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Где сейчас Доминик Гашек, политические заявления Доминика Гашека

«Он человек с твёрдыми моральными принципами». Через месяц Гашек может стать сенатором
Денис Лутченко
Доминик Гашек
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Легендарный вратарь обещает, что его депутатский кабинет будет открыт для каждого посетителя.

Лучший друг России и персонально российских спортсменов Доминик Гашек стал намного реже появляться в новостных лентах. В последний раз это случилось во время Олимпиады: Доминатор сначала раскриктиковал МОК и Европарламент за то, что российские спортсмены приехали в Париж даже в нейтральном статусе и с невнятным именем. Однако всего через пару недель Гашек заявил нечто противоположное: «Хочу, чтобы они вернулись на соревнования со всем миром, но для этого нужно многое сделать».

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Вполне возможно, Гашеку пока совсем не до громких антироссийских заявлений — у него в разгаре избирательная кампания. 20 сентября в Чехии пройдут выборы в Сенат, и верхняя палата национального парламента обновится на одну треть. Гашек — кандидат в округе Бенешов, который расположен юго-восточнее Праги. Впрочем, шансы на получение сенаторского места у него не самые большие.

Гашек давно намекал на наличие у него политических амбиций. «После того как я завершил карьеру, мне не хотелось быть игроком или тренером. Я до сих пор играю ради развлечения, но хотел бы заняться чем-нибудь другим. Трудно не высказывать своё мнение публично, и я считаю себя человеком, чьё мнение интересно публике. Когда высказываюсь публично, то воспринимаю это практически как свой долг. Современные политики раскалывают общество, сея ненависть, а президент должен объединять людей в стране», — говорил Доминатор в 2020-м для The Athletic, когда в стране проходили протесты против премьера Андрея Бабиша.

В июле 2019-го Гашек говорил, что может выставить свою кандидатуру на пост президента — пост, который в чешской системе обладает меньшей полнотой власти, чем премьерский. «Почему бы и нет? Всё может случиться в ближайшие два-три года. Мне нравится чувствовать ответственность за свои действия, а пост президента предполагает огромную ответственность: если я займу его, то должен действовать идеально. Однако кандидат в президенты должен иметь и другие важные качества». На выборы Гашек тогда не пошёл и только сейчас выбрал парламентский путь.

Предвыборный плакат

Предвыборный плакат

Гашек идёт на выборы от праволиберальной проевропейской партии TOP 09, которая входит в нынешнее правительство страны в качестве младшего партнёра по коалиции. Правда, прямо сейчас высокими рейтингами не обладает ни чешское правительство, ни партия Гашека. Премьер Петр Фиала имеет фантастический антирейтинг: 76% населения не одобряют его политику (и только 17% одобряют). Партии TOP 09 соцопросы отводят 4,9% голосов, что делает её только седьмой по популярности политической силой в стране. «Он не только великий спортсмен, но и человек с твёрдыми принципами и чёткими моральными ориентирами. Его решимость защищать правду и справедливость — это именно то, в чём нуждается наша страна», — заявила глава партии Маркета Пекарова.

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У Гашека, разумеется, есть и предвыборная программа. Читаем: «Мне небезразлично то, что происходит в Чехии и во всём мире. В последние годы я активно выражаю своё мнение и замечаю, что оно находит отклик у людей. Я глубоко забочусь о будущем нашей страны и её граждан, поэтому хочу принимать участие в разработке новых законов, которые будут определять жизнь в Чехии. Есть три ценности, в которые я всегда верил, которым старался следовать в своей профессиональной спортивной жизни. Именно благодаря честной игре, командному духу и беспристрастности я добрался до спортивных вершин.

Моя сборная — весь Бенешовский округ, а Чехия — национальная команда. В Сенате я хочу сосредоточиться на безопасности нашей страны и её граждан. Второй важный вопрос — образование и здравоохранение. Также я хочу продвигать программы, которые позволят всем детям, независимо от их социального происхождения, иметь доступ к командным видам спорта. Мой кабинет в Сенате всегда будет открыт для людей».

Однако достаточно ли будет этих обещаний для того, чтобы пройти в Сенат? Гашеку на выборах будут противостоять пять кандидатов. Среди них действующий сенатор от Бенешова Зденек Граба, пользующийся поддержкой сразу четырёх партий и на выборах 2018-го набравший 60% голосов во 2-м туре, а также бывший министр юстиции страны Елена Валкова, которую поддерживает самая популярная партия Чехии ANO. Для победы в 1-м туре надо набрать 50%+1% голосов, иначе будет 2-й тур — и местные журналисты высказывают предположения, что туда пройдут Граба и Гашек.

Мы привыкли к хоккеистам в парламенте, но и в Чехии звёзды идут по законодательной стезе. До Гашека в парламент проходили ещё два члена «золотой» сборной Нагано. В 2010-м это сделал бывший защитник Иржи Шлегр, но он покинул парламент до истечения срока мандата, после чего возобновил спортивную карьеру и в 42 года провёл пару сезонов в местной лиге. В 2017-м в нижнюю палату прошёл бэкап Гашека и бывший вратарь «Салавата» Милан Гниличка, который непродолжительное время даже возглавлял местное агентство по спорту.

Пройдёт ли Гашек в сенат — большой вопрос. Легендарный вратарь своими радикальными заявлениями создал себе не только почитателей, но и оппонентов — и вторых даже на родине больше. Год назад опрос на одном из главных чешских сайтов Idnes показал, что лишь 7% проголосовавших поддерживают уход Доминатора в политику. В апреле, после выдвижения кандидатуры Гашека, этот сайт провёл ещё один опрос. Цифры были получше для Гашека, но всё равно аховые: лишь 19% считают, что у него есть хорошие шансы пройти в парламент.

Гашек — «сенатор»

Гашек — «сенатор»

Фото: Tom Szczerbowski/Getty Images

Забавно, что Гашек уже был «сенатором» — после локаута-2005 он подписал контракт с «Оттавой», которая тогда собрала великолепный состав с Альфредссоном, Спеццей, Хитли и Харой. Чех роскошно провёл первую половину сезона, выиграл 28 матчей из 43, но на первой же игре туринской Олимпиады получил травму и больше за «Оттаву» не сыграл ни секунды. Получится ли вторая попытка стать сенатором успешной, мы узнаем уже через месяц.

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