«Для меня это было тяжёлое решение». Как прошла громкая презентация Кузнецова в СКА

СКА наделал немало шума в это межсезонье. Петербургские армейцы штурмом взяли рынок свободных агентов, подписав контракты с Михаилом Григоренко, Сергеем Плотниковым и Никитой Зайцевым. Но жемчужиной трансферной кампании клуба стало подписание четырёхлетнего контракта с Евгением Кузнецовым, и этот переход без преувеличения можно назвать самым громким за последние годы.

Евгений вернулся в КХЛ после 10 лет за океаном, при этом далеко не в предпенсионном возрасте — звёздный нападающий может провести ещё много лет на высоком уровне, и с этого сезона он вновь будет демонстрировать своё мастерство на родине.

По такому случаю СКА устроил беспрецедентное шоу — 22 августа в Ледовом дворце прошла масштабная презентация игрока, которая была анонсирована практически сразу же после объявления перехода. Такой чести в российском хоккее ещё не удостаивался никто — даже приглашение Ильи Ковальчука было обставлено с меньшей помпезностью.

Кузнецов в считаные мгновения стал медийным лицом и новым брендом клуба — СКА запустил целую продукцию с фамилией и игровым номером нападающего и активно демонстрировал его в социальных сетях. Более того, на плечи Евгения возложили и роль лидера команды — в последних контрольных матчах форвард играл с капитанской нашивкой на груди.

Билеты на презентацию Кузнецова стоили символические 92 рубля (весь доход клуб пообещал отправить на благотворительность) и были раскуплены ещё до наступления дня самого события.

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На площадке была установлена сцена, где сначала Кузю представили официально. В окружении всех своих трофеев (только Кубка Стэнли не хватало) и трофеев СКА, которые специально к этому событию привезли в Петербург, Евгений прокричал «Раз, два, СКА!» — отсылку к девизу армейцев прошлого сезона.

Затем устроили радость для самых маленьких хоккеистов из команды «СКА – Юниор», для которых Кузнецов при полных трибунах провёл мастер-класс. Ребятишкам очень понравилось, они получили незабываемые впечатления! Зрителям тоже – все трибуны были в плакатах в духе «Кузя – лучший!». Народная любовь в Петербурге этому чёртовому гению обеспечена, можно не сомневаться.

Сам Кузя, естественно, тоже участвовал. Конкурс на самый сильный бросок выиграл, а вот свой фирменный медленный буллит, сбивавший с толку вратарей в НХЛ, ему не позволил реализовать голкипер системы СКА Кирилл Обыскалов. Причём дважды!

Закончилось мероприятие пожертвованием на благотворительность в сумме 1 млн рублей, которое будет отправлено на поддержку детей из Курской области. И коротким общением Кузнецова и Ротенберга с журналистами, в ходе которого мы узнали, что сейчас Кузнецов будет вместе с Василием Глотовым делить капитанские обязанности СКА.

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«Сегодняшнее мероприятие — связь поколений. Многие ребята приезжают на день-два и улетают обратно в Северную Америку. Здорово, что они прилетают, но Евгений остался здесь, в России. Он будет передавать опыт каждый день. Уверены, что наши болельщики, детишки, академии, смотря на Евгения Кузнецова, будут развиваться лучше. У них будет стимул не смотреть ночью североамериканский хоккей. Зачем это делать? Спите ночью! Смотрите на Евгения Кузнецова! Он играет здесь, лучше, чем там все эти ребята, 100%. Мы докажем это делом. Меньше слов, больше дела», — отметил Ротенберг.

«Не ожидал, что петербургские болельщики так быстро меня полюбят. Теперь нужно это оправдывать. Повторюсь, для меня это было тяжёлое решение, поэтому помощь и поддержка болельщиков закрывают имеющиеся переживания. Для меня это очень важно.

Ни разу в жизни не тренировался по шесть раз в день. Это одни из самых тяжёлых тренировок, которые я проходил. В такие моменты видишь, кто на что горазд. Ребята начинают нервничать, уставать. В такие моменты и становится команда. Бывало, когда что-то не нравилось, но мы всё сделали, не просили ни одной поблажки. Самое главное, чтобы команда умела терпеть и бороться на зубах.

Впечатления о команде — всё супер, нравится. Не было времени в Питере побыть. Приехали, через два дня уехали. Хочется познакомиться с городом, много красивых мест. Команда супер, замечательная. Был момент, когда было тяжело, особо пообщаться времени не было. Сейчас пройдёт турнир, будем ездить, нагрузка снизится. Надеюсь, будем общаться больше», — сказал Кузнецов.

— Нужно ли так много тренироваться?

Кузнецов: посмотрим. Может, сейчас будем ещё лучше играть.

Ротенберг: тяжело в учении, легко в бою. Кто живёт в России, это знает. Те, кто живёт в Америке, не знают.

А сразу после этого начался концерт группы «Иванушки International». Да, такого громкого представления игрока ещё в истории КХЛ не было!