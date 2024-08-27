В Америке высказались о локауте в НХЛ, у ЦСКА появился новый тренер. Итоги дня в хоккее

Дайджест главных хоккейных новостей за 27 августа 2024 года.

Инсайдер НХЛ высказался о возможности нового локаута

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман оценил вероятность локаута в НХЛ после сезона-2025/2026, когда завершается коллективное соглашение (CBA) между лигой и ассоциацией игроков (NHLPA).

«Срок действия CBA истекает после сезона-2025/2026, а переговоры [по новому соглашению] ещё не начались. Это не повод для беспокойства, времени предостаточно. По словам заместителя комиссионера Билла Дэйли, отношения между лигой и NHLPA «никогда не были лучше, чем сейчас», — написал Фридман.

Напомним, последний локаут в лиге был в сезоне-2012/2013. Первоначально планировалось, что сезон стартует 11 октября, однако из-за недоговорённости между лигой и профсоюзом по новому коллективному соглашению в НХЛ был объявлен локаут, который повлиял на сроки проведения чемпионата. Первые матчи прошли 19 января 2013 года. Каждая команда провела по 48 матчей с соперниками из своей конференции.

Гендиректор минского «Динамо» допустил возвращение в клуб канадского форварда

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий допустил возвращение канадского нападающего Таннера Фрица в команду. Напомним, в начале августа 2024 года клуб расторг контракт с форвардом.

«Фрица можем увидеть в этом сезоне. У него старое повреждение. Он решил делать операцию. Возможно, он присоединится по ходу сезона», — приводит слова Каркоцкого пресс-служба минского «Динамо».

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 канадский нападающий провёл 17 матчей, в которых набрал 10 очков — забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач с отрицательным показателем полезности «-1». В плей-офф на счету форварда шесть матчей и одна результативная передача. Прошлый сезон стал дебютным для 32-летнего канадца в КХЛ.

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В тренерском штабе ЦСКА появится новый специалист

Бывший защитник российских и казахстанских клубов Алексей Трощинский войдёт в тренерский штаб ХК ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба.

В тренерском штабе Трощинский будет отвечать за работу с защитниками команды.

Трощинский четыре раза выиграл чемпионат страны как игрок. По окончании карьеры хоккеиста в 2014 году Трощинский был назначен на должность скаута ЦСКА, а затем – начальника скаутской службы клуба. За это время вместе с ЦСКА он выиграл пять чемпионатов России (2015, 2019, 2020, 2022, 2023), а также три Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).

В сезоне-2021/2022 Трощинский также работал скаутом сборной России при подготовке к Олимпийским играм 2022 года, на которых команда дошла до финала.

В КХЛ допустили возможность отмены нового правила начисления очков в овертайме

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что новое правило начисления очков в овертаймах матчей лиги может быть отменено в будущем.

«К нововведениям отношусь положительно, но дело ведь не во мне. Все эти правила обсуждались с руководителями клубов, почти все согласились с их внедрением. Инициатива исходила от КХЛ, департамента судейства и главного арбитра, потом – обсуждение со всеми и принятие решения. Что касается повышения результативности, давайте для начала посмотрим, как это будет выглядеть. Это же не значит, что правило нельзя отменить, если увидим, что оно не идёт во благо. Пока это всё вводится в качестве эксперимента, если понравится, то будем использовать на постоянной основе», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».

Игроки «Вашингтона» высказались о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки в новом сезоне НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Фехервари заявил, что капитан столичного клуба Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в декабре 2025 года.

«Если сказать честно, я думаю, он забьёт 25 в новом сезоне и ещё 20 — через сезон. Так что, я бы сказал, он побьёт рекорд в декабре 2025-го», — приводит слова Фехервари The Athletic.

Отмечается, что сидящий рядом с Фехервари партнёр по «Вашингтону» Расмус Сандин очень удивился такому заявлению.

«В декабре 2025 года? Я не знаю, что нашло на Фехервари. Овечкин сделает это раньше», — заявил Сандин.

Овечкин побывал на презентации молодёжки московского «Динамо»

Нападающий Александр Овечкин побывал на презентации молодёжной команды московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Капитан «Вашингтона» посетил динамовский музей, где прошла презентация молодёжной команды бело-голубых.

На презентации присутствовали Александр Мальцев, Максим Афиногенов, Алексей Кудашов и другие прославленные динамовцы. Овечкин вручил игровые свитера на новый сезон хоккеистам молодёжки.

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