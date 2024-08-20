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Почему Ярослав Аскаров попросил обмен из Нэшвилла, реакция клуба, мнение, разбор ситуации, Юусе Сарос

Желание Аскарова уйти из «Нэшвилла» — не новость. Но саботаж — не лучшее решение
Дмитрий Сторожев
Ярослав Аскаров
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Талантливый российский вратарь в непростой ситуации.

Российские игроки были одними из главных ньюсмейкеров на рынке обменов НХЛ в последние пару дней. Сперва Василий Подколзин был внезапно отдан «Ванкувером» в «Эдмонтон» спустя всего несколько месяцев после заключения нового контракта с «косатками», а затем Ярослав Аскаров запросил обмен из «Нэшвилла».

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Последнюю новость, впрочем, нельзя считать такой же внезапной, да и вообще его желание сменить обстановку сложно в принципе считать чем-то новым. О том, что 22-летний голкипер недоволен своим положением в Теннесси, было известно достаточно давно. Агент игрока Дэн Мильштейн напрямую говорил, что Аскаров является игроком уровня НХЛ, при этом за несколько дней до этой цитаты Ярослав едва не был обменян в другой клуб во время драфта.

На прошлогодней ярмарке юниоров «Предаторз» также едва не расстались с россиянином для получения более выгодной позиции в первом раунде, однако тогда вратарь всё же остался в клубе и даже провёл два матча в основе «хищников», в которых успел показать, на что способен.

Желание Аскарова сменить место работы вполне объяснимо — в «Нэшвилле» не готовы безоговорочно предоставить ему роль бэкапа Юусе Сароса в новом сезоне, требуя доказать своё право занимать эту позицию в борьбе с более опытным по энхаэловским меркам Скоттом Уэджвудом. В самой конкуренции нет ничего плохого — более того, она должна способствовать дальнейшему развитию игрока, — однако такое условие многое говорит об отношении «Предаторз» к Ярославу.

Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Фото: AP/TASS

Тот же Сарос, которого, в отличие от Аскарова, драфтовали в начале не первого, а лишь четвёртого раунда, уже в 21 год вовсю играл в НХЛ и в целом довольно быстро обосновался в роли подмены Пекки Ринне. Конечно, к тому моменту за плечами Юусе было и больше матчей на взрослом уровне, чем сейчас у Ярослава, и хороший отрезок в АХЛ, и даже несколько игр на ЧМ, однако два из трёх этих пунктов вряд ли сыграли свою роль в его окончательном переводе наверх, а хорошим отрезком в «Милуоки» вполне может похвастаться и Аскаров.

Кажется довольно логичным, что именно текущая форма должна быть определяющим фактором при отправлении голкипера в ту или иную лигу, но в случае с молодым вратарём можно ещё и говорить об определённых авансах и доверии, которых у Ярослава в «Нэшвилле», видимо, набралось не так много. Практически ничего не мешало руководству клуба заходить в новый сезон с парой Сарос —Аскаров — в АХЛ российский страж ворот зарекомендовал себя как одного из лучших голкиперов лиги и явно заслужил повышения, особенно с учётом уже имеющегося опыта в элите.

Но «Предаторз» приняли решение пригласить Уэджвуда и выдать ему вполне неплохой (да ещё и односторонний) контракт. И это буквально кричит — на роль бэкапа в первую очередь рассматривается не Ярослав, что бы ни говорил прессе генеральный менеджер «хищников» Барри Тротц.

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Можно сказать, что «Нэшвилл» сделал свой выбор даже раньше, чем подписал 32-летнего канадца, и выбор этот явно не в пользу Аскарова. В начале июля «Предаторз» продлили отношения с Саросом ещё на восемь лет, и это за год до окончания действующего контракта. Финну недавно исполнилось 29, его лучшие годы ещё не прошли, и это практически наглухо перекрывает Ярославу путь к статусу первого номера клуба.

Сидеть за спиной у Юусе до наступления 30-летия Аскаров, очевидно, не хочет — от этого его запрос на обмен становится абсолютно понятным. Другое дело в том, что вряд ли желаемый переход достанется ему так легко — «хищники» находятся в более выгодной позиции, нежели игрок, и без достойной компенсации могут просто не отпустить Ярослава, а это чревато ещё одним сезоном в АХЛ. Да и статус ограниченно свободного агента через год тоже, мягко говоря, не способствует улучшению ситуации для голкипера.

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Рычагов для дополнительного давления на клуб у Аскарова нет — саботаж игры в АХЛ, если россиянина вновь туда отправят, точно не является рабочим вариантом. Остаётся, как и сказал Барри Тротц после запроса от Ярослава, «бороться за место в составе» — может, тогда молодой вратарь всё-таки получит шанс закрепиться в основе «Предаторз». Хотя бы на один сезон.

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