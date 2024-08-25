«Был готов остаться в «Авангарде». Но клуб поступил странно». Откровения Юрчо

Одно из главных приобретений «Куньлуня» в это межсезонье — возвращение Томаша Юрчо. Словацкий форвард по ходу прошлого сезона пополнил состав «Авангарда» и неплохо вписался в омский коллектив, однако не принял новое предложение «ястребов» и предпочёл перейти в стан «Ред Стар».

О причинах такого решения, реакции на резонансное высказывание Кристиана Поспишила о словацких игроках КХЛ, а также о том, почему для него закрыта дверь в НХЛ, Томаш рассказал в большом эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

«Переход в «Куньлунь» — большая возможность для меня»

— Как проходит повторная адаптация в «Куньлуне»?

— Довольно хорошо. Прошла всего пара недель. В команде много новых ребят. Все потихоньку привыкают к новым вещам, новому тренеру.

— Как оцените изменения, которые прошли в команде за время вашего отсутствия?

— Команда осталась почти такой же, хотя и есть несколько новых игроков и тренеров. В остальном всё практически то же самое. Пока рано говорить о каких-либо изменениях, кроме кадровых.

— Матч с «Ак Барсом» получился эмоциональным для предсезонки. Каково было наблюдать со стороны?

— Не жду, что буду играть в каждом матче на предсезонке. Конечно, хочется помочь своей команде, когда видишь игру с трибун, но нельзя просто так взять и выскочить на лёд. Это был хороший плотный матч. Если наша команда будет играть в таком же ключе, но с большим количеством голов, у нас всё будет хорошо.

— Когда появился вариант с возвращением в «Куньлунь»?

— Думаю, это было в июле. Я поговорил со своим агентом Шуми Бабаевым, и он вернулся ко мне с предложением от «Куньлуня». Должен сказать, в прошлый раз мне тут очень понравилось. Знаю, что у меня были другие варианты этим летом, но мне хотелось вернуться в «Куньлунь» и играть более важную роль, получать много минут и помочь команде добраться до плей-офф, что будет хорошим достижением. Хотел попасть туда, где есть знакомые игроки и тренер. Это большая возможность для меня.

«Решение «Авангарда» меня удивило»

— Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, что вы отклонили предложение о продлении контракта. Оно поступило до или после предложения от «Куньлуня»?

— До, но практически в то же время. Да, я действительно получил предложение остаться в Омске.

— Почему отклонили?

— Мне хотелось иметь более важную роль, получать больше времени, быть игроком для большинства, как раньше было в «Куньлуне». Это важная причина, по которой я решил вернуться сюда.

— Были ли другие варианты из КХЛ или других стран?

— Всё произошло довольно быстро. Я не так много общался со своим агентом этим летом. Я получил травму в последнем матче плей-офф, поэтому проходил восстановление и готовился к новому сезону. В июле я начал общаться с Шуми, и всё произошло буквально дней за 10. Возможно, если бы мы подождали чуть дольше, появились бы другие варианты, но я доволен итогом.

— Вас удивило предложение от «Авангарда» спустя два месяца после того, как в клубе попрощались с вами?

— Если бы оно поступило сразу по окончании сезона, всё было бы по-другому. Но у них были какие-то причины, которые мы с моим агентом не поняли. Мы не знали, почему случилось именно так, поэтому решили двигаться дальше. А потом из «Авангарда» вернулись и сказали, что осознали, что им нужно постараться подписать меня. Для меня это было немного странно.

Я чувствовал, что сделал в Омске всё, что мог. Я играл хорошо, у нас была хорошая команда. К сожалению, мы проиграли во втором раунде плей-офф, это не было идеально. Хотели пройти весь путь, но серия с «Локомотивом» была очень близкой. Я делал всё возможное и играл хорошо.

Меня удивило решение клуба, но всё было бы по-другому, если бы ко мне обратились с предложением сразу, а не стали ждать и изучать рынок и только потом возвращаться ко мне. Поэтому я решил вернуться в «Куньлунь», который был заинтересован во мне с самого начала.

— На момент окончания сезона хотели остаться в Омске?

— Я точно был открыт к этому. По ходу сезона слышал, что клуб хочет продлить контракт со мной на следующий год. Это был просто слух, но было приятно слышать такие разговоры. Я был готов вернуться в Омск, но внезапно произошло вот это. Меня это удивило, но такое случается в спорте. Нужно двигаться дальше, поэтому я решил пойти этим путём.

«Отставка Кравца из «Авангарда» была странной»

— Дамир Жафяров рассказал, что «с кайфом» вспоминает игру в тройке с вами и Николаем Прохоркиным. Какой она помнится вам?

— То, что он сказал — правда. У нас было хорошее звено. Нас поставили вместе под конец сезона, и это отлично сработало. Для игроков, которые пришли из трёх разных клубов и даже разных лиг, мы были довольно хороши. Мне нравилось так играть. Нельзя выиграть лигу одним звеном, это сложно сделать. Поэтому для команды было хорошо иметь вторую волну голов в нашем лице — если первое звено не набирало очки, их набирали мы. У нас была хорошая «химия».

Томаш Юрчо, Иван Николишин и Дамир Жафяров Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

— Как в целом оцените период в Омске?

— Он был очень хорошим, мне всё очень понравилось. Фанаты были великолепными, арена там невероятная. Игра в Омске напомнила мне игру в НХЛ. Невероятное отношение к делу со всех сторон. Я счастлив, что решил перейти туда в середине сезона. Это было хорошее решение.

— «Авангард» мог бы добиться большего в плей-офф?

— Да. Чувствую, что если бы мы не встретились с «Локомотивом» во втором раунде, то дошли бы до финала. «Локомотив» — отличная команда. Нам просто было тяжело переиграть их систему. Это противостояние стилей оказалось нам не по зубам. Мы могли забраться дальше. Знаю, это не то, чего все ожидали в Омске. Уверен, если бы нам попалась другая команда, всё могло быть по-другому.

— Как на команду повлияла отставка Михаила Кравца?

— Это было странно. Не думаю, что кто-то когда-либо оказывался в такой ситуации в плей-офф. На тот момент мы проигрывали 0-2 после поражения 0:7 на своём льду, поэтому нам были необходимы перемены. Это помогло — мы вернулись в серию, довели дело до седьмого матча. Это помогло нам перезагрузиться и начать сначала. Но проводить такие большие перемены прямо посреди плей-офф всегда непросто.

— В момент отставки вы расценивали это как удручающий момент или как положительную встряску?

— Пытались расценить это как положительную встряску, потому что так и нужно делать в плей-офф. Когда проигрываешь 0-2, настроение и так не очень. Все пытались сохранять позитив. Нельзя сдаваться эмоционально, потому что это точно не поможет в серии.

— Что вообще произошло в тех 0:7?

— Не знаю. Это сложно объяснить. Просто один из тех матчей… До третьей или четвёртой пропущенной шайбы мы пытались играть в свой хоккей, но это не работало. Перед последним периодом счёт был 0:5, поэтому мы начали делать то, чего обычно не делаем. В такие моменты начинаешь идти на риск, но это тоже не сработало. А потом всё закончилось со счётом 0:7. Крайне разочаровывающая игра для нас.

— Ваш гол в пятом матче помните?

— Да. Не был уверен, что его засчитают. Пытался поставить свой конёк на пути шайбы. Если бы я не поставил ногу, шайба не оказалась бы в сетке. Так я думал. Когда я остановился, мой конёк развернулся в сторону ворот. Мне кажется, что там не было умышленного движения коньком, я не пинал шайбу. Просто пытался повлиять на её траекторию, куда бы она потом ни пошла.

Я почти не читаю ничего в прессе, потому что не умею читать по-русски. Но знаю, что это обсуждалось. Могу это понять — если бы кто-то забил такой гол в наши ворота, мы бы тоже были недовольны. Но я считаю решение судей правильным, умышленного движения не было. Я просто пытался остановиться у ворот и развернуть конёк.

«Думал, что «Локомотив» возьмёт Кубок Гагарина»

— Раз уж заговорили про язык — говорите по-русски лучше, чем читаете?

— Читать не умею совсем. Я провёл в России три сезона, и каждый раз был там всего по три месяца. В «Барысе» было около 15 легионеров, там я вообще не использовал русский язык. В «Куньлуне» тоже не говорят по-русски, вокруг всё на английском. Так что в среде русского языка я находился только в Омске. Чувствую, что после трёх месяцев там я начал больше понимать язык, но читать не научился.

До переезда в Россию я думал, что русский язык будет более похожим на словацкий. Не ожидал, что языки окажутся совсем разными. Некоторые слова одинаковые, но большинство слов и предложений абсолютно другие. Думаю, у меня бы ушло несколько месяцев в русской команде, чтобы научиться читать и разговаривать по-русски. Но меня никогда не заставляли это делать.

— Страсть Сергея Звягина имела эффект на игроков «Авангарда»?

— На самом деле он вообще не ведёт себя так. Знаю, вы говорите о той ситуации на скамейке, когда он пытался завести трибуны. Но, если не считать этот момент, он очень спокойный. Он спокойно разговаривает, спокоен всегда. Тогда просто захлестнули эмоции, это же был разгар матча. Он пытался завести болельщиков и команду. Было круто увидеть такую вовлечённость с его стороны, но он не ведёт себя так постоянно. Он довольно спокойный человек, нормально ко всем относится и спокойно себя ведёт.

— Видите его потенциал как главного тренера, тактика?

— Думаю, у него всё будет хорошо. Он хороший тактик. В его распоряжении будет хорошая команда, это здорово для него. Он отличный человек и хорошо общается со всеми. Уверен, из него выйдет очень хороший главный тренер.

— Седьмой матч с «Локомотивом» вы проиграли дома. Чего тогда не хватило?

— Голов, конечно же, мы проиграли 0:2 (смеётся). У нас были шансы, но мы их не реализовали. «Локомотив» играл очень хорошо. Они забили, мы — нет. В этом вся разница. Думал, что они выиграют Кубок Гагарина. «Металлург» тоже играл очень хорошо, но не думаю, что кто-то ожидал сухого поражения «Локомотива» в финале.

— «Авангард» начнёт сезон без Рида Буше и Владимира Ткачёва, который может пропустить бо́льшую часть сезона. Как считаете, как команда справится без них?

— Сложно сказать. Это два лучших игрока команды. Любая команда без двух своих лучших игроков будет не похожа на себя. Будет интересно взглянуть на это. Некоторые ребята примут на себя более важные роли. Интересно, как они с ними справятся. У «Авангарда» достаточно хорошая команда, чтобы провести хороший сезон и без Буше с Ткачёвым. Но очевидно, что с ними «Авангард» ещё опаснее. Интересно посмотреть, как команда справится без них, но предугадать сложно.

— Матчи с «Авангардом» будут особенными для вас?

— Да, особенно в Омске. У меня сохранились приятные воспоминания оттуда. Не могу сказать, что я достиг большого успеха в «Авангарде», потому что мы хотели пройти дальше в плей-офф. Но в то же время мне там очень понравилось, мне нравилось играть перед домашними трибунами, это невероятно заряжало. Очевидно, матч в Омске будет особенным.

«Мне больше нравится хоккей в КХЛ. Поэтому я вернулся»

— Михаил Кравец звонил вам после предложения от «Куньлуня»?

— Нет, я не разговаривал с ним в это время. Мой агент общался с генеральным менеджером «Куньлуня», а я ни с кем не общался.

— Как вам играется в звене с Шартье и Уилки?

— Пока мне всё нравится. Посмотрим, что будет дальше. Ещё рано говорить, но у них большой потенциал, это хорошие игроки. Посмотрим, как они адаптируются к лиге, они ведь ранее не играли в КХЛ. Исходя из моего личного опыта в Швейцарии, все лиги в Европе отличаются друг от друга. Иногда создаётся впечатление, что это разные виды спорта! Игра в КХЛ сильно отличается от игры в Швейцарии. Им потребуется время, чтобы адаптироваться к новому стилю хоккея. Когда они это сделают, у них будет всё хорошо.

— В чём разница между КХЛ и швейцарской лигой?

— В Швейцарии больше лёд. Команды используют другие системы. В России ты больше держишь шайбу, чаще возникают ситуации один на один. В Швейцарии есть то, что называют «перегрузкой» — два игрока сразу идут на тебя, и у тебя вообще нет времени ни на что. В России игрокам с шайбой чаще дают кататься по периметру зоны атаки и защищают то, что называется «домом». Пять игроков защищают самое опасное место в зоне защиты посередине. В Швейцарии, едва ты касаешься шайбы, на тебя сразу несутся два игрока, там много силовой игры. Сложно объяснить, но ты чувствуешь это как игрок. Это две по-своему хорошие лиги. Но мне кажется, что КХЛ — самая сложная лига. Некоторым игрокам нравится такой стиль игры, некоторым — другой. Тут всё индивидуально.

Томаш Юрчо Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Какой стиль ближе вам?

— Мне больше нравится хоккей в КХЛ, поэтому я вернулся сюда. Я пытался играть в Швейцарии. Это не было плохо, мне понравилось. Но я всегда знал, что стиль КХЛ подходит мне больше.

«Возможно, однажды Поспишил поймёт нас»

— Видели высказывание Мартина Поспишила о словаках в КХЛ?

— Я видел что-то, но не особо обратил внимание. У всех есть своё мнение, и вот такое у него. Я не высказываю своего мнения о нём на весь мир. Возможно, однажды он окажется в нашей ситуации и тогда поймёт нас. Но сейчас он не в нашей ситуации. Меня не волнует, что он говорит. Никогда не разговаривал с ним об этом.

— Ожидали получить вызов в сборную на матчи олимпийской квалификации?

— Надеялся, что меня вызовут. Но мы на ранней стадии сезона — иногда лучше остаться и готовиться вместе с командой. Для меня лучше не ехать туда. Я был бы готов поехать, если бы мне позвонили. Посмотрим, что произойдёт в будущем.

— Общались с Мирославом Шатаном?

— У нас был разговор летом. Я знал, что он хотел вызвать игроков из КХЛ на чемпионат мира, но этого не произошло. Хорошо, что двери в сборную вновь открываются для нас, потому что мы просто хотим играть и фокусироваться на хоккее. Мы хотим играть за свою страну, хотим играть в лучшей лиге из возможных. С самого детства мы усердно трудились, чтобы достичь мечты играть в лучшей лиге, в которой могли. Можно быть достаточно хорошим хоккеистом, чтобы играть в лучшей лиге за наибольшую зарплату, но не все получают такую возможность. Поэтому нужно пользоваться тем, что есть. У всех есть своё мнение, и такое мнение у меня. Главная мысль — мы здесь, чтобы играть в хоккей и фокусироваться на нём.

— Шатан объяснял, почему не вызвал вас и других игроков из КХЛ на ЧМ?

— Я не смог поехать туда из-за травмы. У меня были проблемы с плечом на протяжении двух месяцев. Он знал, что я травмирован, мы это обсудили. Это моя причина, но других игроков также решили не вызывать.

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— Общались с теми игроками КХЛ, которые поехали в сборную?

— Несколько дней назад я был с Мартином Гернатом. Мы хорошие друзья, я знал, что он поедет играть туда. Он сказал, что это будет интересно. У нас похожее мышление — здесь он работает, хочет быть в лучшей лиге из возможных и играть в хоккей. Если при этом его вызовут играть за Словакию, он будет только рад.

Надеюсь, внутри команды и среди болельщиков не будет негативных эмоций на этот счёт. Надеюсь, что команда будет в порядке, все позволят нам самим делать выбор для себя и не будут раздувать из этого проблему. Надеюсь, что в команде будет хорошая атмосфера, все будут думать о главной цели — попадании на Олимпиаду — и не будут говорить о том, что не имеет к этому отношения.

— Как считаете, могут ли слова Поспишила повлиять на атмосферу в команде? Возможно, он не единственный, кто так считает.

— Они уже повлияли. Знаете что — думаю, 90% игроков, которых я знаю и с которыми когда-либо разговаривал, сделали бы то же самое, что сделали я и другие хоккеисты, приехавшие в КХЛ. Такие, как он, встречаются редко, но говорят очень громко. Иногда лучше держать своё мнение при себе для блага команды и не делать слишком много заявлений, которые могут ей навредить. Не знаю, правильно ли то, что сейчас происходит. Но я знаю, что они все профессионалы. Они приедут туда и постараются забыть о том, что сказано, чтобы играть ради одной цели — попадания на Олимпиаду.

«На бумаге «Куньлунь» лучше, чем был в последние годы»

— В «Куньлуне» вы будете играть с Наилем Якуповым. Что можете сказать о нём?

— Наиль — один из немногих россиян в нашей команде. Мы не так часто проводим время вместе, но я вижу, что это настоящий профессионал. Меня удивило, как много усилий он прикладывает к своей подготовке, с каким усердием он занимается своим телом. Он находится в непростом положении, потому что не так часто играет, даже когда оказывается в составе. Многое может измениться по ходу сезона. Но я уже вижу, почему его выбрали на драфте так высоко. Его скорость, катание и сила — те качества, которые мне очень нравятся в нём. Ему нужно время, чтобы привыкнуть ко всему, это новая команда для него. Но у него всё будет хорошо.

— Он сможет перезагрузить карьеру здесь?

— Определённо это возможно. Не всё зависит от него. Зависит от того, как много и как хорошо он будет играть. Уверен, у него будет хороший сезон.

— Возможно ли так быстро построить сильную команду?

— Думаю, мы можем забраться в плей-офф в этом сезоне. Это тот год, когда мы можем сделать качественный шаг вперёд и стать участником плей-офф. Нам всем предстоит привыкнуть к стилю игры Михаила Кравца. На бумаге команда лучше, чем она была в последние годы. В этом году у нас будет шанс достичь этой цели.

— Кравец обозначил борьбу за медали.

— (пауза) Должен сказать, это смелое заявление. Я бы не стал забегать так далеко. С этой командой нам нужно идти шаг за шагом. Посмотрим, как для нас сложится начало сезона. Надеюсь, постепенно мы сможем стать лучше. Для меня более реальная цель — быть командой, которая обеспечивает себе место в плей-офф и не беспокоится до последнего матча, что может оттуда выпасть. Шестое-седьмое место кажется более реалистичным. Буду только счастлив, если мы справимся лучше.

«НХЛ закрыта для меня, не ищу возвращения туда»

— Ваш контракт рассчитан всего на один год. Это ваше условие?

— Да. Всегда предпочитаю подписывать однолетние контракты. Никогда не знаешь, что произойдёт в сезоне. Скажем так, я могу получить более привлекательное предложение в другом месте. Я фокусируюсь на 100% на этом сезоне, пытаюсь провести его как можно лучше для команды и отталкиваться от этого. Последние несколько лет я поздно начинал сезон из-за имевшихся проблем. Поэтому для меня лучше подписаться на один год и сосредоточить все усилия здесь и сейчас. К тому же в этом есть своего рода стимул — когда я подписываюсь на один год, я должен очень усердно работать, чтобы получить ещё один хороший контракт.

— Под «другим местом» вы имеете в виду НХЛ?

— Нет, я думал о других клубах КХЛ или, возможно, Европы. НХЛ закрыта для меня, я не ищу возвращения туда. Это уже позади. Я хорошо провёл время там, но, увы, столкнулся с очень большим количеством травм. Они настигли меня в лучшем возрасте, когда я был молод. Когда должны были быть мои лучшие годы, я всегда находился в лазарете да на операциях. В НХЛ было здорово, но сейчас весь мой фокус лежит здесь, в КХЛ.

Томаш Юрчо в НХЛ Фото: Zuma/TASS

— НХЛ закрыта из-за травм?

— Она закрыта, потому что мне уже 31 и я не ищу возвращения. Я счастлив там, где нахожусь. Всё могло сложиться гораздо лучше для меня. Возможно, я мог бы играть там и сегодня, если бы не такое большое количество травм.

— Допускаете, что поедете с «Куньлунем» в Китай, если команда вернётся туда?

— Не знаю. Это ещё одна причина, почему я подписался только на один год. Не уверен, сложно сказать. У каждого из нас есть семья, поэтому такому решению будет предшествовать обсуждение — всё-таки это слишком далеко от родных. Слышал много хорошего о Китае от ребят, которые давно здесь играют. Не говорю «нет», но сложно дать ответ.