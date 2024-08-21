КХЛ назвали политизированной, США формируют штаб на супертурнир НХЛ. Итоги дня в хоккее

А на Ярослава Аскарова могут претендовать сразу семь команд.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 21 августа 2024 года.

Журналист НХЛ назвал семь команд лиги, которые могут быть заинтересованы в Аскарове

Североамериканский журналист Дэн Розен в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги оценил будущее российского голкипера «Нэшвилл Предаторз» Ярослава Аскарова.

«Аскаров явно думает, что он готов к НХЛ, но, если он останется в «Нэшвилле», его могут отправить ещё на один сезон в АХЛ, и неизвестно, когда у него появится шанс стать номером один в НХЛ. Отсюда и запрос на обмен.

В конце концов, я ожидаю, что «Нэшвилл» обменяют Аскарова, скорее всего, до окончания тренировочного лагеря, но они должны получить за него хороший актив. Должно быть много интереса от «Калгари», «Чикаго», «Сан-Хосе», «Юты», «Вегаса», «Филадельфии», «Коламбуса», — написал Розен.

Напомним, 22-летний Аскаров отправился за океан, когда ему было 19 лет. За два сезона, проведённые там, он сумел сыграть в основе лишь три раза. Остальное время Ярослав провёл в Американской хоккейной лиге, играя в фарм-клубе «Нэшвилла» «Милуоки Эдмиралс».

Максим Рыбин: в СКА сейчас 40 человек — куда их девать?

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин задался вопросами касательно большого количества игроков в санкт-петербургском СКА.

«Все хотят выиграть Кубок Гагарина в первый же сезон, но мы не знаем, какие задачи сейчас стоят перед клубами. В СКА сейчас 40 человек – куда их девать? Кем будет играть Ротенберг? У всех в Петербурге отличные контракты, как они залезут в потолок?» – сказал Рыбин в интервью Metaratings.

«Локомотив» одержал сухую победу над «Сибирью» в матче Кубка Блинова

Сегодня, 21 августа, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч в рамках Кубка Блинова. Ярославский «Локомотив» победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 2:0.

В середине второй двадцатиминутки Ярослав Лихачёв с передач Даниила Тесанова и Александра Елесина открыл счёт в матче. В концовке третьего периода Егор Сурин забросил в пустые ворота, установив окончательный счёт в игре.

«Авангард» упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Барыс» в овертайме

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между «Авангардом» и «Барысом». Победу в матче одержали омичи со счётом 4:3 в овертайме.

Отметим, что в середине второго периода «Авангард» вёл в матче со счётом 3:0, однако уже в начале третьего периода «Барыс» сумел сравнять счёт. Голы в составе омского клуба забили Даррен Диц, Александр Филатьев и Коул Касселс, оформивший дубль и ставший автором победного гола в овертайме. За «Барыс» шайбы забросили Коннор Смит, Всеволод Логвин и Уэйд Эллисон.

В конце второго периода в матче состоялась драка между Натаном Больё и Марком Вербой. Канадский защитник отправил в нокаут россиянина.

Гол Слепышева помог московскому «Динамо» обыграть «Динамо» Санкт-Петербург

В Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» прошёл товарищеский матч между местным «Динамо» и санкт-петербургским «Динамо». Победу в игре одержали москвичи со счётом 4:2.

Голами в составе московского клуба отметились Иван Рябкин, Эрик О'Делл, Артём Михеев и Антон Слепышев, забросивший свою дебютную шайбу за клуб. В составе санкт-петербургского клуба отметились заброшенными шайбами Никита Пухов и Иван Зинченко. Ворота команд защищали голкиперы Хантер Миска и Евгений Ярославлев.

«Адмирал» уверенно обыграл «Норильск» в товарищеском матче

В Минске на стадионе «Олимпик Арена» прошёл товарищеский матч между «Адмиралом» и ХК «Норильск». Победу во встрече одержали владивостокские хоккеисты со счётом 5:2.

В составе «Адмирала» голами отметились Дмитрий Завгородний, Владимир Михасёнок, Антон Сагадеев, Никита Аноховский и Джованни Фьоре. За «Норильск» голы забили Никита Колесников и Никита Шуйдин. Ворота команд защищали голкиперы Андрей Мишуров и Анатолий Смирнов.

Стал известен тренерский штаб сборной США на Турнир четырёх наций

Стал известен тренерский штаб сборной США на Турнир четырёх наций. В тренерский штаб национальной команды США вошли Джон Торторелла и Дэвид Куинн. Ранее было объявлено, что главным тренером американской сборной на турнир назначен Майк Салливан, а ещё одним его помощником стал Джон Хайнс.

Все четыре наставника принимали участие в 26 крупных международных турнирах в качестве главных тренеров или помощников тренеров сборных США, включая молодёжный чемпионат мира, чемпионат мира среди юниоров, чемпионат мира среди женщин, взрослый чемпионат мира, Кубок мира по хоккею и зимние Олимпийские игры.

Бывший пресс-секретарь ИИХФ: КХЛ не имеет финансового смысла, её не было бы без Путина

Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг заявил, что Континентальная хоккейная лига полностью политизирована.

«КХЛ была политическим проектом с момента её создания в 2008 году. Она никогда не стала бы такой без непосредственной помощи Владимира Путина, Кремля и близких к Путину людей.

Если сравнить КХЛ с другими лигами Европы или мира, все клубы и лиги хотят получать собственный доход. Однако КХЛ не имеет финансового смысла. Сама лига признала, что может покрыть лишь 10% своих расходов. Таким образом, 90%, а может, и больше поступает извне, то есть газ и нефть из энергетического сектора. Она полностью контролируется Путиным, Кремлём и близкими к власти компаниями, такими как «Газпром» или «Роснефть». Так что без политической поддержки КХЛ не существовала бы в том виде, в котором она существует с 2008 года», — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.