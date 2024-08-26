«Идёт дискриминация России, переживаем за молодёжь». Выступление президента КХЛ Морозова

26 августа, за неделю до старта нового сезона, президент КХЛ Алексей Морозов и вице-президент лиги Сергей Доброхвалов пообщались с журналистами ведущих спортивных изданий страны.

О потолке зарплат

«Нельзя поднять потолок и не поднять пол. Необходимо проанализировать все последствия этого решения в долгосрочной перспективе. Мы должны действовать в интересах всех 23 клубов лиги», — сказал Доброхвалов.

«Несколько команд готовы поднять потолок зарплат, но надо смотреть на ситуацию со всех сторон. Готовы ли клубы, которые еле наскребают на текущий пол, влезть на тот пол, который должен быть при новом потолке? В нашу стратегию заложено, чтобы расстояние между потолком и полом составляло 50%, и это надо учитывать», — сказал Морозов.

О лимите на легионеров

«Мы и два года назад были против ужесточения лимита на легионеров. Сейчас идёт дискриминация России в плане допуска на международные соревнования. В этой связи мы переживаем за нашу молодёжь, которая не может расти, так как не играет на международной арене. Поэтому нужна конкуренция в КХЛ. Нужно, чтобы ребята росли, глядя на иностранных профессионалов, на то, как они относятся к делу. Легионеры создают конкуренцию и помогают расти нашим ребятам. Пять легионеров — это оптимальное количество на данный момент», — сказал Морозов.

«Конечно, мы сейчас не хотим полностью отменять лимит, потому что считаем оптимальным лимит на легионеров в пять человек. Наши игроки здесь тоже должны получать работу и расти. Мы следим за иностранными командами, но их идеология заключается в воспитании игроков для своих сборных. Когда они привлекают иностранцев, тогда закрывают те позиции, на которых у них нет игроков для сборной.

Если разобрать тот же «Барыс», то у них в системе 55 человек, которые имеют право играть за сборную Казахстана. Легионеров они берут для того, чтобы те подтягивали местных игроков на самый высокой уровень. Тем самым команда будет добиваться хорошего результата. Поэтому мы не видим смысла и необходимости в отмене лимита, потому что иностранные клубы сосредоточены на том, чтобы росли их местные игроки. Тот же «Куньлунь» появился в КХЛ перед Олимпиадой в Китае, и задача команды состояла в подготовке игроков для сборной», — сказал Морозов.

О возможном расширении лиги

«Мы держим руку на пульсе и понимаем, что происходит в других городах России. Есть взаимодействие и с дружественными на данный момент странами. Сейчас у нас нет предложений от клубов, чтобы мы их рассматривали», — сказал Морозов.

О «Барысе»

«Конечно, мы в контакте с Федерацией хоккея Казахстана, «Барысом». Мы не раз с ними встречались, разговаривали. Они всё понимают, приглашают в команду хороших игроков, чтобы ребята из Казахстана за ними тянулись, готовятся к сезону. Они никуда не хотят уходить, хотят играть в КХЛ», — сказал Морозов.

О контракте Кузнецова со СКА

«Мы считаем, что это самый шикарный контракт для того, чтобы привлечь звёзд. У него хорошая зарплата и хорошие бонусы, которые не входят под потолок зарплат, но эти бонусы ещё надо выполнить. Вы знаете, что есть четыре статистические категории – снайпер, ассистент, бомбардир и показатель полезности – и только три игрока могут заработать эти бонусы. У нас достаточно игроков, которые тоже могут выполнить эти условия по бонусам.

Можно вспомнить ситуацию двухлетней давности, как Александр Радулов до последнего бился за получение своего бонуса. У него был контракт с Казанью на меньшие деньги, но бонус не облагался потолком. Поэтому мы считаем контракт Кузнецова интересным и удобным, как для клуба, так и для самого игрока. Этот контракт стимулирует его на серьёзное отношение к своей работе. Он знает, за что играет. Это радует КХЛ. Нам будет только интересно смотреть на то, кто попадёт в топ-3 по индивидуальным категориями статистики.

Что касается понижения зарплат другим игрокам СКА, то сам как бывший игрок я понимаю, что те, кто уже имеет семьи, стоят перед выбором. Они смотрят не только на зарплату, но и на быт и на цель команды. Все выбирают те команды, где можно победить. Не секрет, что в голове любого спортсмена заложено, что надо добиваться победы.

Мы смотрели все эти контракты, и они не нарушают регламент КХЛ. Как вы знаете, в этом году мы ужесточили регламент, не более трёх игроков могут подписать контракт на меньшие деньги с одной из команд, и считаем, что СКА ничего не нарушил и действовал в правовом поле», — сказал Морозов.

О Матче звёзд КХЛ в Новосибирске

«С точки зрения конкурентов, думаю, все понимают, какие города претендовали на право проведения Матча звёзд КХЛ. Понятно, что в эксплуатацию вводятся новые дворцы, и со стороны КХЛ логично проводить такие мероприятия там. Поэтому в прошлом году мы провели Матч звёзд в Санкт-Петербурге, а в этом году в планах были Омск и Новосибирск. Также мы рассматривали Екатеринбург, который должен закончить строительство и ввести арену в эксплуатацию к дате проведения.

Общались с коллегами, и никаких обид у Омска нет. Ни для кого не секрет, что это мероприятие является довольно затратным с финансовой точки зрения для принимающей стороны. У Омска в этом году в планах заложены серьёзные финансовые вливания в инфраструктуру, в том числе в собственную академию. Поэтому коллеги практически добровольно поняли, что в этом году им будет сложно провести свои инвестиционные программы и принять Матч звёзд», — сказал Доброхвалов.

Об изменениях в правилах

«Мы идём по стратегии того, чтобы игра становилась динамичнее. Правила меняются точечно на основании голосования клубов. В этом году на обсуждение клубов были вынесены и другие возможные изменения, которые команды не утвердили.

Что касается самих изменений, то мы идём в ногу со временем. После того как рассоединились с Международной федерацией хоккея, мы вправе играть и предлагать свои правила, чтобы хоккей становился более динамичным и более смотрибельным.

Если есть какие-то спорные изменения, то их мы сначала обкатываем на уровне МХЛ. Сейчас так происходит с правилом, при котором в овертайме нельзя возвращаться за красную линию с шайбой, — если ты её уже пересёк, то надо действовать в атаке. Это всё создаётся для зрелищности, чтобы люди наслаждались этим видом спорта», — сказал Морозов.

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О возможной встрече победителей КХЛ и ВХЛ

«Выставочный матч никто не захочет проводить, это вероятность получения травм. Не могу сказать, что это будет нам интересно. Мне кажется, в КХЛ играют лучшие представители хоккея в нашей стране.

В Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) был опыт игр между командами из МХЛ-А и МХЛ-Б, и это пришло к тому, что игроки МХЛ-А не настраивались должным образом и всё равно побеждали. По поводу возможного проведения игр между командами из обеих лиг мы последим, но какого-то такого взаимодействия у нас нет. Возможно, на предсезонке клубы сыграют между собой, как только что это делали нижегородское «Торпедо» и «Норильск», — сказал Морозов.

О переговорах с ФХР

«Переговоры шли несложно. Все понимали цели и задачи, вопрос был в нюансах. Мы оставили определённое финансирование различных программ. В договоре прописано, что будет происходить в случае возвращения на международную арену», — сказал Доброхвалов.

«Мы ушли от влияния Международной федерации хоккея. Готовы в своём направлении развивать хоккей, у нас более профессиональное направление. Главное, что мы не забываем о нашем резерве, обязательство есть у каждого клуба иметь хоккейную школу. Мы идём параллельными путями», — сказал Морозов.

О клубах лиги с долгами

«Сейчас в лиге нет таких клубов. Мы ушли в межсезонье без задолженностей. Таких клубов было всего два, и один из них «Салават Юлаев», руководитель которого сейчас как раз и рассказал о погашении.

В вопросе с задолженностями перед игроками мы видим положительную динамику, тут всё налаживается. Три года назад у «Сочи» были проблемы, по четыре месяца они не платили зарплаты игрокам, а сейчас у них всё стабильно.

Если у клубов и была задолженность перед игроками, то совсем минимальная, не нарушающая регламент, по которому нельзя задерживать зарплаты на срок свыше двух месяцев», — сказал Морозов.

Алексей Морозов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

О регламенте лиги

«У лиги всегда была позиция не рубить сплеча. Мы чётко анализируем и каждое межсезонье отсматриваем, как ведут себя клубы. Мы уже ввели новые ограничения на переподписание контрактов, теперь нельзя понижать контракты с более чем тремя игроками. Также принято решение, что в клубах должно быть 25 игроков на одностороннем контракте, и даже в межсезонье клубы не должны выходить за пределы потолка зарплат. То есть здесь мы видим, как менеджмент каждого клуба подошёл профессионально к этому вопросу. И если ты хочешь кого-то подписать, то тебе нужно с кем-то расстаться, как поступил «Трактор» в случае с Антоном Бурдасовым. И таких примеров можно привести много, когда освобождали деньги под подписание нового игрока.

Межсезонье удалось. Посмотрите, сколько было переходов и сколько игроков, которые находятся в статусе неограниченно свободных агентов и которые могли бы усилить любую команду. Тот же Алексей Макеев только 16 августа стал игроком «Авангарда», а уже спустя девять дней признан лучшим форвардом Кубка Блинова и лучшим игроком в своей команде.

Что касается ситуации с Пашниным, то мы в курсе данного вопроса, но новых изменений в этом сезоне не будет. В ноябре у нас состоится рабочая группа вместе с клубами, где будет проговорён и этот нюанс. Есть над чем работать и есть что докрутить. Если игрок находится в статусе НСА, то он вправе выбирать новое место работы, когда он пребывает в подобном качестве. Но если происходит расторжение по инициативе игрока или по обоюдному согласию, то, возможно, будем проводить голосование клубов, чтобы решить, может ли он стать четвёртым в том или ином клубе», — сказал Морозов.