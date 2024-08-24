У «Сан-Хосе» нет будущего, но Ярослав Аскаров найдёт здесь то, в чём так нуждается.

Российского таланта обменяли в худший клуб НХЛ в XXI веке! Но это шикарная сделка

Ярослав Аскаров всё-таки добился своего! «Нэшвилл» сдался и отпустил 22-летнего вратаря.

Однако не всё так гладко. Из команды, стабильно играющей в плей-офф и мощно укрепившейся в это межсезонье, Аскарова обменяли в худший клуб НХЛ без будущего — «Сан-Хосе».

«Шаркс» в результате сделки также заполучили нападающего Нолана Бурка и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года, принадлежавший «Колорадо». Взамен «акулы» отдали форварда Давида Эдстрёма, вратаря Магнуса Хрону и драфт-пик первого раунда в 2025 году. Интересная деталь: если «Вегас» по итогам сезона получит право выбора в топ-10, «Сан-Хосе» сможет решить, какой пик первого раунда отдать: свой или «Голден Найтс».

Тот ли это вариант развития событий, на который надеялся Ярослав? Сложно сказать. Но у него есть и плюсы, и минусы.

Главный минус, конечно же, заключается в том, что «Сан-Хосе» точно не будет даже в разговоре о потенциальном выходе в плей-офф. «Шаркс» уже долгое время тонут, в том числе из-за не лучших решений руководства клуба (можно вспомнить, например, как Эрика Карлссона после исторического чемпионата отдали в «Питтсбург» за бесценок). В минувшем сезоне «акулы» и вовсе установили несколько серьёзных антирекордов и удостоились звания худшей команды НХЛ в XXI веке. В новом чемпионате вряд ли выйдет что-то изменить.

Из этого следует другая проблема: вне зависимости от игры вратаря «акулы» будут много пропускать. У команды просто нет хорошей или хотя бы приемлемой защитной линии.

Хоть в такой ситуации можно «набить» отличную статистику и привлечь внимание других клубов — да и Ярослав всё время будет в работе, чего он и хотел, — Аскаров всё же может не справиться психологически. Молодой голкипер ещё не окреп ментально, чтобы выдерживать такой большой стресс, да и в целом он, кажется, не из тех, кто может без проблем держать удар. Поэтому он либо станет ещё лучше, либо сломается.

Кроме того, роль первого номера ему не гарантирована. У голкипера в соперниках более опытные Маккензи Блэквуд и Витек Ванечек, в составе также есть соотечественник Георгий Романов, который захочет побороться за своё место в НХЛ.

Ярослав Аскаров Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Но и здесь можно найти хорошие новости. Оба вратаря, на которых «Сан-Хосе» планировал сделать ставку, по сути, сбитые лётчики.

28-летний Ванечек регулярно страдает из-за травм — будучи обменянным в начале марта, он всё ещё даже не дебютировал за «акул». В прошлом сезоне голкипер провёл 32 матча за «Нью-Джерси», выиграв 17 из них при 89% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,18. Очень слабая статистика.

27-летний Блэквуд провёл 44 встречи, одержав лишь 10 побед при КН 3,45 и 89,9% отражённых бросков. Маккензи также пропустил часть чемпионата из-за травмы.

Высокая травматичность и слабая игра этих вратарей дадут шанс Аскарову прочно занять место основного голкипера и безоговорочного первого номера. Главное, чтобы Ярослав сам не подвёл.

У молодого стража ворот точно будет шанс и из-за высокого доверия со стороны руководства «Сан-Хосе».

«Я считаю, что это действительно важный день для нашей франшизы. Мы действительно рады возможности заполучить такого игрока, и я думаю, что это в некотором смысле вдыхает больше позитивной энергии в команду.

Мы периодически говорили о нём в течение всего года. Он, очевидно, суперталантливый вратарь. Не так уж много возможностей, когда у тебя появляется шанс найти такого молодого вратаря и добавить его в свой состав», — сказал генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир.

Доволен ли Ярослав сделкой? По словам функционера, да.

«Он в команде, он полностью отдан делу, он рад быть здесь», — отметил Грир.

Генменеджер также сообщил, что «акулы» уверены, что Аскаров может стать вратарём №1 в НХЛ из-за своих габаритов (192 см, 80 кг) и физической формы, а также умения обращаться с шайбой и читать игру.

«Такие габариты, способность предвидеть и читать моменты и атлетические данные — я думаю, что он просто собрал воедино всё это», — сказал Грир.

На вопрос о том, может ли «Сан-Хосе» начать сезон с тремя вратарями, если Аскаров покажет на тренировочном лагере, что он готов к уровню НХЛ, менеджер ответил, что такой сценарий «рассматривается».

«Я не исключаю этого. Ожидаю, что в этом лагере действительно будет высокая конкуренция. Это хорошая возможность для всех поднапрячься и стать лучше, а для Ярослава, думаю, это также неплохой шанс посмотреть на некоторых ребят, которые были хорошими успешными вратарями — на Блэки и Витека, и поучиться у них», — сказал Грир.

Ярослав Аскаров Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Так что Ярослав будет играть — а следовательно, улучшать свою статистику и развивать мастерство. В «Нэшвилле» ему всё равно вряд ли доверили бы играть — по крайней мере, в достаточном для молодого таланта количестве. После продления контракта с Юусе Саросом стало понятно, что ставку на Аскарова не сделают.

Российский вратарь считается одним из талантливейших голкиперов в НХЛ, но за два сезона в стане «хищников» он провёл лишь три матча.

В «Сан-Хосе» же Ярослав точно будет играть.

А это подводит нас к ещё одному потенциальному плюсу сделки. Кажется, что «Сан-Хосе» — идеальный перевалочный пункт для игрока. Он может показать себя во всей красе и в дедлайн уйти в более сильный клуб.

Сразу после обмена вратарь подписал новое соглашение на два года и общую сумму $ 4 млн. Оно вступит в силу с сезона-2025/2026, когда завершится его контракт новичка.

Это значит, что Аскаров собирается задерживаться в НХЛ и побороться за своё право играть в лиге.

Нет сомнений, что в «Сан-Хосе» задерживаться он не захочет. Да и не будет смысла — его потенциал явно выше потолка нынешних «Шаркс». Остаётся лишь показать его другим.

Ну и в качестве дополнительного плюса нельзя не отметить игру вместе с Маклином Селебрини. Наблюдать из первых рядов, тренироваться бок о бок с таким талантом поколения — этот опыт запоминается навсегда и помогает расти самому. Не многим удаётся поиграть вместе с проспектами подобного уровня и чему-то научиться у них.

Да, «Сан-Хосе» — абсолютный и беспросветный аутсайдер без надежд на светлое будущее. Но прямо сейчас это, пожалуй, лучший вариант для Аскарова. Он получит то, чего так хотел, сможет поиграть в НХЛ и показать весь свой потенциал.

А «акулы» наконец-то провернули топовую сделку, которая в будущем точно принесёт им большую прибыль.

Если это не идеальная сделка, то что вообще тогда идеальная сделка?