Виннипег», но потом наткнулись на давних оппонентов из «Далласа». На ход этой серии повлияло отстранение от игр Валерия Ничушкина — как в чисто психологическом плане, так и в игровом. Без челябинского гиганта в топ-звеньях снова появилась дыра, которую прижатую потолком команде закрывать было некому. Вылет во втором раунде оказался довольно быстрым и бесславным. «Колорадо» очень не хватало своего капитана. Габриэль Ландеског заметно отличался от типичного шведского хоккеиста последних лет, его игровой стиль идеально ложился в модель быстрой, габаритной и давящей команды, которая стала чемпионом.

Габриэль Ландеског с Кубком Стэнли Фото: Zuma/TASS

При этом после круга почёта с чашей над головой Габриэль в хоккей больше не играл ни секунды. После чемпионства говорилось, что швед пропустит начало нового сезона, потом он перенёс операцию на колене: сначала сообщалось, что она выведет его из строя на три месяца, потом срок затянулся на весь сезон-2022/2023. В мае 2023-го клуб сразу объявил, что швед пропустит весь сезон после трансплантации хряща правого колена. Максимум, что делал Ландеског в концовке прошлого сезона — выходил на утренние тренировки с командой, но без контакта.

«Даже если вы носите розовые очки, давайте-ка проясним реальность. Два года эта организация стоит на месте в том числе и из-за Габриэля — из-за этого проклятого колена и провалившихся операций. Без Ландескога у «Колорадо» нет чемпионского окна. Отсутствие Ландескога было особенно заметно в матчах с такой крепкой и глубокой командой, как «Даллас». Когда Джейми Бенн грязно сыграл против Девона Тэйвза во второй встрече, некому было заступиться, некому было справедливо ответить. Жёсткость Ландескога и Кадри эта команда компенсировать не может», — писал после вылета клуба из плей-офф обозреватель Denver Post Шон Килер.

Статус Ничушкина остаётся неясным. Пока что его зарплата не учитывается под потолком «Колорадо», однако неясно, рассчитывает ли руководство клуба на него. Два подряд «загула» в плей-офф — это мощный залёт, недовольство которым не скрывали более опытные одноклубники Валерия. Какое-то время назад в телеграм-каналах проносился слух, что клуб может расторгнуть контракт по сценарию Кузнецова, и два челябинца якобы могут воссоединиться в СКА. Однако пока что никаких намёков на такое развитие событий нет.

В начале месяца генменеджер «лавин» говорил, что всей ситуации по Ландескогу они не знают. Однако недавно главный тренер Джаред Беднар внёс хоть какую-то ясность в положение шведского форварда: «Он пытается вернуться в состав ближе к началу сезона, и если всё пройдёт хорошо, то это будет очень большой толчок для нас. Мы все немного волнуемся, но в то же время очень рады. То, что он делает в тренажёрном зале, и то, что он смог сделать на льду, вселяет в нас оптимизм».

У «Колорадо» уже был прецедент, когда шведская суперзвезда пропускала целый сезон. В чемпионском плей-офф-2001 Петер Форсберг получил разрыв селезёнки уже в первом раунде. После этого Фоппа перенёс ещё и операцию на голеностопе: ожидалось, что он пропустит весь сезон-2001/2002, но Петер вышел в плей-офф. Форсберг сразу же стал клепать очки, хотя получал очень ограниченное игровое время, а через год провёл один из своих лучших сезонов с «Арт Россом» и «Хартом».

Габриэль Ландеског Фото: AP/TASS

Ситуация Ландескога, впрочем, скорее похожа на Шона Кутюрье из «Филадельфии» — его восстановление после травмы сначала должно было пройти относительно быстро, но потом затянулось на полтора года. Сначала казалось, что Шон вернулся после травмы как огурчик: он с ходу получил капитанскую нашивку, под 20 минут айстайма за матч, выходил во всех игровых ситуациях. Однако, судя по всему, такие резкие нагрузки укатали лидера команды: с февраля по апрель он набрал лишь семь очков в 28 играх с полезностью «-18» и даже оказывался в запасе.

Летом «Колорадо» добавлял в состав в основном защитников на небольших контрактах — эта необходимость появилась после обмена на дедлайне Боуэна Байрэма и ухода выменянного на том же дедлайне Шона Уокера. Лидеры остаются на месте, но в нижних парах должна значительно вырасти конкуренция после прихода ветерана-силовика Кэлвина де Хаана, не раскрывшегося после классной игры на МЧМ Эрика Бреннстрёма и поборовшего психологические проблемы Оливера Чюлингтона.

У «Колорадо» даже с учётом положения Ничушкина нет необходимости форсировать возвращение капитана: благодаря паре суперзвёзд «лавины» вряд ли выпадут из восьмёрки. Однако Беднар уже намекнул, что раньше конца ноября капитана ждать не стоит — а это значит, что рассчитывать придётся на собственные силы. В первом звене, скорее всего, будет выходить старый партнёр и друг Маккиннона Джонатан Друен, который получил продление контракта в это межсезонье. А вот дальше всё не так однозначно — и, может быть, на тренировочных сборах тот же Николай Коваленко выгрызет место не только в основном составе, но и в топ-6 «лавин»?