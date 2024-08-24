«Тренер сказал, что мы украли золото у сборной России». Интервью с канадцем из «Ак Барса»

В межсезонье «Ак Барс» провёл значительную перестройку состава, обзавёлся новыми лидерами, и одним из тех, кто поведёт казанский клуб за собой, станет канадский форвард Ник Петан. За его плечами 170 матчей в НХЛ, успешная игра за канадскую молодёжку на МЧМ, но в 29 лет Петан бросил себе новый вызов, впервые покинув Северную Америку.

«Тренер «Ак Барса» напомнил, что я украл у него золото МЧМ»

— Главная ваша ассоциация с Россией до приезда в Казань наверняка финал молодёжного чемпионата мира — 2015, когда вы добыли золото в матче с нашей сборной?

— Да, мы говорили об этом с тренером, когда созванивались после подписания контракта. По моему прибытии в команду он снова упомянул этот факт. Посмеялись, что встретились в новых обстоятельствах (главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин на МЧМ-2015 входил в тренерский штаб Валерия Брагина в качестве ассистента. – Прим. «Чемпионата»).

— Что конкретно говорил тренер?

— Что хорошо помнит меня по тому турниру. Сказал, что мы тогда украли золото у его команды, поэтому сейчас надо помочь «Ак Барсу» завоевать кубок.

— Ситуация, конечно, необычная, что столько канадцев из одной «золотой» сборной приехали в КХЛ. Вы в Казани, Бенуа Гру и Зак Фукале – в «Тракторе». Между собой не обсуждали, почему так вышло?

— Мы сейчас особо не общаемся, хотя тот успех, которого мы тогда добились, сближает навсегда. Считаю, что они по-прежнему мои друзья. В этом году исполняется 10 лет с момента той победы, карьеры игроков сложились по-разному, но мы стараемся общаться.

— Главная звезда той команды – Коннор Макдэвид – за прошедшие 10 лет вообще улетел в космос по уровню достижений. Для него то золото тоже большая ценность?

— Когда пересекались в НХЛ, всегда обнимались и вспоминали тот турнир. Чего он достиг, это настоящее сумасшествие. Суперзвезда.

«Брендан Лайпсик — ещё один русский друг, получается»

— С Россией вас связывает знакомство с некоторыми нашими игроками. Василий Подколзин рассказывал мне, что в фарм-клубе «Ванкувера» вы вообще в один момент делили номер. Очень лестно о вас отзывался.

— Отличный игрок, отличный парень. Действительно, жили в одном номере, но с тех пор практически не общались. По поводу КХЛ с ним не общался.

— Уточнял про вас и у Кирилла Капризова, с которым вы играли в «Миннесоте». Он тоже очень хорошую характеристику на вас дал. Я спросил, были ли какие-то совместные истории, Кирилл сказал: «Пусть Ник сам всё рассказывает». Что он имел в виду?

— Ха-ха. Без подробностей. Но мы очень классно проводили время вместе. Могу только добавить, что он – феноменальный игрок. С такими партнёрами всегда здорово выходить в одной команде. Как человек тоже просто отличный, очень весело было с ним общаться.

Ник Петан Фото: ak-bars.ru

— Судя по странице «Миннесоты» в соцсети той поры, Капризов учил партнёров русскому. Памятен ролик, как Мэтт Дамба кричал на всю раздевалку: «Братииишкааа». Ваш русский Кирилл прокачал?

— Тогда не особо, может, пару ругательств. Но сейчас я взялся за изучение языка. Уже знаю несколько слов и продолжаю пополнять свой запас.

— Кто помогает в этом? Может, нынешний одноклубник Егор Коршков, с которым вы в одном звене играли за «Торонто Марлис»?

— Когда переговоры с «Ак Барсом» стали предметными, я отправил ему сообщение. Он ответил: «Вау, буду очень рад тебя здесь видеть. Приезжай».

— Так кто же был вашим главным экспертом по КХЛ, когда вы принимали итоговое решение?

— Брендан Лайпсик. Он один из моих лучших друзей, мы знакомы много лет, ещё с юниорского хоккея. Получается, ещё один русский друг, ведь он получил гражданство вашей страны (смеётся). Но и кроме него, было с кем проконсультироваться. Куча моих хоккейных знакомых играют или играли в КХЛ, поэтому несколько вечеров посвятил обмену сообщениями. Например, с Джорданом Уилом, который играл в Казани.

— Какие звучали отклики?

— Понял, что меня зовут в очень серьёзную организацию. Все, кто здесь поиграл, давали самые высокие оценки. Характеризовали «Ак Барс» как топ-клуб с большими задачами, профессиональным отношением к игрокам, где созданы все условия для удачного выступления. Уже успел убедиться в этом, поэтому остаётся только выполнить свою работу – добиваться побед.

«Истории в подкасте Spittin' Chiclets слышал, но они меня не пугают»

— Быстро приняли решение?

— На самом деле, я давно рассматривал этот вариант и по тому, как складывалась моя карьера, понимал, что такой переход – только вопрос времени.

— Известный факт, что вас уже несколько лет звали в нашу лигу. Можно подробности?

— Речь тогда шла не о конкретных командах. Просто обсуждалась возможность продолжить карьеру в КХЛ. Несколько лет я действительно взвешивал варианты, но выбирал остаться в Северной Америке. Сейчас почувствовал, что время пришло.

— Наверняка же слушали известный североамериканский подкаст Spittin' Chiclets, в котором звучали неоднозначные факты про КХЛ от бывших канадских игроков лиги?

— Понимаю, о чём вы (смеётся). Слышал истории, которые там звучали. Но меня они не пугают. Я открыт для нового опыта, приехал сюда за новым опытом с позитивным настроем.

Ник Петан Фото: ak-bars.ru

— Почему не получилось построить полноценную карьеру в НХЛ?

— Возможности были. Где-то я не показывал стабильный хоккей, в некоторых командах меня использовали не на своей позиции. НХЛ – лига с сумасшедшей конкуренций, у меня хватало сложных периодов, но сейчас я смотрю только вперёд. Готовлюсь к новому большому приключению в своей карьере.

— Верите, что КХЛ станет трамплином для возвращения? Хватает примеров, как североамериканским и российским игрокам удавалось перезагрузить свою карьеру в КХЛ и снова заинтересовать клубы НХЛ.

— Имею в виду этот момент. Но сейчас нет смысла загадывать. Я только адаптируюсь в новой команде, в новой стране. Сейчас есть конкретные цели, поэтому так далеко вперёд не смотрю.

«Уровень организации в Казани лучше, чем в некоторых командах НХЛ»

— Вы знаете историю «Ак Барса»? Что казанский клуб — гранд российского хоккея, но после неудачного сезона раздал звёзд, которых призваны заменить как раз вы?

— Не могу сказать, что в курсе всех подробностей, но мой старый друг по «Виннипегу» Александр Бурмистров объяснял мне расклад. Говорил, что «Ак Барс» трижды выигрывал кубок ранее, поэтому, да, я рассчитываю, что мы добавим ещё один в предстоящем сезоне. По поводу истории клуба, будущих соперников по КХЛ, меня в курс дела вводит Дмитрий Яшкин. То же касается и нашей роли в новой команде. Мне объяснили, что от нас ждут забитых голов и отводят важную роль в ответственные моменты матчей.

— С Яшкиным тоже были знакомы по НХЛ?

— Он хорошо говорит по-английски. Много помогает. В НХЛ мы играли против друг друга, а вот с нашим третьим партнёром по звену Александром Барабановым вместе выступали в «Торонто». Теперь встретились в Казани.

— Этим же летом в КХЛ перебрался Евгений Кузнецов и сравнил свой новый клуб СКА по уровню организации с «Нью-Йорк Рейнджерс». Ваши впечатления от «Ак Барса»?

— Превзошли мои ожидания. Если судить по тренировочному центру, то он точно превосходит некоторые команды НХЛ. Здесь есть, всё что нужно. Поэтому с нетерпением жду, когда мы выйдем в официальном матче на главной арене, чтобы оценить атмосферу игрового дня.