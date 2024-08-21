Кто поедет на Олимпиаду? Главная информация о финальном этапе хоккейной квалификации

Полторы недели остаётся до начала судьбоносного международного турнира для 12 национальных команд. В конце августа – начале сентября в трёх европейских городах пройдёт решающая стадия олимпийской квалификации, по итогам которой определятся заключительные участники хоккейного турнира Игр-2026 в Милане.

Кто уже отобрался на Олимпиаду

На правах страны-хозяйки главного турнира четырёхлетия олимпийскую лицензию получила сборная Италии. Примечательно, что последний раз итальянская команда принимала участие в Олимпийских играх ещё в 2006 году, в тот раз также получив такую возможность исключительно благодаря тому, что зимнюю Олимпиаду принимал Турин.

На основании мирового рейтинга путёвки в Милан получили ещё восемь национальных команд. Рейтинг ИИХФ учитывал результаты пяти соревнований, а именно четырёх чемпионатов мира (2020-2023) и Олимпиады-2022. На 2 июня 2023 года рейтинг был заморожен, и олимпийские лицензии достались сборным Канады, Финляндии, России, США, Германии, Швеции, Швейцарии и Чехии.

Кто с кем сыграет на групповом этапе Игр

Спустя несколько месяцев была проведена жеребьёвка хоккейного турнира, по результатам которой полностью определился состав группы А. Туда попали сборные Канады, Швеции, Швейцарии и Италии. В группе В известны три участника из четырёх – это команды Финляндии, Германии и Чехии. Сборная России попала в группу С вместе с командой США.

Что будет со сборной России и когда решится этот вопрос

При этом вопрос участия российской национальной команды по-прежнему остаётся открытым. Международная федерация хоккея примет решение по поводу возможного допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025-го. Об этом ТАСС сообщил глава ИИХФ Люк Тардиф.

«Как обычно, мы принимаем решение год за годом. Сборная России не зависит от рейтинга так, как команда Беларуси. Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале-марте 2025 года», — заявил Тардиф.

Правила отбора на Олимпиаду из квалификации

Сборная Беларуси была отстранена от участия в квалификационном турнире и потеряла шансы на поездку в Милан. Сам же процесс отбора на Олимпиаду состоял из двух предварительных раундов, по итогам которых были определены 12 национальных команд – участниц финальной стадии квалификации.

С 29 августа по 1 сентября Братислава примет матчи группы D, где за олимпийскую лицензию будут бороться Словакия, Казахстан, Австрия и Венгрия. В Риге в группе E сыграют сборные Латвии, Франции, Словении и Украины, а Ольборг примет соревнования в группе F, где путёвку в Италию будут оспаривать Дания, Норвегия, Великобритания и Япония. Олимпийскую лицензию завоюют победители каждой группы.

Чем завершился скандал в Словакии

При формировании состава на олимпийскую квалификацию с политическими сложностями столкнулись в Союзе хоккея Словакии. В начале августа по итогам голосования клубов словацкой лиги было принято решение, что словацкие игроки, выступающие в Континентальной хоккейной лиге, могут быть вызваны в национальную команду страны.

Однако с этим решением не согласились ведущие словацкие журналисты и даже некоторые члены национальной команды. Нападающий «Калгари Флэймз» Мартин Поспишил, пошёл дальше всех и даже выступил в прессе, открыто пригрозив бойкотом сборной в случае вызова в неё представителей КХЛ.

В конечном счёте Мартин умудрился занять позицию посередине, с одной стороны, согласившись приехать в расположение национальной команды, а с другой — подчеркнув, что своего отношения к игрокам из КХЛ он не поменял. При этом в состав сборной вошли всего три игрока из Континентальной хоккейной лиги: защитники Марио Грман («Адмирал») и Мартин Гернат («Локомотив») и нападающий Адам Лишка («Северсталь»).

Помимо Поспишила, из числа игроков НХЛ за Словакию сыграют защитники Мартин Фехервари («Вашингтон Кэпиталз») и Шимон Немец («Нью-Джерси Дэвилз»), а также нападающие Милош Келемен («Юта»), Павол Регенда («Анахайм Дакс») и Томаш Татар («Нью-Джерси»).

Как готовится сборная Казахстана

Именно словаки должны стать главным соперником сборной Казахстана на пути в Милан. Национальную команду Казахстана возглавляет Олег Болякин, который заодно является ещё и генеральным менеджером клуба КХЛ «Барыс». В расширенном виде казахстанская сборная собралась заметно раньше своих конкурентов и даже уже успела принять участие в подготовительном турнире. Но из-за занятости в своих клубах далеко не все лидеры команды прибыли вовремя в расположение сборной.

«Аркадий Шестаков, Леонид Метальников и Андрей Шутов присоединятся к сборной уже в Словакии. Леонид Тамбиев попросил оставить игроков в распоряжении «Адмирала», пока идёт формирование состава, а Аркадий их новый игрок, и под него ищут сочетания. Так что они прилетят уже в Братиславу, и команда соберётся в полном боевом составе», — говорил Болякин неделю назад.

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Кто из игроков КХЛ и звёзд НХЛ сыграет в отборе за другие команды

Нападающий «Амура» Ян Дрозг сыграет в Риге за сборную Словении. Главный тренер хабаровского клуба Андрей Мартемьянов не стал чинить препятствий своему лидеру, отпустив его в расположение национальной команды. Но шансы словенцев занять первое место в группе значительно упали после того, как стало известно, что 36-летний ветеран «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар в Латвию не приедет.

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Сама же сборная Латвии также не досчиталась знаковых фигур. По личным причинам не выступят игроки НХЛ – нападающий «Ванкувер Кэнакс» Теодор Блюгерс и голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин. Зато ставший одним из главных открытий последнего плей-офф НХЛ голкипер «косаток» Артур Шилов в сборную приехал.

Артур Шилов Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС

Помимо него, сыграют за команду Харийса Витолиньша ещё и защитник «Флориды Пантерз» Увис Балинскис, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Земгус Гиргенсонс и форвард «Филадельфии Флайерз» Родриго Аболс.

Максимально звёздную команду собрала Федерация хоккея Дании, сумев добиться 100-процентного участия своих главных звёзд в олимпийском отборе. Все шесть датских игроков НХЛ примут участие в отборочных матчах на Олимпиаду-2026.

Николай Элерс Фото: Tony Gutierrez/AP/ТАСС

Среди них двое голкиперов – Фредерик Андерсен («Каролина Харрикейнз»), Мадс Сёгор («Оттава Сенаторз») – и четверо нападающих: Йонас Рённбьерг («Вегас Голден Найтс»), Ларс Эллер («Питтсбург Пингвинз»), Николай Элерс («Виннипег Джетс») и Оливер Бьёркстранд («Сиэтл Кракен»).

В свою очередь, норвежская сборная не могла обойтись без присутствия в национальной команде настоящих легенд местного хоккея – нападающего «Миннесоты» Матса Цуккарелло и продолжающего зажигать 40-летнего ветерана Патрика Торесена. В стане сборной находится и 23-летний защитник «Тампы» Эмиль Мартинсен Лиллеберг.

На прошлой неделе они приняли участие в Матче всех звёзд в Норвегии – благотворительной игре с участием хоккеистов НХЛ и норвежской лиги. Матч был приурочен к 30-летию Олимпийских игр в Лиллехаммере. В нём сыграл и россиянин Кирилл Капризов.