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Кого из тренеров КХЛ могут уволить первым в новом сезоне, рейтинг, лучшие и худшие тренеры КХЛ

Рейтинг «горящих мест» КХЛ. Кого из тренеров уволят первым в новом сезоне?
Родион Власов
Кого из тренеров КХЛ могут уволить первым
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Кому-то не стоит даже переживать, а других ждёт работа под колоссальным давлением.

В Америке про тренеров и менеджеров, положение которых на постах сложно назвать безопасным, давно говорят: «под ними горит место». «Горящие» места в последнее время стали гораздо более распространённым явлением в НХЛ, чем в нашей лиге, где тренерам снова доверяют. Впрочем, далеко не все коучи в КХЛ могут чувствовать себя в безопасности, и сегодня мы ранжируем их по «теплоте» мест.

Обжигающий холод

Роман Ротенберг (СКА), Андрей Разин («Металлург»), Игорь Ларионов («Торпедо»)

Главный тренер и генеральный директор СКА в своём клубе царь, но всё-таки не царь и бог одновременно. После вылета во втором раунде от «Автомобилиста» президент клуба Александр Медведев сначала говорил про заседание совета директоров, однако потом выразил тотальную поддержку Ротенбергу и присоединился к критике судейства. Ну а сам Роман Борисович в каждом втором публичном выступлении не забывает поблагодарить генерального спонсора.

Место Разина кому-то могло показаться тёплым в прошлом году, однако чемпионство, завоёванное на год раньше ожидаемого, даёт ему гарантию свободной работы минимум на год — тем более «Магнитка» летом ещё и усилилась. Ларионов, несмотря на провал «Торпедо» во второй половине прошлого сезона, получил продление на три года и фактически выиграл аппаратную войну. Теперь «Торпедо» де-факто его личный проект.

Андрей Разин

Андрей Разин

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Холодно

Игорь Никитин («Локомотив»), Алексей Кудашов («Динамо»), Николай Заварухин («Автомобилист»), Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Алексей Жамнов («Спартак»)

Позиции двух медалистов могли бы сильно пошатнуться в случае нового раннего вылета. Однако Заварухин, которого, по слухам, могли уволить ещё в ноябре, вывел команду из осеннего пике и привёл Екатеринбург к первым медалям в истории КХЛ, а Никитин смог исправить психологические проблемы своей команды. И «Автомобилист», и «Локомотив» сохранили бо́льшую часть костяка и точечно укрепились. Единственный фактор, который может бить по Никитину — его контракт истекает в конце сезона. Однако сейчас, в отличие от ситуаций с отставками Кудашова и Скабелки, на рынке нет тренеров с громким именем, которые могли бы немедленно усилить «Локо».

Состав «Ак Барса» летом сильно потерял в блеске — однако в кахаэловскую эпоху увольнять тренеров посреди сезона в Казани очень не любят. Отставка Олега Знарка стала исключением на катастрофическом фоне суперзвёздной команды, а Гатиятулин справедливо имеет репутацию тренера, который умеет создать правильный микроклимат. «Спартак» в прошлом году не только прыгнул выше головы, но и был одной из самых зрелищных команд КХЛ по игре. К концу сезона «Мегаспорт» начал стабильно заполняться зрителями, и уже это — хорошая причина говорить о безопасности позиций Алексея Жамнова.

Наконец, пост Алексея Кудашова находится под информационной атакой всё время работы тренера в клубе. Однако сохранение на посту спортивного директора Алексея Сопина ясно показало, что все атаки отбиты, а звёздные новички превращают бело-голубых в самую сбалансированную команду Запада. Здесь как минимум до конца сезона телодвижений ждать не стоит.

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«Мне позвонил Овечкин и сказал — берите Фукале в «Динамо», но…» Интервью с Сопиным

Прохладно

Леонид Тамбиев («Адмирал»), Андрей Мартемьянов («Амур»), Илья Воробьёв (ЦСКА), Андрей Козырев («Северсталь»)

Игорь Есмантович немало удивил заявлением о том, что в Москве собралась «дрим-тим»: о перспективах большинства новичков ЦСКА на уровне КХЛ мы можем только догадываться. Как мы уже знаем на примерах Игоря Никитина и Сергея Фёдорова, в ЦСКА теперь любой результат, кроме чемпионства, может стать поводом для отставки, а ожидания уже до старта сезона — высокие. Другое дело, что посреди сезона махать шашкой в Москве точно не будут.

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Каким теперь будет ЦСКА. Интервью с главным тренером армейцев Воробьёвым

Два тренера дальневосточных клубов продлили свои контракты ещё в концовке прошлого сезона, но ситуации у них разные. Тамбиев во Владивостоке уже начал процесс превращения в Петериса Скудру, по воле которого через команду за один сезон легко могли пройти четыре десятка человек. «Амур» же, пусть и потерял патрона-губернатора, как минимум на сезон сохранил прежнее финансирование и провёл достаточно умную трансферную кампанию, не заваливая деньгами ветеранов. Покушаться на тренера, который в прошлом году привёл «тигров» к лучшему результату в истории, обновлённое руководство вряд ли будет.

Леонид Тамбиев

Леонид Тамбиев

Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Наконец, Андрей Козырев в «Северстали» построил даже более яркую по игровому стилю команду, чем «Торпедо»-2022/2023, а этим летом тренер перевёз в Череповец многих хорошо знакомых игроков — в том числе и выдавшего свой лучший сезон пару лет назад Алексея Кручинина. На позиции Козырева может влиять разве что молодость команды и возможный «синдром второгородника» у игроков, ярко раскрывшихся год назад.

Комнатная температура

Михаил Кравец («Куньлунь»), Олег Леонтьев («Нефтехимик»), Сергей Зубов («Сочи»), Олег Браташ («Лада»), Дэвид Немировски («Барыс»), Павел Десятков («Витязь»)

В эту категорию попадают либо тренеры-новички в клубах-середняках, либо специалисты, которые уже показали свою способность прыгать выше головы с ограниченными ресурсами. Их отставка пока видится возможной только в случае какой-то тотальной катастрофы на старте сезона. Особняком здесь стоит Леонтьев: у «Нефтехимика» эта катастрофа уже случалась два сезона подряд, но в позапрошлом сезоне Нижнекамск вытащил себя за волосы, а вот в прошлом году сил уже не хватило. Третий подобный случай не будет выглядеть случайностью.

Тепло

Сергей Звягин («Авангард»), Виктор Козлов («Салават Юлаев»)

Ситуация Звягина в омском клубе подозрительно напоминает назначение Дмитрия Рябыкина: оба тренера не имели опыта работы главными в КХЛ, при этом назначение обоих апеллировало к преемственности «хоккея Хартли». У Рябыкина на старте имелся форс-мажор в виде месячной выездной серии, Звягин же столкнётся с необходимостью минимум месяц играть без двух лидеров команды. Кроме того, уже сейчас на домашнем турнире игроки «Авангарда» стали получать неприятные травмы.

Что Звягин говорил в апреле:
«У Кинэна и Хартли огромная разница в философии». Интервью с главным тренером «Авангарда»
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«У Кинэна и Хартли огромная разница в философии». Интервью с главным тренером «Авангарда»

«Салават Юлаев» очень мощно вложился в двух малопонятных для КХЛ легионеров, при этом сильно потерял в глубине и однозначно ослабил защиту. Козлов дважды оставался на своём месте после двух сенсационных вылетов в первом раунде, при этом оба сезона получал немало критики после унылой игры в регулярке (в прошлом году она длилась до осени). Непонятно, правда, считает ли руководство «СЮ», что у них ещё топ-клуб: судя по вложениям в контракты Ремпала и Тодда, явно считает. В таком случае любые проблемы на старте сезона будут бить по тренеру.

Горячо

Вадим Епанчинцев («Сибирь»), Бенуа Гру («Трактор»), Дмитрий Квартальнов («Динамо» Мн)

Ситуация в «Сибири» может превратиться в «идеальный шторм». Новое руководство получило контракты по странной схеме «1+2» и отказалось от напрашивавшегося омоложения состава, сильно вложившись в прошедших свой пик ветеранов. Губернатор области уже заявил, что одного лишь попадания в плей-офф будет мало, и завысил ожидания до финала. Опытных помощников у Епанчинцева нет — эта же проблема была и у Немировски год назад. В общем, давление огромное, а ресурсы у «Сибири» не лучше прошлогодних.

«Трактор» хорошо себя показал на турнире Блинова — но до начала сентября предсезонная игра и красивые пресс-конференции Гру ничего не будут значить. Бывший тренер канадской молодёжки уже столкнулся с небывалым прессингом со стороны общественности, которая стала поливать его сразу после назначения. Первые потенциальные неудачи усилят его в разы, и все в Челябинске вспомнят, что клуб убрал тренера с медалями. Это вовсе не значит, что Гру обречён на провал — но его запас прочности в случае непредвиденной ситуации выглядит меньшим, чем у коллег.

Дмитрий Квартальнов

Дмитрий Квартальнов

Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Минское «Динамо», казалось бы, могло сделать шаг вперёд уже в прошлом году, однако бо́льшую часть сезона шло на восьмом месте в условиях, когда тройка команд вне плей-офф отвалилась очень быстро. Стартовые условия на конец августа таковы: почти вся защита минчан теперь состоит из легионеров, с которыми отношения у Квартальнова якобы давно не складываются, Андрей Кареев на последнем рубеже оставляет кучу вопросов в межсезонье, минчане получают семь шайб от «Адмирала» и 10 (пусть и в неполном составе) от фарма «Металлурга». Угрожающих факторов очень много.

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