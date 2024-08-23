«Мне позвонил Овечкин и сказал — берите Фукале в «Динамо», но…» Интервью с Сопиным

В межсезонье обладатель Кубка Континента – 2024 и четвертьфиналист последнего плей-офф КХЛ московское «Динамо» провело масштабную селекционную работу, в первую очередь сумев сохранить в своих рядах лучшего бомбардира минувшего регулярного чемпионата Никиту Гусева, а также сделав целый ряд изменений во всех линиях.

В защите состав бело-голубых пополнили двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Артём Сергеев и финалист Кубка Гагарина – 2023 в составе «Ак Барса» Кирилл Адамчук. Верхние звенья бело-голубых значительно усилили выигравший с ЦСКА всё Антон Слепышев и бывший капитан молодёжной сборной Канады Макс Комтуа, ставший чемпионом мира со взрослой национальной командой. Также «Динамо» укрепилось ещё двумя Артёмами – Швецом-Роговым и Михеевым.

Ключевые же перестановки коснулись вратарской линии, где спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сделал ставку на малоизвестного американского голкипера Хантера Миску, ранее не игравшего в КХЛ. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Сопин подвёл итоги селекционной работы, подробно объяснив свои действия на трансферном рынке.

«Хотели, чтобы молодые ребята и иностранцы увидели, какие ужасы происходили на советской земле»

— В завершение предсезонного сбора в Минске делегация московского «Динамо» посетила мемориальный комплекс в Хатыни. Как пришли к этой идее и почему организовали поездку под самый занавес сбора?

— Когда только запланировали сборы в Минске, то сразу же запланировали подобное мероприятие, решив вывести ребят именно в Хатынь. Лично у меня была мечта побывать в этом месте, наш тренерский штаб посещал Хатынь ещё в детстве с экскурсиями. В ходе сбора планы чуть менялись, потому что не хотелось забирать у игроков их выходные дни. Ребятам надо было отдохнуть и восстановиться от тренировочного процесса, поэтому мы откладывали посещение комплекса.

В итоге Алексей Николаевич [Кудашов] решил отменить вечернюю тренировку, сделав командное патриотически-просветительское мероприятие, чтобы молодые ребята и иностранцы своими глазами увидели, какие ужасы происходили на советской земле. Решили, что нужно не только тренироваться, но и заниматься патриотическим воспитанием.

— Для иностранцев клуб даже нанял англоязычного экскурсовода. Хотели до них достучаться, потому что там продвигается другая трактовка Великой Отечественной войны?

— Если честно, то на такие темы никогда с ними так глубоко не общался. Но, конечно, мы же знаем, что в Северной Америке своя программа обучения, где продвигается своя версия происходивших событий. Мы хотели, чтобы иностранцы увидели, какие ужасы пережили наши предки в этой страшной войне.

«Задача по комплектованию команды выполнена. Зарплатная часть платёжки увеличилась на 50-60 млн»

— Складывается ощущение, что в ходе селекционной работы закрыли все позиции, над которыми работали.

— Если брать по основному составу, то да – все ключевые моменты выполнены и закрыты. Нельзя исключать, что в дальнейшем ещё могут произойти какие-то изменения, ведь не всегда все хорошо приживаются, но если говорить о крупных мазках, то задача по комплектованию команды выполнена.

Ещё держим в уме ребят для скамейки, хоккеистов с двусторонними соглашениями, хотя сейчас у нас достаточное количество таких игроков находится на контрактах с санкт-петербургским «Динамо». На данный момент ориентируемся на то, что имеющимся составом мы и начнём регулярный чемпионат.

— Платёжная ведомость значительно возросла в сравнении с прошлым сезоном, ведь вы находитесь под самым потолком зарплат?

— Мы действительно находимся под потолком, но надо не забывать и о том, что в нём учитывается бонусная часть контрактов. Если сравнивать с прошлым сезоном, то платёжка выросла не глобально. Именно увеличение самой зарплатной части ведомости могу оценить в 50-60 млн рублей.

— С нового сезона изменился срок окончания действия контрактов – с последнего дня апреля на последний день мая. Расскажите, как технически происходило перезаключение соглашений?

— У новичков и тех хоккеистов, с которыми клуб продлевал истёкшие контракты, срок действия сразу был рассчитан по 31 мая. А с игроками на действующих контрактах подписывались дополнительные соглашения – это стандартная форма, которую выпустила КХЛ.

— Там менялись финансовые условия или все контракты остались в силе?

— Ничего не меняли. Там был буквально один лист, где корректировался пункт о сроке действия контракта.

«Мы сделали три предложения вратарям из НХЛ, но каждый из них подписал контракт там. Миска – тёмная лошадка для КХЛ»

— Американский голкипер Хантер Миска стал самой обсуждаемой фигурой в «Динамо» сразу после объявления о его переходе в клуб. Почему ваш выбор пал именно на него?

— Ещё в марте-апреле мы подготовили большой список из вратарей, которые могут не найти работу в НХЛ, и тогда же начали прорабатывать огромное количество вариантов. Мы провели предметные переговоры с тремя вратарями, которые в прошлом сезоне выступали в НХЛ. Это были абсолютно конкретные разговоры, по итогам которых мы сделали контрактные предложения, и со стороны одного из голкиперов даже был очень высокий интерес, но каждый из них честно говорил, что в приоритете остаться в НХЛ и что до последнего будет ждать предложений оттуда. Не вижу смысла сейчас называть фамилии. Скажу лишь, что каждый из них в итоге остался в НХЛ на худших финансовых условиях относительно тех, что предлагало «Динамо».

Дальше мы рассматривали пятёрку вратарей, игравших в прошлом сезоне в АХЛ. Но у одних в приоритете было остаться в Северной Америке, а другие выдвигали финансовые запросы, неадекватные их уровню игры. Мониторили европейский рынок, в основном делая акцент на североамериканцах, потому что европейцы по определённым причинам сейчас не рассматривают предложения из КХЛ. На рынке находилась ещё пара словаков, но опять-таки с очень большими финансовыми запросами.

Всё это время Хантер находился в нашем расширенном списке. Когда связались с его агентом и узнали о готовности Миски переехать в Россию, тогда наш тренерский штаб более детально проанализировал его кандидатуру, были собраны разные мнения экспертов и получено несколько точек зрения. В результате посчитали, что Хантер является оптимальным вариантом для нас.

— Если посмотреть на однолетний срок контракта и на одну из самых маленьких зарплат среди вратарей во всей КХЛ, не покидает ощущение, что вы и сами не до конца уверены, что сделали верный выбор.

— Тут дело в другом. Если бы Хантер приехал в КХЛ с одностороннего контракта АХЛ или с двустороннего контракта НХЛ/АХЛ, то у него были бы и иные запросы, а он приехал из чемпионата Германии. Он тёмная лошадка и новый голкипер для нашей лиги, поэтому было принято такое обоюдное решение – он хочет своей игрой доказать, что стоит других денег, а мы хотим присмотреться к нему и понять, как он проявит себя в КХЛ.

«Вратарского рынка нет. В прошлом году Овечкин предлагал Фукале, но был другой лимит»

— Новый голкипер обязательно должен был быть иностранцем или вы просто не видели достойных россиян по приемлемым ценам?

— А кого? Могу признаться, что мы рассматривали возможность сделать оффершит Галкину из «Автомобилиста», но это был бы точно такой же риск. Молодой парень, который провёл хороший сезон и достойно смотрелся в плей-офф, однако ещё никогда не был первым номером.

Вариантов-то нет – ни на российском, ни на европейском, ни даже на североамериканском рынкех. Если бы вы мне сказали, что в это межсезонье пять-шесть клубов КХЛ привезли таких-то вратарей, то можно было бы говорить, что мы сработали слабо или неоперативно. Но вратарского рынка нет.

— Развейте или подтвердите главный миф, циркулирующий в динамовской среде, согласно которому год назад вам предлагали рассмотреть кандидатуру Зака Фукале, но вы от неё отказались, потому что Илья Коновалов находился на действующем контракте и вы хотели дать ему ещё один шанс?

— Это не миф и не полная правда. По Фукале мне звонил Александр Овечкин. Он сказал, что Зак хочет приехать в КХЛ и что его надо брать в «Динамо». Но у нас на тот момент уже были заняты все три легионерские вакансии. Дело было не в шансе для Ильи. Просто действовал другой лимит, и тогда мы посчитали, что будет лучше остаться с тремя иностранными нападающими и Коноваловым в воротах.

— Обмен Ильи Коновалова на Ивана Бочарова в итоге не пошёл на пользу никому из участников сделки с «Локомотивом»?

— Наверное, все хотели большего – как мы, так и «Локомотив» – однако «Динамо» в той сделке получило не только Коновалова, но ещё и Павла Кудрявцева, который закрепился в нашем составе и нормально играет.

Иван Бочаров и Павел Кудрявцев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Мне обидно за Пашнина. Должен быть создан комитет, который будет решать такие вопросы»

— Можно ли говорить, что в линии обороны Артём Сергеев пришёл на место Андрея Миронова?

— У Артёма меньше контракт.

— А если говорить про игровую роль?

— Клуб покинули два защитника – Миронов и Егор Мартынов. На их место мы и взяли двух защитников – Сергеева и Кирилла Адамчука. Что касается игровых ролей, то я бы не хотел говорить, что кто-то пришёл на чью-ту роль. Всё покажет тренировочный и игровой процесс.

— Как вы относитесь к новому правилу в КХЛ, запрещающему клубу в ходе одного межсезонья брать больше трёх игроков из другой команды? От этого правила уже пострадал Михаил Пашнин, который теперь не может трудоустроиться в «Адмирал». Насколько я знаю, и у «Динамо» сорвалась одна сделка с «Адмиралом» из-за этого же правила.

— Это проблема. Понятно, что только первый сезон, когда действует это правило, но или его необходимо лучше проработать, или должен быть создан контрактный комитет, который будет решать такие вопросы.

В этой ситуации мне обидно за Михаила. Может быть, я до конца и не знаю всех нюансов, но тоже слышал об интересе к нему от «Адмирала». Получается, что взрослый игрок может не получить один из последних контрактов в своей жизни. Грустно, что из-за этого правила его семья может многое потерять.

— Очевидно, что многие правила в КХЛ нужно дорабатывать, потому что они вводились ради одного, а на выходе страдают хоккеисты.

— Так и есть. Можно добавить, что у нас со СКА ведь тоже мог быть ещё один обмен – один к двум, но так как уже взяли Сергеева и Швеца-Рогового, то не влезали в правило. А с тем же «Адмиралом» у нас уже действительно исчерпаны переходы.

«Уже и не рассчитывали, что Комтуа согласится, но продолжали держать его в голове»

— В течение большей части межсезонья после переходов Слепышева, Михеева и Швеца-Рогового вы говорили, что главной целью теперь остаётся подписание голкипера, тогда как нападение уже сформировано. Так тщательно скрывали подписание Комтуа или уже не надеялись на его согласие?

— Лично я начал вести Макса ещё с прошлой осени – в ноябре-декабре. После нового года начались контакты через его партнёров по команде и моих знакомых в Северной Америке. Но он говорил, что хочет остаться в Северной Америке. Ещё в мае был разговор с его североамериканским агентом, и он снова говорил о приоритете играть в НХЛ.

Честно, в какой-то момент уже и не рассчитывали, что он согласится, однако продолжали держать этот вариант в голове, потому что наша финансовая сторона позволяла подписать ещё одного нападающего. Когда впоследствии его представители вышли на меня и сказали, что он уже готов рассматривать предложение из КХЛ, то мы посовещались с тренерским штабом и совместно пришли к тому, что такого игрока нужно брать.

Да, где-то теперь придётся модернизировать звенья, чтобы вписать его в состав, но зато мы получили три боеспособные тройки нападения.

— Наверное, столь мощного нападения в «Динамо» не было с 2008-2009 годов, но при этом Алексей Кудашов в интервью честно признал, что без обиженных в такой ситуации не обойтись. Одному из лучших снайперов в истории клуба в КХЛ Дмитрию Рашевскому теперь будет сложно пробиться в топ-6.

— Мы это обсуждали изначально, когда планировали подписание Макса. Конечно, поделить на всех игровое время будет проблемой. В основном ребята претендуют на большинство, в котором все хотят играть. Но, с моей точки зрения, нашим преимуществом является то обстоятельство, что в команде много универсальных форвардов. И Пакетт, и Комтуа, и О’Делл, и Уил заточены не только на голы и передачи. Все они могут сыграть и в меньшинстве. Поэтому должен получиться нормальный симбиоз.

В последние два сезона нам очевидно не хватало нападающего в звено к О’Деллу и Рашевскому. Взяв Слепышева, мы думали, что у нас будет две убойные тройки. Однако после появления Комтуа, мы получаем три тройки и видим большой потенциал в сочетании Рашевский – Ильенко – Кудрявцев. Сейчас они хорошо себя проявляют на предсезонке. Артём и Павел являются моторными форвардами, а Дмитрий может сыграть наконечника копья. Если у нас начнёт забивать третье звено и мы получим от них 20+ голов, это будет большой плюс для команды.

Дмитрий Рашевский Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Вы назвали третью тройку, и в ней уже нет места Егору Римашевскому, который вроде бы забрал это место в прошлом сезоне. Для него это новый вызов – пробиться вот в такой состав «Динамо»?

— Ни для кого места в составе не зарезервированы. Кто-то может выпасть и из взрослых хоккеистов. Всем надо доказывать свою состоятельность. На предсезонке тренерский штаб пробует разные сочетания, Егор очень неплохо выглядел в тройке с Гусевым и Комтуа.

Всегда хорошо, когда нет травм и заболевших и когда все здоровы и в строю. Однако в хоккее такого не бывает. Держим в уме, что Егор может зайти и занять своё место. На данный момент ситуация выглядит так, но тренеры его точно будут использовать в основном составе.

«Чернышов не хотел находиться в «Динамо». Нам не было смысла его дальше развивать»

— Почему вы пошли навстречу Игорю Чернышову и отпустили его с действующего контракта, хотя могли и упереться, так как он вовремя не сообщил о своём желании?

— Каждая история индивидуальна. Чернышов не хотел находиться в «Динамо», а хотел отправиться в юниорскую лигу Канады. У него такая цель. Мы посчитали, что нет смысла дальше целый сезон развивать хоккеиста, который через год всё равно уедет, когда его контракт бы закончился.

Мы уже договорились с Римашевским о продлении контракта и видим, что он может стать игроком основного состава. И мы на него рассчитываем, а Игорь не хотел тут оставаться. Решили, что в такой ситуации нет смысла насильно его удерживать. Будем больше развивать того же Ивана Рябкина или Макара Ханина.

Иван Рябкин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Не боитесь, что открываете ящик Пандоры и что на его примере другие молодые впоследствии могут выкручивать вам руки?

— Нет. Если ребята здесь играют и у них тут всё нормально получается, то пример Чернышова не откроет ящик Пандоры, и они не начнут все подряд отпрашиваться, чтобы их отпустили в Америку.

«Ещё сегодня ты собираешь стадионы, а завтра не нужен никому»

— Вас не удивляет, что без работы продолжают оставаться игроки, многих из которых ещё два-три года назад оторвали бы с руками? Какой совет можете дать этим хоккеистам?

— Им надо продолжать работать. У некоторых клубов остаются окна, и сейчас они начнут брать ребят. На рынке находится много ребят, которые ещё в прошлом сезоне хорошо себя проявляли, и за некоторыми из них даже мы пристально смотрели. Они находились у нас на карандаше, но такова жизнь профессионального спортсмена: ещё сегодня ты нужен всем и собираешь стадионы, а завтра не нужен никому. Не думаю, что это как-то связано с увеличением лимита на легионеров. Просто так бывает.

— Какую лазейку должна прикрыть КХЛ, чтобы потолок зарплат в лиге работал ещё эффективнее?

— Там работают квалифицированные люди. Они и сами знают, что им нужно прикрыть.

— Можно расторгать действующие контракты?

— Думаю, что это следующий шаг. Это надо как-то регулировать, но, с другой стороны, есть же и Трудовой кодекс. Хоккеист может и сам прийти и изъявить желание об уходе, как это сделал Чернышов. Нужен арбитраж, можно привлекать людей из юриспруденции и тщательнее контролировать такие спорные моменты.