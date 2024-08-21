«В «Локомотиве» было, что прятался за спинами легионеров». Разговор с новичком «Ак Барса»

Прошлый сезон КХЛ выдался прорывным для нападающего Егора Коршкова. Форвард провёл его в Хабаровске, где получил роль лидера «Амура» и блестяще с ней справился. Коршкова называли одним из самых лакомых кусков на трансферном рынке, и в результате Егор перебрался в Казань – показывать, что его прошлогодний успех не был локальной вспышкой и он готов стабильно вести за собой топ-клуб.

В интервью корреспонденту «Чемпионата» Коршков рассказал:

о причинах ухода из «Амура» и перехода в «Ак Барс»;

о новых реалиях хабаровского клуба;

о сезонах в Ярославле и из-за чего не заиграл в «Локомотиве»;

о ментальном взрослении и значении нового вызова в карьере.

«Приехал в Казань показывать, что не хуже Радулова и Шипачёва»

— Правильно понимаю, что Анвар Гатиятулин не первый раз позвал тебя в свою команду?

— Только в Челябинск звал прошлым летом, однако с «Локомотивом» не смогли договориться. Когда меня обменяли в «Амур», то к Хабаровску тоже «Трактор» обращался, но опять ничего не вышло. Сейчас вот, когда решал по будущему, мы созвонились. Обсудили его видение, мою роль.

— Кроме разговора с тренером, что подтолкнуло на переезд в Казань?

— Ещё традиции клуба. Каждый год «Ак Барс» борется за чемпионство. Тем более прошлый сезон получился неудачным, поэтому команде есть что доказывать болельщикам. Понятно, требования будут самые серьезные, но тем интереснее поучаствовать в новом этапе жизни знаменитого клуба.

— Как справляться с ожиданиями? Всё-таки тебя и других новичков позвали на замену Александру Радулову и Вадиму Шипачёву – легендам нашего хоккея.

— Для этого сюда и приехали – показывать, что мы не хуже, что можем занять лидерские позиции, тащить команду за собой. Быть примером на льду и вне его.

— Сейчас много обсуждений, каким будет новый «Ак Барс». Расскажи о взгляде изнутри.

— Все эти разговоры про атакующий и скоростной хоккей? Надо играть в хоккей, который приносит результат. Но если сравнивать с «Локомотивом» или «Амуром», то тренерский штаб «Ак Барса» делает больший акцент на атаку. При выходе из зоны, игре без шайбы построение и тактика тоже более активные.

— В коллектив уже влился?

— С Семёном Кошелевым знаем друг друга ещё с детских заруб в Казахстане. Он был в школе «Торпедо» из Усть-Каменогорска, а я выступал за «Казахмыс». С Димой Юдиным, Никитой Лямкиным по сборным хорошо знакомы, с Алексеем Марченко играли в «Локомотиве», с Ником Петаном выходили в одном звене за «Торонто Марлиз». Атмосфера у нас в порядке, команда строится.

«В «Амуре» выпало поиграть в роли лидера. Сам для себя повысил планку»

— Несколько лет назад ты рассказывал, что в Ярославле основная ответственность за результат лежала на легионерах, поэтому спрос был в основном с них. Сейчас ты готов к тому, что требовательные казанские болельщики будут спрашивать по полной уже с тебя лично?

— Мне кажется, что да. И по возрасту, и по опыту, и по пониманию хоккея сейчас всё для этого есть. Согласен, да. В Ярославле был период, когда за спинами прятались. В Хабаровске уже выпадало поиграть в роли лидера. После прошедшего сезона сам для себя повысил планку своих возможностей. А теперь вот такой шанс проявить себя, доказать уже уровнем выше.

— То есть благодарен «Амуру» за минувший сезон?

— Конечно. Во-первых, у нас собралась очень хорошая команда, много сильных игроков. Задачи были серьёзные. Ранее всегда играл только за «Локомотив», непривычно было по первости – город другой, эмблема другая. Но в итоге такая встряска пошла на пользу. Считаю, что мы хорошо выступили. Меня брали туда на роль лидера, важно было почувствовать.

— Что изменилось в тебе на Дальнем Востоке?

— Вернулась уверенность. Понимание, что ты можешь и должен выдавать максимум в каждой игре. Это важно. Когда у тебя через игру получается, в другой – не получается и ты не воспринимаешь происходящее, как проблему, то у тебя явно проблемы.

Егор Коршков в «Амуре» Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

«Разговоры о возможном чемпионстве «Амура» не назвал бы шуткой»

— В итоге «Амур» ещё и стал чуть ли не главным препятствием на пути «Магнитки» к чемпионству.

— Хорошая команда собралась, хороший коллектив внутри раздевалки. Все друг за друга. Поэтому в конце выстрелили и заскочили в плей-офф. За счёт такого финиша регулярки появилась уверенность. Поэтому всё было рядом. Где-то, может, реализация подвела. Первую, правда, игру сыграли не очень, а в остальных были не хуже «Магнитки» и по моментам, и по игре.

— То есть считаешь, что могло качнуться в вашу сторону?

— Вполне. Но это плей-офф. Кто реализует, тот и выигрывает. Чувствовали в себе силы. Болельщики в нас верили, атмосфера нереальная, внутри команды тоже понимали, что можем. Тем обиднее итог.

— Раз вы были близки к тому, чтобы пройти будущего чемпиона, то шутки вокруг чемпионства «Амура» в 2026 году, могут оказаться совсем не смешными для соперников хабаровчан?

— В «Амуре» и в новом сезоне будут хороший состав, финансовое положение, условия – на уровне топ-команд. Пару лет назад сильные игроки туда особо не стремились: во-первых, далеко, во-вторых, мало кто знал, что происходит в клубе. А сейчас ребята поиграли, рассказывают друзьям, знакомым только положительное. Какой-то шуткой разговоры о возможном чемпионстве «Амура» я бы точно не назвал.

— Но ты же ушёл оттуда. Почему? Мелькала информация, что ты сказал руководству, мол, налетался?

— Никаких проблем с перелётами не было. Меня вызвали обсудить будущее, и я сказал, что хочу играть поближе к дому. Вот и всё. А перелёты… Не сказал бы, что прям сложности создает. Да, тяжеловато перестраиваться с одного времени на другое. Сами же перелёты с комфортом: лежишь весь полет, можешь поспать, фильм посмотреть или почитать. В плей-офф разве что было потяжелее, когда туда-сюда летали на коротком отрезке. Но физически мы были хорошо готовы, поэтому проблем не возникало с кондициями.

«Мы в Ярославле были кем-то вроде местных молодых звёзд. Жалею, что не повзрослел раньше»

— Про тебя раньше часто говорили, что большой талант, но в чём-то раздолбай, а сейчас по общению видно, что стал гораздо серьёзнее.

— У меня теперь жена, семья. Взрослее стал. Даже жалею, что это взросление — переход из молодежной жизни во взрослую — не наступило пораньше. Мы же в Ярославле были кем-то вроде местных молодых звёзд, не всегда правильно оценивали своё положение. Но что тут сделать? Видимо, через этот период тоже надо было пройти. Сейчас игр много, стал внимательнее относиться к здоровью, восстановлению.

— После твоего ухода «Локомотив» дошёл до финала.

— Я был на третьей и четвертой играх серии. Переживал за старых друзей. Зависть? Что-то такое, может, и было, но в добром плане. Такой шанс у ребят бывает не каждый год. Жаль, что не получилось, город давно заслуживал Кубок.

Егор Коршков в «Локомотиве» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

— Веду к тому, можно ли считать, что ваше расставание пошло на пользу и тебе, и «Локомотиву»?

— Могу говорить только за себя. Сначала тяжело воспринял, а потом понял, что, скорее всего, пересидел в «Локомотиве». Сейчас новый вызов, новая ступень. Надо доказывать в «Ак Барсе».