Аскаров требует обмен, у Макдэвида новый русский одноклубник. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 19 августа 2024 года.

Василий Подколзин перешёл в «Эдмонтон»

«Эдмонтон Ойлерз» приобрёл российского нападающего Василия Подколзина у «Ванкувер Кэнакс» в обмен на выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2025 года, который ранее был приобрётен у «Оттавы Сенаторз», сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, Подколзин в прошлом сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи и шесть минут штрафа. Россиянин принял участие в 137 играх за последние три сезона в составе «Ванкувера», забив 18 голов и отдав 17 результативных передач.

В июле «Эдмонтон» получил право выбора «Оттавы» в четвёртом раунде драфта 2025 года, а также форварда Роби Ярвентие в обмен на нападающих Ксавье Бурго и Джейка Чиассона.

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Алексей Кудашов сказал, кто из россиян может стать главным тренером в НХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил, кого можно было бы назначить в качестве главного тренера в НХЛ.

— Когда вы несколько лет назад приходили в редакцию «Чемпионата», то говорили, что могли пройти стажировку у Джона Купера в «Тампе». Сейчас эти идеи мертвы из-за политической ситуации?

— Да нет – Анвар Гатиятулин же ездил, и Илья Воробьёв ездил.

— У вас были такие идеи?

— Нет, мы же были постоянно заняты. Летом я был во Флориде, но там шли полуфинал и финал Кубка Стэнли. Куда я попрусь в такой период, когда ни один тренер не подпустит человека со стороны.

— Российский тренер когда-нибудь может стать главным в клубе НХЛ, если это не Сергей Брылин и не Сергей Гончар?

— А Сергея Фёдорова или Игоря Ларионова мы исключаем? Есть люди, кто поиграл много времени в их лиге и вошёл в Зал хоккейной славы, но сейчас работают в России. Больше чем уверен, что при их желании они могут зайти туда. Но специалисты… Если вы помните, то в своё время были и Юрзинов, и Тихонов, могли стать только консультантами.

— Последним европейским главным тренером в НХЛ был Ральф Крюгер. И это было ещё в начале столетия.

— Ещё и Иван Глинка был.

— А вот Рикарда Грёнборга так и не взяли, хотя долгое время о нём ходили такие разговоры. Закрытая лига.

— Не взяли. Не могу утверждать, что это полностью закрытая лига, потому что мало времени там отыграл. Но общался с агентами и теми людьми, кто представляет тренеров, и получил представление, что это очень консервативный мир, — сказал Кудашов.

Ярослав Аскаров запросил обмен из «Нэшвилл Предаторз»

Российский хоккеист Ярослав Аскаров запросил обмен из «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщил инсайдер Кевин Уикс.

«Как мне стало известно, один из топовых голкиперов Аскаров проинформировал «Нэшвилл Предаторз», что не присоединится к их фарм-клубу в АХЛ в предстоящем сезоне и просит обменять его», — написал Уикс на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, 22-летний Аскаров отправился за океан, когда ему было 19 лет. За два сезона, проведённые там, он сумел сыграть в основе лишь три раза. Остальное время Ярослав провёл в Американской хоккейной лиге, играя в фарм-клубе «Нэшвилла» «Милуоки Эдмиралс».

В это межсезонье стало известно, что вратарь, вероятно, вновь будет защищать цвета «Эдмиралс». Отметим, что за минувший сезон Аскаров стал вторым по показателям вратарём в лиге.

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Три игрока КХЛ вошли в состав сборной Словакии на олимпийскую квалификацию

Федерация хоккея Словакии огласила состав национальной команды на олимпийскую квалификацию.

В состав сборной вошли три игрока Континентальной хоккейной лиги: защитники Марио Грман («Адмирал»), Мартин Гернат («Локомотив»), нападающий Адам Лишка («Северсталь»).

Полностью состав выглядит так:

вратари: Денис Годла («Слован»), Самуэль Главай («Айова Уайлд»), Станислав Шкорванек («Маунтфилд Градец Кралове»);

защитники: Петер Черешняк («Динамо Пардубице»), Мартин Фехервари («Вашингтон Кэпиталз»), Марио Грман («Адмирал»), Мартин Гернат («Локомотив»), Михал Иван («Либерец»), Самуэль Княжко («Кливленд Монстерз»), Патрик Кох («Юта»), Шимон Немец («Нью-Джерси Дэвилз»);

нападающие: Марек Гривик («Лександс» ), Милош Келемен (ХК «Юта»), Роберт Лантоши («Либерец»), Адам Лишка («Северсталь»), Лукаш Цингел, Кристиан Поспишил (оба — «Комета Брно»), Мартин Поспишил («Калгари Флэймз»), Милош Роман, Либор Гудачек (оба — «Очелари Тршинец»), Павол Регенда («Анахайм Дакс»), Мариан Студенич («Ферьестад»), Матуш Сукель («Литвинов»), Адам Сикора («Хартфорд Вулф Пэк»), Томаш Татар («Нью-Джерси Дэвилз»).

Евгений Малкин: надеюсь, я не буду играть до 45 лет

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что ближайшие сезоны могут стать последними для него в хоккее.

«Надеюсь, я не буду играть до 45 лет. Я буду играть до этого возраста в одном случае — если Кросби подпишет восьмилетний контракт. Конечно, будет тяжело, но придётся.

А так, я хочу играть ещё два года. Что касается дополнительного третьего сезона, посмотрим. Я хочу проводить время с семьёй. Семья — очень важная часть жизни. Многие говорят, что хотят вернуться в хоккей вскоре после завершения карьеры. Но я думаю, что моё тело само подскажет мне, когда остановиться. Может быть, это выразится в потере желания играть. Или я начну задумываться, не пора ли уходить. Наверное, это произойдёт так: я проснусь однажды утром и пойму, что больше не хочу играть в хоккей», — приводит слова Малкина RG.

Результаты контрольных матчей 19 августа 2024 года