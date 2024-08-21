Миронов капитанит в «Спартаке», Грицюк объяснился за переход в СКА. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 10 августа 2024 года.

Шатан жёстко ответил словацким журналистам, критикующим ФХС за вызов игроков КХЛ в сборную

Глава Федерация хоккея Словакии Мирослав Шатан резко ответил местным журналистам, которые пытались критиковать организацию за приглашение хоккеистов из КХЛ.

«Нигде в законе не написано, что нельзя приглашать игроков из КХЛ в сборную. Ваша мораль – это ваша мораль, у другого человека она может быть другая. Мы здесь работаем для всех, независимо от того, правые они или левые, христиане они или атеисты. Мы представляем всю Словакию.

Я бы также посоветовал вам больше заниматься спортивной журналистикой, критиковать спортивные вещи и меньше заниматься политикой, потому что вы спортивный журналист.

Сегодня некоторые журналисты думают только о кликах и лайках и не осознают, какую работу мы здесь делаем. Если не хотите нам помогать, то хотя бы не мешайте и не врите.

Я воспользуюсь метафорой: когда кто-то добровольно решает покрасить забор в детском саду, не нужно приходить и пинать банку с краской, просто пройдите мимо. И не делайте этого ради кликов и внимания. Какой-то молодой журналист хочет внимания и пишет чушь. Старайтесь думать, когда что-то спрашиваете», — приводит слова Шатана Sport Aktuality.

Два очка Кагарлицкого помогли «Торпедо» победить «Спартак» в контрольном матче

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился контрольный матч, в котором местный «Спартак» уступил нижегородскому «Торпедо» со счётом 2:3.

На седьмой минуте первого периода Василий Атанасов с передачи Кирилла Кирсанова открыл счёт в матче. В середине периода Сергей Гончарук с передач Дмитрия Кагарлицкого и Максима Летунова удвоил преимущество гостей.

На четвёртой минуте второго периода Максим Летунов с передачи Дмитрия Кагарлицкого сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Шейн Принс с передачи Михала Чайковски одну шайбу отыграл.

За четыре секунды до конца основного времени матча Александр Пашин сократил отставание «Спартака» до минимума, установив окончательный счёт во встрече.

«Спартак» показал Андрея Миронова с капитанской нашивкой

На этот матч столичный клуб в должности капитана команды вывел защитник Андрей Миронов, только в межсезонье перебравшийся в «Спартак» из московского «Динамо».

Ранее 29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».

В прошедшем сезоне «Спартак» дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где в шести матчах уступил магнитогорскому «Металлургу» (2-4). «Динамо» в минувшей регулярке Континентальной хоккейной лиги заняло первое место. В плей-офф бело-голубые во втором раунде уступили «Трактору» в четырёх матчах.

Гендиректор «Салавата Юлаева» оценил переход Евгения Кузнецова в СКА

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«Я уверен, что ЦСКА и СКА принимают решения, которые направлены на развитие российского хоккея», — сказал Баширов на пресс-конференции.

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Грицюк — о переходе в СКА: Крылов сказал, что я обязан «Авангарду», но это бизнес

Нападающий СКА Арсений Грицюк рассказал о своём переходе из «Авангарда» в стан армейского клуба.

– Тогда президентом «Авангарда» был Александр Владимирович Крылов. Мы запросили мою трансферную стоимость. Генеральным менеджером тогда был Рашид Хабибулин. Он меня вызывает, говорит, так и так: вот контракт, другие цифры, но с бонусами получается то же самое, что я запросил. Но только там чистыми, а здесь – с бонусами.

Я много разговаривал со своим агентом Шуми Бабаевым. Мы делали подсчёт статистики, соотношения денег. Мне в Омске не давали эти деньги. Крылов вызвал к себе в офис в Москву – и там мы не смогли с ним договориться.

– Как шёл разговор?

– Он свою позицию гнул, видел эту ситуацию по-другому – что я обязан Омску, что меня там воспитали, что кубок выиграл с ними, что эта школа много для меня сделала. Я с этим не спорю. Но это часть бизнеса, и мы все понимаем, что у нас карьера [продолжается] 13, 15, 18 лет, у кого как сложится, дай бог подольше, и что за это определённое время ты должен заработать, чтобы тебе хватило на жизнь.

У всех есть свои хотелки. Он начал гнуть свою позицию, что я обязан Омску подписать этот контракт, потому что я их воспитанник. Я сказал свою позицию – что я хочу заработать эти деньги чистыми. Он сказал, что, если мне нечего сказать, я могу идти. Я вышел, меня забрал агент, мы с ним переговорили, позвонили Роману Борисовичу – и он был не против меня забрать. И с того момента я стал игроком СКА, — сказал Грицюк в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».

ВХЛ отказалась от латиницы на форме

Правлением ВХЛ принято решение, что в предстоящем сезоне Всероссийской хоккейной лиги фамилии хоккеистов на игровой форме команд хоккейных клубов будут наноситься на кириллице. Сообщается, что данные изменения будут отражены в регламенте соревнования.

Напомним, ранее правление ФХР приняло решение делегировать права на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских команд Ассоциации «Высшая хоккейная лига».

7 августа состоялось заседание правления ВХЛ, по итогам которого было согласовано заключение договора с ФХР о делегировании прав на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских команд. В сезоне-2024/2025 будет проведён чемпионат России по хоккею среди мужских команд — Всероссийская хоккейная лига.

Дубль Сикуры принёс «Трактору» победу над «Авангардом» на предсезонном турнире в Омске

В Омске на предсезонном турнире «Кубок Блинова» прошёл стартовый матч между местным «Авангардом» и челябинским «Трактором». Победу в игре одержали челябинцы со счётом 5:2.

Дублем в матче отметился нападающий «Трактора» Дилан Сикура. Ещё по разу в составе челябинского клуба отличились Илья Карпухин, Данил Юртайкин и Стивен Кэмпфер. Отметим, что первыми в матче отличились хоккеисты «Авангарда». На 13-й минуте первого периода при игре в большинстве счёт открыл Станислав Галиев, которому ассистировали Александр Филатьев и Иван Николишин. В середине третьего периода дебютную шайбу за «Авангард» забросил Алексей Макеев. Ворота команд защищали голкиперы Павел Хомченко и Зак Фукале.

«Эдмонтон» не стал повторять предложения «Сент-Луиса» Бробергу и Холлоуэю

«Эдмонтон Ойлерз» объявил, что не будет повторять предложения по оффершитам «Сент-Луис Блюз», выданным нападающему Дилану Холлоуэю и защитнику Филипу Бробергу. Согласно правилам компенсаций НХЛ, «Ойлерз» получат выборы «Блюз» во втором и третьем раундах драфта НХЛ 2025 года.

В отдельной сделке с «Сент-Луис» «Ойлерз» приобрели права на защитника Пола Фишера, а также выбор «Блюз» в третьем раунде драфта НХЛ 2028 года в обмен на будущие вознаграждения. Фишер — не подписанный с драфта НХЛ 2023 года (138-й выбор) хоккеист, вступающий во второй сезон игры за «Нотр-Дам» (NCAA).

Напомним, неделю назад «Сент-Луис» сделал оффершиты «Эдмонтону» по 22-летнему защитнику Филипу Бробергу и 23-летнему нападающему Дилану Холлоуэю, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов. Об этом сообщает пресс-служба «блюзменов». «Блюз» предложил шведскому защитнику Бробергу контракт на два года с зарплатой $ 4,58 млн за сезон. Канадскому форварду Холлоуэю предложен договор на два сезона с зарплатой $ 2,29 млн в год.