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Американский голкипер Хантер Миска — о переходе в московское Динамо, КХЛ, Натане Маккинноне и лучшем игроке в мире

«Дождаться Овечкина — будет невероятно». Интервью с американцем, который выбрал КХЛ
Сергей Емельянов
Интервью с Хантером Миской
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Комментарии
Новичок «Динамо» Хантер Миска поделился ощущениями от посещения Хатыни, объяснил переезд в Россию и выбрал лучшего игрока в мире.

В 2013 году Хантер Миска приехал в Сочи в составе сборной США и стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира. Вот только сам Хантер на том мировом первенстве не провёл ни одного матча, так и не сумев выбраться из-за спины ныне одного из лучших голкиперов мира Тэтчера Демко.

С тех пор прошло 11 лет, за которые карьера Миски познала множество переплетений судьбы. В 2018-м он дебютировал в НХЛ, сыграв 18 минут в составе «Аризоны Койотс». Спустя 2,5 года Хантер одержал свою единственную победу на уровне НХЛ, уже будучи вратарём «Колорадо Эвеланш» и сумев отразить 16 бросков в матче с всё той же «Аризоной».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Кадри, Маккиннон) – 21:43 (5x4)     0:2 Бураковски (Кадри, Рантанен) – 46:04 (5x5)     0:3 Кадри (Макар) – 51:00 (5x5)     1:3 Кессел (Дворак, Чикран) – 58:24 (5x5)     2:3 Каджула (Гарланд, Кессел) – 59:07 (6x5)    

Полтора месяц назад Миске исполнилось 29 лет. Подарком на день рождения стал однолетний контракт с московским «Динамо». Бело-голубые тщательно искали вратаря на иностранном рынке и в конечном счёте остановили выбор на американском голкипере, отыгравшем два последних сезона в составе немецкого «Штраубинг Тайгерс». В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Хантер прокомментировал переход в столичный клуб и вспомнил главное из своей карьеры.

«Дахау и Хатынь – это места, в которых по-настоящему ценишь жизнь и семью»

— По семейным обстоятельствам вы прибыли в расположение своей новой команды позже остальных легионеров и практически сразу посетили мемориальный комплекс «Хатынь». Какие остались впечатления от этой поездки?
— Когда играл в Германии, также посещал подобные места. Я был в Дахау (один из первых (1933 год) концентрационных лагерей на территории Германии, близ одноимённого города Дахау, Бавария. — Прим. «Чемпионата»). Это места, в которых по-настоящему ценишь свою жизнь, семью, близких и родных людей.

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— Из-за рождения ребёнка вам посчастливилось пропустить бо́льшую часть предсезонного сбора. Как готовились?
(Смеётся, услышав первую часть вопроса.) Да, это действительно так. Работал по индивидуальному плану, который мне прислали из клуба. Напрямую общался с тренером вратарей и самостоятельно выполнял весь тренировочный план. Все же тесты, которые сдавала команда, я прошёл уже по прилёте в Минск.

— Многие иностранные игроки сталкиваются с большими трудностями, добираясь до расположения своих клубов. Как прошла ваша дорога?
— Из Америки в Дубай – очень легко. Из Дубая в Минск – с маленькими трудностями (смеётся). Визовые проблемы, большое количество багажа, были определённые затруднения, и в Минске надо было пройти несколько процедур, но всё благополучно разрешилось.

«В КХЛ было несколько вариантов. Пришлось рано проснуться, чтобы пообщаться с Сопиным»

— Как и когда узнали об интересе со стороны московского «Динамо»?
— В Германии предложений не было. Летом мне позвонил агент и сказал, что несколько команд КХЛ интересуются мной. В один из дней мне пришлось очень рано встать, потому что он снова позвонил и сказал, что Алексей Сопин хочет пообщаться со мной. Так всё и закрутилось.

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— Ранее в карьере могли перебраться в КХЛ – в российские или иностранные клубы лиги?
— Нет. Может быть, клубы просто не знали, что я готов переехать в Европу. На самом деле, очень быстро заключал те контракты. Если бы дольше оставался на рынке, то, может быть, и раньше бы получил предложения из этой лиги. В итоге перебрался в Германию, решив, что оттуда будет быстрее попасть в КХЛ.

— Наверняка вы знаете, насколько неохотно сейчас европейские игроки соглашаются на переезд в КХЛ, тогда как североамериканцы приезжают в огромном количестве. Вас кто-нибудь отговаривал от варианта с Россией?
— Сначала сам посмотрел, как и что здесь происходит. Потом пообщался с североамериканскими ребятами, которые выступают в КХЛ, и все сказали, что тут всё отлично. Сомнений не было.

«Будет классно сыграть против Мальцева. На льду друзей нет»

— Мы знаем, что ваш отец сделал вам шлем. Как выбирали дизайн?
— Идея дизайна была полностью моей. Я всё придумал, рассказал ему, и он изготовил шлем.

Хантер Миска

Хантер Миска

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Роберт Хэмилтон играет в минском «Динамо», Михаил Мальцев – в «Спартаке», Дилан Сикура стал игроком «Трактора». Этот список можно продолжать ещё долго. Не думали создать чат из бывших игроков «Колорадо Иглз»?
— Ещё не общался. Вместе с Робертом мы играли на протяжении четырёх лет. С радостью пообщаюсь с ним, когда пересечёмся. Моя супруга тесно общается с женой Дилана. А с Мальцевым мы долгое время жили в одном номере – во время сезона поговорим (смеётся).

— Ждёте матча с Мальцевым, ведь он играет за «Спартак», а это главный соперник для московского «Динамо» в КХЛ? Он сам уже написал в своём телеграм-канале, что дерби с «Динамо» станет для него ещё интереснее.
— Да, мне уже рассказали про противостояние со «Спартаком». Будет классно сыграть против Михаила в КХЛ. За пределами льда мы друзья, но на льду друзей нет.

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«Большое давление – это привилегия. Хочу давать команде шансы на победу в каждой игре»

— В «Динамо» вы работаете с очень молодым тренером вратарей – 29-летним Артёмом Яцкевичем. Самый ли он молодой тренер в вашей карьере и нашли ли с ним уже общий язык?
— Как раз сейчас и занимаемся выстраиванием отношений. Возможно, вы правы, что он самый молодой тренер, с которым я когда-либо работал. Но я обучаемый человек, и Артём тоже хочет учиться и становиться лучше. У нас с ним общая цель – выиграть чемпионство.

— В России последние два года активно критиковали вратарскую бригаду «Динамо». Объективно говоря, это была самая слабая линия в команде, потому сейчас и пригласили иностранца. Вы готовы стать спасителем?
— Да, конечно. Вратарь — это позиция, на которую всегда оказывается самое большое давление. Для меня большое давление — это, наоборот, привилегия. Хочу давать команде шансы на победу в каждой игре.

Хантер Миска

Хантер Миска

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Если посмотреть на вашу статистику в чемпионате Германии, то в плей-офф вы демонстрировали лучшие показатели, нежели в регулярном чемпионате. Знаете, как выводить себя на пик формы к главным матчам сезона?
— Плей-офф – другое соревнование. Это то время, ради которого ты играл целый сезон. В плей-офф все должны делать шаг вперёд и выходить на следующий уровень, чтобы добиться конечной цели.

— При этом в КХЛ недавно сильно удлинили регулярный чемпионат, а вы последний раз проводили больше 40 матчей в регулярке ещё 10 лет назад во время выступлений в USHL. Готовы к нагрузке, которая ляжет на вас как на первого номера в клубе?
— Да, безусловно. Хочу провести как можно больше матчей и одержать как можно больше побед.

«Маккиннон очень строг к себе. Он тот, за кем должны следовать другие»

— Главное воспоминание от НХЛ?
— Я как губка – впитываю в себя все пережитые эмоции. Помню все игры, но больше всего запомнилась первая победа. Ведь она была одержана над той командой, где я и начал карьеру в НХЛ.

— Про Натана Маккиннона рассказывают, что он настоящий фанатик хоккея. Насколько пристальное внимание он уделял и уделяет молодым проспектам клуба?
— Он вокруг себя создаёт доброжелательное комьюнити и старается сделать так, чтобы всем в раздевалке было комфортно. Это своего рода семья. Он очень строг к себе, потому что является тем, за кем должны следовать другие. Поэтому нет ничего удивительного, что он в конце концов выиграл Кубок Стэнли.

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— Сейчас в НХЛ продолжаете поддерживать свои бывшие команды или у вас есть любимый клуб?
— Я вообще люблю смотреть хоккей, наблюдать за хорошими командами и видеть игру высокого уровня. Понятно, что мне нравится смотреть за «Колорадо», ведь я играл в этой команде. А ещё с детства мне нравилась «Миннесота», потому что я там родился.

«Натан – прекрасный игрок. Но Макдэвид… Это другой уровень»

— Вы подписали контракт с «Динамо» пока всего на один сезон, а через два года в Москву может вернуться главный воспитанник в истории клуба — Александр Овечкин. Надеетесь остаться в клубе до наступления этого момента?
— О, это будет просто невероятно. Но сейчас моей задачей является показать хорошую игру, чтобы получить возможность продлить соглашение и продолжить выступать за «Динамо».

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— Он побьёт рекорд Уэйна Гретцки? Если вы не знаете, то это главная тема для России в НХЛ.
— Безусловно. Он сделает это, не сомневайтесь.

— Кто является лучшим игроком в мире?
— Ох… Ну, это такие дебаты – либо Маккиннон, либо Макдэвид. На протяжении трёх лет я видел, как играет Натан, как он работает с шайбой и как относится к делу. Прекрасный игрок. Но Макдэвид – это всё-таки другой уровень. Его скорость поражает.

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