«Больше беспокоится за бред собачий». Что говорят о громком обмене Аскарова в НХЛ

Кто-то, как Тротц, не скрывает раздражения. Ну а в «Сан-Хосе» потирают руки и не переживают насчёт эмоциональности Ярослава.

Эпопея с будущим Ярослава Аскарова, которая всё лето была темой для разговоров в НХЛ, наконец завершилась обменом в «Сан-Хосе». Случилось это буквально через несколько дней после того, как прессе стало известно, что россиянин запросил обмена и не собирается приезжать в фарм-клуб «Нэшвилла».

Масла в огонь подлил и генменеджер «Предаторз» Барри Тротц, раскритиковав вратаря за слишком эмоциональное и горячное поведение на льду. Отношение ко всей этой истории в Америке двоякое – кто-то, как Тротц, не скрывает раздражения, другие расстроены, что «Предаторз» потеряли одного из своих лучших молодых игроков. Кто-то считает Аскарова слишком непредсказуемым, ну а в «Сан-Хосе» потирают руки, провернув выгодную для себя сделку.

«Нельзя автоматически сказать, что он будет суперзвездой»

«Когда он запросил обмена, в приватном порядке, то сказал, что будет хорошим солдатом и всё такое. А затем публично заявил, что ему это особо неинтересно. Мы говорили о том, что надо кое-что изучить, поработать совместно, посмотреть, куда приведёт процесс во время тренировочного лагеря. Но как только это просочилось в прессу, время принятия решения пришлось сдвинуть.

Получается, если не обменять его, то стали бы ходить разговоры. У нас было очень хорошее ощущение от того, что мы сделали в прошлом году. Я не хотел, чтобы что-то забирало всё внимание от этого», — заявил Тротц изданию The Tennesean.

В разговоре с журналистом Майклом Галлахером он был более резок: «Выходки Аскарова на льду сыграли роль в желании его обменять. Я знаю, что Аскаров будет хорошим игроком в этой лиге. А что, если Эдстрём станет звездой, а Аскаров – нет? Можно совершать обмен с этим страхом. Нет никаких гарантий, что 22-летний… Нельзя автоматически сказать, что этот парень будет суперзвездой. Аскаров сказал мне, что готов к НХЛ. В моём ответе между строк читалось «нет, не готов», а на деле я ответил: «Твоя игра и твои тренеры скажут тебе, когда ты будешь готов».

От себя Галлахер добавил: «Не понимаю людей, которым не нравится высказывание Тротца о выходках Аскарова на льду. Он хочет команду Романа Йози и Юусе Сароса, а это ребята, для которых команда прежде всего, а сами они не хотят быть в центре внимания. А этот парень больше заботится о себе, а не о команде. Это нехорошо».

Ярослав Аскаров Фото: Susan Walsh/AP/ТАСС

«С уходом Аскарова «Нэшвилл» теряет одного из лучших проспектов в истории клуба»

Нэшвиллский блог On the forecheck, напротив, расстроен таким окончанием эпопеи с Аскаровым, и пишет, что Тротц сам поступил неправильно, лишив россиянина даже малейшей надежды заиграть в НХЛ в ближайшие годы.

«Давайте по-честному. Будущее «Нэшвилла» с уходом Аскарова сильно ухудшилось. Его считали будущим в воротах команды. После того, как Пекка Ринне завершил карьеру и первым номером стал Сарос, казалось лишь вопросом времени, когда Аскаров, воспользовавшись своим элитным атлетизмом и высоким потолком, затмив всех в АХЛ, примет на себя обязанности первого вратаря в главной команде.

Конечно, эти мысли основывались на том, что Сарос будет играть не так хорошо, как он играл последние четыре года. Его взлёт сильно усложнил вратарскую ситуацию, но не было никаких сомнений, что потенциала у Аскарова – выше крыши. С обменом Аскарова «Нэшвилл» теряет, пожалуй, одного из лучших проспектов в истории клуба.

Должен отметить, что то, как Тротц решил вопрос с развитием Аскарова, не меняет моего положительного мнение о его работе в целом. В случае с этой сагой Тротцу надо было решить, на кого делать ставку – на молодого вратаря, которого он не драфтовал, кто последние два года был первым номером в АХЛ, но которому всё ещё нужно улучшить некоторые аспекты игры, или на 29-летнего проверенного игрока, который к этому моменту уже должен был выиграть «Везину». Если так ставить вопрос, нетрудно понять, почему Тротц выбрал второй вариант. С учётом резюме Сароса, понятно, почему его выбрали основным вратарём на обозримое будущее.

Проблема для многих не в резюме, с этой точки зрения решение было правильным. Но, с учётом остальных фишек домино, болельщики не считают этот путь правильным. Единственным вариантом сохранить Сароса было подписать его на восемь лет. 29-летнему вратарю выдали потенциально опасный контракт, запустив процесс, который отодвинул одного из лучших проспектов в НХЛ в сторону.

Была ещё надежда, что Аскаров может побороться за позицию бэкапа, но потом Тротц подписал Уэджвуда, по сути, захлопнув дверь в НХЛ перед Аскаровым.

Взамен «Нэшвилл» не получил от «Сан-Хосе» ни одного топ-проспекта. Интерес к Аскарову был (а кто бы не хотел себе топового вратарского проспекта, который желает сменить обстановку?), понятно, что хотелось бы, чтобы «Нэшвилл» получил от обмена что-то большее».

«Талантлив, но непредсказуем. Больше беспокоится за всякий бред собачий»

В «Сан-Хосе» между тем спокойно относятся к некоторой экстравагантности в поведении Ярослава на льду и видят в нём будущего основного вратаря клуба.

«Конечно, с Аскаровым связаны некоторые риски. Те же источники, которые высоко оценивают его умение останавливать шайбу, задаются вопросом о его горячности.

«Он талантлив, но непредсказуем. В нём есть потенциал первого номера, если он сможет стать стабильнее. Он больше беспокоится за всякий бред собачий в игре, его легко сбить со своей игры. В этом году он ударил игрока «Техаса» в серии плей-офф, получил удаление», — говорил один менеджер.

Но Грир говорит, что «Сан-Хосе», который охотился за россиянином по меньшей мере год, навёл справки о вспыльчивости Аскарова и не переживает на этот счёт: «Для меня это не проблема. Это эмоциональный спорт. Мы хотим ребят, которые каждый день бьются, которые играют с эмоциями, играют с огоньком. Конечно, надо ещё правильно их контролировать».

Все сходятся во мнении, что по таланту Аскаров – в топ-5 или топ-10 вратарей НХЛ. У него есть всё для того, чтобы быть не просто первым номером, а звездой. «Дело только в том, чтобы он собрал всё это вместе. Мы уверены в том, что он будет первым номером», — пишет NBC Sports Bay area.