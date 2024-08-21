Овечкин и Шубская женаты восемь лет! История любви главной пары российского хоккея

Главный хоккейный снайпер этого века и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на днях отпраздновал восемь лет супружеской жизни со своей избранницей Анастасией Шубской. Брутальный хоккеист долгое время слыл знатным сердцеедом, с кем только слухи не приписывали ему романы! И с моделями, и с балеринами, и с певицами, а с теннисисткой Марией Кириленко дело в своё время и вовсе чуть не дошло до свадьбы, но в итоге девушка расторгла помолвку.

Остепенился же Александр только после 30, встретив Анастасию. Как бывают вычурны превратности судьбы! Они познакомились давным-давно, на Олимпиаде 2008 года, когда Анастасия была ещё подростком. Овечкин в Пекине был в качестве гостя, а Настя приехала с папой, бизнесменом Кириллом Шубским, который состоял в олимпийском комитете. Тогда они даже успели потанцевать – и произвести друг на друга хорошее впечатление, но ни о какой любви ещё и не загадывали.

Через несколько лет Овечкин случайно наткнулся на профиль Насти в одной из соцсетей, и завязалось общение. Поначалу исключительно по телефону, так как они жили на разных концах мира, но спустя несколько месяцев Анастасия, которая к этому времени выросла в ослепительно красивую девушку, окончила ВГИК и работала моделью, отправилась в Америку на курсы актёрского мастерства. Они договорились встретиться.

Анастасия Шубская Фото: Из личного архива Анастасии Шубской

Первое свидание прошло прекрасно – хотя Настя переживала, что им не о чем будет поговорить, так как всё, что можно, они уже давно обсудили, но всё оказалось совершенно наоборот. «Оказалось, нам всегда есть о чём поговорить. Знаете, я часто замечаю, как парень с девушкой сидят в ресторане, уткнувшись в экраны своих телефонов. Это ужасно! Я Саше так и сказала: «Не дай бог у нас с тобой тоже так будет», — рассказывала Шубская в интервью журналу Hello.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская Фото: Из личного архива Анастасии Шубской

Это было зимой 2015 года, с тех пор пара практически не расставалась. Они быстро поняли, что им очень хорошо вместе, познакомили друг друга со своими родителями, и уже спустя несколько месяцев Александр сделал предложение. «Это было очень неожиданно. Саша приехал к нам домой, я открыла дверь, а он встал на колено с букетом цветов и сделал мне предложение. Конечно, я сказала «да», — вспоминала Настя.

Расписались они в августе 2016 года – просто, без изысков и гостей, так как Александр готовился к сентябрьскому Кубку мира. Через год, в День семьи, любви и верности, сыграли пышную свадьбу, на которую был приглашён весь свет – российские звёзды хоккея, футбола, баскетбола, звёзды эстрады. Даже президент России Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму, которую на торжестве зачитал Николай Басков, и свадебный подарок – сервиз.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская Фото: Из личного архива Анастасии Шубской

Ещё через год у пары родился первенец, а незадолго до этого состоялось другое знаменательное событие, которого все так долго ждали. Александр выиграл свой первый Кубок Стэнли, к которому так долго и трудно шёл все 13 лет своей блистательной карьеры в НХЛ. Лето 2018 года можно смело называть одним из самых памятных и счастливых в жизни Овечкина!

Серёжу, которого назвали в честь погибшего брата Овечкина, болельщики быстро окрестили мини-Ови. Он рано встал на коньки, быстро научился обращаться с клюшкой, а в четыре года вместе с папой поучаствовал в Матче звёзд НХЛ, выиграв конкурс буллитов!

Вместе Анастасия и Александр уже пережили уже не только великое множество счастливых моментов, но и страшные невзгоды – смерть мамы Насти, актрисы Веры Глаголевой, которая скончалась от рака всего через месяц после свадебного торжества дочери, и смерть от тяжёлой болезни папы Александра, Михаила Викторовича.

Александр Овечкин с семьёй Фото: Из личного архива Анастасии Шубской

В 2020 году у них родился второй сын, Илья, и пара мечтает ещё о детях. Они, как и все нормальные люди, конечно, и ссорятся временами, и дуются друг на друга (как говорит Настя, больше она, а Саша — более спокойный и рассудительный), но от этого главная пара российского хоккея не перестаёт быть крепкой и счастливой семьёй.