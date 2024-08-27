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Овечкин станет одним из самых возрастных хоккеистов НХЛ в сезоне-2024/2025, в топ-10 Малкин, Флёри, Бёрнс, Перри, Сутер, Куик, Оши

Топ-10 самых возрастных игроков НХЛ. Овечкин — уже на пятом месте!
Владимир Лаевский
Топ-10 самых возрастных игроков НХЛ
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В рейтинге легенд, многие из которых проведут свой последний сезон в хоккее, оказалось два россиянина.

В это межсезонье сразу несколько опытных хоккеистов, настоящих мастодонтов завершили карьеры. Среди них — 40-летний Джо «Капитан Америка» Павелски, двукратный обладатель Кубка Стэнли, 39-летний Джефф Картер, 40-летний Зак Паризе с 1200+ матчами в НХЛ.

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Близки к завершению карьер (по крайней мере в НХЛ) ещё несколько хоккеистов. Один из двух лучших французов в истории лиги Пьер-Эдуар Белльмар, которому уже 39, после завершения контракта с «Сиэтлом» находится в статусе НСА. Марк Джиордано, которому в начале октября стукнет 41, раздумывает над следующим местом карьеры. 39-летний Алекс Голигоски, покинув «Миннесоту», пока не определился с будущим.

Возможно, кто-то из них завершит карьеру уже в этом сезоне. Пока же — каждый из них находится без клуба.

А главное — каждый входил в топ-10 самых возрастных хоккеистов сезона-2023/2024 в НХЛ.

Кто же теперь входит в десятку главных старожилов лиги из числа тех игроков, кто точно примет участие в новой кампании?

1. Марк-Андре Флёри, в. «Миннесоты Уайлд»

39 лет, родился 28 ноября 1984 года

Марк-Андре Флёри

Марк-Андре Флёри

Фото: AP/TASS

Легендарный вратарь, завоевавший три Кубка Стэнли, уже объявил, что предстоящий сезон станет последним в его карьере. И это неудивительно — Цветок станет самым возрастным хоккеистом НХЛ в чемпионате-2024/2025. На счету Флёри более 1000 матчей в лиге (1026), 561 победа, общий КН — 2,60, а процент отражённых бросков — 91,2.

Ну и, конечно, замечательное чувство юмора и масса рекордов.

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2. Райан Сутер, з. «Сент-Луис Блюз»

39 лет, 21 января 1985 года

Райан Сутер

Райан Сутер

Фото: AP/TASS

Защитник даже в своём возрасте был основным в «Далласе», в каждом из трёх сезонов проводя максимум матчей что в регулярке, что в плей-офф. Для Сутера этот сезон также станет, вероятнее всего, последним в карьере. Он так и не смог дотянуться до Кубка Стэнли, зато из действующих хоккеистов больше него не сыграл в НХЛ никто — 1444 матча, за которые Райан набрал 681 (105+576) очко.

3. Брент Бёрнс, з. «Каролины Харрикейнз»

39 лет, 9 марта 1985 года

Брент Бёрнс

Брент Бёрнс

Фото: AP/TASS

Казалось, что беззубый улыбчивый бородач только вступил в свой четвёртый десяток — а ему в этом сезоне стукнет уже 40! Бёрнс приближается к завершению своей карьеры, но на его плечах лежит важнейшая миссия. Он остался последним кусочком мощнейшего «Сан-Хосе» 2010-х годов. Его звёздным экс-одноклубникам так и не удалость поднять над головой Кубок Стэнли — ни Джо Торнтону, ни Джо Павелски. Теперь защитник уже не в стане «Шаркс», но его победа наверняка порадует болельщиков и бывших хоккеистов не только в Роли.

Кроме того, в этом сезоне Бёрнс, проведший 1415 матчей в НХЛ, точно пробьёт отметку в 900 очков. Сейчас на его счету 881 (255+626) балл.

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4. Кори Перри, н. «Эдмонтон Ойлерз»

39 лет, 16 мая 1985 года

Опытный канадец станет самым возрастным нападающим нового сезона НХЛ. Возможно, и для него это последний шанс выиграть Кубок Стэнли. Да, он уже брал главный клубный трофей в хоккее, но с тех времён прошло аж 17 лет. А за последние пять сезонов Перри четырежды играл в финале: в 2020 году в составе «Далласа», в 2021-м — с «Монреалем», в 2022-м — с «Тампой», в 2024-м — с «Эдмонтоном». Кори — уже легенда высочайшего класса, однако может уйти на покой в статусе одного из главных неудачников в истории лиги. И это будет абсолютной несправедливостью. Так что грядущий сезон, можно сказать, определит, каким запомнят Перри как хоккеиста.

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5. Александр Овечкин, н. «Вашингтон Кэпиталз»

38 лет, 17 сентября 1985 года

А вот Ови станет самым возрастным россиянином в новом сезоне. Перед стартом регулярки ему стукнет уже 39. И многие верят, что даже в таком возрасте Овечкин сможет не просто приблизиться к рекорду Гретцки, а побить его! Для этого капитану «Вашингтона» нужно всего 42 гола — эту отметку он покорял целых 13 раз за свою долгую карьеру в НХЛ. Кажется, что Ови это вполне по силам, не так ли?

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6. Джонатан Куик, в. «Нью-Йорк Рейнджерс»

38 лет, 21 января 1986 года

Ещё два года назад казалось, что карьера Куика приближается к логичному завершению. В «Лос-Анджелесе», за который вратарь провёл аж 16 сезонов, всё меньше доверяли Джонатану, а в чемпионате-2022/2023 и вовсе вышвырнули в «Вегас». Но американец не сдался, выиграл третий Кубок Стэнли и пережил очередную молодость уже в «Рейнджерс», где стал бэкапом и наставником Игоря Шестёркина. В новом сезоне Куик, сыгравший 780 матчей в НХЛ и одержавший 393 победы при КН 2,47 и 91,1% отражённых бросков, вновь будет надёжным оплотом для «рейнджеров» и российского коллеги и постарается выиграть свой четвёртый кубок.

7. Евгений Малкин, н. «Питтсбург Пингвинз»

38 лет, 31 июля 1986 года

Джино ожидает грандиозный старт чемпионата. Малкин находится на расстоянии двух голов от отметки в 500 шайб, двух ассистов — от рубежа в 800 передач и четырёх очков — от юбилея в 1300 баллов. Каждую из этих планок трёхкратный обладатель Кубка Стэнли точно покорит. Но для «Питтсбурга» будущий сезон вряд ли станет прорывным — слишком уж много проблем у «пингвинов». Или Малкин вместе с Кросби помогут «Пингвинз» совершить сенсацию?

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8. Ти Джей Оши, н. «Вашингтон Кэпиталз»

37 лет, 23 декабря 1986 года

Будущее американца пока что окутано туманом. У него есть контракт на грядущий сезон, но проблемы со здоровьем могут заставить его всё же отойти от дел. В минувшей регулярке он сыграл всего 52 матча, набрав жалкие 25 (12+13) очков. Ти Джей уже не может потянуть нынешние скорости. Зато он точно пригодится «Вашингтону» в качестве дядьки-наставника. Опыта у форварда, проведшего 1010 матчей и набравшего 694 (301+393) очка, хоть отбавляй.

9. Дерек Райан, н. «Эдмонтон Ойлерз»

37 лет, 29 декабря 1986 года

Для форварда новый сезон станет лишь 10-м в НХЛ. Райан к 37 годам провёл всего 570 матчей в лиге, набрав 203 (81+122) очка. Может быть, опыта у Дерека не так уж и много, но в «Эдмонтоне» он явно пришёлся ко двору. Даже в своём возрасте нападающий за три года в стане «Ойлерз» не проводил меньше 70 матчей за сезон. В команде ценят его характер и работоспособность — всё-таки в клубе, где на ведущих ролях Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, просто необходимы те, кто будет таскать рояль. И Райан продолжит делать это, создавая условия для лучшей игры лидеров «Эдмонтона».

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10. Тревор Льюис, н. «Лос-Анджелес Кингз»

37 лет, 8 января 1987 года

Американца в этом сезоне ждёт юбилей — 1000 матчей в НХЛ. Сейчас на его счету 974 встречи. Причём вряд ли этот сезон станет для него последним в НХЛ — последние два года он проводил регулярку от звонка до звонка. Если посмотреть на статистику — всего 225 (98+127) очков и рекорд в виде 26 (14+12) баллов за чемпионат, можно покрутить у виска: как такой нападающий умудряется задерживаться в клубах?! Но Льюиса, как и Райана, ценят за огромный объём черновой работы, которую он проделывает от матча к матчу. Рабочим лошадкам всегда непросто пробивать свой путь в спорт — но, когда получается, это ценится вдвойне.

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