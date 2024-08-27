«Сибирь» — не тот клуб, куда надо привозить непонятно кого». Большой разговор с Меркуловым

После прошлого сезона в руководстве «Сибири» произошли серьёзные изменения. Кирилл Фастовский после 14-летнего пребывания в Новосибирске покинул команду, а новым генеральным менеджером стал Виктор Меркулов, который до этого занимал подобную должность в московском «Динамо». В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Виктор Андреевич рассказал:

как «чистили» состав после предыдущего руководства;

как подписания Карпова и Широкова могут повлиять на имиджевую сторону клуба;

почему «Сибирь» сосредоточилась на подписании опытных игроков;

по какой причине клуб не может заполнить легионерскую квоту;

как прошла предсезонка.

И ещё много о чём.

«Было непонимание присутствия в коллективе некоторых хоккеистов. Наверное, у предыдущего руководства было своё видение»

– Когда только приступили к работе, что вам бросилось в глаза, что хотели изменить?

– Естественно, было много вопросов, в том числе и по игрокам. Было непонимание присутствия в коллективе некоторых хоккеистов. Наверное, у предыдущего руководства было своё видение, но мне показалось, что эти игроки не нашего уровня. Поэтому ещё в апреле-мае их агентам было всё сказано. Эти хоккеисты уже покинули нашу команду одни из первых. Понимаете, наверное, о ком идёт речь.

– Назаров, Александров и Хамидуллин?

– Всё верно. Но к Хамидуллину, кстати, было меньше всего вопросов, однако у нас есть определённые рамки бюджета, в которых надо находиться. Плюс за лето нам не удалось реализовать ещё несколько вещей. Да, пришлось резать по живому, с Динаром прощаться. Поговорили, всё ему объяснили. Дай бог, всё у него будет хорошо, парень он хороший. Даже жалко было с ним прощаться, он мог бы нам пригодиться. У нас команда сформирована, есть определённый запас прочности. Плюс молодых подпускать будем, которые до этого не играли. Думаю, справимся.

– Из ваших слов можно сделать вывод, что Хамидуллин изначально рассматривался как игрок основы?

– Мы рассматривали его в районе третьей-четвёртой пары, скажу честно. А с учётом того, что у нас Ярослав Беляков очень хорошо себя проявил, я понимаю, что если бы мы оставили Хамидуллина, то Ярослав получал бы ещё меньше игровых возможностей: по времени на льду, количеству матчей в заявке.

При условии, что Беляков 2006 года рождения, посидели с тренерским штабом, подумали и решили, что дадим возможность молодому прогрессировать. Всё-таки парень местный, он будет здесь долгие-долгие годы играть в хоккей. И, конечно же, он дешевле нам обойдётся. В ближайшие лет шесть точно (смеётся).

Динар Хамидуллин Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

– Были ли из ушедших игроков те, которых хотели бы оставить на этот сезон?

– Да, были. Артём Михеев, например. Когда мы разговаривали с ним в марте, я спросил, есть ли шанс оставить его в Новосибирске. Он сказал, что нет. На вопрос, связано ли это с финансовой стороной, он тоже ответил отрицательно. Как я понял, у него были предварительные договорённости с «Динамо», он туда очень сильно хотел, так что изменить уже ничего было нельзя.

«Здорово, конечно, бегать и на каждом углу кричать «мы самая молодая команда, у нас самое большое количество воспитанников», но, извините, у нас соревнования на другое заточены»

– Договорённость с Гордеевым о возвращении была достигнута до вас?

– Да, это было до меня. Все договорённости, которые были, учтены. Федя – игрок нашей команды, мы им довольны. Он останется на ближайшие два года с нами.

– На какую позицию в «Сибирь» был приглашён Егор Мартынов?

– Защитник первой-второй пары.

– После предсезонных матчей вы его также там видите? В последнем матче он выпал из первой спецбригады большинства, значит, не всё так хорошо.

– Там не только у Егора не пошло. Есть другие игроки обороны, у которых тоже не очень пошло. На самом деле, тренерский штаб искал сейчас оптимальные сочетания, попробовал разные варианты, кого где использовать. В конце концов, предсезонка нам для этого и нужна, чтобы понять, у кого с кем «химия» лучше складывается. Поэтому, я думаю, по Егору всё будет в порядке, ещё далеко не в оптимальных кондициях все находятся. Всё будет хорошо, с той ролью, на которую мы его брали, он справится.

– В этом году клубы КХЛ не слишком охотно подписывают статусных игроков, которым уже за 30, но «Сибирь» не из их числа.

– Слушайте, молодёжи, в принципе, и так достаточно есть в команде. На наш взгляд, не хватало опытных хоккеистов, которые делают разницу. Здорово, конечно, бегать и на каждом углу кричать «мы самая молодая команда, у нас самое большое количество воспитанников», но, извините, у нас соревнования на другое заточены. Не собрать молодую команду, а добиться какого-то результата. Понятно, что весна покажет, кто был прав, а кто ошибся.

А вообще, я не могу назвать их ветеранами. Самый старший Широков, ему уже 38 лет, солидный возраст, но остальным 33-34. Это достаточно нормальный возраст для игры в хоккей. Тем более с учётом нынешней медицины нет таких ограничений, что после 30 ты должен заканчивать. Прослойка молодых хоккеистов тоже есть, поэтому не переживаем по этому поводу.

Сергей Широков Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

«Когда мы сюда приехали, обратили внимание на ряд бытовых вопросов, пытались их решить. Чтобы имидж клуба как спортивной профессиональной организации возрастал»

– Не рассматривали подписания Широкова и Карпова с имиджевой точки зрения? Потому что в «Сибирь» до этого хоккеисты с такими регалиями редко приезжали.

– Был такой момент. Я слышал, что «Сибирь» не очень сильно рассматривали как вариант. Но тот же Максим Карпов за один день согласился. Я думал, он будет думать, условно, дня три-четыре. Было сделано предложение, а на следующий день получен ответ. Меньше суток прошло. В первую очередь, конечно, не имиджевую историю мы преследовали, когда их приглашали. Каждый игрок был приглашён с определённой целью, под определённые задачи. Мы знали, для чего он нам нужен, как будет использован и какую пользу может принести как на льду, так и вне его.

Имиджевая история, может быть, какая-нибудь и состоялась. Всегда же здорово, когда к тебе приезжают чемпионы. Максим Карпов – свежий обладатель Кубка Гагарина, Сергей Широков – олимпийский чемпион, чемпион мира. Наверное, да, это повлияет на дальнейшую жизнь клуба, это же хорошо.

– Вы уже сказали, что слышали о том, что «Сибирь» не очень сильно рассматривали как вариант». В момент вашей работы такие прецеденты были?

– С теми, с кем я общался, не было такого.

– То есть диалог нормально выстраивался?

– О чём я и говорил изначально, когда мы сюда приехали, обратили внимание на ряд бытовых вопросов, пытались их решить. Чтобы имидж клуба как спортивной профессиональной организации возрастал. Были вопросы и по форме, и по разным другим моментам. Они, опять же, были связаны с историями в том числе финансирования, оно раньше у клуба было другое, сложнее, видимо, это было как-то реализовать. Мы на это постарались обратить внимание, чтобы у хоккеистов, которые здесь, был максимальный уровень комфорта, чтобы не надо было думать о каких-то сторонних вопросах, было всё необходимое, чтобы они могли себя реализовывать. Может быть, это как-то начало влиять. Сложно сказать, время покажет. Выводы о своей работе делать преждевременно, надо немножко подождать.

– Раскройте детали истории с Константином Сусловым, которому клуб сделал оффершит, а потом обменял в «Южный Урал».

– У нас есть определённые договорённости с его агентом, принято решение, что сейчас он продолжит карьеру в клубе ВХЛ, последим за ним, может быть, через сезон он к нам вернётся. Тем более что клуб на этом ничего не потерял. От слова совсем. Даже небольшой профит был заработан. Поэтому всё в порядке, не переживайте.

– Вы уже затронули тему про бег с криками «у нас самое большое количество воспитанников». Возвращения Пьянова и Овчинникова под это не подпадают?

– Овчинников, да. Тем более что это талантливый воспитанник. К сожалению, получил травму. По Вале Пьянову — мы прекрасно понимали, для чего он нам нужен: опытный центральный нападающий. С этой ролью он будет справляться, я уверен.

Дмитрий Овчинников Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

– Как прошла операция у Дмитрия Овчинникова?

– Операция прошла в плановом режиме. Нужно какое-то время, чтобы подзажило, и дальше будем заниматься реабилитацией. Восстанавливается потихоньку, врачи с ним на связи, поэтому всё в порядке.

– Понятно, что «Сибирь» стеснена в финансах, но не поднимался ли вопрос о поиске центрального нападающего после травмы Овчинникова?

– Ситуация простая: травма Овчинникова нас не выбила из колеи. После того как это произошло, мы с Вадимом Сергеевичем сели, поговорили, приняли решение, что сейчас суетиться не будем, бежать сломя голову, кого-то подписывать. На рынке есть центральные нападающие под третье-четвёртое звено, можно найти.

Но нам хотелось понимать, проверить собственные резервы. Понять, что мы будем делать, если такое произойдёт дальше в сезоне. Поэтому и Илья Люзенков пробовался на эту роль, и Алексей Яковлев. Алексей, в принципе, справился со своей ролью, по ходу турнира порадовал: движением, активностью, нацеленностью на ворота. Думаю, пойдём в бой именно тем составом, который на сегодняшний день есть.

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– Расскажите, что произошло с Егором Климовичем?

– Есть медицинская комиссия, которая ежегодно перед заявкой проверяет всех хоккеистов, соответственно, допускает или не допускает к соревновательному процессу. Из всех хоккеистов, к сожалению, Егора одного не допустили. Сейчас ему будет назначено дополнительное обследование в Москве, он уже туда улетел, буквально завтра должен пройти определённые процедуры: анализы, обследования и так далее. А в дальнейшем уже будет приниматься решение.

«Если в дальнейшем что-то с бюджетом изменится, то мы, может быть, воспользуемся полным лимитом на легионеров»

– Кирилл Фастовский часто говорил, что переговоры с Ильёй Морозовым и его представителем всегда проходят тяжело. Как было у вас?

– У нас прошли нормально переговоры, скажу честно. Главное, чтобы теперь Илья со всей душой и необходимым рвением к работе реализовал свои возможности, чтобы то предложение, которое ему было сделано, он в полной мере оправдал.

– Как вам игра Ильи на предсезонке?

– Неудовлетворительно.

– И всё?

– Мы же все хоккей смотрели, видели, как он сыграл с «Трактором», «прекрасный» дебют был в начале матча. Я думаю, ему надо набрать кондиции, тренерский штаб разобрал все ошибки, они в курсе. Видимо, поэтому последнюю игру он пропустил.

– Как сказал Вадим Сергеевич Епанчинцев, «в резерве».

– Да, слава богу у нас есть возможность какой-то резерв держать.

– По какой причине «Сибирь» не заполнила легионерскую квоту?

– Больше финансовая сторона, скажу честно, нас остановила. Мы сильно больших контрактов никому не раздавали, но коллектив всё равно нужно собрать. Поэтому приняли решение, что это будут российские игроки. Если в дальнейшем что-то с бюджетом изменится, то мы, может быть, воспользуемся полным лимитом на легионеров. На сегодняшний день так.

Всё равно хороший легионер стоит хороших денег. Можно брать кота в мешке и думать, повезёт или не повезёт, но я не считаю, что «Сибирь» — это тот клуб, куда надо привозить непонятно кого и думать, выстрелит или не выстрелит. Всё-таки, конечно, рисковать можно и порой нужно, однако мы решили пойти таким путём.

– Видели ли вы предложение генменеджера «Амура» о том, чтобы сделать другой лимит на легионеров для «Сибири» и дальневосточных клубов?

– Мне кажется, это неправильная история. Все должны быть в одинаковых условиях.

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– Если абстрагироваться от финансов, то остались ли позиции, которые вы бы хотели закрыть?

– Конечно, есть. И не одна. С тренерским штабом у нас в этом плане мысли сходятся, мы прекрасно понимаем, где и что можно усилить. Но мы не жалуемся на финансовые условия, они такие, какие они есть. Всё. Это те правила игры, которые ты принимаешь и идёшь дальше или, если тебя что-то не устраивает, не принимай, не ввязывайся в драку. Поэтому состав у нас сформирован, идём теми бойцами, которые есть.

«Если бы мы оставили Суслова и он выстрелил – это был бы прорыв. Все бы говорили, какая «Сибирь» прозорливая»

– Кем остались недовольны по итогам предсезонки?

– Вадим Сергеевич на послематчевых пресс-конференциях уже называл фамилии, кем мы недовольны, кем он недоволен. Наше мнение совпадает с ним, мы же с ним видим один и тот же хоккей, просто он снизу смотрит, а мы сверху. Эти ребята выпадают. Есть разные причины, почему Бутузов, Дубакин, Морозов, скажем так, не играют в тот хоккей, в который могли бы играть. Есть ещё время для того, чтобы кондиции набрать. Тем более сезон длинный, возможность себя проявить есть, всё может поменяться в любой момент.

Они уже показывали, что умеют играть в хоккей. Бутузов в прошлом сезоне набрал достаточное количество очков, чтобы считаться лидером команды. Как Дубакин при том же самом Епанчинцеве играл в Хабаровске, мы все помним. И Илья Морозов умеет играть в хоккей, просто надо немножко проснуться, встрепенуться и начинать играть в тот хоккей, в который они умеют.

Сергей Дубакин Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

– Насколько довольны селекцией?

– Нормальная селекция. Понятно, что всегда хочется чего-то лучше, чего-то больше. Что-то получилось, что-то – нет. Почему не получилось, мы знаем, это всё наши внутренние истории. Перед началом сезона каких-то движений не будет, надеемся, что молодые ребята воспользуются шансом, потому что очень много ребят, которые на взрослом уровне не играли ни разу. С «Югрой» у нас пять человек первый раз играли на таком уровне, выше молодёжки не поднимались никогда. Сейчас дадим возможность, и, надеюсь, новые имена появятся.

– Рассматривали ли оффершиты как вариант усилить состав?

– Видите, один сработал (улыбается). На самом деле, тут вопрос финансовой целесообразности этой истории. Возьмём того же Суслова: если бы мы ему дали в этом году возможность играть, он бы мне обошёлся с учётом выплаченной компенсации и его двухгодичной зарплаты дешевле, чем большинство хоккеистов, которые у нас на контракте. Там цена вопроса очень умеренная была. Если бы мы его оставили и он выстрелил – это был бы прорыв. Все бы говорили, какая «Сибирь» прозорливая. Но решили не рисковать. Может быть, в следующем году вернём его, запретов то нет с «вышкой» меняться (смеётся).

Оффершиты делать можно и даже нужно, если ты понимаешь, за кого борешься. И понимаешь, что будут делать на той стороне: повторять или не повторять. Понятно, что хорошего игрока никто не отпустит. Ты делаешь оффершит для чего: чтобы зарплату ему поднять или всё-таки забрать? Две разные истории, очень часто бывает, что делают оффершит, чтобы условно этому игроку зарплату сохранили на том уровне, на котором предложили. Мы в эти игры не играем.

– У большинства игроков «Сибири» контракты рассчитаны до 2025 года, то есть до конца сезона. Это говорит о том, что клубу нужен результат здесь и сейчас и в далёкое будущее вы не заглядываете?

– Нет, это больше так сложилось, потому что где-то, наверное, 70-75% состава осталось после прошлого сезона. Соответственно, это те контракты, которые когда-то были предложены, а у тех ребят, которых мы пригласили, есть двухлетние контракты: Валя Пьянов, Максим Карпов. У Овчинникова контракт на год, потому что мы сейчас дали возможность ему себя проявить, такая же история с Гоголевым, Сушко. У них контракты на год, потому что мы хотим понимать, что они могут нам дать в следующие годы. Если откровенно, не у всех был хороший сезон в прошлом году, поэтому были сделаны годичные контракты. Не с целью здесь и сейчас, а с целью, чтобы они проявили себя.

– «Сибирь» не так много игр провела на предсезонке, не было ли желания провести ещё несколько игр?

– Хотели бы, может быть, ещё одну добрать, но решили, что не будем. Поговорили с тренерским штабом, посчитали, что пять матчей достаточно. Сейчас будет небольшой тренировочный процесс, здесь двусторонки сыграем и 4 сентября уже будем начинать длинный чемпионат, насыщенный.

– Как оцените турнир в Омске?

– Хорошо расценю. Во-первых, отличная организация, во-вторых, он нам дал пищу для размышлений: для хоккеистов и для тренерского штаба. Мы увидели, что команда может, а что не может, попробовали разные сочетания, практически всю молодёжь обкатали, все сыграли, кроме Табатчикова. Посмотрели всех в бою, хороший турнир, результат совершенно нам был не важен, но молодцы, что порадовали двумя победами. Хотя, если честно, могли и лучше сыграть. Результат был даже не второстепенным, а третьестепенным фактором.

Главное, что сняли заклятие «нуля», наконец-то забили, вроде и моментов очень много, а шайба всё не шла в ворота. Не берём матч с «Барысом», там был откровенный второй состав. Хорошо, что вчера у Жоры Белоусова она зашла наконец-то.

– То есть на плохую реализацию нормально смотрите?

– Я бы начал нервничать, если бы у нас моментов не было: всё из рук валится, непонятно, во что мы играем. Но видно, что и шайбу держим, и моменты создаём. Да, с реализацией есть проблемы, однако время есть, чтобы это поправить.