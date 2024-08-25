Кузнецов нашёл новую жертву, Радулов принёс «Локомотиву» титул. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 25 августа 2024 года.

Гол и две передачи Радулова помогли «Локомотиву» победить «Барыс» и выиграть Кубок Блинова

В Омске на предсезонном турнире за Кубок Блинова прошёл матч между «Локомотивом» и «Барысом». Уверенную победу в матче одержали ярославцы со счётом 5:2.

За «Барыс» голы забили Всеволод Логвин и Коннор Смит, реализовавший двойной численный перевес.

За «Локомотив» дебютной шайбой отметился Александр Радулов. Опытнейший форвард получил отличную передачу из-за лицевой линии от Даниила Бута и эффектно обыграл голкипера, забросив шайбу с неудобной руки под перекладину ворот. На счету Радулова также две результативные передачи. Ещё голами в составе ярославской команды отметились Даниил Бут, Максим Берёзкин, Александр Полунин и Павел Красковский.

Благодаря этой победе «Локомотив» сравнялся с «Трактором» по набранным очкам на турнире. Однако за счёт победы в личной встрече именно ярославцы стали обладателями Кубка Блинова.

СКА отыгрался с 0:2 в матче с «Ак Барсом» и одержал победу по буллитам

Сегодня, 25 августа, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в матче турнира имени Николая Пучкова встречались местный СКА и казанский «Ак Барс». Основное время игры завершилось со счётом 3:3, победу по буллитам одержали хоккеисты СКА. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ак Барс» обеспечил себя комфортным преимуществом ещё в первом периоде. В равных составах отличились Семён Терехов и Дмитрий Яшкин. Второй период остался за хозяевами площадки. СКА дважды реализовал большинство: дубль на счету Валентина Зыкова.

В середине третьего периода Василий Глотов вывел армейцев вперёд, однако Егор Коршков сумел сравнять счёт. В серии буллитов точнее оказались представители СКА. Новичок армейского клуба Евгений Кузнецов реализовал попытку в своём фирменном стиле.

СКА перед началом сезона осталось провести матчи с «Северсталью» (27 августа) и молодёжной сборной России (29 августа). У «Ак Барса» завтра, 26 августа, игра с молодёжной сборной России.

«Спартак» одержал волевую победу над ЦСКА по буллитам в товарищеском матче

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошла товарищеская встреча между ЦСКА и «Спартаком». Победу в матче одержали хоккеисты «Спартака» со счётом 4:3 по буллитам.

Голами в составе ЦСКА отметились Владислав Каменев, Прохор Полтапов, Константин Окулов. За красно-белых шайбы забросили Павел Порядин, Александр Пашин и Александр Беляев. Отметим, что к середине третьего периода «Спартак» проигрывал со счётом 1:3, но сумел перевести игру в овертайм. Дополнительное время не выявило победителя, а в серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Спартака». Ворота команд защищали голкиперы Иван Просветов и Дмитрий Николаев.

Следующие матчи команды проведут на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы 29 августа.

«Сибирь» сравняла счёт на последних минутах и обыграла «Авангард» в овертайме

В Омске на предсезонном турнире на Кубок Блинова на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл матч между местным «Авангардом» и «Сибирью». Победу в овертайме одержали новосибирцы со счётом 2:1.

Гол в составе «Авангарда» в середине второго периода забил Станислав Галиев, которому ассистировали Дамир Шарипзянов и Алексей Макеев. «Сибири» удалось спасти матч за полторы минуты до конца третьего периода, когда Георгий Белоусов сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. Победный гол в овертайме на счету Тейлора Бека. Ворота команд защищали голкиперы Михаил Бердин, Илья Проскуряков и Антон Красоткин. Отметим, что в матче было несколько стычек и обоюдных удалений.

Таким образом, по итогам Кубка Блинова омский «Авангард» занял третье место в турнирной таблице турнира. «Сибирь» расположилась на четвёртой строчке. Обладателем Кубка Блинова стал ярославский «Локомотив», за счёт победы в личной встрече обошедший «Трактор».

Генменеджер «Авангарда» выступил за рост потолка зарплат в КХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов заявил, что вопрос потолка зарплат в КХЛ требует обсуждения.

— Вы выступаете за рост потолка зарплат?

— У нас есть мнение нашего клуба: вокруг всё растёт, кроме потолка зарплат в КХЛ. С нашей стороны, конечно, хотелось бы пересмотра и какого-то отрегулирования этого вопроса. Можно как в НХЛ: в каком-то процентном соотношении поднимать или какие-то контракты выводить. Думаю, за четыре года, прошедшие с ввода потолка зарплат, можно идти к каким-то изменениям.

— Не собираетесь проявить инициативу в вопросе создания некоего долгосрочного списка травмированных в КХЛ, чтобы выводить таких хоккеистов из-под потолка зарплат?

— Есть регламент, который уже приняли. Я понимаю, что мы ничего не поменяем. Правила нужно принимать на берегу. Но ситуация с Ткачёвым — это инцидент, на основе которого возможно внести какие-то изменения в регламент, — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Bleacher Report: Кросби — лучший капитан в НХЛ, Овечкин — на третьем месте

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби признан лучшим капитаном команды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Рейтинг приводит Bleacher Report.

На втором месте расположился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В тройку вошёл и Александр Овечкин из «Вашингтона».

В топ-10 вошли Александр Барков («Флорида»), Марк Стоун («Вегас»), Анже Копитар («Лос-Анджелес»), Джейми Бенн («Даллас»), Джордан Стаал («Каролина»), Андерс Ли («Нью-Йорк Айлендерс»), Габриэль Ландеског («Колорадо»).