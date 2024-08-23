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Новости дня в хоккее за 22 августа 2024 года, результаты предсезонных игр и турниров

«Салават» подписал ветерана, НХЛ хочет играть в Лондоне. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
«Салават» подписал ветерана
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В предсезонных играх КХЛ сегодня оформили сразу два дубля.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 22 августа 2024 года.

Гатиятулин: понимаю и принимаю, почему болельщики «Ак Барса» осторожно отнеслись к нам

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от назначения в казанский клуб и заявил, что готов к новому большому вызову в своей карьере.

— Лето по шумихе в медиа и соцсетях для «Ак Барса» выдалось жарким.
— Понимаю и принимаю, почему болельщики осторожно отнеслись к нашему приходу. «Ак Барс» — топ-клуб, и болельщики привыкли к тому, что назначают титулованного топ-тренера. Здесь всё честно, и происходящее вокруг… Воодушевляет, что ли, заводит. Будем побеждать — реакция поменяется. Вот вызов, о котором мы говорили. Я же сталкивался с негативом в последние годы в «Тракторе», но там была другая ситуация, — сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полная версия интервью:
«Лежим, Шуфутинского слушаем… Тому парню не понравилось». Гатиятулин, которого вы не знали
Эксклюзив
«Лежим, Шуфутинского слушаем… Тому парню не понравилось». Гатиятулин, которого вы не знали

«Салават Юлаев» подписал однолетний контракт с нападающим Петром Хохряковым

Пресс-служба КХЛ сообщила, что форвард Пётр Хохряков подписал однолетний контракт с уфимским клубом. Ранее он уже выступал за «Салават Юлаев», а в прошлом сезоне провёл лишь 12 матчей за хабаровский «Амур» из-за травмы.

Хохряков — обладатель Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА, чемпион Универсиады. Ранее он играл за челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик». Всего в Континентальной хоккейной лиге 34-летний форвард провёл 700 матчей, в которых набрал 180 (85+95) очков.

В прошлом сезоне Хохряков провёл 12 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-1». Нападающий получил травму в октябре и выбыл до конца сезона.

Дубль Демидова помог России U23 обыграть «Сочи» в матче турнира в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошёл стартовый матч предсезонного турнира имени Пучкова, в котором сборная России U23 обыграла ХК «Сочи» со счётом 4:2.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
22 августа 2024, четверг. 11:00 МСК
Россия (олимп.)
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Федотов (Авраменко, Тянулин) – 01:38 (5x4)     0:2 Тимашов (Федотов) – 05:06 (5x5)     1:2 Демидов (Романов) – 09:04 (5x3)     2:2 Петров (Танков) – 31:27 (5x4)     3:2 Демидов (Лазутин, Романов) – 32:04 (5x5)     4:2 Бровкин (Крутов) – 32:29 (5x5)    

Отметим, что сочинский клуб быстро забросил две шайбы и повёл в счёте 2:0 — отличились Максим Федотов и Дмитрий Тимашов. Затем сборная России перехватила инициативу и забросила четыре шайбы подряд. Автором дубля в составе российской сборной стал нападающий Иван Демидов. Ещё по голу забили Глеб Петров и Артур Бровкин. Ворота команд защищали голкиперы Егор Заврагин, Никита Тулинов и Сергей Иванов.

«Ак Барс» с минимальным счётом обыграл «Куньлунь» на турнире в Санкт-Петербурге

Сегодня, 22 августа, на турнире в Санкт-Петербурге прошёл матч между «Ак Барсом» и китайским «Куньлунь Ред Стар». Победу одержала казанская команда с минимальным счётом 1:0.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
22 августа 2024, четверг. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Терехов (Журавлёв, Марченко) – 42:37 (5x5)    

Первые два периода команды обошлись без заброшенных шайб. В третьей двадцатиминутке Семён Терехов с передач Даниила Журавлёва и Алексея Марченко открыл счёт во встрече. Как оказалось, эта шайба стала единственной в матче.

«Сибирь» всухую обыграла «Барыс» на предсезонном турнире в Омске

В Омске на предсезонном турнире «Фонбет Кубок Блинова» прошёл матч между «Сибирью» и «Барысом». Уверенную победу в матче одержала новосибирская команда со счётом 4:0.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2024, четверг. 12:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Гоголев (Карпов, Белоусов) – 16:35 (5x4)     0:2 Гоголев – 21:16 (5x5)     0:3 Яковлев (Карпов) – 28:44 (5x5)     0:4 Мёрфи – 37:04 (5x5)    

Дублем в составе новосибирской «Сибири» отметился нападающий Павел Гоголев. Ещё по голу забили Алексей Яковлев и Тревор Мёрфи. Голкипер «Сибири» Антон Красоткин оформил шат-аут. Ворота «Барыса» защищал Владимир Никитин.

«Трактор» отыгрался с 2:4 в концовке матча с «Локомотивом», но уступил по буллитам

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч между «Трактором» и «Локомотивом» в рамках Кубка Блинова. Победу по буллитам со счётом 5:4 одержала ярославская команда.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2024, четверг. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 5
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Лихачёв (Тесанов, Волков) – 13:54 (5x5)     1:1 Тертышный (Ткачёв, Щучинов) – 19:23 (5x5)     2:1 Тертышный (Кадейкин, Робинсон) – 23:19 (5x5)     2:2 Бут – 32:35 (5x5)     2:3 Берёзкин (Никулин, Акмальдинов) – 36:51 (5x4)     2:4 Тесанов (Кожевников) – 40:54 (5x5)     3:4 Кравцов (Дер-Аргучинцев, Кэмпфер) – 58:09 (6x4)     4:4 Сикура (Телегин) – 58:51 (6x4)     4:5 Лихачёв – 65:00    

На 14-й минуте первого периода Ярослав Лихачёв с передач Даниила Тесанова и Александра Волкова открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Никита Тертышный с передач Владимира Ткачёва и Артёма Щучинова восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Никита Тертышный с передач Александра Кадейкина и Чарльза Робинсона вывел челябинский клуб вперёд. Спустя 10 минут Даниил Бут сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Максим Берёзкин с передач Степана Никулина и Рауля Акмальдинова забросил третью шайбу железнодорожников.

На 54-й секунде третьей двадцатиминутки Даниил Бут с передачи Алексея Кожевникова оформил дубль, сделав счёт 4:2. В конце встречи Виталий Кравцов сократил отставание «Трактора» до минимума, а спустя 42 секунды Дилан Сикура сделал счёт 4:4.

В НХЛ рассказали, в каких странах могут пройти матчи лиги в ближайшие годы

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, в каких странах могут пройти матчи лиги в ближайшие годы.

«У нас есть список мест, куда мы хотели бы привезти команды, где мы хотим развивать рынки. Ранее у нас была ротация: Финляндия, Швеция, Чехия, но думаю, что это изменится в краткосрочной перспективе.

У каждого, вероятно, есть в голове своего рода приоритетные рынки. Думаю, мы хотим вернуться в Лондон. Полагаю, игроки и Ассоциация игроков НХЛ хотят вернуться в Лондон и провести там игру. Наверное, Германия и Швейцария — главные кандидаты на игры регулярного сезона в ближайшем будущем.

В Австралии у нас были проблемы, связанные с изготовлением качественного льда, и мы должны убедиться, что справимся с этим, потому что не хотим подвергать игроков риску, особенно в предсезонной игре. Но всё же это был положительный опыт», — цитирует Дэйли сайт НХЛ.

Форвард «Вашингтона» Строум: Овечкин побьёт рекорд Гретцки уже в следующем сезоне

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум считает, что Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ уже в следующем сезоне. До повторения рекорда россиянину осталось забросить 41 шайбу.

«Я определённо так думаю. У него было гораздо больше сезонов с 40+ голами, чем без 40 голов. Все списали его со счетов на протяжении 40 первых игр в прошлом году, и он действительно вырвался вперёд во второй половине сезона. Так что я ожидаю многого от Ови, которого мы получили во второй половине прошлого сезона. Мы все ждём этого, и мы будем готовы. Я, конечно, буду стараться отдать ему пас.

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Такого парня нельзя списывать со счетов. У него один из лучших, если не лучший, бросок в НХЛ. Есть несколько парней с действительно хорошими бросками, но, по моему мнению, он входит в пятёрку лучших. Я вижу это каждый день. Каждый раз, когда парень может так бросать, всё зависит от ребят вокруг него, чтобы они доставили ему шайбу, и это то, что мы пытаемся сделать», — цитирует Строума пресс-служба клуба.

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