«Салават» подписал ветерана, НХЛ хочет играть в Лондоне. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 22 августа 2024 года.

Гатиятулин: понимаю и принимаю, почему болельщики «Ак Барса» осторожно отнеслись к нам

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от назначения в казанский клуб и заявил, что готов к новому большому вызову в своей карьере.

— Лето по шумихе в медиа и соцсетях для «Ак Барса» выдалось жарким.

— Понимаю и принимаю, почему болельщики осторожно отнеслись к нашему приходу. «Ак Барс» — топ-клуб, и болельщики привыкли к тому, что назначают титулованного топ-тренера. Здесь всё честно, и происходящее вокруг… Воодушевляет, что ли, заводит. Будем побеждать — реакция поменяется. Вот вызов, о котором мы говорили. Я же сталкивался с негативом в последние годы в «Тракторе», но там была другая ситуация, — сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

«Салават Юлаев» подписал однолетний контракт с нападающим Петром Хохряковым

Пресс-служба КХЛ сообщила, что форвард Пётр Хохряков подписал однолетний контракт с уфимским клубом. Ранее он уже выступал за «Салават Юлаев», а в прошлом сезоне провёл лишь 12 матчей за хабаровский «Амур» из-за травмы.

Хохряков — обладатель Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА, чемпион Универсиады. Ранее он играл за челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик». Всего в Континентальной хоккейной лиге 34-летний форвард провёл 700 матчей, в которых набрал 180 (85+95) очков.

В прошлом сезоне Хохряков провёл 12 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-1». Нападающий получил травму в октябре и выбыл до конца сезона.

Дубль Демидова помог России U23 обыграть «Сочи» в матче турнира в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошёл стартовый матч предсезонного турнира имени Пучкова, в котором сборная России U23 обыграла ХК «Сочи» со счётом 4:2.

Отметим, что сочинский клуб быстро забросил две шайбы и повёл в счёте 2:0 — отличились Максим Федотов и Дмитрий Тимашов. Затем сборная России перехватила инициативу и забросила четыре шайбы подряд. Автором дубля в составе российской сборной стал нападающий Иван Демидов. Ещё по голу забили Глеб Петров и Артур Бровкин. Ворота команд защищали голкиперы Егор Заврагин, Никита Тулинов и Сергей Иванов.

«Ак Барс» с минимальным счётом обыграл «Куньлунь» на турнире в Санкт-Петербурге

Сегодня, 22 августа, на турнире в Санкт-Петербурге прошёл матч между «Ак Барсом» и китайским «Куньлунь Ред Стар». Победу одержала казанская команда с минимальным счётом 1:0.

Первые два периода команды обошлись без заброшенных шайб. В третьей двадцатиминутке Семён Терехов с передач Даниила Журавлёва и Алексея Марченко открыл счёт во встрече. Как оказалось, эта шайба стала единственной в матче.

«Сибирь» всухую обыграла «Барыс» на предсезонном турнире в Омске

В Омске на предсезонном турнире «Фонбет Кубок Блинова» прошёл матч между «Сибирью» и «Барысом». Уверенную победу в матче одержала новосибирская команда со счётом 4:0.

Дублем в составе новосибирской «Сибири» отметился нападающий Павел Гоголев. Ещё по голу забили Алексей Яковлев и Тревор Мёрфи. Голкипер «Сибири» Антон Красоткин оформил шат-аут. Ворота «Барыса» защищал Владимир Никитин.

«Трактор» отыгрался с 2:4 в концовке матча с «Локомотивом», но уступил по буллитам

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч между «Трактором» и «Локомотивом» в рамках Кубка Блинова. Победу по буллитам со счётом 5:4 одержала ярославская команда.

На 14-й минуте первого периода Ярослав Лихачёв с передач Даниила Тесанова и Александра Волкова открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Никита Тертышный с передач Владимира Ткачёва и Артёма Щучинова восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Никита Тертышный с передач Александра Кадейкина и Чарльза Робинсона вывел челябинский клуб вперёд. Спустя 10 минут Даниил Бут сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Максим Берёзкин с передач Степана Никулина и Рауля Акмальдинова забросил третью шайбу железнодорожников.

На 54-й секунде третьей двадцатиминутки Даниил Бут с передачи Алексея Кожевникова оформил дубль, сделав счёт 4:2. В конце встречи Виталий Кравцов сократил отставание «Трактора» до минимума, а спустя 42 секунды Дилан Сикура сделал счёт 4:4.

В НХЛ рассказали, в каких странах могут пройти матчи лиги в ближайшие годы

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, в каких странах могут пройти матчи лиги в ближайшие годы.

«У нас есть список мест, куда мы хотели бы привезти команды, где мы хотим развивать рынки. Ранее у нас была ротация: Финляндия, Швеция, Чехия, но думаю, что это изменится в краткосрочной перспективе.

У каждого, вероятно, есть в голове своего рода приоритетные рынки. Думаю, мы хотим вернуться в Лондон. Полагаю, игроки и Ассоциация игроков НХЛ хотят вернуться в Лондон и провести там игру. Наверное, Германия и Швейцария — главные кандидаты на игры регулярного сезона в ближайшем будущем.

В Австралии у нас были проблемы, связанные с изготовлением качественного льда, и мы должны убедиться, что справимся с этим, потому что не хотим подвергать игроков риску, особенно в предсезонной игре. Но всё же это был положительный опыт», — цитирует Дэйли сайт НХЛ.

Форвард «Вашингтона» Строум: Овечкин побьёт рекорд Гретцки уже в следующем сезоне

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум считает, что Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ уже в следующем сезоне. До повторения рекорда россиянину осталось забросить 41 шайбу.

«Я определённо так думаю. У него было гораздо больше сезонов с 40+ голами, чем без 40 голов. Все списали его со счетов на протяжении 40 первых игр в прошлом году, и он действительно вырвался вперёд во второй половине сезона. Так что я ожидаю многого от Ови, которого мы получили во второй половине прошлого сезона. Мы все ждём этого, и мы будем готовы. Я, конечно, буду стараться отдать ему пас.

Такого парня нельзя списывать со счетов. У него один из лучших, если не лучший, бросок в НХЛ. Есть несколько парней с действительно хорошими бросками, но, по моему мнению, он входит в пятёрку лучших. Я вижу это каждый день. Каждый раз, когда парень может так бросать, всё зависит от ребят вокруг него, чтобы они доставили ему шайбу, и это то, что мы пытаемся сделать», — цитирует Строума пресс-служба клуба.