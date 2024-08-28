Дорогие приобретения пока не работают. В каком виде СКА подходит к началу сезона?

На традиционном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге широкая публика получила возможность впервые увидеть обновлённый СКА в деле. Армейцы этим летом были одними из главных ньюсмейкеров лиги, совершив несколько очень громких подписаний — в межсезонье клуб пополняли в основном игроки большого калибра. Несмотря на то что обновления состава более чем на 50%, как обещал Александр Медведев, на берегах Невы, кажется, не произошло, ростер петербуржцев всё равно значительно отличается от того, что был ещё несколько месяцев назад.

Впрочем, даже расширение атакующего потенциала команды нисколько не сказалось на её стиле. СКА всё так же предпочитает опираться на быстрый выход из зоны путём средних и длинных передач с расчётом на индивидуальное мастерство убегающих в отрыв игроков.

А вот об уровне взаимодействия в звеньях говорить пока рановато. Тренерский штаб армейцев разбил главное ударное сочетание прошлого сезона, отправив к Валентину Зыкову и Василию Глотову Арсения Грицюка вместо ранее игравшего там Марата Хайруллина. Периодически новое трио смотрелось неплохо, однако за три матча не смогло создать ни одного гола в равных составах, соорудив лишь вторую шайбу в большинстве против «Ак Барса».

Определённую перспективу имело звено Алистров — Григоренко — Плотников, пока последний не выбыл из строя после повреждения челюсти, случившегося в игре с казанцами. Беларус, несмотря на всего одно очко — гол в большинстве с «Северсталью» — в целом смотрелся неплохо с любыми партнёрами. Было видно, что пока он далёк от идеальных кондиций — всё-таки половину предыдущего сезона он пропустил из-за травмы — однако в технике и желании Владимир не потерял, и это делало его присутствие на льду заметным. Чего, кстати, не скажешь о Григоренко — статусный новичок СКА пока что не показал себя в Петербурге, не совершив ни одного результативного действия за три встречи.

Михаил Григоренко Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Что касается главного приобретения армейцев: Евгению Кузнецову не откажешь в умении исполнять буллиты, в чём за время турнира мы успели убедиться аж четыре раза, но вот в командной игре у него всё далеко не так гладко — лишь одно очко за три встречи. Куда более заметным вышло его взаимодействие с игроками соперников — решение не пожать руку Дмитрию Яшкину было ярче любого действия Кузнецова на льду. Впрочем, сложно что-то требовать от Евгения, который чуть ли не на каждую смену выходил с новыми партнёрами — оптимального сочетания тренеры СКА челябинцу пока не подобрали.

Это же можно сказать почти про всю линию нападения — хоть на бумаге атакующие тройки оставались практически неизменными, по факту Роман Ротенберг и Ко регулярно тасовали звенья по ходу игр. Поэтому предсказывать состав армейцев на первый официальный матч сезона будет задачей не из лёгких. Тем более что в обойму должен войти ещё и Иван Демидов, который на турнире Пучкова играет за сборную России.

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Не было какого-либо единого решения и в защите, хотя пары получились более стабильными — Зайцев чаще играл с Фальковским, Земчёнок — с Выдренковым, а Галенюк, Смирнов и Сапего делили оставшееся время между собой. В сезоне оборонительные дуэты едва ли будут выглядеть так же как минимум из-за грядущего возвращения в строй Александра Никишина. Прибавьте к этому Андрея Педана, пока наблюдавшего за всем с трибун, и вероятный приезд Тони Деанджело — пока что нет ни малейшего представления, какой вид будет принимать заявка армейцев в защите. Однако есть предположение, что акции Смирнова в Санкт-Петербурге резко упали после «ассиста» на второй гол «Ак Барса», да и Коршков при третьем взятии ворот уж слишком легко продавил Земчёнка с Выдренковым.

Ивану, к слову, в матчах с «Сочи» и «Ак Барсом» доверили роль в одной из спецбригад большинства — молодой защитник довольно неожиданно выходил на синей линии при розыгрыше лишнего, но чем-то выделиться за отведённое ему время не сумел. В игре с «Северсталью» Выдренков там уже не появлялся — первая бригада в качестве эксперимента состояла из пяти форвардов, что в Северной столице пробовали несколько раз в концовке предыдущего сезона, а во второй ожидаемо выходил Зайцев.

Никита Зайцев Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Над реализацией численного преимущества армейцам также предстоит поработать: три гола за 17 попыток — далеко не лучший результат. СКА не решил проблему с отсутствием столба на пятаке (на одном Зыкове, который может пободаться у ворот, петербуржцы далеко не уедут), а также не стал отказываться от тактики бросков при малейшем удобном (и неудобном) случае — качество таких попыток до сих пор оставляет желать лучшего. Зато в меньшинстве армейцы пока были непробиваемы, хоть оказывались в таком положении почти в два раза меньше, чем в большинстве.

Пожалуй, главное светлое пятно команды за эти три матча — Никита Серебряков. Первый номер СКА прошлого сезона ни разу не появился в старте на турнире, но дважды вступал в игру вместо Артемия Плешкова — в матче с «Ак Барсом» он вышел в начале второго периода, а против «Северстали» оказался вынужден выйти на замену уже спустя семь с половиной минут со старта встречи.

За чуть более чем 100 минут игрового времени Никита пропустил всего две шайбы, винить в которых его сложно — это уже упомянутый гол Коршкова и форхэнд в исполнении упущенного большинством армейцев Кручинина. В остальном Серебряков демонстрировал тот уровень, за который его в своё время назвали лучшим вратарём КХЛ, а затем пригласили в Санкт-Петербург. Если бы не он, результаты матчей для СКА наверняка были бы другими.

В целом же впечатление от игры петербуржцев пока остаётся скомканным. Очевидно, мы ещё не видели оптимального состава армейцев по уже упомянутым выше причинам, а на поиск рабочих сочетаний у тренерского штаба точно уйдёт какое-то время в регулярке — до начала сезона сделать этого не получилось. Впрочем, петербуржцы умеют просыпаться по ходу чемпионата — вопрос, как скоро такое пробуждение произойдёт в этот раз.