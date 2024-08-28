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Как играл СКА в межсезонье летом 2024 года, готовность к новому сезону, игра Кузнецова, мнение

Дорогие приобретения пока не работают. В каком виде СКА подходит к началу сезона?
Дмитрий Сторожев
В каком виде СКА подходит к началу сезона
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Кажется, петербуржцы вновь будут просыпаться по ходу регулярки.

На традиционном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге широкая публика получила возможность впервые увидеть обновлённый СКА в деле. Армейцы этим летом были одними из главных ньюсмейкеров лиги, совершив несколько очень громких подписаний — в межсезонье клуб пополняли в основном игроки большого калибра. Несмотря на то что обновления состава более чем на 50%, как обещал Александр Медведев, на берегах Невы, кажется, не произошло, ростер петербуржцев всё равно значительно отличается от того, что был ещё несколько месяцев назад.

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Впрочем, даже расширение атакующего потенциала команды нисколько не сказалось на её стиле. СКА всё так же предпочитает опираться на быстрый выход из зоны путём средних и длинных передач с расчётом на индивидуальное мастерство убегающих в отрыв игроков.

А вот об уровне взаимодействия в звеньях говорить пока рановато. Тренерский штаб армейцев разбил главное ударное сочетание прошлого сезона, отправив к Валентину Зыкову и Василию Глотову Арсения Грицюка вместо ранее игравшего там Марата Хайруллина. Периодически новое трио смотрелось неплохо, однако за три матча не смогло создать ни одного гола в равных составах, соорудив лишь вторую шайбу в большинстве против «Ак Барса».

Определённую перспективу имело звено Алистров — Григоренко — Плотников, пока последний не выбыл из строя после повреждения челюсти, случившегося в игре с казанцами. Беларус, несмотря на всего одно очко — гол в большинстве с «Северсталью» — в целом смотрелся неплохо с любыми партнёрами. Было видно, что пока он далёк от идеальных кондиций — всё-таки половину предыдущего сезона он пропустил из-за травмы — однако в технике и желании Владимир не потерял, и это делало его присутствие на льду заметным. Чего, кстати, не скажешь о Григоренко — статусный новичок СКА пока что не показал себя в Петербурге, не совершив ни одного результативного действия за три встречи.

Михаил Григоренко

Михаил Григоренко

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Что касается главного приобретения армейцев: Евгению Кузнецову не откажешь в умении исполнять буллиты, в чём за время турнира мы успели убедиться аж четыре раза, но вот в командной игре у него всё далеко не так гладко — лишь одно очко за три встречи. Куда более заметным вышло его взаимодействие с игроками соперников — решение не пожать руку Дмитрию Яшкину было ярче любого действия Кузнецова на льду. Впрочем, сложно что-то требовать от Евгения, который чуть ли не на каждую смену выходил с новыми партнёрами — оптимального сочетания тренеры СКА челябинцу пока не подобрали.

Это же можно сказать почти про всю линию нападения — хоть на бумаге атакующие тройки оставались практически неизменными, по факту Роман Ротенберг и Ко регулярно тасовали звенья по ходу игр. Поэтому предсказывать состав армейцев на первый официальный матч сезона будет задачей не из лёгких. Тем более что в обойму должен войти ещё и Иван Демидов, который на турнире Пучкова играет за сборную России.

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Не было какого-либо единого решения и в защите, хотя пары получились более стабильными — Зайцев чаще играл с Фальковским, Земчёнок — с Выдренковым, а Галенюк, Смирнов и Сапего делили оставшееся время между собой. В сезоне оборонительные дуэты едва ли будут выглядеть так же как минимум из-за грядущего возвращения в строй Александра Никишина. Прибавьте к этому Андрея Педана, пока наблюдавшего за всем с трибун, и вероятный приезд Тони Деанджело — пока что нет ни малейшего представления, какой вид будет принимать заявка армейцев в защите. Однако есть предположение, что акции Смирнова в Санкт-Петербурге резко упали после «ассиста» на второй гол «Ак Барса», да и Коршков при третьем взятии ворот уж слишком легко продавил Земчёнка с Выдренковым.

Ивану, к слову, в матчах с «Сочи» и «Ак Барсом» доверили роль в одной из спецбригад большинства — молодой защитник довольно неожиданно выходил на синей линии при розыгрыше лишнего, но чем-то выделиться за отведённое ему время не сумел. В игре с «Северсталью» Выдренков там уже не появлялся — первая бригада в качестве эксперимента состояла из пяти форвардов, что в Северной столице пробовали несколько раз в концовке предыдущего сезона, а во второй ожидаемо выходил Зайцев.

Никита Зайцев

Никита Зайцев

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Над реализацией численного преимущества армейцам также предстоит поработать: три гола за 17 попыток — далеко не лучший результат. СКА не решил проблему с отсутствием столба на пятаке (на одном Зыкове, который может пободаться у ворот, петербуржцы далеко не уедут), а также не стал отказываться от тактики бросков при малейшем удобном (и неудобном) случае — качество таких попыток до сих пор оставляет желать лучшего. Зато в меньшинстве армейцы пока были непробиваемы, хоть оказывались в таком положении почти в два раза меньше, чем в большинстве.

Пожалуй, главное светлое пятно команды за эти три матча — Никита Серебряков. Первый номер СКА прошлого сезона ни разу не появился в старте на турнире, но дважды вступал в игру вместо Артемия Плешкова — в матче с «Ак Барсом» он вышел в начале второго периода, а против «Северстали» оказался вынужден выйти на замену уже спустя семь с половиной минут со старта встречи.

За чуть более чем 100 минут игрового времени Никита пропустил всего две шайбы, винить в которых его сложно — это уже упомянутый гол Коршкова и форхэнд в исполнении упущенного большинством армейцев Кручинина. В остальном Серебряков демонстрировал тот уровень, за который его в своё время назвали лучшим вратарём КХЛ, а затем пригласили в Санкт-Петербург. Если бы не он, результаты матчей для СКА наверняка были бы другими.

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В целом же впечатление от игры петербуржцев пока остаётся скомканным. Очевидно, мы ещё не видели оптимального состава армейцев по уже упомянутым выше причинам, а на поиск рабочих сочетаний у тренерского штаба точно уйдёт какое-то время в регулярке — до начала сезона сделать этого не получилось. Впрочем, петербуржцы умеют просыпаться по ходу чемпионата — вопрос, как скоро такое пробуждение произойдёт в этот раз.

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