Клубы из Сербии не нужны в КХЛ. Политика не должна вмешиваться в спорт

Пора понять, что аргумент «дружественная страна» не может стать оправданием. Хоккей — это про уровень игры, а не про «дружественные страны».

На днях в российских СМИ прошла информация о том, что в КХЛ может вступить клуб из Сербии. Эта новость нашла множество восторженных откликов у экспертов и части болельщиков. Тем не менее такой ход может вновь откатить лигу назад — к временам зависимости от вышестоящих инстанций.

Одним из основных аргументов в пользу вступления сербского клуба является тезис, что Сербия — дружественная страна. А поэтому — почему бы и нет?

Других более-менее качественных аргументов как-то и не находится.

При этом даже в КХЛ вроде бы не против этой идеи.

«Наша лига открыта для всех, нужно выполнить только условия лиги и регламент, а рассматривать мы можем любые предложения. Что касается географии, у нас уже были команды в Хорватии и Словакии. Почему нет? Можно будет рассмотреть этот вариант. Но я не слышал про такую команду, а только прочитал в прессе, поэтому конкретной информации о сербах у меня нет», — прокомментировал слухи вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

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В чём же может быть проблема?

Во-первых, те клубы из Хорватии и Словакии, что выступали в КХЛ, ничем толковым особо и не отметились.

Загребский «Медвешчак» за четыре года лишь раз вышел в плей-офф и вылетел в первом же раунде от пражского «Лева». «Лев» из Попрада задержался в лиге всего на год и даже не попал в розыгрыш Кубка Гагарина. Да, позже переехал в чешскую Прагу, где и добился главных успехов, но и та версия просуществовала всего два сезона. Дольше всех продержался братиславский «Слован», отыгравший в лиге шесть лет и дважды выходивший в плей-офф (оба раза вылетал в первом раунде — по 0-4).

Отсюда логичный вопрос: а были ли они вообще нужны?

Я совершенно не против, когда в КХЛ вступают сильные иностранные клубы. Открытость миру — это всегда хорошо. Так было с финским «Йокеритом», который долгое время являлся по-настоящему топовой командой. На заре основания КХЛ хорошо себя показывало рижское «Динамо». Казахстанский «Барыс» до недавнего времени был стабильным участником плей-офф, минское «Динамо» также держится где-то рядом.

Эти команды регулярно за что-то борются/боролись или хотя бы оставляют/оставили свой след в КХЛ.

ХК «Медвешчак» Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru

Но вступление «Медвешчака» из — будем честны — слабой по хоккейным меркам Хорватии, «Лева» и «Слована» из Словакии, где хоккей, судя по всему, переживает определённый кризис, себя совершенно не оправдало. У них наверняка появились болельщики в России, а в своих родных чемпионатах «Медвешчак» и «Слован» выиграли немало чемпионств — но в развивавшейся семимильными шагами КХЛ они были аутсайдерами и исчезли так же незаметно, как и играли.

Единственным исключением можно назвать «Лев» из более хоккейно успешной Чехии, всё-таки клуб вышел в финал Кубка Гагарина и вместе с «Металлургом» подарил одну из лучших решающих серий в истории лиги. Но, как в итоге оказалось, это был «последний танец» — после того сезона «Лев» покинул КХЛ.

Теперь давайте взглянем на Сербию.

Есть лишь несколько реальных кандидатов на вступление в лигу. Один из них — многократный чемпион страны «Партизан». Но даже его официальный сайт не обновлялся уже два года…

Другие два клуба — КХК «Ред Стар» и ХК «Войводина» — выступают в IHL — объединённой лиге Сербии, Хорватии и Словении. Там же, кстати, соревнуется второй «Медвешчак». И даже по меркам этого не самого сильного европейского чемпионата сербы выглядят очень бледно. За шесть сезонов лишь «Ред Стар» становился чемпионом — пять лет назад. В остальном же в IHL доминируют клубы из… Словении!

То есть потенциальные кандидаты на вступление в КХЛ прямо сейчас слабее словенцев, которые, мягко говоря, тоже не блещут на хоккейной арене.

ХК «Войводина» Фото: Пресс-служба ХК «Ред Стар»

При этом Сербия на самом деле очень слабая по хоккейным меркам страна. Наивысшее достижение национальной команды — попадание в группу А дивизиона I чемпионата мира в 2010-м. Тогда сербы угодили в компанию к Австрии, Украине, Японии, Литве и Нидерландам. И сразу же вылетели, оказавшись худшей командой группы (да-да, хуже даже сверххоккейных Нидерландов).

В этом году Сербия выступала в группе А дивизиона II. Её соперниками стали ОАЭ, Исландия, Израиль, Австралия и Хорватия. И даже из этой группы сербы не смогли выйти, уступив первое место хорватам. Показательная ситуация.

Ну и, конечно, политика не должна быть основным аргументом для вступления клуба в КХЛ. Лига только освободилась от оков ФХР и начала дышать полной грудью. Неужели всё это ради того, чтобы опять плясать под чью-то дудку или пытаться выслужиться перед кем-то?

Надо понимать, что политические проекты в КХЛ чаще всего проваливались. Яркий пример — «Куньлунь». Несмотря на то что китайская команда вызывает у меня большую симпатию за попытку держаться определённой стратегии и редкие вспышки «зубастой» игры, «Ред Стар» за долгие годы в КХЛ не показали ровным ничего. «Куньлунь» разве что стал донором неплохих хоккеистов для остальных клубов. Это ли было главной и настолько важной причиной, чтобы приглашать команду в лигу?

Да, в КХЛ есть «Барыс» и минское «Динамо». Но эти клубы, во-первых, хорошо показали себя в чемпионатах собственных стран, во-вторых, являются серьёзными проектами. Обе команды — базовые клубы своих сборных, курируемые верхушками стран, а поэтому там играют лучшие представители Казахстана и Беларуси (не считая тех, кто уже успел найти себе иное место в других клубах КХЛ илиэ НХЛ). На них делают большую ставку, да и хоккей в этих странах всё же на достаточно приличном уровне.

Хотя сейчас и «Барыс», и минское «Динамо» испытывают большие сложности — их уже не получится назвать крепкими середнячками «выше среднего».

Игроки «Барыса» и минского «Динамо» Фото: Дмитрий Кулинич, Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

На «Йокерит» к концу выступления команды в КХЛ уже, как говорится, «подзабили», из-за чего финны стали чаще отдавать лидеров и играть значительно хуже. Рижское «Динамо» и вовсе рухнуло в самый подвал лиги, превратившись в игрушку, к которой потеряли интерес. И, очевидно, это шло не от латвийской стороны.

Что же ждёт политический проект из Сербии, где хоккей на низком уровне? Есть ощущение, что это будет провал похлеще «Куньлуня». А «Ред Стар» при этом хотя бы стараются собирать состав преимущественно из китайских игроков или натурализованных североамериканцев — такая приверженность чёткой стратегии вызывает определённое уважение.

Некоторые эксперты (например, Максим Рыбин) предполагают, что сербский клуб может просто укомплектоваться хоккеистами из России или Канады. Звучит неплохо — даже конкурентоспособно. Только вот… а какой тогда смысл его брать? Чтобы номинально в КХЛ был клуб из Сербии, хоть и без сербов в составе? Тогда можно не усложнять жизнь командам, обрушивая всю логистику — летать в Сербию и обратно будет всё-таки непросто и дороговато — и найти клуб поближе. Наверняка целый ряд команд из ВХЛ окажется более перспективным и менее затратным проектом.

Политика и так регулярно влезает в спорт. Поэтому КХЛ не стоит идти у неё на поводу. Сейчас, когда лига стала самостоятельной, было бы лучше поискать сильные клубы для пополнения рядов. Или хотя бы перспективные.

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг, известный неоднозначными высказываниями, летом 2023-го высказал мысль, которая раскрывает ещё один большой минус и опасность хождения на поводу у политических причин.

«Надо учитывать, что участие в КХЛ сделало с иностранными командами. Как выглядели, например, «Слован» из Братиславы, «Йокерит» из Хельсинки, «Медвешчак» из Загреба, «Лев» из Праги, «Динамо» из Риги после ухода из КХЛ? Одних уже нет, другие почти обанкротились. Если бы «Слован» был просто развлечением, а не хоккейным клубом с традициями, он бы обанкротился. В Ригу всегда вливали деньги в начале сезона, чтобы они могли хоть как-то функционировать, но в конце у них всегда были финансовые проблемы.

КХЛ могла бы быть хорошей лигой, если бы в ней играли только в России. Но они принимали новые клубы чисто из-за политических интересов. Их абсолютно не интересовал «Слован», они просто хотели показать, что «Слован» играет не в Словакии, а в чемпионате России. Я очень хорошо знаю нескольких человек из «Слована». В последние годы в КХЛ у них не было ни цента по итогам сезона. Помните игру, на которую они отправились с одним вратарём? Это была катастрофа», — сказал Шемберг в интервью Sport Aktuality.

И в этот раз, есть ощущение, Шемберг попал в точку, отметив важную особенность политически обоснованных решений КХЛ: на судьбу клубов, которые зачастую финансируются российской стороной, всем становится всё равно. Как только владельцам или спонсорам становится скучно, команды забываются и выбрасываются, словно ненужная игрушка.

Ещё раз скажу: я не против вступления иностранных клубов. Тот же «Йокерит» был достаточно успешным проектом, сама команда привлекала внимание и регулярно радовала уровнем хоккея.

Просто если и брать иностранные клубы, усложняя процесс логистики, то только из числа сильных команд, которые смогут бороться за высокие места и станут серьёзными, продуманным проектами, а не мальчиками для битья, донорами и временными игрушками. Нужно повышать уровень лиги — возможности для этого есть — а не искусственно занижать оный ради политических плюсиков.

И, к слову, это же касается и российских клубов. Если приглашать ещё кого-то, то уж кого-то сильного, кто потянет уровень КХЛ.

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Так что не имеет значения, где дружественная страна, а где нет. Это всё должно оставаться только в телевизорах и не выходить за их пределы (хотя лучше б и там этого не было).

И уж тем более не лезть в спорт. Тут всё решается на хоккейной площадке.

И прямо сейчас Сербия на ней проигрывает даже Хорватии.