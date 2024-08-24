Бурдасов перешёл в «Барыс», 68 сейвов вратаря «Сочи». Итоги дня в хоккее

За один день клуб из Казахстана подписал двух игроков сборной России.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 23 августа 2024 года.

«Барыс» заключил контракты с защитником Виктором Антипиным и нападающим Антоном Бурдасовым

«Барыс» сообщил о заключении контрактов с защитником Виктором Антипиным и нападающим Антоном Бурдасовым. Односторонние соглашения рассчитаны на один сезон.

31-летний Антипин пополнил состав «Трактора» в прошедшее межсезонье. В регулярном чемпионате и плей-офф защитник сыграл 69 встреч, забросил пять шайб и 15 раз ассистировал партнёрам. Вместе с чёрно-белыми Антипин дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, завоевав бронзовые награды.

Челябинский клуб отказался от продолжения сотрудничества с Бурдасовым 24 июля. В прошедшем сезоне 33-летний форвард провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) результативных баллов.

В московском «Динамо» назвали фамилию вратаря, которому могли сделать оффершит в КХЛ

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что клуб мог сделать контрактное предложение вратарю «Автомобилиста» Владимиру Гaлкину.

— Новый голкипер обязательно должен был быть иностранцем или вы просто не видели достойных россиян по приемлемым ценам?

— А кого? Могу признаться, что мы рассматривали возможность сделать оффершит Гaлкину из «Автомобилиста», но это был бы точно такой же риск. Молодой парень, который провёл хороший сезон и достойно смотрелся в плей-офф, но ещё никогда не был первым номером.

Вариантов-то нет – ни на российском, ни на европейском, ни даже на североамериканском рынке. Если бы вы мне сказали, что в это межсезонье пять-шесть клубов КХЛ привезли таких-то вратарей, то можно было бы говорить, что мы сработали слабо или неоперативно. Но вратарского рынка нет, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

«Адмирал» крупно обыграл минское «Динамо»

Завершился матч между минским «Динамо» и «Адмиралом» в рамках контрольных предсезонных встреч. Со счётом 7:3 победу одержал «Адмирал» (Владивосток).

Степан Старков открыл счёт в этой встрече, позже «Адмирал» усилил преимущество после заброшенной шайбы Даниила Гутика. Его же гол поставил точку в этом матче, Гутику удалось оформить дубль. Хет-триком отметился Старков, открывший счёт. Среди хоккеистов минского «Динамо» дважды забросил шайбу Вадим Мороз.

«Ак Барс» всухую обыграл «Северсталь»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч в рамках Мемориала Пучкова. Казанский «Ак Барс» всухую одолел череповецкую «Северсталь» со счётом 3:0. В составе «Ак Барса» отличились Дмитрий Яшкин и оформивший дубль Артём Галимов.

СКА обыграл «Сочи» в серии буллитов

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч в рамках Мемориала Пучкова. Местный СКА в серии буллитов обыграл ХК «Сочи» — 2:1 Б.

В основное время у южан забил Кирилл Рассказов, открывший счет на 10-й минуте, на это точным броском ответил форвард СКА Сергей Плотников. Победитель матча определился в серии штрафных бросков. Победный буллит реализовал Евгений Кузнецов, который был капитаном СКА. Отметим, что вратарь «Сочи» Сергей Иванов отразил 68 бросков СКА из 69.

«Трактор» победил «Сибирь», забросив три безответные шайбы

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч в рамках Кубка Блинова. Челябинский «Трактор» всухую одолел новосибирскую «Сибирь» со счётом 3:0, забив в каждом из периодов.

В начале первой двадцатиминутки Виталий Кравцов с передачи Семёна Дер-Аргучинцева открыл счёт во встрече. На 10-й минуте второго периода Александр Кадейкин с передач Семёна Дер-Аргучинцева и Стивена Кэмпфера удвоил преимущество челябинского клуба. На седьмой минуте заключительного игрового отрезка Никита Тертышный с передач Артёма Шварёва и Артёма Щучинова сделал счёт 3:0.

«Авангард» в овертайме обыграл «Локомотив» в матче Кубка Блинова

23 августа состоялся матч, в котором встречались ярославский «Локомотив» и омский «Авангард» в рамках предсезонного турнира «Кубок Блинова» в Омске. Со счётом 3:2 ОТ победу одержал омский «Авангард». Матч прошёл на «Джи-Драйв-Арене».

Счёт во встрече открыл Илья Рейнгардт на пятой минуте матча, однако сравнять его «Локомотиву» удалось только за четыре минуты до конца встречи. После шайб, заброшенных Максимом Шалуновым и Алексеем Макеевым, счёт стал равным — 2:2, и команды вышли на дополнительное время. Решающей стала шайба игрока «Авангарда» Линдена Вея.

Ярослав Аскаров обменян в «Сан-Хосе» из «Нэшвилла»

Российский голкипер, экс-хоккеист системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров обменян в «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает пресс-служба «Нэшвилла».

Отметим, что «Сан-Хосе» также получил в рамках обмена нападающего Нолана Бурка и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года, принадлежавший «Колорадо».

Напомним, Аскаров запросил обмен из «Нэшвилла». В сезоне-2022/2023 он дебютировал в НХЛ, но все два сезона играл в фарм-клубе «хищников», несмотря на то что многие из его коллег-хоккеистов отмечали, что он способен на большее, а спортивные СМИ называли Аскарова самым перспективным голкипером НХЛ.