«Ротенберг — очень умный, страстный тренер». Интервью с русским канадцем Лайпсиком

Переход Брендана Лайпсика и его натурализация были одной из главных тем прошлого межсезонья. СКА получил одного из самых статусных легионеров из числа оставшихся в КХЛ, да ещё и вывел его из-под урезанного лимита. «Его любимый игрок – Александр Овечкин, а в Канаде он рос на игре наших великих хоккеистов, таких как Павел Буре. Возможно, и сам Брендан когда-нибудь сыграет в форме сборной России», — говорил в июле 2023 года Роман Ротенберг.

Однако надолго канадец в Петербурге не задержался — в Питере он успел сыграть лишь 19 матчей в регулярке, а в плей-офф дебютировал лишь при 0-3 с «Автомобилистом». После расторжения контракта Брендан оказался в том самом «Авто», где очень давно любят натурализованных североамериканцев. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Лайпсик рассказал о своём пребывании в СКА и ожиданиях от новой команды.

«В Екатеринбурге у меня есть шанс побеждать»

— Почему вы решили подписать контракт именно с «Автомобилистом»?

— На это было несколько причин. В прошлом году у них была отличная команда. Я часто играл против их команды как в СКА, так и раньше в «Металлурге». У них много иностранных игроков, пара парней, которых я давно знаю, что облегчило бы адаптацию. Это возможность провести год в классном клубе с хорошими шансами на успех.

— Были ли другие опции, кроме «Авто»?

— У меня было несколько других вариантов, но в конце концов я оказался здесь. Екатеринбург был тем местом, где я чувствовал себя наиболее комфортно, где у меня есть хороший шанс побеждать и играть важную роль в команде. Пару лет назад я переходил в «Металлург» для того, чтобы получать больше возможностей показать себя.

— Вы играли против «Автомобилиста» в прошлом плей-офф, запомнился ли вам тогда соперник?

— В прошлом году это была команда с отличной обороной, которая не позволяла много, очень грамотно использовала свои контратаки. Новый сезон должен быть интересным, у нас появилось несколько новых игроков, которым нравится играть в высоком темпе. Мы должны быть быстрой командой, но в то же время хорошо защищаться.

Брендан Лайпсик (справа) Фото: photo.khl.ru

— Знаете ли вы кого-то из новых одноклубников?

— С детства знаю Брукса Мэйсека, мы оба из Виннипега и росли, играя друг против друга в детской лиге. Против Кёртиса Волка и Ника Меркли я тоже играл, будучи тинейджером, а других легионеров «Автомобилиста» знаю по КХЛ. Надеюсь, то, что я знаю этих парней, облегчит адаптацию на новом месте

Многие иностранные игроки, которые играют в лиге, после стольких лет уже давно друг друга знают — мы пересекаемся не только на играх, но и в тех же гостиницах. Местные русские игроки — отличные ребята, стараемся как можно чаще говорить по-русски. Уверен, это будет отличный год.

«В СКА было сложно вернуться в игровой ритм после травм»

— Каким вы видите своё место в команде?

— Большинство парней играет здесь давно, хорошо знает друг друга, это устоявшийся костяк. Я готов выполнять любую роль, играть за счёт скорости и техники, создавать «химию» с парнями, начиная с тренировочного лагеря.

— Вы пропустили бо́льшую часть прошлого сезона из-за непонятной травмы. Что произошло?

— У меня было две травмы. Первую получил в начале чемпионата, и восстановление затянулось. После возвращения в строй снова травмировался и выбыл на месяц. Время в Петербурге было отличным, но я пропустил слишком много времени, плюс приближался плей-офф. Так уж сложилось, что было сложно вернуться в игровой ритм, набрать обороты, это один из тех сезонов, когда ты можешь чему-то научиться. Однако сейчас я чувствую себя отлично и готов доказать, что являюсь игроком, который может делать разницу.

— Ваши бывшие тренеры описывали вас как «советского игрока». Показалось, что ваш стиль игры не вписывался в систему СКА…

— Я сменил немало партнёров по звену, когда играл в Петербурге. Повторюсь: из-за травм было тяжело вернуться в игровой ритм и налаживать взаимодействие с ребятами, не удалось набрать хороший темп. Надеюсь, в новом сезоне буду обходиться без травм и помогу команде побеждать.

— Каким вам запомнился Роман Ротенберг как главный тренер?

— Он хороший тренер, умный, очень страстный. У СКА отличный тренерский штаб, они заботятся обо всём и готовы предоставить лучшие условия. Я насладился временем, проведённым в Петербурге.

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— А каким он был в плане построения отношений внутри команды?

— Роман был великолепен, он хорошо относился ко мне, несмотря на эти травмы. Могу сказать о нём только хорошее.

Брендан Лайпсик Фото: photo.khl.ru

— Будут ли для вас матчи со СКА принципиальными в этом сезоне?

— Да, думаю, каждый раз, когда играешь против одной из своих бывших команд, у тебя появляется дополнительная мотивация. Однако я не испытываю никаких обид по отношению к СКА или любой другой команде, за которую играл в КХЛ, благодарен им за предоставленные возможности. Не терпится начать новую главу в Екатеринбурге и попытаться дойти до финала.

«Кузнецов смешной парень, но работяга»

— Ваш бывший одноклубник по «Вашингтону» Евгений Кузнецов вернулся в Россию. Вы как-то обсуждали с ним это?

— Нет, я не разговаривал с Кузи, но уверен, что, как только сезон начнется и мы сыграем против СКА, сможем встретиться и поговорить. Его возвращение — отличная новость для всей лиги и для него самого, будет очень интересно понаблюдать за тем, как будет развиваться его карьера. Он очень смешной парень, но при этом трудяга — в принципе, все русские, с которыми я играл в «Вашингтоне», были отличными ребятами. Когда приехал играть в Россию, они все писали мне и готовы были помочь с чем угодно.

— Как поменялась КХЛ за то время, что вы тут играете?

— Не уверен, что лига сильно изменилась. Может быть, команды стали немного более направлены на атаку. В мой первый сезон в ЦСКА мы делали акцент на оборону, но нашей тройке больше позволялось в атаке, можно было принимать рискованные решения. Уровень конкуренции год от года растёт, и это хорошо.

— Кажется, новый тренд КХЛ — скорость и молодость, как и в НХЛ несколько лет назад

— Да, юные игроки в наше время становятся всё быстрее и быстрее. Им помогают хорошие тренировочные лагеря, правильная подготовка летом, сбалансированное питание, грамотные занятия вне льда. Игра определенно становится все быстрее, так что мы должны поддерживать этот темп, что делает хоккей интереснее.

«Могу сделать заказ в ресторане на русском»

— Где вы проводили это межсезонье?

— Я тренировался в Торонто, где сейчас живу. Там тренировался с несколькими другими ребятами из КХЛ — например, с Энди Андреоффом из «Сибири», который тоже там живёт.

— Год назад вы говорили, что ваша жена хочет жить в России только в Санкт-Петербурге. Она остаётся там?

— Да, сейчас она вернулась в Канаду, она актриса, но через несколько месяцев навестит меня здесь. Она никогда не была здесь раньше.

Брендан Лайпсик Фото: РИА Новости

— У вас есть несколько татуировок. Не задумывались о новой после трансфера?

— Да, у меня есть парочка, но я собираюсь немного отдохнуть от тату, пока продолжается сезон. Может быть, если у нас будет пара выходных, а мне станет скучно, то я этим займусь.

— Кэмерон Ли говорил про чат «новых русских» с Менеллом и вами. Это осталось шуткой или вы действительно контактируете?

— Нет, не так много общался, но мы будем пересекаться на аренах, когда сезон начнётся. Я собираюсь поговорить с ними через несколько дней, обсудим, как у них идут дела.

— После получения гражданства вы говорили, что изучаете русский язык. Каковы успехи?

— Да, это трудный язык для изучения, но, стараясь изо всех сил, я могу понимать бо́льшую часть сказанного. При общении с русскими ребятами стараюсь как можно чаще говорить на русском, надеюсь, пока я здесь играю, смогу подтянуть свои знания. Сейчас уже могу делать на русском заказы в ресторанах, работа идёт.