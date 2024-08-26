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Новости дня в хоккее за 26 августа 2024 года: Ак Барс опять проиграл, Кожевников оценил будущее Кузнецова в КХЛ

«Ак Барс» проиграл сборной России U23, в Кузнецове не уверены. Итоги дня в хоккее
Владимир Лаевский
Новости дня в хоккее за 26 августа 2024 года
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Гимаев-младший рассказал историю о странном запросе игрока СКА, а Фридман раскрыл названия клубов, интересовавшихся Аскаровым.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 26 августа 2024 года.

Дмитрий Куликов привёз Кубок Стэнли в одну из хоккейных школ Флориды

Российский защитник Дмитрий Куликов привёз Кубок Стэнли в одну из хоккейных школ Флориды.

«Невероятно видеть так много молодых хоккеистов, давая им возможность увидеть Кубок и, надеюсь, вдохновить их на упорную работу и стремление к своим мечтам. Это действительно особенное событие для меня. Я хотел сделать это, потому что знал, как много это значило бы для меня в детском возрасте, не только увидеть профессионального хоккеиста, но и получить шанс потрогать Кубок Стэнли — это в сто раз более ценно. Надеюсь, они отлично провели время на льду», — цитирует Куликова пресс-служба НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Россиянин стал обладателем главного трофея НХЛ в составе «Флориды». В финальной серии «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» в семи матчах.

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«Должна быть минимум трёхслойная туалетная бумага». Гимаев-младший — о запросе игрока СКА

Российский комментатор Сергей Гимаев-младший рассказал о необычном запросе одного из игроков СКА.

«Не знаю, называть игрока или нет. Это, кстати, было от игрока СКА, чтобы в их раздевалке была минимум трёхслойная туалетная бумага. Там был огромный список, но это самый странный, смешной случай», — сказал Сергей Гимаев-младший на КХЛ ТВ.

Имя игрока комментатор называть не стал.

В нынешнем межсезонье СКА подписал нескольких сильных игроков, в том числе Евгения Кузнецова, который преждевременно расторг контракт с «Каролиной» и вернулся в КХЛ.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнётся 4 сентября с матча между «Металлургом» и «Локомотивом». Прошлый сезон завершился победой магнитогорцев со счётом 4-0 в серии с ярославцами.

«Специфическая лига». Кожевников рассказал, почему Кузнецову будет тяжело играть в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от игры Евгения Кузнецова в КХЛ. 32-летний нападающий подписал соглашение со СКА на четыре года.

«Моё мнение — Кузнецову на первых порах будет тяжело. У нас специфическая лига, в которой много внимания уделяется обороне. Это в НХЛ против «Вашингтона» все неслись вперёд, старались возрастную команду перебегать. А в КХЛ против звёзд так никто не играет.

Вы видели матч СКА с «Сочи»? Южный клуб открыл счёт и затем весь матч грамотно сидел в глухой обороне, тот же Кузнецов был связан по рукам и ногам. И так против СКА будет играть большинство соперников, что вчера доказал и «Ак Барс», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея, он дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Евгений расторг контракт с «Каролиной», по которому мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

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Макдона оценил вероятное звено Никиты Кучерова с Джейком Гюнцелем в «Тампа-Бэй»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона прокомментировал переход в стан «молний» нападающего Джейка Гюнцеля, ранее выигрывавшего Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

«Очевидно, хорошо известно, насколько успешно он играл в звене с Сидни Кросби на протяжении многих лет, поэтому вы думаете, надеетесь и верите, что он сможет играть с хоккеистами, которые имеют высокий игровой интеллект — такими, как [Никита] Кучеров и [Брейден] Пойнт. Я вижу, как он выводит свою игру на другой уровень по сравнению с тем, на котором она была раньше, который и так был довольно высоким», — цитирует Макдону пресс-служба клуба.

Напомним, соглашение 29-летнего Гюнцеля с «Тампой» рассчитано на семь лет, кэпхит игрока составил $ 9 млн.

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Инсайдер НХЛ назвал клубы, которые интересовались Ярославом Аскаровым

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что вратарём Ярославом Аскаровым интересовались несколько клубов лиги после того, как россиянин запросил обмен из «Нэшвилла». В итоге голкипера отдали в «Сан-Хосе», после сделки он продлил контракт с «Шаркс». Заработная плата Аскарова составит $ 2 млн в год.

«Интерес к Ярославу Аскарову был огромный: «Колорадо», «Монреаль», «Нью-Джерси», «Юта» и, конечно же, «Сан-Хосе», который и заполучил его. Вероятно, кандидатов было даже больше», – цитирует Фридмана Sportsnet.

Напомним, ранее Аскаров сам запросил обмен. В минувшем сезоне он играл в фарм-клубе «Предаторз» и стал вторым вратарём в лиге по показателям.

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«Ак Барс» проиграл олимпийской сборной России на турнире имени Пучкова

Сегодня, 26 августа, состоялся матч между олимпийской сборной России и казанским «Ак Барсом» в рамках турнира имени Николая Пучкова. Со счётом 4:2 победу одержала национальная команда.

Первой счёт во встрече открыла сборная, забив на 10-й минуте в большинстве. Шайбу забросил Егор Морозов. «Ак Барс» дважды в ходе матча сравнивал счёт, однако в третьем периоде национальная команда всё же забила два гола и довела встречу до победы.

Напомним, в минувшем сезоне «Ак Барс» завершил борьбу в плей-офф КХЛ на этапе 1/8 финала.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2024, понедельник. 15:30 МСК
Россия (олимп.)
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Морозов (Бровкин, Кузьмин) – 09:01 (5x4)     1:1 Галеев (Жулин) – 10:52 (5x5)     2:1 Комков (Морозов, Бровкин) – 23:35 (5x5)     2:2 Шакиров (Бабенко) – 48:10 (5x5)     3:2 Лазутин (Демидов, Коромыслов) – 49:57 (5x5)     4:2 Романов – 59:15 (en)    

Президент КХЛ: легионеры создают конкуренцию и помогают расти нашим ребятам

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что оптимальным лимитом на легионеров в лиге являются пять иностранных хоккеистов. В прошлом сезоне это число снизили до трёх легионеров.

«Мы и два года назад были против ужесточения лимита на легионеров. Сейчас идёт дискриминация России в плане допуска на международные соревнования. В этой связи мы переживаем за нашу молодёжь, которая не может расти, так как не играет на международной арене. Поэтому нужна конкуренция в КХЛ. Нужно, чтобы ребята росли, глядя на иностранных профессионалов, на то, как они относятся к делу. Легионеры создают конкуренцию и помогают расти нашим ребятам. Пять легионеров — это оптимальное количество на данный момент», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Хет-трик Давыдова принёс «Северстали» победу в матче с «Сочи» на турнире имени Пучкова

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» на турнире имени Николая Пучкова состоялся матч между «Северсталью» и «Сочи». Победу в результативной встрече одержали череповецкие хоккеисты со счётом 7:4.

Главным героем матча стал нападающий «Северстали» Даниил Давыдов, оформивший хет-трик. Дублем отметился форвард череповчан Иван Подшивалов, забросивший вторую шайбу в пустые ворота в концовке встречи. Ещё по голу в составе «Северстали» забили Илья Иванцов и Егор Степанов. В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились Артемий Кузнецов, Данил Авершин, Даниил Сероух и Кирилл Рассказов. Ворота команд защищали голкиперы Константин Шостак и Алексей Красиков.

«Сочи» потерпел третье поражение в трёх матчах на турнире. «Северсталь» одержала вторую победу в трёх встречах.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2024, понедельник. 11:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 4
ХК Сочи
Сочи
1:0 Иванцов (Скоренов, Степанов) – 07:19 (5x5)     2:0 Давыдов (Квочко, Пьянов) – 15:33 (5x5)     2:1 Кузнецов (Рассказов, Хафизов) – 15:53 (5x5)     3:1 Давыдов (Калдис, Фомин) – 25:04 (5x5)     4:1 Подшивалов (Абросимов, Коростелёв) – 25:53 (5x5)     4:2 Авершин (Крощинский) – 27:46 (5x5)     4:3 Сероух (Гараев, Грэм) – 36:07 (5x5)     5:3 Давыдов (Абросимов, Пьянов) – 37:47 (5x4)     5:4 Рассказов (Кузнецов) – 45:30 (5x5)     6:4 Степанов (Скоренов, Иванцов) – 56:39 (5x4)     7:4 Подшивалов (Абросимов) – 58:39 (en)    

«Юность-Минск» обыграла «Адмирал» в контрольном матче

Сегодня, 26 августа, завершился контрольный матч между «Юность-Минск» и владивостокским «Адмиралом». Со счётом 4:1 победу одержала минская команда.

Счёт удалось открыть в конце первого периода игроку «Динамо» Александру Кулагину. Позже Герман Пироговский укрепил преимущество. «Адмиралу» удалось лишь один раз забросить шайбу — на 47-й минуте, это сделал Дмитрий Завгородний. Владислав Шило поставил точку в матче, забив гол в ворота «Адмирала» на 58-й минуте встречи.

Напомним, владивостокская команда в минувшем сезоне не смогла пройти в сетку плей-офф. В общей турнирной таблице «Адмирал» расположился на 20-й строчке из 24.

В первом мачте предстоящего сезона КХЛ «Адмирал» встретится с «Витязем» 4 сентября.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
26 августа 2024, понедельник. 17:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Юность-Минск
Минск
0:1 Кулагин (Демченко, Сущинский) – 18:21 (5x5)     0:2 Пироговский (Китаров) – 42:00 (5x5)     1:2 Завгородний (Шулак, Фазылзянов) – 46:01 (5x5)     1:3 Веренич (Китаров, Колышкин) – 50:41 (5x5)     1:4 Шило (Пироговский, Парфенюк) – 57:08 (5x5)    
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