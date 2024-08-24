В «Нэшвилле» обиделись на Аскарова, молодёжке России учинили погром. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 24 августа 2024 года.

Генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Тротц негативно высказался об обменянном вратаре Ярославе Аскарове

Генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Тротц высказался об обменянном голкипере Ярославе Аскарове.

«Проделки Ярослава Аскарова на льду сыграли свою роль в желании обменять его. Этот парень больше заботится о себе, чем о команде, и это нехорошо», — приводит слова Тротца Sportskeeda.

Напомним, «Нэшвилл Предаторз» обменял вратаря Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе». Ранее россиянин сам запросил обмен, вероятно, по причине того, что не хотел оставаться в АХЛ. В минувшем сезоне он играл в фарм-клубе «Предаторз» и стал вторым вратарём в лиге по показателям. После обмена вратарь сразу продлил контракт с «Сан-Хосе», заработная плата Аскарова составит $ 2 млн в год.

В КХЛ показали чемпионские перстни хоккеистов «Металлурга» за победу в Кубке Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге показали чемпионские перстни с индивидуальной гравировкой, которые получили хоккеисты «Металлурга» за победу в Кубке Гагарина сезона-2023/2024. Фото украшений опубликовала Континентальная хоккейная лига в своём телеграм-канале.

«Куньлунь Ред Стар» крупно обыграл молодёжную сборную России

Сегодня, 24 августа, завершился матч в рамках турнира имени Пучкова. На льду встретились команда КХЛ «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и молодёжная сборная России. Со счётом 7:1 победу одержала команда из Пекина.

На шестой минуте матча Паркер Фу открыл счёт в равных составах. «Куньлунь» продолжал наращивать преимущество вплоть до 48-й минуты матча. Крису Уилки удалось оформить дубль. Забросить одну ответную шайбу в ворота пекинской команды получилось у Даниила Лазутина. Всего за матч молодёжная сборная России успела получить четыре малых скамеечных штрафа, в том числе и командный.

«Витязь» отыгрался с 0:3, но уступил московскому «Динамо» в контрольном матче

Сегодня, 24 августа, на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» местный «Витязь» принимал московское «Динамо». Победу со счётом 5:3 одержали бело-голубые.

На девятой минуте первого периода Антон Слепышев с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Макс Комтуа с передач Никиты Гусева и Эрика О'Делла удвоил преимущество «Динамо». Спустя три минуты Бреннан Менелл с передач Никиты Гусева и Эрика О'Делла сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Дин Стюарт с передачи Владислава Цицюры одну шайбу отыграл. На 11-й минуте периода Ярослав Бусыгин с передачи Владислава Цицюры сократил отставание «Витязя» до минимума. На 18-й минуте периода Владимир Галузин с передачи Александра Дарьина сделал счёт равным.

На второй минуте третьего периода Эрик О'Делл с передач Никиты Гусева и Бреннана Менелла забросил четвёртую шайбу московского клуба, а Артём Швец-Роговой с сиреной установил окончательный счёт в игре.

«Торпедо» проиграло клубу ВХЛ «Норильск», пропустив пять шайб

На стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» встречалось с клубом ВХЛ ХК «Норильск».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

На 13-й минуте первого периода Антон Силаев с передач Василия Атанасова и Игоря Ларионова открыл счёт во встрече.

В начале второй двадцатиминутки Алексей Кириллов с передачи Сергея Голоднюка сделал счёт равным. Спустя пять минут Никита Колесников вывел гостей вперёд. На девятой минуте периода Максим Летунов с передач Маркуса Филлипса и Дмитрия Кагарлицкого сделал счёт 2:2. Через минуту Никита Колесников с передачи Владислава Калетника вновь вывел «Норильск» вперёд. На 12-й минуте периода Бобби Линч с передачи Богдана Конюшкова в третий раз в матче сделал счёт равным. На 15-й минуте периода Никита Артамонов с передачи Егора Виноградова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.

В середине третьего периода Владислав Калетник с передачи Демида Паничкина сделал счёт 4:4. За две секунды до конца матча Сергей Голоднюк с передачи Игоря Исаева принёс «Норильску» победу.

«Барыс» на Кубке Блинова потерпел третье поражение подряд, уступив «Трактору»

На стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске завершился матч в рамках Кубка Блинова, в котором «Трактор» одолел астанинский «Барыс» со счётом 4:2.

На третьей минуте первого периода Михаил Котляревский открыл счёт во встрече. Спустя две с половиной минуты Сергей Телегин с передачи Никиты Тертышного удвоил преимущество челябинского клуба. На 14-й минуте периода Дамир Жафяров размочил счёт в игре.

На 13-й минуте второго периода Никита Тертышный с передачи Александра Кадейкина сделал счёт 3:1. На 19-й минуте периода Уэйд Эллисон с передач Майкла Маклауда и Дамира Жафярова сократил отставание «Барыса» до минимума.

На 17-й минуте третьей двадцатиминутки Чарльз Робинсон с передачи Сергея Телегина установил окончательный счёт во встрече.

Правительству Канады предложили запретить Павлу Дацюку въезд в страну

Конгресс украинцев Канады* просит запретить легендарному российскому хоккеисту Павлу Дацюку въезд в страну и не включать его в Зал славы Национальной хоккейной лиги.

Конгресс объясняет это тем, что экс-хоккеист принимал участие в мероприятии, посвящённом чествованию российских военнослужащих, что связывает его с властями России.

Президент Зала хоккейной славы Джефф Деномм ответил на обращение организации, отметив, что включение в Зал славы означает «признание достижений элитного спортсмена, выступающего на самом высоком уровне в течение длительного периода времени, и необходимые критерии отбора и основания для избрания не учитывают национальность кандидата». В конгрессе ответили, что озадачены этим заявлением, и повторили просьбу отменить включение Дацюка в Зал славы.

Дацюк — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Ред Уингз» (2002, 2008). Он выигрывал «Селке Трофи» как лучший оборонительный нападающий лиги три сезона подряд (2007–2010 годы) и «Леди Бинг Трофи» как игрок, продемонстрировавший спортивное мастерство и джентльменское поведение в сочетании с высокими игровыми качествами четыре сезона подряд (2006–2009 годы).

Дацюк набрал 113 (42+71) очков в 157 играх Кубка Стэнли. На международном уровне россиянин выиграл золото на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году и на чемпионате мира по хоккею с шайбой в 2012 году, а также бронзу на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. В Континентальной хоккейной лиге России Дацюк выиграл Кубок Гагарина в составе петербургского СКА в сезоне-2016/2017.

* – Конгресс украинцев Канады признан в России нежелательной организацией.