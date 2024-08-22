Верят ли в «Вашингтоне», что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в новом сезоне?

Новый сезон НХЛ может подарить нам историю на века. Многие ожидают, что Александр Овечкин на свой 20-й год в лиге побьёт рекорд Уэйна Гретцки.

Верят в это даже в «Вашингтоне». Главный тренер Спенсер Карбери и новый генеральный менеджер Крис Патрик чувствуют, что у капитана есть все шансы превзойти великого канадца уже в ближайший год. Особенно после того, как «столичные» серьёзно укрепились этим летом.

Овечкина отделяет от Гретцки всего 41 гол. И 42 — от нового рекорда всех времён.

«Думаю ли я, что он сможет забить 42 гола в этом году? Я абсолютно уверен, что он способен на это», — говорит Карбери.

За всю карьеру Ови целых 13 раз покорял отметку в 42 шайбы за сезон. Последний был совсем недавно — в сезоне-2022/2023 Александр выбил ровно 42 гола.

«Овечкин сделал так много вещей, которых никто не мог ожидать от него, так что побить рекорд Гретцки в новом сезоне реально», — заявляет Патрик.

В то же время последний сезон стал непростым испытанием для нападающего. Овечкин забил всего восемь голов за первую половину чемпионата, серьёзно испугав общественность. Даже показалось, что рекорд Гретцки всё же вряд ли будет побит. Разочаровывала при этом не столько результативность, сколько сама игра Ови. Он выглядел медленным, будто бы даже неуверенно держался на коньках.

Будто бы возраст всё же дал о себе знать.

А в этом году Алексу стукнет уже 39.

«На мой взгляд, ключевым фактором является нахождение правильных позиций, чтобы у тебя появлялись возможности забить. Если он сможет занимать правильные позиции для бросков, если будет находиться в движении у ворот, проводить время в зоне нападения, а мы проделаем хорошую работу в большинстве, сделав всё, что нужно, — тогда он сможет забивать.

Если он будет делать это — а я ожидаю, что он будет — то не думаю, что будет преувеличением сказать, что он сможет забить 42 гола в своём-то возрасте, учитывая, насколько он талантливый снайпер», — прогнозирует Карбери.

Александр Овечкин Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Несмотря на неудачи в первой половине сезона, Овечкин смог забить аж 23 гола в последних 36 встречах регулярки. Капитан «Вашингтон» пробил отметку в 30 шайб и помог команде выйти в плей-офф.

Вылет от обладателя Президентского кубка «Рейнджерс» всухую — 0-4 и слабая игра в ходе сезона заставили руководство «Кэпиталз» действовать. «Столичные» стали лишь 28-ми по среднему количеству забитых голов в чемпионате (2,63), поэтому фронт-офис начал с укрепления атаки.

Одним из главных приобретений оказался проблемный форвард Пьер-Люк Дюбуа. В минувшем сезоне 26-летний нападающий сыграл 82 матча за «Лос-Анджелес» и набрал всего 40 (16+24) очков. Лучшим результатом по сей день остаются 63 (27+36) очка в 73 встречах регулярки-2022/2023, когда он выступал ещё за «Виннипег».

В «Вашингтоне» надеются, что удастся «воскресить» Дюбуа и сделать его главным центрфорвардом — клуб отчаянно нуждается в хоккеисте, который будет помогать Ови идти к рекорду и сохранит «столичных» конкурентоспособными.

А ещё станет мостиком к эре после Овечкина.

Дюбуа обязательно попробуют в первом звене с капитаном. В крайнем случае его можно будет спустить во вторую тройку к другому новобранцу — Эндрю Манджапане.

В любом случае эти приобретения помогут скинуть груз ответственности с Овечкина и усложнят жизнь соперникам. Всё-таки теперь оппонентам придётся следить не только за капитаном «Вашингтона».

«Возможно, Ови получит больше шансов в матчах с более лёгкими звеньями соперников — сыграет на пару смен больше или что-то в этом роде и сможет этим воспользоваться. Но, конечно, ты хочешь, чтобы любой снайпер добился успеха, поэтому пытаешься найти ему хороших товарищей, а лучший способ сделать это — усложнить сопернику задачу по подбору правильных игроков для звеньев, которые будут выходить против твоих троек… Так что я думаю, что мы хотя бы приблизились к этому благодаря сделкам, которые совершили», — говорит новый генеральный менеджер «Кэпс».

Да и сам Овечкин наверняка выложится на полную — разочарование от прошлого сезона тяжело забыть. Карбери общался с Александром после завершения прошлого сезона и в ходе текущего межсезонья. Теперь он ожидает увидеть замотивированного Ови.

Они также обсудили возможное сокращение игрового времени капитана. В минувшем сезоне нападающий в среднем проводил на льду 19.13 — в его-то 38 лет. Карбери предложил сократить это время, чтобы максимизировать пользу от нахождения Овечкина на льду. Алекс пообещал, что изменит свои тренировки в межсезонье, учтя свой возраст и соответствующие ему трансформации.

Карбери также высказался о нашумевшем фото с Ови во время игры в пляжный волейбол. Многих шокировала форма хоккеиста.

Александр Овечкин Фото: Кадр из видео

«Фотографии Овечкина в отпуске в начале межсезонья могли ввести некоторых в заблуждение, но я полностью уверен, что Александр будет готов к началу тренировочного лагеря.

Люди также должны помнить, что Алексу 38, скоро 39. Он долго, очень долго работал. У него есть семья, дети, так что в конце сезона ему нужно время, чтобы мысленно перезагрузиться, съездить в отпуск, провести время с родными и отвлечься от игры в хоккей, чтобы к началу тренировок он думал: «Я готов и рад приступить к работе в зале», — отвечает Карбери.

Несмотря на то что рекорд Гретцки так близок, в «Вашингтоне» невольно призывают не ждать, что именно он станет главным нарративом будущего сезона. Цель «Кэпиталз» — попасть в плей-офф.

Однако главный тренер «столичных» признаёт: «Если он забьёт 42 гола за «Вашингтон», это будет очень хорошо».

И, конечно, разговоров о рекорде не получится избежать.

И чем ближе будет Гретцки, тем чаще станут поднимать эту тему.

«Наш персонал, его партнёры по команде, он сам — мы проделываем действительно хорошую работу, сосредотачиваясь на том, чтобы сделать всё необходимое и добраться до рекорда. Нет сомнений, что люди внутри нашей организации, тренеры, игроки с нетерпением ждут, что этот день наступит как можно скорее», — говорит Карбери.

Пока неизвестно, что принесёт новый сезон НХЛ. Но уже сейчас понятно, что в «Вашингтоне» не будут закрывать глаза на тему рекорда Овечкина.

Будем надеяться, что и сам Ови не позволит сделать это своей игрой.