Великий уравнитель. Потолок зарплат в КХЛ следует не повышать, а понижать

Все знают, что в КХЛ есть клубы, которые недовольны зарплатным лимитом в 900 млн рублей. В массовом сознании закрепилось, что это старый армейский дуумвират — благо что СКА постоянно ищет всё новые и новые лазейки для обхода потолка, а Игорь Есмантович давно предлагал ввести верхнюю планку в 1,3 млрд. Правда, президент ЦСКА уже давно открестился от этих планов и заявил о своей поддержке стратегии лиги.

На днях в пользу роста потолка высказался человек, от которого многие болельщики могли этого не ожидать. Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов заявил: «Вокруг всё растёт, кроме потолка зарплат в КХЛ. С нашей стороны, конечно, хотелось бы пересмотра и какого-то отрегулирования этого вопроса. За четыре года, прошедшие с ввода потолка зарплат, можно идти к каким-то изменениям». Алексей Морозов на своём брифинге сказал, что «экономическая ситуация меняется с каждым годом», и пообещал вернуться к этому вопросу на ноябрьском совещании клубов.

Вернёмся в тот момент, когда планка в 900 млн только вводилась. Когда Есмантович оппонировал этому шагу, то справедливо отмечал, что эта сумма не имеет под собой никакого экономического обоснования. С точки зрения абстрактной справедливости можно было сойтись на том, что это та цифра, которая даёт нужный баланс — но почему тогда не 800 млн или, наоборот, не 1 млрд? Проблема позиции Есмантовича заключалась в том, что публичного обоснования потолку в 1,3 млрд он тоже не предоставил.

В НХЛ расчёт потолка зарплат прописан в коллективном соглашении — на фонд оплаты труда уходит 50% от «хоккейных прибылей» лиги и клубов. Потолок зарплат одного клуба, соответственно, это 1/32 от этой суммы. Есть у этой системы и свои минусы — например, взносы от «Вегаса» и «Сиэтла» не учитывались в этих средствах. Кроме того, в расчёт заложено, что большинство клубов будет тратить усреднённую между полом и потолком сумму — а так как большинство команд в современной лиге сжигает максимум средств, возникает ситуация, когда хоккеисты не получают на руки всё заработанное, так нелюбимый в лиге «эскроу». Однако даже так математическая логика здесь есть.

Антон Курьянов поддерживает рост потолка зарплат Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Такая же модель работает и в других американских лигах с небольшими различиями: в НФЛ на зарплаты идёт 48% доходов лиги, в НБА сумма колеблется от 49% до 51%. В европейском спорте нет такой централизации, существуют свои правила. Например, в Испании у каждого клуба есть свой зарплатный лимит, который привязан к обороту команды — и поэтому «Барселона» сейчас вынуждена включать многочисленные «рычаги», чтобы заработать лишние средства и зарегистрировать новых игроков. В КХЛ такого обоснования, увы, нет.

Однако вернёмся к словам Курьянова — его претензия к лиге может показаться обоснованной, с учётом инфляции, которую сначала разогнал ковид, а потом – политические факторы. Но не был ли потолок в 900 млн изначально завышенной суммой? Зарплатная реальность пятилетней давности сейчас представляется довольно размытой, так как тогда массовых сливов платёжек не было. Можно вспомнить, как Роман Людучин обвинял Андрея Разина в вымогательстве у Рината Ибрагимова и назвал его зарплату— защитник третьей пары аутсайдера КХЛ получал 30 млн рублей. Сейчас в клубах второй половины таблицы это оклад игроков первой пары, и это весьма показательно.

В 2019-м, по данным «Чемпионата», лишь 11 клубов КХЛ переваливали за сумму в 900 млн — и это с учётом бонусов. До локаута в НХЛ средняя платёжка клубов составляла $ 44 млн, при этом 17 команд из 30 тратили больше, чем $ 39 млн, которые были установлены в качестве потолка в 2005-м. При этом сверхбогатые «Рейнджерс» и «Детройт» (как аналоги «пхёнчханских» СКА и ЦСКА) тратили на игроков соответственно $ 77 млн и 77,8 млн. Лишь в 2019-м, когда и покупательная способность доллара упала, они бы смогли легально уместить эту сумму в потолок.

При этом потолок зарплат в закрытой лиге подразумевает, что все клубы в теории могут тратить этот объём денег, если только они не уходят в целенаправленную перестройку. «Внутренний» потолок зарплат в НХЛ в командах, которые декларировали борьбу за что-то, был очень редким — здесь выделялись «Колорадо» Стэна Кронке и «Оттава» ныне покойного Юджина Мельника. При этом американский магнат несколько лет назад снял лимиты на траты, и «Колорадо» Маккиннона и Макара превратилось в доминирующую силу.

Конечно, мотивы введения потолка зарплат в лигах различались. В НХЛ в первую очередь стремились ограничить сверхдоходы игроков, которые к середине нулевых стали отъедать под 70% доходов лиги. Равенство возможностей в той лиге уже существовало — например, в финале весной 2004-го сыграл «Калгари», который тратил на зарплаты лишь $ 35,2 млн. Конечно, в КХЛ тоже постарались ограничить раздувание ФОТ — но в первую очередь лига напирала на повышение конкуренции и равенство клубов.

Даже такая система — со значением верхнего лимита без обоснования, с огромным числом лазеек, которая позволяет расторгать контракты без штрафа под потолок — дала великолепный результат. Мы видим это по сенсационным результатам в плей-офф, по росту просмотров КХЛ и текстов о ней, наконец, о той ситуации на рынке, когда даже за неделю до старта сезона доступно большое количество классных игроков (вряд ли это их радует, впрочем).

Есть ли резон это число повышать? Воспользуемся прошлогодними данными «СЭ», которые не являются точными на 100%, но дают общую картину. Вплотную к числу 900 приблизились лишь три клуба, которые легко можно назвать — СКА, ЦСКА, «Ак Барс». Не все топ-клубы перемахнули даже за число в 800, тот же «Авангард» остановился на отметке 765 млн. Конечно, после возвращения к лимиту в пять легионеров клубы могут позволить себе добавить двух качественных иностранцев, но даже так виден значимый финансовый запас. «Металлург» выиграл Кубок с платёжкой чуть менее 700 млн и полностью сменил тренды в лиге.

«Металлургу» хватило бы и 700 млн Фото: РИА Новости

А какой бы могла быть справедливая сумма потолка зарплат в КХЛ? Возможно, её можно было бы посчитать, если бы сработало предложение Вячеслава Фетисова — финансировать команды из одного общего котла, в который вкладываются все крупные спонсоры, но понятно, что это предложение не будет осуществлено. Средняя платёжка клубов КХЛ в прошлом году (с учётом команд, которые потратили ниже потолка) составила 610 млн рублей. Если заложить, что все до потолка дотянулись, то это число вырастет до 650 млн — и это не «справедливая» верхняя планка, но имеющая хотя бы какую-то логику.

Если резюмировать: все 23 клуба лиги, конечно, не смогут всегда тратить под потолок, даже в американских лигах кто-то периодически перестраивается. Прямо сейчас в лиге есть в лучшем случае шесть-семь клубов, которые могут напрячься и всё-таки взять верхнюю планку. Однако таких команд должно быть 17-18: и если КХЛ не может дать «Витязю» и «Северстали» 300-400 лишних миллионов, то выход должен быть другим.