Грман, Гернат и Лишка вошли в итоговый состав своей сборной. Возможно ли после этого потепление от других федераций?

«У других может быть другая мораль!» Разум торжествует — словаки из КХЛ едут в сборную

Мы уже порядком начали забывать, что такое легионеры КХЛ в составе национальной команды. Но пора стряхнуть не самый тонкий слой пыли с этой мысли – три игрока КХЛ выступят за сборную Словакии в матчах олимпийской квалификации. Марио Грман («Адмирал»), Мартин Гернат («Локомотив») и Адам Лишка («Северсталь») были приглашены для того, чтобы помочь словакам попасть на Олимпийские игры.

Выборка у Словакии была шире. Помимо перечисленных игроков, в лиге играют ещё семь словаков: Патрик Рыбар («Спартак») Михал Чайковски («Спартак»), Кристиан Ярош (ЦСКА), Мислав Росандич («Лада»), Томаш Юрчо («Куньлунь Ред Стар»), Михал Криштоф («Сочи»), Адам Ружичка («Спартак»). Да, конечно, представить Ружичку в составе национальной команды было невозможно ввиду его глупейшей заокеанской истории, но условного Рыбара, который на прошлой Олимпиаде помог команде завоевать бронзу — вполне.

Что вообще поспособствовало приглашению игроков КХЛ в сборную? В начале августа прошло голосование клубов словацкой лиги, которое закончилось тем, что 52% представителей клубов проголосовали за участие игроков КХЛ в сборной, 38% — против и 10% воздержались. По-моему, наглядный пример работы демократических институтов в отдельно взятой сфере.

Мартин Гернат Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Но без последствий не обошлось. Сначала экс-игрок НХЛ Михал Гандзуш подал в отставку и покинул исполком федерации. Сделано это было в знак протеста против принятого решения. Но на этом не закончилось. Мартин Поспишил, который играет за «Калгари», выступил с интригующим заявлением: «Я был удивлён этой новостью, посмотрим, как всё будет развиваться. Мне сложно это комментировать, потому что я всё узнал совсем недавно. В ближайшие несколько дней я решу, приеду ли в сборную. Я человек, у которого есть моральные принципы, которые трудно переступить. Это сложная ситуация, поскольку я могу осуществить свою мечту – играть за сборную со своим братом. Для меня до сих пор большая честь надеть майку сборной Словакии, но, иногда спорт отходит на второй план».

Мнение Гандзуша: Обладатель Кубка Стэнли высказался против приглашения словаков из КХЛ в сборную

Это породило бум иного масштаба, потому что возможная перспектива бойкота от игроков НХЛ ударила бы по сборной ещё сильнее. Но обошлось: Мартин свой пыл поумерил, сказав, что в расположение сборной приедет, но от взглядов не откажется.

Но то давление, создаваемое словацкими СМИ и болельщиками команды, вывело из себя Мирослава Шатана, который разразился довольно-таки резкой речью.

«Нигде в законе не написано, что нельзя приглашать игроков из КХЛ в сборную. Ваша мораль – это ваша мораль, у другого человека она может быть другая. Мы здесь работаем для всех, независимо от того, правые они или левые, христиане они или атеисты. Мы представляем всю Словакию.

Я бы также посоветовал вам больше заниматься спортивной журналистикой, критиковать спортивные вещи и меньше заниматься политикой, потому что вы спортивный журналист.

Сегодня некоторые журналисты думают только о кликах и лайках и не осознают, какую работу мы здесь делаем. Если не хотите нам помогать, то хотя бы не мешайте и не врите.

Я воспользуюсь метафорой: когда кто-то добровольно решает покрасить забор в детском саду, не нужно приходить и пинать банку с краской, просто пройдите мимо. И не делайте этого ради кликов и внимания. Какой-то молодой журналист хочет внимания и пишет чушь. Старайтесь думать, когда что-то спрашиваете», — сказал глава Федерации хоккея Словакии.

Ещё один комментарий Шатана: Глава Федерации хоккея Словакии оценил приглашение игроков из КХЛ в сборную страны

Возмущение Шатана понятно – его цель помочь национальной команде отобраться на Олимпиаду. Объективно говоря, уровень мастерства вызванных игроков КХЛ увеличит эти шансы. Это даже не попытка открыть глаза на ксенофобские устои, которые дали корни в последнее время. Человек решает узкоспециализированную проблему законным и адекватным способом. Всё.

Ёмкий комментарий совсем недавно дал Бранко Радивоевич, который выступал в КХЛ на заре её существования: «Это работа для ребят. Мы маленькая страна и не можем себе позволить не брать в сборную ребят из КХЛ. Это не их спецоперация (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации), они не пошли поддерживать Путина».

Насколько помогут игроки КХЛ словакам, мы узнаем чуть позже, но сам факт их приглашения говорит о том, что этот барьер может ломаться, хотя он уже успел стать будто непоколебимым. Разум восторжествовал, пусть и на небольшом клочке земли. Побудит ли он другие федерации пойти тем же путём? На самом деле, в ближайшей перспективе в это мало верится. Всё-таки конъюнктура общественного мнения в той же Чехии, Финляндии и Швеции абсолютно другая. Да и игроков из этих стран в лиге почти нет.