«Дождаться Овечкина — будет невероятно». Интервью с американцем, который выбрал КХЛ

В 2013 году Хантер Миска приехал в Сочи в составе сборной США и стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира. Вот только сам Хантер на том мировом первенстве не провёл ни одного матча, так и не сумев выбраться из-за спины ныне одного из лучших голкиперов мира Тэтчера Демко.

С тех пор прошло 11 лет, за которые карьера Миски познала множество переплетений судьбы. В 2018-м он дебютировал в НХЛ, сыграв 18 минут в составе «Аризоны Койотс». Спустя 2,5 года Хантер одержал свою единственную победу на уровне НХЛ, уже будучи вратарём «Колорадо Эвеланш» и сумев отразить 16 бросков в матче с всё той же «Аризоной».

Полтора месяц назад Миске исполнилось 29 лет. Подарком на день рождения стал однолетний контракт с московским «Динамо». Бело-голубые тщательно искали вратаря на иностранном рынке и в конечном счёте остановили выбор на американском голкипере, отыгравшем два последних сезона в составе немецкого «Штраубинг Тайгерс». В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Хантер прокомментировал переход в столичный клуб и вспомнил главное из своей карьеры.

«Дахау и Хатынь – это места, в которых по-настоящему ценишь жизнь и семью»

— По семейным обстоятельствам вы прибыли в расположение своей новой команды позже остальных легионеров и практически сразу посетили мемориальный комплекс «Хатынь». Какие остались впечатления от этой поездки?

— Когда играл в Германии, также посещал подобные места. Я был в Дахау (один из первых (1933 год) концентрационных лагерей на территории Германии, близ одноимённого города Дахау, Бавария. — Прим. «Чемпионата»). Это места, в которых по-настоящему ценишь свою жизнь, семью, близких и родных людей.

— Из-за рождения ребёнка вам посчастливилось пропустить бо́льшую часть предсезонного сбора. Как готовились?

— (Смеётся, услышав первую часть вопроса.) Да, это действительно так. Работал по индивидуальному плану, который мне прислали из клуба. Напрямую общался с тренером вратарей и самостоятельно выполнял весь тренировочный план. Все же тесты, которые сдавала команда, я прошёл уже по прилёте в Минск.

— Многие иностранные игроки сталкиваются с большими трудностями, добираясь до расположения своих клубов. Как прошла ваша дорога?

— Из Америки в Дубай – очень легко. Из Дубая в Минск – с маленькими трудностями (смеётся). Визовые проблемы, большое количество багажа, были определённые затруднения, и в Минске надо было пройти несколько процедур, но всё благополучно разрешилось.

«В КХЛ было несколько вариантов. Пришлось рано проснуться, чтобы пообщаться с Сопиным»

— Как и когда узнали об интересе со стороны московского «Динамо»?

— В Германии предложений не было. Летом мне позвонил агент и сказал, что несколько команд КХЛ интересуются мной. В один из дней мне пришлось очень рано встать, потому что он снова позвонил и сказал, что Алексей Сопин хочет пообщаться со мной. Так всё и закрутилось.

— Ранее в карьере могли перебраться в КХЛ – в российские или иностранные клубы лиги?

— Нет. Может быть, клубы просто не знали, что я готов переехать в Европу. На самом деле, очень быстро заключал те контракты. Если бы дольше оставался на рынке, то, может быть, и раньше бы получил предложения из этой лиги. В итоге перебрался в Германию, решив, что оттуда будет быстрее попасть в КХЛ.

— Наверняка вы знаете, насколько неохотно сейчас европейские игроки соглашаются на переезд в КХЛ, тогда как североамериканцы приезжают в огромном количестве. Вас кто-нибудь отговаривал от варианта с Россией?

— Сначала сам посмотрел, как и что здесь происходит. Потом пообщался с североамериканскими ребятами, которые выступают в КХЛ, и все сказали, что тут всё отлично. Сомнений не было.

«Будет классно сыграть против Мальцева. На льду друзей нет»

— Мы знаем, что ваш отец сделал вам шлем. Как выбирали дизайн?

— Идея дизайна была полностью моей. Я всё придумал, рассказал ему, и он изготовил шлем.

Хантер Миска Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Роберт Хэмилтон играет в минском «Динамо», Михаил Мальцев – в «Спартаке», Дилан Сикура стал игроком «Трактора». Этот список можно продолжать ещё долго. Не думали создать чат из бывших игроков «Колорадо Иглз»?

— Ещё не общался. Вместе с Робертом мы играли на протяжении четырёх лет. С радостью пообщаюсь с ним, когда пересечёмся. Моя супруга тесно общается с женой Дилана. А с Мальцевым мы долгое время жили в одном номере – во время сезона поговорим (смеётся).

— Ждёте матча с Мальцевым, ведь он играет за «Спартак», а это главный соперник для московского «Динамо» в КХЛ? Он сам уже написал в своём телеграм-канале, что дерби с «Динамо» станет для него ещё интереснее.

— Да, мне уже рассказали про противостояние со «Спартаком». Будет классно сыграть против Михаила в КХЛ. За пределами льда мы друзья, но на льду друзей нет.

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«Большое давление – это привилегия. Хочу давать команде шансы на победу в каждой игре»

— В «Динамо» вы работаете с очень молодым тренером вратарей – 29-летним Артёмом Яцкевичем. Самый ли он молодой тренер в вашей карьере и нашли ли с ним уже общий язык?

— Как раз сейчас и занимаемся выстраиванием отношений. Возможно, вы правы, что он самый молодой тренер, с которым я когда-либо работал. Но я обучаемый человек, и Артём тоже хочет учиться и становиться лучше. У нас с ним общая цель – выиграть чемпионство.

— В России последние два года активно критиковали вратарскую бригаду «Динамо». Объективно говоря, это была самая слабая линия в команде, потому сейчас и пригласили иностранца. Вы готовы стать спасителем?

— Да, конечно. Вратарь — это позиция, на которую всегда оказывается самое большое давление. Для меня большое давление — это, наоборот, привилегия. Хочу давать команде шансы на победу в каждой игре.

Хантер Миска Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Если посмотреть на вашу статистику в чемпионате Германии, то в плей-офф вы демонстрировали лучшие показатели, нежели в регулярном чемпионате. Знаете, как выводить себя на пик формы к главным матчам сезона?

— Плей-офф – другое соревнование. Это то время, ради которого ты играл целый сезон. В плей-офф все должны делать шаг вперёд и выходить на следующий уровень, чтобы добиться конечной цели.

— При этом в КХЛ недавно сильно удлинили регулярный чемпионат, а вы последний раз проводили больше 40 матчей в регулярке ещё 10 лет назад во время выступлений в USHL. Готовы к нагрузке, которая ляжет на вас как на первого номера в клубе?

— Да, безусловно. Хочу провести как можно больше матчей и одержать как можно больше побед.

«Маккиннон очень строг к себе. Он тот, за кем должны следовать другие»

— Главное воспоминание от НХЛ?

— Я как губка – впитываю в себя все пережитые эмоции. Помню все игры, но больше всего запомнилась первая победа. Ведь она была одержана над той командой, где я и начал карьеру в НХЛ.

— Про Натана Маккиннона рассказывают, что он настоящий фанатик хоккея. Насколько пристальное внимание он уделял и уделяет молодым проспектам клуба?

— Он вокруг себя создаёт доброжелательное комьюнити и старается сделать так, чтобы всем в раздевалке было комфортно. Это своего рода семья. Он очень строг к себе, потому что является тем, за кем должны следовать другие. Поэтому нет ничего удивительного, что он в конце концов выиграл Кубок Стэнли.

— Сейчас в НХЛ продолжаете поддерживать свои бывшие команды или у вас есть любимый клуб?

— Я вообще люблю смотреть хоккей, наблюдать за хорошими командами и видеть игру высокого уровня. Понятно, что мне нравится смотреть за «Колорадо», ведь я играл в этой команде. А ещё с детства мне нравилась «Миннесота», потому что я там родился.

«Натан – прекрасный игрок. Но Макдэвид… Это другой уровень»

— Вы подписали контракт с «Динамо» пока всего на один сезон, а через два года в Москву может вернуться главный воспитанник в истории клуба — Александр Овечкин. Надеетесь остаться в клубе до наступления этого момента?

— О, это будет просто невероятно. Но сейчас моей задачей является показать хорошую игру, чтобы получить возможность продлить соглашение и продолжить выступать за «Динамо».

— Он побьёт рекорд Уэйна Гретцки? Если вы не знаете, то это главная тема для России в НХЛ.

— Безусловно. Он сделает это, не сомневайтесь.

— Кто является лучшим игроком в мире?

— Ох… Ну, это такие дебаты – либо Маккиннон, либо Макдэвид. На протяжении трёх лет я видел, как играет Натан, как он работает с шайбой и как относится к делу. Прекрасный игрок. Но Макдэвид – это всё-таки другой уровень. Его скорость поражает.