У «Трактора» всё получится с канадцем Гру. А «Локомотив» вновь дойдёт минимум до финала

На прошлой неделе в Омске состоялся Кубок Блинова – интересный и весьма представительный предсезонный турнир. Корреспондент «Чемпионата» посмотрел все матчи этого соревнования и спешит поделиться с вами результатом наблюдений.

«Барыс»

В Астане новый тренер и новая команда. В оптимальном составе «Барыс» должен представлять из себя сплав мастеровитых легионеров, нестарых российских хоккеистов, нуждающихся в перезагрузке карьеры (Жафяров, Бурдасов, Камалов, Антипин) и казахстанских игроков разного возраста и таланта.

Но в Омске оценить будущее этой «солянки» не представлялось возможным. Казахстанцы находятся в расположении сборной, некоторые легионеры на Кубке Блинова вышли на лёд чуть ли не с самолёта, а те же Бурдасов и Антипин стали игроками «Барыса» непосредственно по ходу турнира и, конечно, даже не появились в расположении клуба.

Так что по летнему «Барысу» никаких выводов сделать нельзя. Разве что об индивидуальном уровне хоккеистов. Так, Маклауд с ходу показал себя абсолютным топом на точке вбрасывания, да и вообще — в игроке НХЛ сразу виден класс.

Эллисон продемонстрировал, что является хорошим наконечником атак: у него есть как бросок, так и умение находиться в нужном месте в нужное время. Вроде бы в порядке Жафяров, хотя ему, конечно, нужны топ-партнёры. Больё должен стать ведущим защитником «Барыса» — большой, подвижный, опытный, жёсткий, хорошо двигает шайбу и видит площадку. А вот от Бутчера следовало ожидать большей активности и заметности, но посмотрим, что будет дальше.

По понятным причинам какой-то командной игры у «Барыса» в Омске не было видно. Астанинцы раз за разом просыпали начало матчей, очень много удалялись, а практически все голы команда Немировски забила либо после грубых ошибок соперника, либо в большинстве. Кстати, при численном преимуществе как раз лидеры «Барыса» показывали, какой они имеют запас мастерства. Однако, повторюсь, было бы странно требовать от астанинцев стройного хоккея сейчас, ведь весь боттом команды составлен из игроков уровня чемпионата Казахстана. Когда «Барыс» соберётся в полном составе, то это должна быть совсем другая история.

ХК «Барыс» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«Сибирь»

«Сибирь» Вадима Епанчинцева умеет играть вторым номером и не разваливаться под давлением. «Сибирь» Вадима Епанчинцева, несмотря ни на что, будет стараться играть с шайбой. У «Сибири» Епанчинцева могут быть серьёзные проблемы с реализацией, хотя в стандартных положениях (большинство/меньшинство) команда выглядит очень уверенно. Вот такие выводы по новосибирскому клубу на омском турнире.

Игру с резервным составом «Барыса» следует вынести за скобки, а в остальных матчах «Сибирь» играла с более маститыми соперниками и показала, что может держать удар. Для выхода в финал, о чём грезит новосибирский губернатор, этого, конечно, мало, но новосибирцы должны быть в сезоне крепкой, кусачей командой. Что-то вроде возвращения к настройкам Андрея Мартемьянова, однако на большее у «Сибири» пока и нет ресурсов.

Что тревожит, так это вырисовывающаяся сильная зависимость новосибирцев от своих лидеров – Бека, Андреоффа и Широкова, которые на турнире в Омске играли в одном звене. В самой по себе доминирующей роли каких-то определённых игроков ничего страшного, конечно, нет, однако важно, что все трое – далеко не молодые парни, канадцам по 33 года, Сергею уже и вовсе 38 лет. Смогут ли они тащить на себе «Сибирь» весь длинный сезон? За спиной же у них не то чтобы никого нет, но остальной атаке новосибирцев явно не хватает стабильности, солидности, да и мастерства. Так что тут может быть проблема.

ХК «Сибирь» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«Авангард»

Хозяева турнира произвели крайне неоднозначное впечатление. «Авангард» старался играть системно, во входах в зону, в игре в пас, в поведении игроков при единоборствах чувствовался прививаемый Сергеем Звягиным рисунок игры, но при этом на весь матч «ястребов» раз за разом не хватало. Периодически проявлялись хаос и растерянность в обороне и полная безыдейность у чужих ворот. Особенно во второй половине игр, когда накатывала усталость. Создать же запас голов у «Авангарда» не получалось, отсюда и отсутствие побед в основное время.

Зацепиться «Авангарду» на этом турнире есть за что. Неплохой контроль шайбы, розыгрыш большинства даже без Ткачёва и Буше (исключая игру с «Сибирью») скорее радует, хотя нужно подтягивать реализацию. Кроме того, понятно, во что хочет играть команда, и пока проблема не в отсутствии мысли, а в том, что новую систему ещё шлифовать и шлифовать. Придётся делать это уже в регулярке, но там «Авангарду» необходимы будут и победы, без которых вся философия пойдёт крахом, а над тренером-новичком Звягиным неминуемо сгустятся тучи. Длинный домашний старт сезона – хорошее подспорье для «ястребов», однако всё равно будет очень тяжело.

Уже понятно, что без Ткачёва «Авангард» будет рабочей командой с пониженным уровнем мастерства, но повышенной системностью. Очень своевременными сейчас выглядят августовские подписания Галиева и Макеева, без которых атакующий потенциал омичей смотрелся бы сейчас совсем куце. Яремчук при этом, очевидно, не оправдывает ожиданий и выпал из топ-6 к концу предсезонки, зато мощно прогрессирует Илья Рейнгардт, который может стать одним из открытий сезона КХЛ. У центрфорвардов-легионеров Вея и Касселса чувствуется запас прочности и возможность ещё добавлять, а кроме того, у Звягина складываются хорошие связки в боттоме.

Так что у «Авангарда» в целом есть всё, чтобы успешно идти по регулярке даже без своих ведущих хоккеистов (хотя Буше-то должен вернуться уже к первой выездной серии), но при этом у Звягина нет времени, чтобы всё отладить, усовершенствовать, убрать лишнее. Придётся «Авангарду» в тактическом плане расти через игры, и тут, повторюсь, всё будет зависеть от промежуточных результатов. Будут победы – новая система со всеми мелочами и нюансами внедрится очень быстро. Пойдут серии поражений и разочаровывающих матчей – всё, скорее всего, рухнет, причём мгновенно, а руководству клуба придётся думать о тяжёлых и непопулярных шагах.

ХК «Авангард» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«Трактор»

Челябинск оставил самое сильное впечатление на турнире. «Трактор» буквально в каждом матче выглядел цельно, слаженно, солидно, все игроки знали, что им делать на льду, команда легко прибавляла в любой момент игры, и это при том, что челябинцы в каждой встрече выставляли новый состав. Чёткость и слаженность действий «Трактора» сочетались с шикарной глубиной ростера и наличием разноплановых хоккеистов, так что смотреть за играми челябинцев было одно удовольствие.

Создавалось ощущение, что Бенуа Гру работает на Урале уже не первый год – команда канадца летала и звенела, а сам он во время игр стоял в неизменной, как будто несколько отрешённой позе, засунув руки в карманы. Какие там три года нужны на построение команды? Гру, кажется, справился буквально за месяц.

Точно так же было, когда в «Авангард» приехал Боб Хартли. Команда как будто по щелчку перешла на новый уровень, а канадец-франкофон излучал спокойную уверенность и обволакивал харизмой, рассказывая журналистам про систему игры, про хоккеистов, про выстраивание новой культуры. Да, Гру, как и Хартли в Омске, не просто ставит хоккей, а меняет ментальность игроков, выжимая из них лучшее. Посмотрите хотя бы на Тертышного.

Прекрасно отдаю себе отчёт, что это всего лишь предсезонка. Но уж больно похоже на Хартли в КХЛ начал Гру – с доминации. Конечно, впереди длинный сезон, у «Трактора» будут спады, невнятные периоды, однако есть ощущение, что с Бенуа у Челябинска получится то, что ещё никогда не получалось.

ХК «Трактор» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«Локомотив»

Ярославль забрал Кубок Блинова и выглядел очень сильно, но не удивил, потому что к такому «Локомотиву» мы уже привыкли. Всё быстро, мощно, габаритно, своевременно, максимально системно. Очевидно, железнодорожники ни на йоту не стали хуже, чем были в прошлом сезоне, так что мы вправе ждать второго подряд захода «Локомотива» на Кубок Гагарина. Более цельной, слаженной и опытной команды в КХЛ сейчас просто нет.

При этом было приятно понаблюдать за новыми лицами у ярославцев. Шикарный турнир провела тройка Радулов – Фрейз – Бут. Александр выглядел не так энергично и необузданно, как лет 10 назад, но на голом мастерстве, едва включая ноги, сделал для «Локомотива» несколько голов. Не знаю, как в конце концов Никитину удастся вписать Радулова в коллектив, однако на льду он ещё точно способен делать разницу. И, возможно, именно такого нестандартного хоккеиста не хватило рельсовому «Локомотиву» в прошлом финале.

Фрейз – рабочий центрфорвард с хорошим процентом на точке вбрасывания, умением работать на пятачке и отрабатывать в обороне. Что касается Бута, то он, пожалуй, главное открытие турнира. Хоккеист с антропометрией Ничушкина и вполне себе «кучеровскими» мозгами, а ведь ему пока только 19 лет. Даниил может и занести тачдаун в силовом проходе, и отдать тончайшую передачу на партнёра – удивительный сплав габаритов и технического мастерства! Жду от Бута мощного, прорывного сезона, ну а «Локомотиву» можно только позавидовать.

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Ведь у Ярославля в молодой поросли значится не только Бут, но и ещё множество по-настоящему талантливых хоккеистов, которые уже находят себя в требовательном хоккее Никитина. Это и Лихачёв, и совсем молодой Сурин, и Никулин. А какой прогресс показывает Дмитрий Симашев. Тот самый, которого «Аризона» выбрала под шестым номером драфта, вперёд Мичкова. На турнире в Омске стало понятно, почему клуб сделал этот выбор: габаритный, с длинными руками, но компактный из-за низкой посадки защитник, умеющий возиться с шайбой и почти не проигрывающий позиционную борьбу.

В общем, «Локомотив» за лето стал только сильнее. За счёт Радулова и благодаря внутренним резервам. Жду эту команду как минимум в финале, где ярославцы вполне себе могут сыграть с «Трактором». Ну а почему бы и нет? Проверим весной.