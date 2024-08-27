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Ситуация с потолком зарплат в КХЛ, что делать с потолком зарплат в КХЛ

Великий уравнитель. Потолок зарплат в КХЛ следует не повышать, а понижать
Родион Власов
Что делать с потолком зарплат в КХЛ
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Топ-клубам уже мало платёжки в 900 млн — однако это значение изначально было завышено.

Все знают, что в КХЛ есть клубы, которые недовольны зарплатным лимитом в 900 млн рублей. В массовом сознании закрепилось, что это старый армейский дуумвират — благо что СКА постоянно ищет всё новые и новые лазейки для обхода потолка, а Игорь Есмантович давно предлагал ввести верхнюю планку в 1,3 млрд. Правда, президент ЦСКА уже давно открестился от этих планов и заявил о своей поддержке стратегии лиги.

На днях в пользу роста потолка высказался человек, от которого многие болельщики могли этого не ожидать. Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов заявил: «Вокруг всё растёт, кроме потолка зарплат в КХЛ. С нашей стороны, конечно, хотелось бы пересмотра и какого-то отрегулирования этого вопроса. За четыре года, прошедшие с ввода потолка зарплат, можно идти к каким-то изменениям». Алексей Морозов на своём брифинге сказал, что «экономическая ситуация меняется с каждым годом», и пообещал вернуться к этому вопросу на ноябрьском совещании клубов.

Полная версия брифинга Морозова:
«Идёт дискриминация России, переживаем за молодёжь». Выступление президента КХЛ Морозова
«Идёт дискриминация России, переживаем за молодёжь». Выступление президента КХЛ Морозова

Вернёмся в тот момент, когда планка в 900 млн только вводилась. Когда Есмантович оппонировал этому шагу, то справедливо отмечал, что эта сумма не имеет под собой никакого экономического обоснования. С точки зрения абстрактной справедливости можно было сойтись на том, что это та цифра, которая даёт нужный баланс — но почему тогда не 800 млн или, наоборот, не 1 млрд? Проблема позиции Есмантовича заключалась в том, что публичного обоснования потолку в 1,3 млрд он тоже не предоставил.

В НХЛ расчёт потолка зарплат прописан в коллективном соглашении — на фонд оплаты труда уходит 50% от «хоккейных прибылей» лиги и клубов. Потолок зарплат одного клуба, соответственно, это 1/32 от этой суммы. Есть у этой системы и свои минусы — например, взносы от «Вегаса» и «Сиэтла» не учитывались в этих средствах. Кроме того, в расчёт заложено, что большинство клубов будет тратить усреднённую между полом и потолком сумму — а так как большинство команд в современной лиге сжигает максимум средств, возникает ситуация, когда хоккеисты не получают на руки всё заработанное, так нелюбимый в лиге «эскроу». Однако даже так математическая логика здесь есть.

Антон Курьянов поддерживает рост потолка зарплат

Антон Курьянов поддерживает рост потолка зарплат

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Такая же модель работает и в других американских лигах с небольшими различиями: в НФЛ на зарплаты идёт 48% доходов лиги, в НБА сумма колеблется от 49% до 51%. В европейском спорте нет такой централизации, существуют свои правила. Например, в Испании у каждого клуба есть свой зарплатный лимит, который привязан к обороту команды — и поэтому «Барселона» сейчас вынуждена включать многочисленные «рычаги», чтобы заработать лишние средства и зарегистрировать новых игроков. В КХЛ такого обоснования, увы, нет.

Однако вернёмся к словам Курьянова — его претензия к лиге может показаться обоснованной, с учётом инфляции, которую сначала разогнал ковид, а потом – политические факторы. Но не был ли потолок в 900 млн изначально завышенной суммой? Зарплатная реальность пятилетней давности сейчас представляется довольно размытой, так как тогда массовых сливов платёжек не было. Можно вспомнить, как Роман Людучин обвинял Андрея Разина в вымогательстве у Рината Ибрагимова и назвал его зарплату— защитник третьей пары аутсайдера КХЛ получал 30 млн рублей. Сейчас в клубах второй половины таблицы это оклад игроков первой пары, и это весьма показательно.

В 2019-м, по данным «Чемпионата», лишь 11 клубов КХЛ переваливали за сумму в 900 млн — и это с учётом бонусов. До локаута в НХЛ средняя платёжка клубов составляла $ 44 млн, при этом 17 команд из 30 тратили больше, чем $ 39 млн, которые были установлены в качестве потолка в 2005-м. При этом сверхбогатые «Рейнджерс» и «Детройт» (как аналоги «пхёнчханских» СКА и ЦСКА) тратили на игроков соответственно $ 77 млн и 77,8 млн. Лишь в 2019-м, когда и покупательная способность доллара упала, они бы смогли легально уместить эту сумму в потолок.

При этом потолок зарплат в закрытой лиге подразумевает, что все клубы в теории могут тратить этот объём денег, если только они не уходят в целенаправленную перестройку. «Внутренний» потолок зарплат в НХЛ в командах, которые декларировали борьбу за что-то, был очень редким — здесь выделялись «Колорадо» Стэна Кронке и «Оттава» ныне покойного Юджина Мельника. При этом американский магнат несколько лет назад снял лимиты на траты, и «Колорадо» Маккиннона и Макара превратилось в доминирующую силу.

Конечно, мотивы введения потолка зарплат в лигах различались. В НХЛ в первую очередь стремились ограничить сверхдоходы игроков, которые к середине нулевых стали отъедать под 70% доходов лиги. Равенство возможностей в той лиге уже существовало — например, в финале весной 2004-го сыграл «Калгари», который тратил на зарплаты лишь $ 35,2 млн. Конечно, в КХЛ тоже постарались ограничить раздувание ФОТ — но в первую очередь лига напирала на повышение конкуренции и равенство клубов.

Даже такая система — со значением верхнего лимита без обоснования, с огромным числом лазеек, которая позволяет расторгать контракты без штрафа под потолок — дала великолепный результат. Мы видим это по сенсационным результатам в плей-офф, по росту просмотров КХЛ и текстов о ней, наконец, о той ситуации на рынке, когда даже за неделю до старта сезона доступно большое количество классных игроков (вряд ли это их радует, впрочем).

Как СКА обходит хоккейное законодательство:
«То, что делает СКА, плохо для лиги». Для КХЛ настало время жёстких и конкретных мер
«То, что делает СКА, плохо для лиги». Для КХЛ настало время жёстких и конкретных мер

Есть ли резон это число повышать? Воспользуемся прошлогодними данными «СЭ», которые не являются точными на 100%, но дают общую картину. Вплотную к числу 900 приблизились лишь три клуба, которые легко можно назвать — СКА, ЦСКА, «Ак Барс». Не все топ-клубы перемахнули даже за число в 800, тот же «Авангард» остановился на отметке 765 млн. Конечно, после возвращения к лимиту в пять легионеров клубы могут позволить себе добавить двух качественных иностранцев, но даже так виден значимый финансовый запас. «Металлург» выиграл Кубок с платёжкой чуть менее 700 млн и полностью сменил тренды в лиге.

«Металлургу» хватило бы и 700 млн

«Металлургу» хватило бы и 700 млн

Фото: РИА Новости

А какой бы могла быть справедливая сумма потолка зарплат в КХЛ? Возможно, её можно было бы посчитать, если бы сработало предложение Вячеслава Фетисова — финансировать команды из одного общего котла, в который вкладываются все крупные спонсоры, но понятно, что это предложение не будет осуществлено. Средняя платёжка клубов КХЛ в прошлом году (с учётом команд, которые потратили ниже потолка) составила 610 млн рублей. Если заложить, что все до потолка дотянулись, то это число вырастет до 650 млн — и это не «справедливая» верхняя планка, но имеющая хотя бы какую-то логику.

Если резюмировать: все 23 клуба лиги, конечно, не смогут всегда тратить под потолок, даже в американских лигах кто-то периодически перестраивается. Прямо сейчас в лиге есть в лучшем случае шесть-семь клубов, которые могут напрячься и всё-таки взять верхнюю планку. Однако таких команд должно быть 17-18: и если КХЛ не может дать «Витязю» и «Северстали» 300-400 лишних миллионов, то выход должен быть другим.

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